То, что другой мир может оказаться совсем рядом, за кирпичной стеной, мы знаем с детства. Со временем это знание забывается, нам становится некогда остановиться на бегу и заметить ту дверь, за которой приоткроются тайны и вспомнится что-то, о чем мы всегда знали, или хотя бы догадывались.

Мы пересечем нашу границу у Московского вокзала и пройдем через Ямскую слободу по бывшей улице Больших Пеньков, наблюдая, как история 📖 меняла облик и назначение зданий, улиц, каналов и площадей. По пути нам попадется пожалуй самый изящный завод Петербурга с дикими медведями, охраняющими вход. Мы узнаем тайну трех ангелов на бывшей Кабинетной улице, осмотрим егерские казармы, окаймлявшие когда-то Семеновский плац, и, наконец, окажемся на одном из красивейших из сохранившихся в Европе вокзалов в стиле модерн.