Алкоголь несёт в себе огромный потенциал, и его истинное предназначение выходит далеко за пределы пьянящего эффекта! Однако есть силы, которым невыгодно распространение этих знаний. Именно с ними и сталкивается герой спектакля, а слушатели и соучастники — следуют за ним и его учителем от одного напитка к другому, спасаясь от погони и постигая великие Этаноловые Истины.

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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Этаноловым Истинам

Загляните в мир, где даже за перебродившими фруктами скрываются удивительные приключения. Это не просто история об обезьянах, спустившихся с деревьев. Это путь к осознанию того, как пиво стало катализатором великих изменений в истории человечества.

Как пиво изменило мир

На протяжении веков пиво играло ключевую роль в развитии человеческой цивилизации. Благодаря этому напитку люди смогли:

Совершить аграрную революцию;

Разработать письменность;

Создать сложные общества и культуры;

Открыть новые горизонты в географии и науке.

Без крепких напитков многие достижения человечества могли бы остаться неосуществимыми.

Следуйте за главным героем

Приготовьтесь к увлекательному спектаклю, где вы будете следовать за главным героем, спасаясь от погони и открывая для себя великие Этаноловые Истины. Это путешествие наполнено интригующими моментами и неожиданными поворотами.

Маршрут спектакля

Вас ждет захватывающий маршрут, который включает в себя:

Начало: The Red Corner (ул. Некрасова, 6, Санкт-Петербург); The Hat Bar; Fiddler's Green; Анонимное общество усердных Дегустаторов.

Идеально для интровертов

Этот спектакль станет отличным выбором для тех, кто предпочитает спокойные и глубокие переживания. Откройте для себя новые горизонты в компании единомышленников!