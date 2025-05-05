Бары, джаз и история заговора «Профсоюз работников ада»

Алкоголь несёт в себе огромный потенциал, и его истинное предназначение выходит далеко за пределы пьянящего эффекта! Однако есть силы, которым невыгодно распространение этих знаний.

Именно с ними и сталкивается герой спектакля, а слушатели и соучастники — следуют за ним и его учителем от одного напитка к другому, спасаясь от погони и постигая великие Этаноловые Истины.
5
2 отзыва
Бары, джаз и история заговора «Профсоюз работников ада»
Бары, джаз и история заговора «Профсоюз работников ада»
Бары, джаз и история заговора «Профсоюз работников ада»
Ближайшие даты:
31
мая1
июн2
июн3
июн4
июн5
июн6
июн
Время начала: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Этаноловым Истинам

Загляните в мир, где даже за перебродившими фруктами скрываются удивительные приключения. Это не просто история об обезьянах, спустившихся с деревьев. Это путь к осознанию того, как пиво стало катализатором великих изменений в истории человечества.

Как пиво изменило мир

На протяжении веков пиво играло ключевую роль в развитии человеческой цивилизации. Благодаря этому напитку люди смогли:

  • Совершить аграрную революцию;
  • Разработать письменность;
  • Создать сложные общества и культуры;
  • Открыть новые горизонты в географии и науке.

Без крепких напитков многие достижения человечества могли бы остаться неосуществимыми.

Следуйте за главным героем

Приготовьтесь к увлекательному спектаклю, где вы будете следовать за главным героем, спасаясь от погони и открывая для себя великие Этаноловые Истины. Это путешествие наполнено интригующими моментами и неожиданными поворотами.

Маршрут спектакля

Вас ждет захватывающий маршрут, который включает в себя:

  1. Начало: The Red Corner (ул. Некрасова, 6, Санкт-Петербург);
  2. The Hat Bar;
  3. Fiddler's Green;
  4. Анонимное общество усердных Дегустаторов.

Идеально для интровертов

Этот спектакль станет отличным выбором для тех, кто предпочитает спокойные и глубокие переживания. Откройте для себя новые горизонты в компании единомышленников!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. The Red Corner
  • 2. The Hat Bar
  • 3. Fiddler’s Green
  • 4. Анонимное общество усердных Дегустаторов
Что включено
  • Алкоголь
Что не входит в цену
  • Наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Некрасова, 6, Санкт-Петербург
Завершение: Ул. Рубинштейна, 27, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция:
  • Скачай приложение Профсоюз работников ада
  • Заряди смартфон
  • Возьми наушники
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
5 мая 2025
Прошли 4 замечательных бара, в каждом свой напиток и история про него, спектакль интересный, минут по 20 в каждой локации (для любителей поболтать и обсудить происходящее на мой взгляд долго),
читать дальше

хотя это нисколько не помешало нам насладиться атмосферой баров, музыкой и алкоголем.
Экскурсия сделана под квест, идешь по карте, слушаешь в ухе, ставишь печать, идешь дальше в предвкушении что же там.
Мы надолго не задерживались на одном месте,но все же будьте внимательны с разведением мостов, мы не успели))))
Необычно и интересно!

Н
25 мар 2025
Получилось непредсказуемо и прикольно! Исторический экскурс в аудиоспектакле вызывает интерес и желание познакомиться с литературным первоисточником для более глубокого изучения и практического воплощения в дальнейшем. Гм! Надо выпить, а то официоз одолевать начинает!!! У мужа, а значит и у меня, на очереди коньяк.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

По барам и по… центру города
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
По барам и по… центру города
Оказаться в самых неожиданных местах культовых барных улиц и выяснить, как пить и не пьянеть
Начало: У метро «Маяковская»
Сегодня в 17:30
Завтра в 18:30
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Ночной креативный Петербург на «мини купере». Арт и бары
На машине
3 часа
93 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Петербург: арт и тайны
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
5 июн в 14:00
6 июн в 15:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры c шотами (18+)
Пешая
4 часа
85 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры c шотами (18+)
Начало: Первый бар. Ориентир бар Обормоты, Некрасова, 22
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
6 июн в 19:30
7 июн в 19:30
2800 ₽ за человека