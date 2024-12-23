На экскурсии вы не только погрузитесь в атмосферу культового романа, но и попробуете поставить себя на место героев Достоевского, «примерить» их переживания. Узнаете, какое преломление фабула романа получила в новом сериале.
На улицах нашего маршрута жили не только герои Достоевского, но и сам писатель: здесь происходили важнейшие события его жизни, которые мы обсудим.
На улицах нашего маршрута жили не только герои Достоевского, но и сам писатель: здесь происходили важнейшие события его жизни, которые мы обсудим.
Описание экскурсии
Район бывшей Спасской части — настоящий городской заповедник. Здесь облик Петербурга остался практически таким же, как во времена Достоевского. Мы посмотрим на него глазами писателя и его героев.
Точки нашего маршрута:
- Сенная площадь — одно из знаковых мест северной столицы, «чрево Петербурга», место действия многих произведений
- Здание гауптвахты, где Достоевский находился под арестом
- Кокушкин мост, где начинается действие «Преступления и наказания»
- Столярный переулок — здесь располагались многочисленные питейные заведения, играющие в романе особую роль, ведь в них происходили самые важные встречи
- Дома на Гражданской улице, где жил Достоевский. Вспомним его роман с Аполлинарией Сусловой, знакомство и брак с Анной Сниткиной
- Дом Сони Мармеладовой и «самая древняя профессия» во времена Достоевского
- Дом Раскольникова
Мы поговорим:
- об отражении сюжетов книг Достоевского в кино
- исполнителях роли писателя
- исполнителях роли Раскольникова: от Георгия Тараторкина до Ивана Янковского
- жёлтом билете и многом другом
Организационные детали
- Экскурсия проводится для компаний до 15 человек без изменения стоимости
- Вашим гидом буду я или другой человек из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сенная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5368 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
23 дек 2024
10 из 5. Гид Анастасия не просто профессионал своего дела, она живет и дышит им❤️
Т
Татьяна
6 дек 2024
Отличная экскурсия!!! Не передать словами, насколько интересно и захватывающе был подан материал! Прочувствовали связь жизни самого Достоевского и героев его романа. Атмосферная экскурсия, непревзойденное мастерство гида Екатерины. Всем советую.
Е
Екатерина
2 дек 2024
Горячо рекомендую эту экскурсию не только гостям Петербурга, но и жителям города
На два часа мы перенеслись в другую эпоху, события, описанные в романе Достоевского, ожили перед нами с такой убедительностью, словно мы пережили их сами. Узнали много нового о жизни писателя, причем в увлекательной доступной форме
Екатерина рассказывает на редкость эмоционально и образно, заслушаешься.
На два часа мы перенеслись в другую эпоху, события, описанные в романе Достоевского, ожили перед нами с такой убедительностью, словно мы пережили их сами. Узнали много нового о жизни писателя, причем в увлекательной доступной форме
Екатерина рассказывает на редкость эмоционально и образно, заслушаешься.
Елена
2 дек 2024
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду! Получили массу положительных эмоций! Было очень, душевно и информативно в компании такого гида! Скорее бежим перечитывать Достоевского!
Светлана
30 ноя 2024
Сначала хочется сказать большое спасибо за эту замечательную экскурсию! Даже если вы относитесь к творчеству Федора Михайловича нейтрально, эта прогулка точно не оставит вас равнодушным. Ну а если вы Достоевского обожаете, то скорее отправляйтесь - останетесь в восторге!
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