Погрузитесь в историю Гатчины и насладитесь прогулкой по её паркам. Лицензированный гид создаст атмосферу дружбы и учтёт ваши пожелания
Отправляйтесь в загадочную Гатчину, резиденцию Романовых, где царская семья проводила свои дни. Посетите Большой дворец с его парадными залами и узнайте о быте Павла I и Александра III. Прогуляйтесь по живописному парку, где скрыты водный лабиринт и павильон Венеры.
Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне с лицензированным гидом, который сделает ваше путешествие незабываемым
Лучшее время для индивидуальной экскурсии в Гатчину - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок по парку, а также можно посетить Берёзовый домик, который открыт только летом. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, хотя парк и дворец доступны, стоит учитывать, что прогулки могут быть менее комфортными из-за холодной или дождливой погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большой дворец
Арсенальный зал
Павильон Венеры
Берёзовый домик
Описание экскурсии
Увлекательный путь в Гатчину. По пути в музей-заповедник вы услышите, с чего начиналась история Гатчины, кто жил в имении, какие события здесь происходили и причем здесь Мальтийский орден. А также разберемся, где и когда в России появилось наружное электрическое освещение и была испытана первая серийная субмарина в мире.
Быт Романовых: покои Большого дворца. С лицензированным гидом вы осмотрите вереницу парадных Большого дворца Гатчины и заглянете в Арсенальный зал. Вы узнаете и о светской, официальной жизни дворца, и о уединенном быте Романовых: как они отдыхали и проводили время в тесном семейном кругу. Конечно, вспомним «русского Гамлета» Павла I, который очень любил эту резиденцию, и Александра III, которого называли «Гатчинским затворником».
Красоты Гатчинского парка. Прекрасный пейзажный парк Гатчины ничуть не уступает красотой Большому дворцу: на прогулке вы увидите водный лабиринт, рассмотрите павильон Венеры на острове Любви и Берёзовый домик, в котором за простым фасадом скрываются великолепные интерьеры (открыт только в летнее время). Помечтаете у могучего 240-летнего дуба и узнаете о развлечениях 18 века, которые не были чужды даже монархам.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
Отдельно оплачиваются входные билеты в парк в летний сезон (200 ₽) и во дворец: 650 ₽/взрослые, 400 ₽/учащиеся и люди старше 65 лет
Дорога в Гатчину и обратно займет примерно 2-2,5 часа в зависимости от дорожной обстановки. В музее-заповеднике мы проведем примерно 3,5-4 часа
Продолжительность экскурсии в Большом Гатчинском дворце — примерно 1,5 часа (парадные залы + Арсенальный зал)
Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем
С вами будет лицензированный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби отеля или в другом удобном вам месте в центре Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 69612 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по читать дальшеуменьшить
России, но и по странам СНГ и Средиземноморья.
За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате.
Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия.
Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Организация безупречна. Вовремя забрали в удобном для нас месте. оперативно и безопасно привезли к месту экскурсии (мы заказывали индивидуальную на 5 человек в Гатчину), экскурсовод Елена довольно много знает и всю дорогу интересно рассказывала.
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Павел
Прекрасная экскурсия в красивое место, которое нам очень нравится. Гатчина уютна, спокойна, красива и вызывает самые теплые чувства. Экскурсия организована прекрасно. Гид Елена - прекрасный эрудированный специалист своего дела и собеседник. Микроавтобус комфортен, водитель вежлив и аккуратен. Рекомендуем от души
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Н
Наталья
Хочу сказать большое спасибо Татьяне за организацию экскурсии, обращаюсь уже не первый раз - всегда только положительные впечатления. Гид Елена провела для нас отличную экскурсию по Гатчине. Время пролетело незаметно - очень живо, интересно. Елена - отличный рассказчик, смогла настолько нас заинтересовать темой, что даже после экскурсии мы целый день с семьей обсуждаем увиденное (и услышанное). Однозначно рекомендую!
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Ю
Юлия
Экскурсия в Гатчину оказалась лучшей в нашей поездке. Экскурсовод Светлана - отличный гид. Подросткам понравилось, что информация представлена не сухими фактами и цифрами, а с интересными примерами из жизни императоров. Жаль из-за погоды прогулка по парку получилась очень быстрой. Рекомендую подняться на башню и посмотреть парк и дворец сверху.
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А
Аркадий
Замечательная и очень информативная экскурсия. Спасибо гиду Елене за проявленный профессионализм и проведенную экскурсию!
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