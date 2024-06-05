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столько всего нового, а ещё посетили места, где не были раньше даже коренные жители! Соревновательный момент тоже вовлекал всё больше и больше, и мне кажется, если до данной экскурсии не являлся поклонником рока, то гарантированно им станешь! Виталий, спасибо за прекрасную экскурсию! Рекомендую всем, однозначно не пожалеете!