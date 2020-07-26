4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Эпохи Васильевского

Широкие, тихие и неперегруженные улицы Васильевского острова идеально подходят для автомобильно-пешеходного путешествия. Но такими они были не всегда. Я покажу нетипичные, даже для Петербурга, мощеные переулки в духе Старой Европы, классические, но малоизвестные дворы-колодцы и микро-площади среди доходных домов. Вы пройдете по прогулочным набережным с видом на подводные лодки и чудеса советской монументальной застройки. А в завершении вас ждет жилая и «тусовочная» современность, которая создается прямо на наших глазах, но уже обладает своей историей 📖.

Колорит и атмосфера острова в деталях

Вы узнаете, что такое «лежачий небоскреб» и «куриные ножки», почему «горный дом» находится не в горах ⛰️, а «дома-корабли» не стоят в порту, почему Наличная улица никак не связана с денежными средствами и почему ночью не всегда можно было попасть на Васильевский. Я поясню, каким видел этот остров 🏝️ Петр I и как видят его наши современники. А также поделюсь неожиданными локациями, фото-точками, видами на исторический центр и современность. Расскажу, где находятся необычные общественные пространства Васильевского острова и, кроме того, обязательно отведу вас в Севкабель Порт — самое уникальное из них.



Гарантирую, что вы сделаете много необычных фотографий и обязательно найдете новые любимые места в Петербурге, в которые захочется возвращаться снова и снова. На автомобиле 🚘, пешком или на велосипеде 🚲. Днем и даже ночью!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается у метро 🚇 Василеостровская и заканчивается у станции метро Приморская. Транспортные расходы включены в стоимость.

Также возможен любой индивидуальный трансфер — доплата 1000 рублей в пределах центра города, в случае более удаленного расположения стоимость оговаривается

Экскурсия проводится на моем автомобиле: KIA Ceed или Hyundai IX35. Возможна экскурсия ⛳ на Volkswagen Touareg — доплата 1000 рублей

Сезонность и вариации формата