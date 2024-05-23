Экскурсии в Таврический дворец

Найдено 10 экскурсий в категории «Таврический дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
221 отзыв
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
Город трёх революций: прогулка по тропам героев той эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Город трёх революций: прогулка по тропам героев той эпохи
Начало: Литейный проспект, 61
Расписание: по субботам в 12:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900 за человека
Петербург - город трёх революций
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Петербург - город трёх революций
Вернуться на столетие назад, чтобы застать Россию в переломный момент её истории
Начало: на Литейном проспекте 61
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Керенский: первая любовь революции
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Керенский: первая любовь революции
Узнать, как юрист из провинции смог влюбить в себя всю страну и почему этот роман длился так недолго
Начало: в Виленском переулке
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Нетривиальный велосипедный променад
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
41 отзыв
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000 за всё до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
Увидеть главные символы города в свете огней
23 сен в 21:30
24 сен в 21:30
8 450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    Город трёх революций: прогулка по тропам героев той эпохи
    Очень классная, последовательная и вдумчивая экскурсия. Игорь грамотно преподнес материал, спланировал маршрут, чем доставил, безусловно, только положительные эмоции.
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
    Все понравилось, рассказ интересный, единственное, посетили не все локации, указанные в экскурсии
  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
    Спасибо Валерию за небольшое, но насыщенно путешествие. Посмотрели ночной Петербург, послушали интересные истории и посмотрели на разведение трех мостов.
  • О
    Оксана
    19 мая 2024
    Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
    Хотелось бы в рамках этой экскурсии посетить хотя бы один дворец, а не только разглядывать фасады.
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
    Было всё очень интересно. Т. к. гид был не просто человек с такой профессией, а местный житель, влюблённый в свой город. Понравилось, что заблаговременно предупредили, объяснили, встретили. Впечатление о городе полное. Рекомендую
  • O
    Olga
    16 мая 2024
    Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
    Хорошая экскурсия! Хороший экскурсовод! «Развод» Литейного моста потрясающее зрелище!
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
    Виктор тактичен и внимателен, отлично владеет материалом, заботится о комфорте гостей. Рекомендую тем, кто хочет погрузиться в историю с акцентом на архитектуру знаковых мест Петербурга.
  • А
    Айжана
    2 мая 2024
    Керенский: первая любовь революции
    Прогулка прекрасная, мне напомнила сериал по мотивам всем известного сценария. Ты вроде знаешь концовку, но сценарист добавляет деталей, все становиться
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    ярче, глубже. И ты болеешь за этих героев, разговариваешь с ними, как с телевизором, но твои предупреждения бессмысленны. К концу экскурсии все случится. Рекомендую вам не только узнавать новое, но и посплетничать с Игорем о героях экскурсии, поразмыслить о параллелях, определить черты характера, покопаться во второстепенных персонажах. Игорь - политолог. Подход политолога повышает вероятность, что при должной внимательности - прогулка может стать для нас шансом обойти исторические грабли, не наступая на них.

  • S
    Svetlanа
    22 апреля 2024
    Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
    Очень интересная экскурсия. Девушка гид (историк по образованию) очень увлекательно рассказывала про прошлое и настоящее этого округа. Отвечала на все вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Большое спасибо.
  • Н
    Наталья
    20 апреля 2024
    Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
    Рекомендуем! Очень понравилось! Очень интересно, познавательно, услышали и увидели за это время, много нового! От души благодарим за незабываемые впечатления и чудесно проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Таврический дворец»

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  1. Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
  2. Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
  3. Город трёх революций: прогулка по тропам героев той эпохи
  4. Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
  5. Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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