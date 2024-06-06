1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замки и рыцари Гатчины
Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Начало: В удобном для Вас месте. В центре города
19 июня в 14:30
25 июня в 09:30
13 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Путешествие в Гатчину на автомобиле
Исследовать императорскую резиденцию в компании гида, который увлечёт историей
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
14 540₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В таинственную Гатчину на автомобиле
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Начало: Ваш адрес
19 июня в 13:00
25 июня в 15:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места
Начало: В районе станции метро Московская
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
11 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
Открыть тайны любимой резиденции Павла I и прогуляться по дорожкам Гатчинского парка
Начало: метро Гостиный двор
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
9 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Гатчинские затворники или милые дачники? Открыть семейные истории дворца и полюбоваться интерьерами
Начало: Гатчинский дворец
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
7 478₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Поездка в Гатчинский дворец и парк на седане или минивэне бизнес-класса
16 июня в 09:00
17 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Гатчину
Без очередей посетить Большой Гатчинский дворец и пройти по дорожкам красивейшего пейзажного парка
Начало: В лобби отеля или в другом удобном вам месте в цен...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 870₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Императорские резиденции - Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Исторические загадки и легенды, неповторимое скульптурное убранство парков и красота архитектуры
Завтра в 15:00
21 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
6 часов
Гатчина: царский подарок
Узнать богатую и не всегда светлую историю резиденции Романовых на групповой экскурсии
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 999₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по старой Гатчине
Туда, где жили императорские егеря и зарождалась русская авиация
Начало: У Большого Гатчинского дворца. Но мы можем встрети...
Завтра в 10:00
11 июня в 15:30
75006 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Начало: В Гатчине
14 июня в 11:00
19 июня в 11:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тайны императорской резиденции: путешествие в Гатчину
Побывать в живописном дворцово-парковом комплексе и узнать, что кроется за его торжественным фасадом
Начало: В районе ст. метро Московская
28 июня в 08:00
2 июля в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Знакомство с Гатчиной: групповая экскурсия
Отправиться на автобусе к самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:30
9 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Групповая автобусная экскурсия с посещением двух дворцов - Большого и Приоратского (билеты включены)
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: в пятницу и субботу в 13:00
14 июня в 13:00
15 июня в 13:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения
Начало: на ж/д вокзале в Гатчине
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Гатчина. Охотничий замок русских царей
Погулять по резиденции российских императоров и узнать интересные факты из жизни её владельцев
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия по Гатчинскому дворцу в мини-группе
Заглянуть за кулисы императорской резиденции, увидеть, как жили её владельцы, и найти подземный ход
Начало: в Гатчинском дворце
1 280₽ за человека
Групповая
6 часов
Гатчина с посещением дворца - в мини-группе
Исследовать необычную императорскую резиденцию и узнать больше о «рыцаре печального образа»
Начало: На пл. Островского
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Гатчина: последний из дворцов
Увидеть Гатчинский дворец и узнать, как он выживал в годы войны
Начало: по договоренности
9 июня в 14:00
11 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Замечательный гид, экскурсия на отл чном авто, в хорошей компании! Спасибо большое!
- ССветлана5 июня 2024Благодарность, благодарность и ещё раз благодарность! Однозначно рекомендуем Кирилла и его экскурсионный маршрут для знакомства с музеем-заповедником "Гатчина"! Наша группа была не
- ММарина3 июня 2024Интересная, четко организованная экскурсия! Дарья- большая умница! Рекомендую как саму экскурсию, так и организатора!
- ТТатьяна3 июня 2024Несмотря на перемены в погоде с дождем, гид очень разумно организовал процесс эксурсионных мероприятий. Удалось и получить удовольствие и массу интересной информации. Спасибо, очень понравилось, забронировали у вас экскурсию на завтра. Очень довольны.
- ААлександр3 июня 2024Хочу поблагодарить Любовь за замечательно проведенный день в Гатчине и окрестностях. Чуткий и эрудированный собеседник, которая легко настроилась на нашу
- ООльга1 июня 2024Живо, познавательно и организованно на отлично! Спасибо!
- ААнна29 мая 2024Экскурсия по парку Гатчины - это потрясающе! Огромный парк в солнечный майский день - это просто сказка. За каждым поворотом
- ГГеннадий27 мая 2024Татьяна, замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод. Всё понравилось!
- ММарина27 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо огромное Кириллу! Всем рекомендую👍 познавательно и не скучно☺️
- ССветлана26 мая 2024Очень понравилась поездка в Гатчину. Отличная организация, интересный материал, чудесный экскурсовод. Всё понравилось. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гатчина»
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