Маргарита 10 из 5. Гид Анастасия не просто профессионал своего дела, она живет и дышит им❤️

Т Татьяна Отличная экскурсия!!! Не передать словами, насколько интересно и захватывающе был подан материал! Прочувствовали связь жизни самого Достоевского и героев его романа. Атмосферная экскурсия, непревзойденное мастерство гида Екатерины. Всем советую.

Е Екатерина Горячо рекомендую эту экскурсию не только гостям Петербурга, но и жителям города

На два часа мы перенеслись в другую эпоху, события, описанные в романе Достоевского, ожили перед нами с такой убедительностью, словно мы пережили их сами. Узнали много нового о жизни писателя, причем в увлекательной доступной форме

Екатерина рассказывает на редкость эмоционально и образно, заслушаешься.

Елена Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду! Получили массу положительных эмоций! Было очень, душевно и информативно в компании такого гида! Скорее бежим перечитывать Достоевского!