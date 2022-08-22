Приглашаем вас отправиться в Гатчину — пожалуй, самую загадочную и романтичную резиденцию Романовых. Вы пройдете по залам Большого дворца, где отдыхала и устраивала приемы царская семья, и насладитесь прогулкой по роскошному парку. А наш гид учтет ваши интересы и пожелания и постарается создать на экскурсии дружескую атмосферу.

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Описание

Что вас ожидает

Увлекательный путь в Гатчину. По пути в музей-заповедник вы услышите, с чего начиналась история Гатчины, кто жил в имении, какие события здесь происходили и причем здесь Мальтийский орден. А также разберемся, где и когда в России появилось наружное электрическое освещение и была испытана первая серийная субмарина в мире.

Быт Романовых: покои Большого дворца. С лицензированным гидом вы осмотрите вереницу парадных Большого дворца Гатчины и заглянете в Арсенальный зал. Вы узнаете и о светской, официальной жизни дворца, и о уединенном быте Романовых: как они отдыхали и проводили время в тесном семейном кругу. Конечно, вспомним «русского Гамлета» Павла I, который очень любил эту резиденцию, и Александра III, которого называли «Гатчинским затворником».

Красоты Гатчинского парка. Прекрасный пейзажный парк Гатчины ничуть не уступает красотой Большому дворцу: на прогулке вы увидите водный лабиринт, рассмотрите павильон Венеры на острове Любви и Берёзовый домик, в котором за простым фасадом скрываются великолепные интерьеры (открыт только в летнее время). Помечтаете у могучего 240-летнего дуба и узнаете о развлечениях 18 века, которые не были чужды даже монархам.

Организационные детали