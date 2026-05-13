Что вас ждет В конце 1904-го года Николай II был уверен, что без абсолютной монархии Российской империи быть не может. Меньше чем через 15 лет не осталось ни Николая, ни монархии, ни империи. Как наша страна пришла к столь стремительным переменам? Могла ли судьба нашей страны в тот период сложиться иначе? В поисках ответов на эти вопросы мы вместе пройдём тропами ключевых героев той эпохи: Георгия Гапона, Александра Керенского, Льва Троцкого, Владимира Ленина, а также восставших солдат и рабочих. Обсудим, как всё это стало возможным, и могла ли история нашей страны сложиться иначе. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.