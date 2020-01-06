54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Основание Питербурха.

Именно здесь Петр Великий построил себе первый дом, тут же неподалеку был первый Гостиный Двор, первый Собор. Вы поймете, как жили первые поселенцы города Питербурх, прогуляетесь по Троицкой площади, где я расскажу, как был основан и развивался город в первые годы существования.

19 и 20 века.

Из века 18 века мы переместимся в 19 и 20 и пройдем тропами заповедника модерна. Вы узнаете, как поменялся уклад жизни горожан с приходом каменного строительства и электричества. Контрасты истории России предстанут перед нами в виде особняка, который построила для себя прима Мариинского театра — с его балкона взывал к народу вождь мировой революции.

Архитектура Петроградки.

Мы пройдем по одной из красивейших улиц города — Каменноостровскому проспекту, вдоль которого стоят уникальные здания в стиле модерн. Я покажу дома графов и княгинь, место первого кинопоказа в России, расскажу мифы и легенды Петроградской Стороны. Вы услышите историю про маленький бермудский треугольник, а также историю дома, в котором больше 11 внутренних двориков и в котором бывал Сталин. Я также расскажу о доме-коммуне эпохи конструктивизма, где обитали жертвы политических репрессий, бывшие политкаторжане и ссыльнопоселенцы.

Не буду раскрывать все тайны экскурсии — все самое интересное вы услышите на месте. Можно организовать фотосопровождение — я сделаю для вас прекрасные фотографии на память. О фотосъемке предупредите заранее, я объясню условия.