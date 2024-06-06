🚌 На автобусе Групповая 10 часов 517 отзывов По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки Начало: На Площади искусств 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Гатчина: рыцарский замок для императоров Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка Начало: У Гатчинского дворца 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 64 отзыва Замки и рыцари Гатчины Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции Начало: В удобном для Вас месте. В центре города 13 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 22 отзыва Путешествие в Гатчину на автомобиле Исследовать императорскую резиденцию в компании гида, который увлечёт историей Начало: По договорённости 14 540 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 50 отзывов В таинственную Гатчину на автомобиле Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка Начало: Ваш адрес 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 26 отзывов Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места Начало: В районе станции метро Московская 11 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 50 отзывов Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета» Открыть тайны любимой резиденции Павла I и прогуляться по дорожкам Гатчинского парка Начало: метро Гостиный двор Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых Гатчинские затворники или милые дачники? Открыть семейные истории дворца и полюбоваться интерьерами Начало: Гатчинский дворец 7 478 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику Поездка в Гатчинский дворец и парк на седане или минивэне бизнес-класса 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Индивидуальная экскурсия в Гатчину Без очередей посетить Большой Гатчинский дворец и пройти по дорожкам красивейшего пейзажного парка Начало: В лобби отеля или в другом удобном вам месте в цен... 22 870 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Императорские резиденции - Гатчина: дворцово-парковый ансамбль Исторические загадки и легенды, неповторимое скульптурное убранство парков и красота архитектуры 13 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Групповая 6 часов 1 отзыв Гатчина: царский подарок Узнать богатую и не всегда светлую историю резиденции Романовых на групповой экскурсии Начало: На площади Островского Расписание: в среду и пятницу в 10:00 3 999 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 4 отзыва Пешеходная экскурсия по старой Гатчине Туда, где жили императорские егеря и зарождалась русская авиация Начало: У Большого Гатчинского дворца. Но мы можем встрети... 7500 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию Начало: В Гатчине 7 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами 4 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 8 отзывов Тайны императорской резиденции: путешествие в Гатчину Побывать в живописном дворцово-парковом комплексе и узнать, что кроется за его торжественным фасадом Начало: В районе ст. метро Московская 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 18 отзывов Популярное предложение Знакомство с Гатчиной: групповая экскурсия Отправиться на автобусе к самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга Начало: У Гостиного Двора Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:30 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 2 отзыва Гатчина - резиденция «русского Гамлета» Групповая автобусная экскурсия с посещением двух дворцов - Большого и Приоратского (билеты включены) Начало: У станции метро «Площадь Восстания» Расписание: в пятницу и субботу в 13:00 2 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине) Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения Начало: на ж/д вокзале в Гатчине 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов Гатчина. Охотничий замок русских царей Погулять по резиденции российских императоров и узнать интересные факты из жизни её владельцев 22 000 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 1.5 часа Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе Заглянуть за кулисы императорской резиденции, увидеть, как жили её владельцы, и найти подземный ход Начало: в Гатчинском дворце 1 280 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 6 часов Гатчина с посещением дворца - в мини-группе Исследовать необычную императорскую резиденцию и узнать больше о «рыцаре печального образа» Начало: На пл. Островского Расписание: в среду и пятницу в 10:00 3 400 ₽ за человека