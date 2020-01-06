54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города

Natalia
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Natalia – ваш гид
История Петербурга станет ближе и понятнее, если вы разберетесь в самых истоках города.

Я с радостью вам в этом помогу — на экскурсии по Петроградской стороне, самой старинной части города на Неве, — мы проследим развитие Петербурга в течение трех веков.
От
4700 ₽
3290 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в районе ст.метро Горьковская (синяя ветка)
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У этой экскурсии54 отзыва
4.91
Петроградка — от крепости до революции
Петроградка — от крепости до революции

Программа

Основание Питербурха.
Именно здесь Петр Великий построил себе первый дом, тут же неподалеку был первый Гостиный Двор, первый Собор. Вы поймете, как жили первые поселенцы города Питербурх, прогуляетесь по Троицкой площади, где я расскажу, как был основан и развивался город в первые годы существования.

19 и 20 века.
Из века 18 века мы переместимся в 19 и 20 и пройдем тропами заповедника модерна. Вы узнаете, как поменялся уклад жизни горожан с приходом каменного строительства и электричества. Контрасты истории России предстанут перед нами в виде особняка, который построила для себя прима Мариинского театра — с его балкона взывал к народу вождь мировой революции.

Архитектура Петроградки.
Мы пройдем по одной из красивейших улиц города — Каменноостровскому проспекту, вдоль которого стоят уникальные здания в стиле модерн. Я покажу дома графов и княгинь, место первого кинопоказа в России, расскажу мифы и легенды Петроградской Стороны. Вы услышите историю про маленький бермудский треугольник, а также историю дома, в котором больше 11 внутренних двориков и в котором бывал Сталин. Я также расскажу о доме-коммуне эпохи конструктивизма, где обитали жертвы политических репрессий, бывшие политкаторжане и ссыльнопоселенцы.

Не буду раскрывать все тайны экскурсии — все самое интересное вы услышите на месте. Можно организовать фотосопровождение — я сделаю для вас прекрасные фотографии на память. О фотосъемке предупредите заранее, я объясню условия.

Организационные детали

  • Прогулка только индивидуальная, присоединиться к другой группе нельзя. На экскурсии будете только вы, ваши родные и друзья (до 5 человек).
  • Тур можно забронировать в любое время года, в любой день недели. Заранее свяжитесь со мной, и мы организуем прогулку в удобное для вас время.
  • В итоге вы получите: отлично проведенное время (в любую погоду), персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары, клубы, арт-пространства), нового друга в новом городе.
  • А также по вашему желанию — профессиональные фотографии: около 50 обработанных снимков, которые я закачиваю на файлообменник, откуда они очень просто скачиваются по ссылке, ее я присылаю максимум через 2 недели после экскурсии.
  • Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким: есть подарочные сертификаты на фото-экскурсии и фотокниги!
Петроградка — от крепости до революции
Петроградка — от крепости до революции
Петроградка — от крепости до революции
Петроградка — от крепости до революции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе ст.метро Горьковская (синяя ветка).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наташа, я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью к городу в рассказах и фотографиях, в интересных прогулках и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по самому городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторенными тропами. Поделюсь с вами своей любовью к городу без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. А еще обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, я знаю почти все, что происходит в городе, люблю наши музеи и атмосферные местечки, которыми непременно поделюсь. Кроме рассказа о том, мимо чего мы гуляем, я делаю фотографии во время нашей фото-прогулки, которыми вы потом сможете поделиться с друзьями и близкими. И непременно рассказываю о том, куда у нас можно сходить сходить вкусно поесть и куда лучше не стоит, что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Денис
6 января 2020
Спасибо большое Наталье, потрясающий гид, лучше не встречали)),экскурсия по петроградской стороне просто незабываемая на 5+
5 января 2020
Мы часто бываем в Санкт-Петербурге, и экскурсий было тоже немало. Но экскурсия Наталии отличается от всего того, что мы раньше видели и слышали. Это уникальный рассказ очень знающего и заинтересованного человека, влюблённого в свое дело и в свой город, с ярчайшими подробностями и деталями. Уже после экскурсии мы пересказывали ее тем, кто с нами не смог пойти. Наталья, при всех ее очевидных достоинствах как историка, не вещает с постамента, ты с самых первых минут становишься и ее собеседником, и соучастником прогулки по одному из самых лучших, но самых недооценённых мест Ленинграда. Пластов истории, литературы, географии открывается огромное количество. Наташа, большое спасибо и до новых встреч!
Лариса
21 августа 2019
Экскурсия была увлекательной и познавательной. Особенно впечатлил Дом трёх Бенуа. Очень удобный формат - группа не более 5 человек. Наталье большое спасибо!
19 августа 2019
Изумительная экскурсия, которая помогла окунуться и прочувствовать атмосферу этого района. Детям очень понравился 3D-макет Петербурга, скульптуры знаменитых архитекторов (Растрелли теперь точно ни с кем не перепутаем😊). Спасибо Наталье за прекрасное познавательное утро в ее компании!
30 июля 2019
Это одна из лучших прогулок по Питеру. Наталья прекрасный увлекательный рассказчик. Экскурсия очень интересная, Наталья обращала внимание на места, которые можно посетить потом, мы с удовольствием, отмечали их на карте) Прекрасное настроение и любовь к Питеру после экскурсии обеспечены)
13 июня 2019
Экскурсия с Натальей прошла замечательно, время пролетело незаметно, было очень интересно слушать Наталью. Наталья рассказала столько всего, чего не услышишь на других общих экскурсиях. Наталья с такой любовью рассказывает про свой город, столько тонких и интересных моментов, заинтересовывает во всей истории и архитектуре города. Наталья настоящий профессионал, знаток. Мало того, Наталья обладает тонким чувством юмора, общаться с ней легко и просто. Мы не пожалели, что выбрали для экскурсии именно Наталью
13 мая 2019
Я дарила эту экскурсию в подарок родителям на день свадьбы, и они остались в восторге!
Отзыв с их слов: "От экскурсии сохраняется прекрасное послевкусие.
Мы увидели любимый город с неожиданной стороны.
И главное,- благодаря Наталье и ее невероятным знаниям, мастерству рассказчика, хочется читать ещё и ещё про Питер, людей, создавших и создающих его.
Спасибо Вам за любовь к городу, его истории и за то, что Вы так щедро делитесь этим".
9 мая 2019
Хорошая и познавательная экскурсия, очень понравилось. Наталья увлечённый и интересный рассказчик и собеседник.
александра
22 апреля 2019
что понравилось:
Наталья отличный рассказчик. Хорошая речь, знание материала, его словесная подача. Только этим, по сути, харизмой гида и вытягивается это вот все.
что не понравилось:
Не раскрыта тема экскурсии "Петроградка: от крепости до революции", нет связанного материала вообще. Набор неких фактов обо всем подряд. Нет стройности и логичности в повествовании. Все как-то похоже на самодеятельность, я ее (экскурсию) слепила из того, что было. Это не увлекает. От экскурсии такого плана есть ожидание рассказа, который дополняется маршрутом. В данном случае есть невнятный текст абсолютно в духе типовых обзорок : "вот дом слева, а вот справа". Неинтересно.
еще один момент, но это уже субъективное мнение. Если я говорю в самом начале, что не хочу отгадывать загадки по школьному курсу истории, то не надо это делать, лучше подстроится, на мой взгляд под пожелание экскурсанта. Можно просто рассказывать без пыток в духе "вспомните, что было в 18в, это же элементарно - школьный курс", привела цитату гиду. К примеру, я -математик и не заставляю никого решать логарифмы, хотя это тоже школьный курс.
20 марта 2019
Отличная экскурсия! Увлекательный рассказ гида помог понять особенности и неординарность Петербурга. Спасибо большое, Наталья!
Ещё 44 отзыва

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