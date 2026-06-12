Лучшее время для индивидуальной экскурсии в Гатчину - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок по парку, а также можно посетить Берёзовый домик, который открыт только летом. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, хотя парк и дворец доступны, стоит учитывать, что прогулки могут быть менее комфортными из-за холодной или дождливой погоды.

Отправляйтесь в загадочную Гатчину, резиденцию Романовых, где царская семья проводила свои дни. Посетите Большой дворец с его парадными залами и узнайте о быте Павла I и Александра III. Прогуляйтесь по живописному парку, где скрыты водный лабиринт и павильон Венеры. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с лицензированным гидом, который сделает ваше путешествие незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Увлекательный путь в Гатчину. По пути в музей-заповедник вы услышите, с чего начиналась история Гатчины, кто жил в имении, какие события здесь происходили и причем здесь Мальтийский орден. А также разберемся, где и когда в России появилось наружное электрическое освещение и была испытана первая серийная субмарина в мире.

Быт Романовых: покои Большого дворца. С лицензированным гидом вы осмотрите вереницу парадных Большого дворца Гатчины и заглянете в Арсенальный зал. Вы узнаете и о светской, официальной жизни дворца, и о уединенном быте Романовых: как они отдыхали и проводили время в тесном семейном кругу. Конечно, вспомним «русского Гамлета» Павла I, который очень любил эту резиденцию, и Александра III, которого называли «Гатчинским затворником».

Красоты Гатчинского парка. Прекрасный пейзажный парк Гатчины ничуть не уступает красотой Большому дворцу: на прогулке вы увидите водный лабиринт, рассмотрите павильон Венеры на острове Любви и Берёзовый домик, в котором за простым фасадом скрываются великолепные интерьеры (открыт только в летнее время). Помечтаете у могучего 240-летнего дуба и узнаете о развлечениях 18 века, которые не были чужды даже монархам.

Организационные детали