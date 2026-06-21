54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Три века Петроградки: от Питербурха до революции

Индивидуальная экскурсия по Петроградке раскроет тайны Санкт-Петербурга. Прогулка по старинным улицам и архитектурным шедеврам оживит историю города
Экскурсия «Петроградка - от крепости до революции» предлагает уникальную возможность узнать историю Санкт-Петербурга через призму его старейшего района.

Участники посетят знаковые места, такие как первый дом Петра Великого и Троицкая площадь,
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узнают о жизни горожан в 19 и 20 веках, увидят особняк, связанный с мировой революцией.

Прогулка по Каменноостровскому проспекту откроет перед вами здания в стиле модерн и легенды Петроградской стороны. Это идеальный способ провести время, получив ценные советы по лучшим местам города

5
97 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 👣 Прогулка по знаковым местам
  • 🕰 Погружение в прошлое
  • 🎭 Легенды и мифы
  • 📸 Возможность фотосессии
  • 🎁 Подарочные сертификаты

Лучшее время для посещения

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Лучше всего отправляться на экскурсию по Петроградке в июне, июле и августе, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе. В это время вы сможете насладиться длинными днями и комфортной температурой. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать вероятность дождей и прохладной погоды, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Три века Петроградки: от Питербурха до революции
Три века Петроградки: от Питербурха до революции
Три века Петроградки: от Питербурха до революции

Что можно увидеть

  • Троицкая площадь
  • Каменноостровский проспект
  • Петропавловская крепость

Описание экскурсии

Как появился Питербурх

Вы окажетесь там, где Пётр Великий построил себе первый дом. Вы узнаете, как жили первые поселенцы Питербурха и как развивались эти земли в первые годы.

Как жил город в 19–20 веках

Пройдём тропами заповедника модерна. Вы узнаете, как поменялся уклад жизни горожан с приходом каменного строительства и электричества. Увидите особняк примы Мариинского театра, с балкона которого взывал к народу вождь мировой революции.

Какие здесь дома — и какие истории они хранят

Пройдём по Каменноостровскому проспекту, вдоль которого стоят здания в стиле модерн. Я покажу дома графов и княгинь и место первого кинопоказа в России. И расскажу:

  • о маленьком Бермудском треугольнике
  • доме, в котором больше 11 внутренних двориков и в котором бывал Сталин
  • доме-коммуне эпохи конструктивизма, где обитали жертвы политических репрессий, бывшие политкаторжане и ссыльнопоселенцы

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2106 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
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к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами. Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
92
4
4
3
1
2
1
М
Были на экскурсии с Натальей "Три века Петроградки" в составе 2 взрослых и двое подростков 18 и 16 лет. Экскурсия всем очень понравилась."Незаезженная" информация, интересные факты, вовлечение в процесс, делает
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экскурсию интересной. 2.5 часа проходят быстро и увлекательно. Наталья прекрасный рассказчик, эрудированная, чувствуется глубокое знание истории города, при этом очень позитивная и дружелюбная. Получили от Натальи рекомендации куда еще можно сходить, что дополнительно почитать об истории Санкт-Петербурга. Однозначно рекомендуем!

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К
Спасибо Наталье за этот прекрасный и насыщенный день на Петроградке. Это любимейший район Питера, и прогулка с Натальей - это сплошное удовольствие. Наталья очень эмпатичная, эрудированная, у нее очень глубокие знания о любимом городе, показала нам как классические и очевидные места района, так и абсолютно новые и необычные, которые были настоящим сюрпризом. Очень ей благодарны за этот день!
Спасибо Наталье за этот прекрасный и насыщенный день на Петроградке. Это любимейший район Питера, и прогулка
Спасибо Наталье за этот прекрасный и насыщенный день на Петроградке. Это любимейший район Питера, и прогулка
Спасибо Наталье за этот прекрасный и насыщенный день на Петроградке. Это любимейший район Питера, и прогулка
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К
Превосходно провели время с Натальей. Сразу хочется отметить энергию и непревзойденную эрудицию в области истории города! Один из немногих гидов, кто смог развернуто ответить на все вопросы моей мамы. Впечатляет!
Отдельно от души могу порекомендовать опцию с фотосессией. Качественные снимки от профи останутся памятью на всю вашу жизнь!
Превосходно провели время с Натальей. Сразу хочется отметить энергию и непревзойденную эрудицию в области истории города!
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О
Просто невероятная Наталья! Рекомендую всем!
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О
Экскурсия проходила 27 февраля. Наша компания в Санкт-Петербург приезжает каждый год и это была не первая наша экскурсия в любимом городе. Но эта экскурсия была потрясающая. Наталье огромное спасибо. Маршрут
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выстроен грамотно, подача информации великолепна, экскурсия насыщенная и интересная. У Натальи отлично найден баланс между историческими фактами и современными реалиями. Экскурсия не перегружена датами и фамилиями, но при этом много исторических событий о развитии Петроградки и историй о жителях этого района. Кроме того у Натальи красивая и грамотная речь. Слушали её с удовольствием. Обязательно при следующих приездах в Санкт-Петербург воспользуемся услугами Натальи.

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А
Это были прекрасно проведённые 2,5 часа, за которые мы узнали много нового. Очень познавательная экскурсия и высоко эрудированный гид, не дающий заскучать. Наталья показала нам Петербург с другой стороны, рассказав
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много интересных подробностей жизни города и его прошлых жителей. Более того, это была не стандартная экскурсия по парадным улицам Петроградки, а целое путешествие в её закоулки и дворики. Очень понравилось, что Наталья старалась не просто сухо повествовать, а взаимодействовать с нам. Гид с понимаем отнесся к нашим пожеланиям и согласился отдохнуть, продолжив свой рассказ в кафе. Безусловно, рекомендую Наталью, как гида, и туристам, и петербуржцам, желающим узнать новое о столь привычных местах города.

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