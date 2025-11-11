Погрузитесь в мир загадок и мистических тайн, окутывающих Северную Столицу! Эта экскурсия – уникальная возможность исследовать самые сокровенные уголки Петербурга, где реальность переплетается с легендами, а каждый камень дышит историей и тайнами.
В отличие от стандартных маршрутов, мы отправимся в путешествие по местам, наделенным особой энергетикой и мистической силой.
Описание экскурсии
Готовьтесь к встрече с привидениями, загадками и необъяснимыми явлениями. Будет страшно интересно!:
- Эксклюзивный маршрут: только самые таинственные и загадочные места Петербурга, тщательно отобранные нашей командой!
- Индивидуальный подход: вся экскурсия будет построена с учетом ваших интересов и пожеланий.
- Ротонда: посещение знаменитой Ротонды — места, окутанного мистическими легендами и считающегося одним из самых загадочных мест Петербурга. Приготовьтесь окунуться в мир тайн и легенд, где реальность переплетается с мистикой! На этой экскурсии мы отправимся в путешествие по самым загадочным уголкам Петербурга. Мы раскроем секреты, которые тщательно оберегаются веками, и увидим город, о котором не пишут в туристических путеводителях. Готовы ли вы заглянуть за грань привычного и ощутить на себе дыхание потустороннего Петербурга? Тогда эта экскурсия для вас!
15:00 и 17:00 групповые. в другое время можно заказать индивидуально
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Готовы ли вы заглянуть в самые таиственные места Петербурга и раскрыть самые захватывающие секреты?
- На этой экскурсии вас ждет:
- Посещение знаменитой Ротонды: мы раскроем двери в секретную локацию, окутанную мистическим ореолом - загадочную Ротонду. Вы узнаете о ее связи с масонами, о порталах в иные измерения и о странных явлениях, которые здесь происходят
- По следам масонских ритуалов: мы пройдем по местам, где проводили свои таинственные ритуалы члены масонской ложи
- Тайные знаки: вместе найдем и расшифруем мистические знаки и символы, зашифрованные в Петербургской архитектуре
- Встреча с призраками: услышим легенды о блуждающих по ночным улицам призраках. Будьте осторожны, возможно, вы встретите их на своем пути
- Легенды и мифы Петербурга: узнаем легенды о возникновении Петербурга, Петре I, загадочных убийствах и о Григории Распутине, чья личность до сих пор окутана тайнами
- И это еще не все! Полный маршрут и самые необычные места - мы пока что держим в секрете
- Эта экскурсия - для тех, кто:
- В поиске необычного маршрута по Петербургу
- Интересуется мистикой, историей и легендами Петербурга
- Хочет ярких впечатлений и интересных фото
- Как и мы верит в чудеса
- Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Петербург с такой стороны, о которой вы даже не подозревали
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект 68
Завершение: Ротонда
Когда и сколько длится?
Когда: 15:00 и 17:00 групповые. в другое время можно заказать индивидуально
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
11 ноя 2025
Экскурсовод Екатерина - отменный профессионал своего дела. За два часа мы узнали много нового и интересного о достопримечательностях Петербурга и сполна погрузились в эту атмосферу мистики. Екатерина рассказывала интересно, захватывающе, отвечала на вопросы, указывала на интересные места. В общем, эта экскурсия оставила неизгладимый след в самом хорошем смысле
Я
Яна
2 ноя 2025
О
Олеся
29 окт 2025
25 октября 2025 года мы были на экскурсии "Мистический Санкт-Петербург". Содержание экскурсии немного не соответствовало описанию. Но, не смотря на ожидания, перемены содержания сыграли в лучшую сторону. В течение полутора
Е
Евгений
28 окт 2025
В целом, интересная прогулка. Интересные дворы и парадные. Обратите внимание, что маршрут достаточно продолжительный (в метрах).
Верить ли в мистику - каждый решит сам.
Екатерина молодец))
А
Александра
18 окт 2025
Супер! Очень понравилось! Прекрасная гид-историк Екатерина. Даже не ожидала, что экскурсия будет настолько интересной и познавательной. Если хотите увидеть Петербург с новой стороны, то вам сюда)
О
Олег
12 окт 2025
Норм.
П
Полина
8 окт 2025
С
Светлана
30 сен 2025
Спасибо большое нашему замечательному экскурсоводу Екатерине! Ей удалось погрузить нас в атмосферу темы! Всё было интересно и легко воспринималось. У Кати хорошо поставленная речь, отличная дикция, приятный тембр, что немаловажно для экскурсовода.
Ю
Юлия
17 авг 2025
Наш Гид была Екатерина. На экскурсии по мистическому Петербургу была только наша семья три человек и мы очень благодарны, что нам не отказали. Мы выбирали экскурсию на маленькое количество человек,
