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Границы миров. Пешеходная экскурсия.

Константин Д.
Константин Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Если вы устали от экскурсий по Невскому проспекту и дворцам.

Если вы уже несколько раз были в Северной столице и сходили на все «классические экскурсии» — откройте город 🏙️ с другой стороны.

Со мной вы узнаете город по уже привычным зданиям.

Мы не пойдем по Невскому проспекту.

Мы пройдем по Ямской слободе и мимо завода.

Я расскажу, как менялся облик города и что вы уже не увидите на современных улицах.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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Границы миров. Пешеходная экскурсия.
Границы миров. Пешеходная экскурсия.

Что вы увидите

  • Служебный пешеходный мост через Октябрьскую жд
  • Американские мосты
  • Ямские торговые ряды
  • бывшую Преображенскую улицу
  • бывш. квартал Семеновского полка и мн. другое
То, что другой мир может оказаться совсем рядом, за кирпичной стеной, мы знаем с детства. Со временем это знание забывается, нам становится некогда остановиться на бегу и заметить ту дверь, за которой приоткроются тайны и вспомнится что-то, о чем мы всегда знали, или хотя бы догадывались.
Мы пересечем нашу границу у Московского вокзала и пройдем через Ямскую слободу по бывшей улице Больших Пеньков, наблюдая, как история 📖 меняла облик и назначение зданий, улиц, каналов и площадей. По пути нам попадется пожалуй самый изящный завод Петербурга с дикими медведями, охраняющими вход. Мы узнаем тайну трех ангелов на бывшей Кабинетной улице, осмотрим егерские казармы, окаймлявшие когда-то Семеновский плац, и, наконец, окажемся на одном из красивейших из сохранившихся в Европе вокзалов в стиле модерн.
Начало и место завершения
🚩 Угол Миргородской и Полтавской улиц, у арки из красного кирпича.
Границы миров. Пешеходная экскурсия.
Границы миров. Пешеходная экскурсия.
Границы миров. Пешеходная экскурсия.
Границы миров. Пешеходная экскурсия.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин Д.
Константин Д.
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