Экскурсии в Гатчину

Найдено 23 экскурсии в категории «Гатчина» в Санкт-Петербурге, цены от 1 280 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Гатчина: рыцарский замок для императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 7 чел.
Замки и рыцари Гатчины
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Замки и рыцари Гатчины
Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Начало: В удобном для Вас месте. В центре города
19 июня в 14:30
25 июня в 09:30
13 700 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гатчину на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
22 отзыва
Путешествие в Гатчину на автомобиле
Исследовать императорскую резиденцию в компании гида, который увлечёт историей
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
14 540 за всё до 4 чел.
В таинственную Гатчину на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
В таинственную Гатчину на автомобиле
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Начало: Ваш адрес
19 июня в 13:00
25 июня в 15:00
13 340 за всё до 4 чел.
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места
Начало: В районе станции метро Московская
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
11 490 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
50 отзывов
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
Открыть тайны любимой резиденции Павла I и прогуляться по дорожкам Гатчинского парка
Начало: метро Гостиный двор
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
9 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 700 за человека
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Гатчинские затворники или милые дачники? Открыть семейные истории дворца и полюбоваться интерьерами
Начало: Гатчинский дворец
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
7 478 за всё до 6 чел.
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Поездка в Гатчинский дворец и парк на седане или минивэне бизнес-класса
16 июня в 09:00
17 июня в 11:00
15 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Гатчину
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Гатчину
Без очередей посетить Большой Гатчинский дворец и пройти по дорожкам красивейшего пейзажного парка
Начало: В лобби отеля или в другом удобном вам месте в цен...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 870 за всё до 6 чел.
Императорские резиденции - Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Императорские резиденции - Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Исторические загадки и легенды, неповторимое скульптурное убранство парков и красота архитектуры
Завтра в 15:00
21 июня в 10:00
13 000 за всё до 2 чел.
Гатчина: царский подарок
🚗 На машине
Групповая
6 часов
1 отзыв
Гатчина: царский подарок
Узнать богатую и не всегда светлую историю резиденции Романовых на групповой экскурсии
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 999 за человека
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Туда, где жили императорские егеря и зарождалась русская авиация
Начало: У Большого Гатчинского дворца. Но мы можем встрети...
Завтра в 10:00
11 июня в 15:30
75006 000 за всё до 10 чел.
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Начало: В Гатчине
14 июня в 11:00
19 июня в 11:00
7 200 за всё до 7 чел.
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 600 за всё до 6 чел.
Тайны императорской резиденции: путешествие в Гатчину
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Тайны императорской резиденции: путешествие в Гатчину
Побывать в живописном дворцово-парковом комплексе и узнать, что кроется за его торжественным фасадом
Начало: В районе ст. метро Московская
28 июня в 08:00
2 июля в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.
Знакомство с Гатчиной: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
18 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Гатчиной: групповая экскурсия
Отправиться на автобусе к самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:30
9 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 000 за человека
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
2 отзыва
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Групповая автобусная экскурсия с посещением двух дворцов - Большого и Приоратского (билеты включены)
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: в пятницу и субботу в 13:00
14 июня в 13:00
15 июня в 13:00
2 600 за человека
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения
Начало: на ж/д вокзале в Гатчине
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Гатчина. Охотничий замок русских царей
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Гатчина. Охотничий замок русских царей
Погулять по резиденции российских императоров и узнать интересные факты из жизни её владельцев
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
22 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Заглянуть за кулисы императорской резиденции, увидеть, как жили её владельцы, и найти подземный ход
Начало: в Гатчинском дворце
1 280 за человека
Гатчина с посещением дворца - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
Гатчина с посещением дворца - в мини-группе
Исследовать необычную императорскую резиденцию и узнать больше о «рыцаре печального образа»
Начало: На пл. Островского
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 400 за человека
Гатчина: последний из дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Гатчина: последний из дворцов
Увидеть Гатчинский дворец и узнать, как он выживал в годы войны
Начало: по договоренности
9 июня в 14:00
11 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Гатчина: царский подарок
    Замечательный гид, экскурсия на отл чном авто, в хорошей компании! Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    В таинственную Гатчину на автомобиле
    Благодарность, благодарность и ещё раз благодарность! Однозначно рекомендуем Кирилла и его экскурсионный маршрут для знакомства с музеем-заповедником "Гатчина"! Наша группа была не
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    простой - в неё входили пожилые, маломобильные туристы. И тем не менее, мы смогли выполнить всё задуманное - осмотреть и сам Гатчинский дворец, и парковый ансамбль. Огромное спасибо Кириллу! За саму экскурсию - интересную и познавательную, за терпение и понимание, за помощь, за внимательность, за позитив и хорошее настроение!! Все участники под впечатлением, передают наилучшие пожелания!!

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Интересная, четко организованная экскурсия! Дарья- большая умница! Рекомендую как саму экскурсию, так и организатора!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Несмотря на перемены в погоде с дождем, гид очень разумно организовал процесс эксурсионных мероприятий. Удалось и получить удовольствие и массу интересной информации. Спасибо, очень понравилось, забронировали у вас экскурсию на завтра. Очень довольны.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Путешествие в Гатчину на автомобиле
    Хочу поблагодарить Любовь за замечательно проведенный день в Гатчине и окрестностях. Чуткий и эрудированный собеседник, которая легко настроилась на нашу
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    волну и провела экскурсию на одном дыхании. Искренне завидую тем, кто ещё не посетил с ней замечательный Гатчинский дворец и настоятельно рекомендую!

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Индивидуальная экскурсия в Гатчину
    Живо, познавательно и организованно на отлично! Спасибо!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Императорские резиденции - Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
    Экскурсия по парку Гатчины - это потрясающе! Огромный парк в солнечный майский день - это просто сказка. За каждым поворотом
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    тропинки - новый вид и новый всплеск эмоций. Реально в Гатчине -целый каскад парков, каждый из которых хорош по-своему, и озера и островки, и цветы и птицы, павильоны, скульптуры… Почти четыре часа прогулки - на одном дыхании. Спасибо Андрею Игнатову! Его рассказы, фото, цитаты старых документов отлично дополняют впечатления, создают картины прошлого. Огромное спасибо!

    Экскурсия по парку Гатчины - это потрясающе! Огромный парк в солнечный майский день - это простоЭкскурсия по парку Гатчины - это потрясающе! Огромный парк в солнечный майский день - это просто
  • Г
    Геннадий
    27 мая 2024
    Путешествие в Гатчину на автомобиле
    Татьяна, замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод. Всё понравилось!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    В таинственную Гатчину на автомобиле
    Отличная экскурсия! Спасибо огромное Кириллу! Всем рекомендую👍 познавательно и не скучно☺️
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
    Очень понравилась поездка в Гатчину. Отличная организация, интересный материал, чудесный экскурсовод. Всё понравилось. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гатчина»

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  1. По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
  2. Гатчина: рыцарский замок для императоров
  3. Замки и рыцари Гатчины
  4. Путешествие в Гатчину на автомобиле
  5. В таинственную Гатчину на автомобиле
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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