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Описание
Что вас ожидает
Увлекательный путь в Гатчину. По пути в музей-заповедник вы услышите, с чего начиналась история Гатчины, кто жил в имении, какие события здесь происходили и причем здесь Мальтийский орден. А также разберемся, где и когда в России появилось наружное электрическое освещение и была испытана первая серийная субмарина в мире.
Быт Романовых: покои Большого дворца. С лицензированным гидом вы осмотрите вереницу парадных Большого дворца Гатчины и заглянете в Арсенальный зал. Вы узнаете и о светской, официальной жизни дворца, и о уединенном быте Романовых: как они отдыхали и проводили время в тесном семейном кругу. Конечно, вспомним «русского Гамлета» Павла I, который очень любил эту резиденцию, и Александра III, которого называли «Гатчинским затворником».
Красоты Гатчинского парка. Прекрасный пейзажный парк Гатчины ничуть не уступает красотой Большому дворцу: на прогулке вы увидите водный лабиринт, рассмотрите павильон Венеры на острове Любви и Берёзовый домик, в котором за простым фасадом скрываются великолепные интерьеры (открыт только в летнее время). Помечтаете у могучего 240-летнего дуба и узнаете о развлечениях 18 века, которые не были чужды даже монархам.
Организационные детали
С вами будет лицензированный гид из нашей команды
Отдельно оплачиваются входные билеты во дворец: 500 руб. взрослые, 250 руб. учащиеся и люди старше 65 лет
Дорога в Гатчину и обратно займет примерно 2 — 2,5 часа в зависимости от дорожной обстановки. В музее-заповеднике мы проведем примерно 3,5 — 4 часа.
Продолжительность экскурсии в Большом Гатчинском дворце — примерно 1,5 часа (парадные залы + Арсенальный зал)
Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в лобби отеля или в другом удобном вам месте в центре Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 3085 экскурсий для 5568 туристов
Уже 14 лет мы организуем эксклюзивные экскурсии по Санкт-Петербургу в мини-группах. Гости всегда признательны нам за возможность забронировать такой продукт — тур в небольшой группе, так как это идеальный вариант для тех, кто не желает или не может ехать на экскурсию в больших автобусах. Для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас в Северной столице!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
22 авг 2022
Спасибо нашему гиду Светлане! Ездили в Гатчину, получили большое удовольствие. Интересно, содержательно, эмоционально. Однозначно рекомендуем!
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Анна
25 июля 2022
Очень понравилось
Татьяна
18 июля 2022
Прекрасная Экскурсия и по организации, и по содержанию. Светлана не только интересно раскрыла тему по программе, ответила на все вопросы, но и корректировала маршрут по просьбе туристов. Мы заехали на обратном пути к приоратскому дворцу, в городе вышли у Чесменского собору - о нем упоминали на экскурсии, было интересно увидеть его своими глазами. Огромное спасибо!
П
Павел
17 июля 2022
Отличная организация экскурсии и выдающийся гид Светлана! Высокий уровень знаний, правильный чистый русский язык, любовь к своему делу, искреннее обаяние экскурсовода делают эту поездку в удивительную и незнакомую широкому кругу туристов Гатчину ещё более привлекательной! Вас ждёт много интересного (но при планировании следите за прогнозом погоды, без прогулки по парку впечатление будет не полным).
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