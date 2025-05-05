Именно с ними и сталкивается герой спектакля, а слушатели и соучастники — следуют за ним и его учителем от одного напитка к другому, спасаясь от погони и постигая великие Этаноловые Истины.
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Этаноловым Истинам
Загляните в мир, где даже за перебродившими фруктами скрываются удивительные приключения. Это не просто история об обезьянах, спустившихся с деревьев. Это путь к осознанию того, как пиво стало катализатором великих изменений в истории человечества.
Как пиво изменило мир
На протяжении веков пиво играло ключевую роль в развитии человеческой цивилизации. Благодаря этому напитку люди смогли:
- Совершить аграрную революцию;
- Разработать письменность;
- Создать сложные общества и культуры;
- Открыть новые горизонты в географии и науке.
Без крепких напитков многие достижения человечества могли бы остаться неосуществимыми.
Следуйте за главным героем
Приготовьтесь к увлекательному спектаклю, где вы будете следовать за главным героем, спасаясь от погони и открывая для себя великие Этаноловые Истины. Это путешествие наполнено интригующими моментами и неожиданными поворотами.
Маршрут спектакля
Вас ждет захватывающий маршрут, который включает в себя:
- Начало: The Red Corner (ул. Некрасова, 6, Санкт-Петербург);
- The Hat Bar;
- Fiddler's Green;
- Анонимное общество усердных Дегустаторов.
Идеально для интровертов
Этот спектакль станет отличным выбором для тех, кто предпочитает спокойные и глубокие переживания. Откройте для себя новые горизонты в компании единомышленников!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. The Red Corner
- 2. The Hat Bar
- 3. Fiddler’s Green
- 4. Анонимное общество усердных Дегустаторов
Что включено
- Алкоголь
Что не входит в цену
- Наушники
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
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