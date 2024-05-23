1 чел.
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Мини-группа
3 часа
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690₽ за человека
Групповая
5 часов
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Город трёх революций: прогулка по тропам героев той эпохи
Начало: Литейный проспект, 61
Расписание: по субботам в 12:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург - город трёх революций
Вернуться на столетие назад, чтобы застать Россию в переломный момент её истории
Начало: на Литейном проспекте 61
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Керенский: первая любовь революции
Узнать, как юрист из провинции смог влюбить в себя всю страну и почему этот роман длился так недолго
Начало: в Виленском переулке
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
Увидеть главные символы города в свете огней
23 сен в 21:30
24 сен в 21:30
8 450₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья23 мая 2024Очень классная, последовательная и вдумчивая экскурсия. Игорь грамотно преподнес материал, спланировал маршрут, чем доставил, безусловно, только положительные эмоции.
- ВВиктория20 мая 2024Все понравилось, рассказ интересный, единственное, посетили не все локации, указанные в экскурсии
- ЕЕвгения19 мая 2024Спасибо Валерию за небольшое, но насыщенно путешествие. Посмотрели ночной Петербург, послушали интересные истории и посмотрели на разведение трех мостов.
- ООксана19 мая 2024Хотелось бы в рамках этой экскурсии посетить хотя бы один дворец, а не только разглядывать фасады.
- ТТатьяна19 мая 2024Было всё очень интересно. Т. к. гид был не просто человек с такой профессией, а местный житель, влюблённый в свой город. Понравилось, что заблаговременно предупредили, объяснили, встретили. Впечатление о городе полное. Рекомендую
- OOlga16 мая 2024Хорошая экскурсия! Хороший экскурсовод! «Развод» Литейного моста потрясающее зрелище!
- ССергей6 мая 2024Виктор тактичен и внимателен, отлично владеет материалом, заботится о комфорте гостей. Рекомендую тем, кто хочет погрузиться в историю с акцентом на архитектуру знаковых мест Петербурга.
- ААйжана2 мая 2024Прогулка прекрасная, мне напомнила сериал по мотивам всем известного сценария. Ты вроде знаешь концовку, но сценарист добавляет деталей, все становиться
- SSvetlanа22 апреля 2024Закат Империи: экскурсия по Литейному округу ПетербургаОчень интересная экскурсия. Девушка гид (историк по образованию) очень увлекательно рассказывала про прошлое и настоящее этого округа. Отвечала на все вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Большое спасибо.
- ННаталья20 апреля 2024Рекомендуем! Очень понравилось! Очень интересно, познавательно, услышали и увидели за это время, много нового! От души благодарим за незабываемые впечатления и чудесно проведенное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Таврический дворец»
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