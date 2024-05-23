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ярче, глубже. И ты болеешь за этих героев, разговариваешь с ними, как с телевизором, но твои предупреждения бессмысленны. К концу экскурсии все случится. Рекомендую вам не только узнавать новое, но и посплетничать с Игорем о героях экскурсии, поразмыслить о параллелях, определить черты характера, покопаться во второстепенных персонажах. Игорь - политолог. Подход политолога повышает вероятность, что при должной внимательности - прогулка может стать для нас шансом обойти исторические грабли, не наступая на них.