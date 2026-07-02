4 отзыва оставили туристы

Понять, в чем самобытность знаменитого петербургского района, и открыть неизведанные ракурсы города
Неужели самый известный и крупный остров в Петербурге интересен только Стрелкой и петровской эпохой? Уверяю вас, что нет! Со мной вы взглянете под другим углом на парадную историческую классику, погрузитесь в альтернативный мир доходных домов 19 века, осмотрите советский модернизм и брутализм, ощутите ультрасовременную атмосферу района. И в результате поймете, что не зря это колоритное место зовут городом в городе.
Широкие, тихие и неперегруженные улицы Васильевского острова идеально подходят для автомобильно-пешеходного путешествия. Но такими они были не всегда. Я покажу нетипичные, даже для Петербурга, мощеные переулки в духе Старой Европы, классические, но малоизвестные дворы-колодцы и микро-площади среди доходных домов. Вы пройдете по прогулочным набережным с видом на подводные лодки и чудеса советской монументальной застройки. А в завершении вас ждет жилая и «тусовочная» современность, которая создается прямо на наших глазах, но уже обладает своей историей.
Колорит и атмосфера острова в деталях
Вы узнаете, что такое «лежачий небоскреб» и «куриные ножки», почему «горный дом» находится не в горах, а «дома-корабли» не стоят в порту, почему Наличная улица никак не связана с денежными средствами и почему ночью не всегда можно было попасть на Васильевский. Я поясню, каким видел этот остров Петр I и как видят его наши современники. А также поделюсь неожиданными локациями, фото-точками, видами на исторический центр и современность. Расскажу, где находятся необычные общественные пространства Васильевского острова и, кроме того, обязательно отведу вас в Севкабель Порт — самое уникальное из них.
Гарантирую, что вы сделаете много необычных фотографий и обязательно найдете новые любимые места в Петербурге, в которые захочется возвращаться снова и снова. На автомобиле, пешком или на велосипеде. Днем и даже ночью!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия начинается в районе метро «Василеостровская» и заканчивается у станции метро «Приморская». Если вы остановитесь на Васильевском острове — начало и конец экскурсии от вашего отеля. Транспортные расходы включены в стоимость
Могу забрать вас от отеля в центре и отвести обратно — доплата 1000 ₽ в одну сторону, при более удалённом расположении обсудим стоимость
Экскурсия проводится на автомобиле Hyundai IX35
Для большего комфорта или для группы 5 человек за доплату возможно проведение экскурсии на автомобиле с индивидуальными креслами и большим люком KIA Carnival — 2000 ₽
Сезонность и вариации формата
Особый спокойный мир Васильевского острова идеально подойдет для экскурсии в любое время дня, особенно рекомендуется в вечернее время. В летний период времени возможна даже ночная версия экскурсии с просмотром разводных мостов и подсветки.
Наш формат легко может трансформироваться в сторону большего перемещения на автомобиле или, наоборот, в сторону пешеходной прогулки, я учту ваши пожелания и погодные факторы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2316 туристов
Я — путешественник, коренной петербуржец, аккредитованный гид. Посетил более 60 стран и около 400 городов, я всегда с гордостью и любовью возвращался в свой родной город! На своих экскурсиях я читать дальшеуменьшить
с радостью расскажу, почему это так.
Могу назвать себя разносторонней личностью — люблю историю и ночную жизнь, театр и спорт, исторический центр и новые районы, путешествия в солнце и в дождь — поэтому легко подстроюсь под ваши предпочтения и внимательно отнесусь к пожеланиям.
Обещаю по-настоящему индивидуальный подход, яркую, интересную и нескучную экскурсию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
–
3
–
2
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1
–
Киршина
Эту экскурсию точно стоит посетить: насыщенно по содержанию, очень интересно и время пролетело незаметно!!! Рекомендуем!
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Е
Елена
Очень понравилось экскурсия. Обязательно вернемся еще не один раз. Посмотрели на Питер с другой стороны. История и современность впечатляют.
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо, Елена!!! Обязательно жду вновь - впереди ещё есть чему удивляться! Буду рад видеть вашу замечательную компанию!
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В
Вера
Экскурсия оправдала наши ожидания полностью. Предварительно обсудили с Алексеем детали, понимание было полным и все прошло отлично. Гид компетентный, открытый, доброжелательный, внимательный к оргвопросам)). Никаких сбоев, стопроцентно рекомендуем Алексея!
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова, Вера! Очень приятно читать такие отзывы! До новых встреч!
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Elena
Не так давно наша семья переехала в Петербург, живем на Васильевском острове. Очень хочется узнать это место более детально. Именно с таким посылом и была выбрана эта экскурсия.
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по В. О. на трипстере было много, но я выбрала именно Алексея, ориентируясь на отзывы. Надеюсь, что и мой отзыв будет кому-то полезен.
Ещё на этапе первоначального согласования плана нашей экскурсии Алексей узнал все детали, согласовали маршрут и точку старта, удобную нам.
С погодой в день встречи не повезло - Петербург показывал истинное лицо северного морского города. Учитывая это, Алексей не морозил нас долгими прогулками, а, наоборот, быстро перестроил план экскурсии так, чтобы дети не мерзли на ветру.
Мы посмотрели, как застраивался остров в разные эпохи, какие дома были построены ещё во времена Петра, каким архитектурным планам так и не удалось состояться, где на острове стоят дома-самолеты, как будет застраиваться новая намывная часть острова. Кроме архитектурного пласта, узнали о социальной инфраструктуре острова. Алексей в деталях рассказал о Севкабеле и пространстве Брусницын, поделился своими любимыми заведениями на этих территориях и даже раскрыл секрет «кофе по-питерски». Прогулялись по витиеватым дворам-колодцам, заглянули в старинные парадные.
Было интересно и познавательно всем - и детям-подросткам и нам с мужем. Алексей очень тактичный, эрудированный и современный гид. Кроме энциклопедической информации он делился и своими личными историями из детства и жизни, связанными с Васильевским островом.
Мы остались очень довольны. Планируем вернуться к Алексею на другие программы.
+2
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михаил
Алексей прекрасно провел всю программу! Разнообразие Васильевского острова впечатляет. Рекомендую экскурсию всем кому интересна история города.
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С
Сергей
Спасибо Алексею за приятно проведённое время. Такой Питер мы увидели впервые! Хорошая альтернатива традиционным экскурсиям по дворцам и музеям. Алексей приятный и интересный рассказчик. 4,5 часа пролетели незаметно!!! Рекомендуем!!!
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