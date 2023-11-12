Вернуться на столетие назад, чтобы застать Россию в переломный момент её истории
В начале своего правления Николай II был уверен, что судьба России — всегда быть абсолютной монархией. Меньше чем через четверть века не останется ни Николая, ни монархии.
Как стала возможна революция в стране, в которой портрет государя-императора приравнивался к иконе? Могла ли история России сложиться иначе? Поговорим об этом в тех местах, где творилась история страны.
Как стала возможна революция в стране, в которой портрет государя-императора приравнивался к иконе? Могла ли история России сложиться иначе? Поговорим об этом в тех местах, где творилась история страны.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по местам трёх революций — да, их было три в начале 20 века! Революция 1905 года, Февральская и Октябрьская революции 1917 года.
Наш маршрут
- Дом Максима Горького, где прятался после «Кровавого воскресенья» Георгий Гапон
- Таврический дворец, ставший эпицентром Февральского восстания
- Финляндский вокзал и крейсер «Аврора» — символы триумфа большевиков
- Марсово поле, где мы поговорим об итогах революции у мемориала её жертвам
Организационные детали
Одевайтесь теплее, чтобы экскурсия прошла максимально приятно!
в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Литейном проспекте 61
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет, меня зовут Игорь! По образованию и зову сердца я — политолог. Каждый сантиметр в центре моего любимого города, Санкт-Петербурга, дышит историей нашей страны. Я много лет увлечен её изучением и постараюсь за время экскурсии и вас заразить своим энтузиазмом.
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