54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Петроградка - от крепости до революции» предлагает уникальную возможность узнать историю Санкт-Петербурга через призму его старейшего района.Участники посетят знаковые места, такие как первый дом Петра Великого и Троицкая площадь,

узнают о жизни горожан в 19 и 20 веках, увидят особняк, связанный с мировой революцией. Прогулка по Каменноостровскому проспекту откроет перед вами здания в стиле модерн и легенды Петроградской стороны. Это идеальный способ провести время, получив ценные советы по лучшим местам города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на экскурсию по Петроградке в июне, июле и августе, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе. В это время вы сможете насладиться длинными днями и комфортной температурой. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать вероятность дождей и прохладной погоды, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.