1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
«Любимые мелодии и авторские импровизации станут прекрасным аккомпанементом к окружающим вас декорациям — строгим набережным парадного Петербурга, и вы проведёте незабываемый вечер с самыми близкими в сезон белых ночей»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
«По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650₽ за человека
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Перемещение по теплоходу свободное, с любой палубы можно выйти на открытую, спуститься потанцевать, послушать музыку или подняться на верхнюю»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950₽ за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
В тренде
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
«Прогулка на теплоходе пройдёт под живое музыкальное сопровождение»
Расписание: По расписанию
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900₽ за человека
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800₽ за человека
Круиз
1 час 45 минут
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Две палубы теплохода Нижняя музыкальная и верхняя экскурсионная с большим открытым променадом»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450₽ за человека
Круиз
2 часа 45 минут
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного Санкт-Петербурга, взметнувшиеся вверх пролеты разводящихся мостов, кажущийся бесконечным караван судов — всё это под звуки джаза и блюза (рояль или блюз-гитара)»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Лицом к лицу вы и один из самых красивых городов мира — все это только на нашем ночном музыкальном рейсе «Мегаполис и разводные мосты»»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Побалуйте себя неспешной прогулкой, живой музыкой, восхитительными видами вокруг и изысканными блюдами от нашего шеф-повара»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная Макарова 34
«Дискотека, музыка, танцы, караоке На борту профессиональный фотограф»
9 июня в 00:15
26 июня в 23:00
2 900₽ за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
«Дорогие гости и жители Санкт-Петербурга, приглашаем вас на атмосферную водную прогулку с живой музыкой на борту»
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Дворцы и набережные в огнях подсветки, уютный теплоход, разводные мосты и ненавязчивая музыка — приглашаем вас на романтический ночной круиз по рекам и каналам Петербурга»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
Пройти по местам ленинградского андеграунда и угадать культовые рок-мелодии
Начало: В районе станции метро Владимирская
«почему ленинградские рок-музыканты не попадали под статью о тунеядстве»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1 час
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186
«Гуляя между статуями, вы будете слушать модную тогда музыку барокко и разберётесь, как образы античных божеств использовали для прославления русского оружия»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Также вас ждут живая музыка в исполнении саксофониста и вкусный ужин по вашему предпочтению»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Начало: Недалеко от Конюшенной площади
«На Манежной площади узнаете, какой необычный концерт там состоялся»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
1 200₽ за человека
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
«Вы с комфортом разместитесь за столиками на теплоходе с открытой и закрытой палубами: слушая музыку, пройдёте по Неве мимо Васильевского острова, Эрмитажа, Петропавловской крепости и других символов города»
18001 260₽ за человека
Круиз
2 часа
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Джаз под разводными мостами
Насладиться водной прогулкой по ночному городу и музыкальным сопровождением
Начало: На причале «Спуск со львами»
«На борту нашего двухпалубного теплохода вы сможете не только любоваться видами, но и слушать живую музыку — мерцающий в темноте Петербург под звуки джаза особенно прекрасен»
Расписание: ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
2 400₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
«Музыкальная программа отличается жанровым разнообразием — от искристых звуков джаза и современного прочтения неоклассической композиции до элегантного звучания классики»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Музыкальный Санкт-Петербург - в мини-группе
Оказаться в самых музыкальных местах Невского и соседних с ним улиц с гидом-искусствоведом
Начало: на набережной Фонтанки
«Поговорим об истории семьи Шереметьевых и о том, как они повлияли на развитие музыки в городе»
12 июня в 18:00
16 июня в 10:30
1000900₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт
Познакомиться с городом, послушать музыку и посидеть за клавишами уникального органа
Начало: у метро Чёрная речка
«Здесь на небольшой лекции-концерте вы поближе познакомитесь с органной музыкой, устройством и возможностями этого инструмента»
Расписание: в субботу в 08:00
2 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Увидеть аристократический Петербург, заглянуть в парадные и посидеть у камина под звуки граммофона
Начало: В районе метро Чернышевская
«Мы нальём ароматный чай, разрежем домашний пирог и под звуки граммофона послушаем истории хозяйки о доме и известных людях, живших здесь когда-то»
2 270₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
«Экскурсию для вас проведёт Вадим Юрьевич Радвилович — певчий, музыкант, поэт, актёр, арт-директор художественной галереи, ведущий авторских экскурсий по Санкт-Петербургу»
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
Начало: Английская набережная, 28
«Что вас ожидает: Живая музыка, художественная подсветка центра Петербурга и выход в Финский залив к залитому огнями небоскрёбу Лахта центр — самый романтичный способ провести вечер»
Расписание: Ежедневно в 20.30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 450₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «История Смоленского кладбища»
Увидеть древние надгробия и отдать дань памяти любимым музыкантам, поэтам и художникам
Начало: у Смоленского православного кладбища
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Музыкальные вкусы Петербурга конца 19 - начала 20 веков
Заглянуть в музыкальное прошлое культурной столицы и узнать об истоках русской популярной музыки
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
«Когда зародилась популярная музыка в современном понимании»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
В музей театрального и музыкального искусства вместе с гидом
Побывать там, где оживает прекрасное прошлое русского театра (в группе)
Начало: На ул. Зодчего Росси
«Посетите интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу, старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-класса от Николая Цискаридзе»
Расписание: в среду и пятницу в 16:30
12 июня в 16:30
14 июня в 16:30
1 300₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
Встретить закат на теплоходе с живой музыкой и бокалом игристого (по желанию)
Начало: на набережной реки Фонтанки
«Ваше путешествие на комфортабельном теплоходе будет сопровождаться приятной живой музыкой и рассказами гида в записи по радио на судне»
2 800₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа 9 минут
Большое петербургское кольцо: водная прогулка с живой музыкой
Начало: Санкт Петербург, Английская наб., 28
«20:30 (вечерний) — художественная подсветка центра Петербурга, залитый огнями Морской фасад и небоскрёб Лахта-центр, живая музыка и танцы»
Расписание: Ежедневно в 14.30, 17.30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena5 июня 2024Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо
- ЕЕлена4 июня 20244 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по знакомым улочкам, мы узнали
- ЮЮлия4 июня 2024Отличный маршрут. Вежливый, весёлый персонал. Замечательный музыкант и администратор. Всё очень понравилось. Однозначно будем рекомендовать прогулку друзьям.
- ВВера4 июня 2024Прогулка после дневных "забегов" путешественников, после вашего насыщенного дня станет прекрасным завершением вечера. Под саксофон каменные грозные виды Питера становятся
- ППолина3 июня 2024Спасибо большое Ксении за экскурсию!! Рекомендую! Много нового и для гостей города, и для всех, кому интересна музыка. Очень интересно
- ТТатьяна3 июня 2024Доступная цена 2.5 часа ездили, экскурсия по Питеру на воде, что может быть лучше! В конце увидела до слез раздирающие мосты 😽 Капитан короля красавчик, очень хорошо водит кораблик. А так же можно взять кофе, а внизу под крышей играет саксофонист
- ММарина2 июня 2024Если Вы любите театр и Петербург, то эта экскурсия и её создатель Евгения - для Вас! Она мастерски совместила историю
- ЕЕвгения2 июня 2024Повезло с погодой! Увидели прекрасный закат
- LLiudmila2 июня 2024большой достаточно кораблик. экскурсия в записи. оборвалась на полуслове. саксофон практически не слышали, видимо он играл только внизу в застекл части. Мест всем на открытой палубе хватило. имейте в виду, чьо пледы продают за деньги. в принципе цена/ качество соответствует.
- ААнастасия31 мая 2024Евгения прекрасно разбирается в истории культурной жизни Петербурга и ее очень интересно слушать. Столько любопытных подробностей о том, что, оказывается,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музыкальные»
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