Что вас ожидает

И сквот, и арт

Начнем, конечно, с искусства, а как иначе? Я покажу вам первый сквот Петербурга: ныне арт-пространство, где находится студия Бориса Гребенщикова, 38 мастерских и несколько музеев. Мы погуляем по внутреннему двору, увидим современный стрит-арт и зарядимся творческой атмосферой города.

Петербург засыпает, просыпается мафия

Тсс! Я отведу вас в тайный бар за закрытыми дверями, который не найдешь при свете дня. Покажу, где начинали свой путь «Ленинград», «Король и Шут», Tequilajazzz и другие. Мы проедем по ночным улицам, где вы узнаете несколько мистических городских легенд.

Тихие воды и развод мостов

Дальше отправимся на набережную Севкабеля — популярного арт-пространства днем и питерской Ибицы ночью — и посмотрим на море. И под конец насладимся самым ярким чудом Петербурга — знаменитым разводом мостов.

Организационные детали