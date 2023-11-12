Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия

Вернуться на столетие назад, чтобы застать Россию в переломный момент её истории

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Ответы на вопросы
В начале своего правления Николай II был уверен, что судьба России — всегда быть абсолютной монархией. Меньше чем через четверть века не останется ни Николая, ни монархии.

Как стала возможна революция в стране, в которой портрет государя-императора приравнивался к иконе? Могла ли история России сложиться иначе? Поговорим об этом в тех местах, где творилась история страны.
Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия
Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия
Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия
Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия
Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия
Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия
Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия
Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия
Петербург - город трёх революций. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по местам трёх революций — да, их было три в начале 20 века! Революция 1905 года, Февральская и Октябрьская революции 1917 года.

Наш маршрут

  • Дом Максима Горького, где прятался после «Кровавого воскресенья» Георгий Гапон
  • Таврический дворец, ставший эпицентром Февральского восстания
  • Финляндский вокзал и крейсер «Аврора» — символы триумфа большевиков
  • Марсово поле, где мы поговорим об итогах революции у мемориала её жертвам

Организационные детали

Одевайтесь теплее, чтобы экскурсия прошла максимально приятно!

в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Литейном проспекте 61
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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