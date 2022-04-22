Креативный ночной Петербург: от сквота до развода мостов

Насладиться петербургским артом, увидеть море и опрокинуть по шоту в тайном баре

Индивидуальная
Хотите на пару часов почувствовать себя настоящим петербуржцем? В этом городе все возможно! Садимся в машину и отправляемся гулять по ночным улицам: культовой Рубинштейна с ее тайными местечками, злачной Думской и неформальному Севкабелю.

Я расскажу о современных арт-объектах, открою пару городских легенд, а под конец мы полюбуемся разводом мостов.
Креативный ночной Петербург: от сквота до развода мостов
Креативный ночной Петербург: от сквота до развода мостов
Креативный ночной Петербург: от сквота до развода мостов
Креативный ночной Петербург: от сквота до развода мостов
Креативный ночной Петербург: от сквота до развода мостов
Креативный ночной Петербург: от сквота до развода мостов
Креативный ночной Петербург: от сквота до развода мостов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

И сквот, и арт

Начнем, конечно, с искусства, а как иначе? Я покажу вам первый сквот Петербурга: ныне арт-пространство, где находится студия Бориса Гребенщикова, 38 мастерских и несколько музеев. Мы погуляем по внутреннему двору, увидим современный стрит-арт и зарядимся творческой атмосферой города.

Петербург засыпает, просыпается мафия

Тсс! Я отведу вас в тайный бар за закрытыми дверями, который не найдешь при свете дня. Покажу, где начинали свой путь «Ленинград», «Король и Шут», Tequilajazzz и другие. Мы проедем по ночным улицам, где вы узнаете несколько мистических городских легенд.

Тихие воды и развод мостов

Дальше отправимся на набережную Севкабеля — популярного арт-пространства днем и питерской Ибицы ночью — и посмотрим на море. И под конец насладимся самым ярким чудом Петербурга — знаменитым разводом мостов.

Организационные детали

  • Прогулка на моем автомобиле
  • Напитки в барах по маршруту (от 150 руб за шот) не входят в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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