4 отзыва оставили туристы

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Четыре эпохи Васильевского острова

Понять, в чем самобытность знаменитого петербургского района, и открыть неизведанные ракурсы города

5
4 отзыва
Алексей
Алексей – Гид из Санкт-Петербурга
Неужели самый известный и крупный остров 🏝️ в Петербурге интересен только Стрелкой и петровской эпохой? Уверяю вас, что нет! Со мной вы взглянете под другим углом на парадную историческую классику, погрузитесь в мир модерна 19 века, осмотрите советский конструктивизм, ощутите современную атмосферу района.

И в результате поймете, что не зря это колоритное место зовут городом в городе.
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 65005 850 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова

Что вас ожидает

Эпохи Васильевского
Широкие, тихие и неперегруженные улицы Васильевского острова идеально подходят для автомобильно-пешеходного путешествия. Но такими они были не всегда. Я покажу нетипичные, даже для Петербурга, мощеные переулки в духе Старой Европы, классические, но малоизвестные дворы-колодцы и микро-площади среди доходных домов. Вы пройдете по прогулочным набережным с видом на подводные лодки и чудеса советской монументальной застройки. А в завершении вас ждет жилая и «тусовочная» современность, которая создается прямо на наших глазах, но уже обладает своей историей 📖.

Колорит и атмосфера острова в деталях
Вы узнаете, что такое «лежачий небоскреб» и «куриные ножки», почему «горный дом» находится не в горах ⛰️, а «дома-корабли» не стоят в порту, почему Наличная улица никак не связана с денежными средствами и почему ночью не всегда можно было попасть на Васильевский. Я поясню, каким видел этот остров 🏝️ Петр I и как видят его наши современники. А также поделюсь неожиданными локациями, фото-точками, видами на исторический центр и современность. Расскажу, где находятся необычные общественные пространства Васильевского острова и, кроме того, обязательно отведу вас в Севкабель Порт — самое уникальное из них.

Гарантирую, что вы сделаете много необычных фотографий и обязательно найдете новые любимые места в Петербурге, в которые захочется возвращаться снова и снова. На автомобиле 🚘, пешком или на велосипеде 🚲. Днем и даже ночью!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается у метро 🚇 Василеостровская и заканчивается у станции метро Приморская. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Также возможен любой индивидуальный трансфер — доплата 1000 рублей в пределах центра города, в случае более удаленного расположения стоимость оговаривается
  • Экскурсия проводится на моем автомобиле: KIA Ceed или Hyundai IX35. Возможна экскурсия ⛳ на Volkswagen Touareg — доплата 1000 рублей

Сезонность и вариации формата

  • Особый спокойный мир Васильевского острова идеально подойдет для экскурсии 🧭 в любое время дня, особенно рекомендуется в вечернее время. В летний период времени возможна даже ночная версия экскурсии с просмотром разводных мостов и подсветки.
  • Наш формат легко может трансформироваться в сторону большего перемещения на автомобиле или, наоборот, в сторону пешеходной прогулки, я учту ваши пожелания и погодные факторы
  • Для любителей велопрогулок, я предлагаю велосипедный вариант моей экскурсии — уточняйте условия в переписке
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова
Четыре эпохи Васильевского острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте! Я путешественник из Санкт-Петербурга. Посетив более 55 стран и около 350 городов за 10 лет, я всегда с гордостью и любовью возвращался в свой родной город! На своих прогулках в формате легкого диалога я с радостью расскажу, почему это так. Могу назвать себя разносторонней личностью — люблю историю и ночную жизнь, театр и спорт, исторический центр и новые районы, прогулки в солнце и в дождь — поэтому легко подстроюсь под ваши предпочтения и внимательно отнесусь к пожеланиям. Обещаю по-настоящему индивидуальный подход, яркую, интересную и нескучную экскурсию!
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4 отзыва оставили туристы

26 июля 2020
Экскурсия отличная! Алексей очень интеллигентный и знающий гид. Не смотря на дождь, мы провели замечательный день в Питере. Спасибо
5 июля 2020
Отличный гид. Отличная экскурсия. Я, честно говоря, совсем не таким представляла себе Васильевский остров. Алексей, мы ещё обязательно вернёмся на другие ваши экскурсии. И ещё раз спасибо!
1 июля 2020
Получили большое удовольствие от экскурсии. Узнали много интересного об истории Васильевского острова (от петровских времён до современности). Время пролетело незаметно. При возможности присоединимся к другим маршрутам Алексея. Рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода.
19 июня 2020
13 июня были на экскурсии у Алексея. Очень понравилось! Алексей - отличный рассказчик, великолепная, грамотная речь, хорошее знание истории и любовь к своему городу. Жаль, что мы были в период карантина и многие места в городе были закрыты, например, Севкабель Порт, и нам не удалось их посетить, но зато это повод приехать еще раз. Конечно, до этого, мы гуляли по Васильевскому острову, но наши прогулки ограничились только стрелкой Васильевского острова, Расстрельными колоннами и Кунсткамерой. А на этой экскурсии Алексей провел нас в такие места, где бы мы сами вряд ли оказались. Огромное спасибо за экскурсию! И надеюсь, что в следующий свой приезд мы обязательно съездим в Крондштадт и неизвестные парки Петергофа.

Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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