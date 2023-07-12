Историческая прогулка по Санкт-Петербургу: групповая экскурсия в мини-группе
Мы вместе пройдём тропами ключевых героев эпохи: Георгия Гапона, Александра Керенского, Льва Троцкого, Владимира Ленина, а также восставших солдат и рабочих. Обсудим, как наша страна пришла к революции и могла ли история сложиться иначе.
Ближайшие даты:
31
июл
июл
2
авг
авг
12
авг
авг
19
авг
авг
Что вас ожидает:
- Дом обер-прокурора Синода
- Дом Максима Горького
- Казармы Волынского полка
- Таврический дворец
- Финляндский вокзал
- Крейсер «Аврора»
- Марсово поле
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
В конце 1904-го года Николай II был уверен, что без абсолютной монархии Российской империи быть не может. Меньше чем через 15 лет не осталось ни Николая, ни монархии, ни империи.
Как наша страна пришла к столь стремительным переменам? Могла ли судьба нашей страны в тот период сложиться иначе?
В поисках ответов на эти вопросы мы вместе пройдём тропами ключевых героев той эпохи: Георгия Гапона, Александра Керенского, Льва Троцкого, Владимира Ленина, а также восставших солдат и рабочих.
Обсудим, как всё это стало возможным, и могла ли история нашей страны сложиться иначе.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Литейный проспект, 61Завершение: Марсово поле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Одевайтесь теплее
- Чтобы насладиться прогулкой!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
12 июля 2023
Экскурсия очень понравилась! Обошли почти весь центр Питера действительно по следам героев всех трех русских революций, слушая увлекательный рассказ замечательного гида Игоря, отлично владеющего информацией и великолепно ее подающего. 2,5 часа пролетели совершенно не заметно. Обязательно присоединимся к авторским экскурсиям этого гида когда в следующий раз приедем в Питер! Однозначно всем рекомендуем данную экскурсию! А Игорю большое спасибо!!
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