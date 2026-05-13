Мы вместе пройдём тропами ключевых героев эпохи: Николая II, Георгия Гапона, Александра Керенского, Владимира Ленина, а также восставших солдат и рабочих. Обсудим, что же привело нашу страну к революции.
Описание экскурсии
Что вас ждет В конце 1904-го года Николай II был уверен, что без абсолютной монархии Российской империи быть не может. Меньше чем через 15 лет не осталось ни Николая, ни монархии, ни империи. Как наша страна пришла к столь стремительным переменам? Могла ли судьба нашей страны в тот период сложиться иначе? В поисках ответов на эти вопросы мы вместе пройдём тропами ключевых героев той эпохи: Георгия Гапона, Александра Керенского, Льва Троцкого, Владимира Ленина, а также восставших солдат и рабочих. Обсудим, как всё это стало возможным, и могла ли история нашей страны сложиться иначе. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
по субботам в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом обер-прокурора Синода
- Дом Максима Горького
- Казармы Волынского полка
- Таврический дворец
- Финляндский вокзал
- Крейсер «Аврора»
- Марсово поле
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Литейный проспект, 61
Завершение: Марсово поле
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень увлекательная экскурсия, Игорь-прекрасный рассказчик)
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О
Экскурсия очень понравилась! Обошли почти весь центр Питера действительно по следам героев всех трех русских революций, слушая увлекательный рассказ замечательного гида Игоря, отлично владеющего информацией и великолепно ее подающего. 2,5 часа пролетели совершенно не заметно. Обязательно присоединимся к авторским экскурсиям этого гида когда в следующий раз приедем в Питер! Однозначно всем рекомендуем данную экскурсию! А Игорю большое спасибо!!
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А
Игорь прекрасный рассказчик, заинтересовал всех слушателей, и мою дочь школьницу, которая как раз проходит этот период истории. Будьте готовы много ходить пешком на большие расстояния. К сожалению, не удалось дослушать
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А
Увлекательная экскурсия, время пролетело незаметно. Очень последовательная логика рассказа о трех революциях - теперь лучше представляем события той эпохи плюс узнали много интересных фактов. Экскурсовод Игорь Греков очень живо и с энтузиазмом доносит информацию, возникает желание поподробнее узнать о тех людях и событиях. Всем советую!
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А
Экскурсовод отлично раскрыл аспекты трёх революций, роли различных политических сил. Не перескакивал с темы на тему, всё было подчинено хронологии событий, слушать было легко, а информация о делах столетней давности запомнилась хорошо, как и сама экскурсия. Рекомендую
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Р
Рассказчик отличный оратор. 3 часа без остановки излагать материал - настоящий профессионализм. Речь грамотная, слушать приятно. Тема революций сложная. Дети 9,11,13 слушали с удовольствием.
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