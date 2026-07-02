4 отзыва оставили туристы

Неужели самый известный и крупный остров в Петербурге интересен только Стрелкой и петровской эпохой? Уверяю вас, что нет! Со мной вы взглянете под другим углом на парадную историческую классику, погрузитесь в альтернативный мир доходных домов 19 века, осмотрите советский модернизм и брутализм, ощутите ультрасовременную атмосферу района. И в результате поймете, что не зря это колоритное место зовут городом в городе.

Описание экскурсии

Эпохи Васильевского

Широкие, тихие и неперегруженные улицы Васильевского острова идеально подходят для автомобильно-пешеходного путешествия. Но такими они были не всегда. Я покажу нетипичные, даже для Петербурга, мощеные переулки в духе Старой Европы, классические, но малоизвестные дворы-колодцы и микро-площади среди доходных домов. Вы пройдете по прогулочным набережным с видом на подводные лодки и чудеса советской монументальной застройки. А в завершении вас ждет жилая и «тусовочная» современность, которая создается прямо на наших глазах, но уже обладает своей историей.

Колорит и атмосфера острова в деталях

Вы узнаете, что такое «лежачий небоскреб» и «куриные ножки», почему «горный дом» находится не в горах, а «дома-корабли» не стоят в порту, почему Наличная улица никак не связана с денежными средствами и почему ночью не всегда можно было попасть на Васильевский. Я поясню, каким видел этот остров Петр I и как видят его наши современники. А также поделюсь неожиданными локациями, фото-точками, видами на исторический центр и современность. Расскажу, где находятся необычные общественные пространства Васильевского острова и, кроме того, обязательно отведу вас в Севкабель Порт — самое уникальное из них.

Гарантирую, что вы сделаете много необычных фотографий и обязательно найдете новые любимые места в Петербурге, в которые захочется возвращаться снова и снова. На автомобиле, пешком или на велосипеде. Днем и даже ночью!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается в районе метро «Василеостровская» и заканчивается у станции метро «Приморская». Если вы остановитесь на Васильевском острове — начало и конец экскурсии от вашего отеля. Транспортные расходы включены в стоимость

Могу забрать вас от отеля в центре и отвести обратно — доплата 1000 ₽ в одну сторону, при более удалённом расположении обсудим стоимость

Экскурсия проводится на автомобиле Hyundai IX35

Для большего комфорта или для группы 5 человек за доплату возможно проведение экскурсии на автомобиле с индивидуальными креслами и большим люком KIA Carnival — 2000 ₽

Сезонность и вариации формата