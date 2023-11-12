В начале своего правления Николай II был уверен, что судьба России — всегда быть абсолютной монархией. Меньше чем через четверть века не останется ни Николая, ни монархии.



Как стала возможна революция в стране, в которой портрет государя-императора приравнивался к иконе? Могла ли история России сложиться иначе? Поговорим об этом в тех местах, где творилась история страны.