54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Петроградка - от крепости до революции» предлагает уникальную возможность узнать историю Санкт-Петербурга через призму его старейшего района.
Участники посетят знаковые места, такие как первый дом Петра Великого и Троицкая площадь,
Участники посетят знаковые места, такие как первый дом Петра Великого и Троицкая площадь,
7 причин купить эту экскурсию
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- 📜 Исторические факты
- 👣 Прогулка по знаковым местам
- 🕰 Погружение в прошлое
- 🎭 Легенды и мифы
- 📸 Возможность фотосессии
- 🎁 Подарочные сертификаты
Лучшее время для посещения
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Лучше всего отправляться на экскурсию по Петроградке в июне, июле и августе, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе. В это время вы сможете насладиться длинными днями и комфортной температурой. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать вероятность дождей и прохладной погоды, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Троицкая площадь
- Каменноостровский проспект
- Петропавловская крепость
Описание экскурсии
Как появился Питербурх
Вы окажетесь там, где Пётр Великий построил себе первый дом. Вы узнаете, как жили первые поселенцы Питербурха и как развивались эти земли в первые годы.
Как жил город в 19–20 веках
Пройдём тропами заповедника модерна. Вы узнаете, как поменялся уклад жизни горожан с приходом каменного строительства и электричества. Увидите особняк примы Мариинского театра, с балкона которого взывал к народу вождь мировой революции.
Какие здесь дома — и какие истории они хранят
Пройдём по Каменноостровскому проспекту, вдоль которого стоят здания в стиле модерн. Я покажу дома графов и княгинь и место первого кинопоказа в России. И расскажу:
- о маленьком Бермудском треугольнике
- доме, в котором больше 11 внутренних двориков и в котором бывал Сталин
- доме-коммуне эпохи конструктивизма, где обитали жертвы политических репрессий, бывшие политкаторжане и ссыльнопоселенцы
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2106 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Были на экскурсии с Натальей "Три века Петроградки" в составе 2 взрослых и двое подростков 18 и 16 лет. Экскурсия всем очень понравилась."Незаезженная" информация, интересные факты, вовлечение в процесс, делает
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К
Спасибо Наталье за этот прекрасный и насыщенный день на Петроградке. Это любимейший район Питера, и прогулка с Натальей - это сплошное удовольствие. Наталья очень эмпатичная, эрудированная, у нее очень глубокие знания о любимом городе, показала нам как классические и очевидные места района, так и абсолютно новые и необычные, которые были настоящим сюрпризом. Очень ей благодарны за этот день!
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К
Превосходно провели время с Натальей. Сразу хочется отметить энергию и непревзойденную эрудицию в области истории города! Один из немногих гидов, кто смог развернуто ответить на все вопросы моей мамы. Впечатляет!
Отдельно от души могу порекомендовать опцию с фотосессией. Качественные снимки от профи останутся памятью на всю вашу жизнь!
Отдельно от души могу порекомендовать опцию с фотосессией. Качественные снимки от профи останутся памятью на всю вашу жизнь!
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О
Просто невероятная Наталья! Рекомендую всем!
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О
Экскурсия проходила 27 февраля. Наша компания в Санкт-Петербург приезжает каждый год и это была не первая наша экскурсия в любимом городе. Но эта экскурсия была потрясающая. Наталье огромное спасибо. Маршрут
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А
Это были прекрасно проведённые 2,5 часа, за которые мы узнали много нового. Очень познавательная экскурсия и высоко эрудированный гид, не дающий заскучать. Наталья показала нам Петербург с другой стороны, рассказав
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