Музыкальные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 32 экскурсии в категории «Музыкальные» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
«Любимые мелодии и авторские импровизации станут прекрасным аккомпанементом к окружающим вас декорациям — строгим набережным парадного Петербурга, и вы проведёте незабываемый вечер с самыми близкими в сезон белых ночей»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
166 отзывов
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
«По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650 за человека
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Перемещение по теплоходу свободное, с любой палубы можно выйти на открытую, спуститься потанцевать, послушать музыку или подняться на верхнюю»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
538 отзывов
В тренде
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
«Прогулка на теплоходе пройдёт под живое музыкальное сопровождение»
Расписание: По расписанию
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900 за человека
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Круиз
2 часа
296 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800 за человека
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Круиз
1 час 45 минут
337 отзывов
Вечерний круиз к Северным островам: авторская экскурсия под звуки саксофона
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Четверг, пятница, суббота 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 800 за человека
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
72 отзыва
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Две палубы теплохода Нижняя музыкальная и верхняя экскурсионная с большим открытым променадом»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450 за человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
911 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного Санкт-Петербурга, взметнувшиеся вверх пролеты разводящихся мостов, кажущийся бесконечным караван судов — всё это под звуки джаза и блюза (рояль или блюз-гитара)»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500 за человека
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Лицом к лицу вы и один из самых красивых городов мира — все это только на нашем ночном музыкальном рейсе «Мегаполис и разводные мосты»»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
198 отзывов
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Побалуйте себя неспешной прогулкой, живой музыкой, восхитительными видами вокруг и изысканными блюдами от нашего шеф-повара»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800 за человека
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
14 отзывов
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная Макарова 34
«Дискотека, музыка, танцы, караоке На борту профессиональный фотограф»
9 июня в 00:15
26 июня в 23:00
2 900 за человека
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
«Дорогие гости и жители Санкт-Петербурга, приглашаем вас на атмосферную водную прогулку с живой музыкой на борту»
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Дворцы и набережные в огнях подсветки, уютный теплоход, разводные мосты и ненавязчивая музыка — приглашаем вас на романтический ночной круиз по рекам и каналам Петербурга»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
Пройти по местам ленинградского андеграунда и угадать культовые рок-мелодии
Начало: В районе станции метро Владимирская
«почему ленинградские рок-музыканты не попадали под статью о тунеядстве»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
2 отзыва
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186
«Гуляя между статуями, вы будете слушать модную тогда музыку барокко и разберётесь, как образы античных божеств использовали для прославления русского оружия»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
19 отзывов
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Также вас ждут живая музыка в исполнении саксофониста и вкусный ужин по вашему предпочтению»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000 за человека
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Начало: Недалеко от Конюшенной площади
«На Манежной площади узнаете, какой необычный концерт там состоялся»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
1 200 за человека
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
108 отзывов
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
«Вы с комфортом разместитесь за столиками на теплоходе с открытой и закрытой палубами: слушая музыку, пройдёте по Неве мимо Васильевского острова, Эрмитажа, Петропавловской крепости и других символов города»
18001 260 за человека
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
5 отзывов
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600 за человека
Джаз под разводными мостами
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Джаз под разводными мостами
Насладиться водной прогулкой по ночному городу и музыкальным сопровождением
Начало: На причале «Спуск со львами»
«На борту нашего двухпалубного теплохода вы сможете не только любоваться видами, но и слушать живую музыку — мерцающий в темноте Петербург под звуки джаза особенно прекрасен»
Расписание: ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
2 400 за человека
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Музыкальный ретрит в оранжерее Таврического сада
Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Начало: у оранжереи Таврического сада
«Музыкальная программа отличается жанровым разнообразием — от искристых звуков джаза и современного прочтения неоклассической композиции до элегантного звучания классики»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
3 900 за человека
Музыкальный Санкт-Петербург - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Музыкальный Санкт-Петербург - в мини-группе
Оказаться в самых музыкальных местах Невского и соседних с ним улиц с гидом-искусствоведом
Начало: на набережной Фонтанки
«Поговорим об истории семьи Шереметьевых и о том, как они повлияли на развитие музыки в городе»
12 июня в 18:00
16 июня в 10:30
1000900 за человека
Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт
Познакомиться с городом, послушать музыку и посидеть за клавишами уникального органа
Начало: у метро Чёрная речка
«Здесь на небольшой лекции-концерте вы поближе познакомитесь с органной музыкой, устройством и возможностями этого инструмента»
Расписание: в субботу в 08:00
2 300 за человека
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Экскурсия-променад по Литейной части и чаепитие с пирогом в доме Бака
Увидеть аристократический Петербург, заглянуть в парадные и посидеть у камина под звуки граммофона
Начало: В районе метро Чернышевская
«Мы нальём ароматный чай, разрежем домашний пирог и под звуки граммофона послушаем истории хозяйки о доме и известных людях, живших здесь когда-то»
2 270 за человека
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
«Экскурсию для вас проведёт Вадим Юрьевич Радвилович — певчий, музыкант, поэт, актёр, арт-директор художественной галереи, ведущий авторских экскурсий по Санкт-Петербургу»
2 000 за человека
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
2 отзыва
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
Начало: Английская набережная, 28
«Что вас ожидает: Живая музыка, художественная подсветка центра Петербурга и выход в Финский залив к залитому огнями небоскрёбу Лахта центр — самый романтичный способ провести вечер»
Расписание: Ежедневно в 20.30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 450 за человека
Групповая экскурсия «История Смоленского кладбища»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «История Смоленского кладбища»
Увидеть древние надгробия и отдать дань памяти любимым музыкантам, поэтам и художникам
Начало: у Смоленского православного кладбища
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
800 за человека
Музыкальные вкусы Петербурга конца 19 - начала 20 веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Музыкальные вкусы Петербурга конца 19 - начала 20 веков
Заглянуть в музыкальное прошлое культурной столицы и узнать об истоках русской популярной музыки
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
«Когда зародилась популярная музыка в современном понимании»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
В музей театрального и музыкального искусства вместе с гидом
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
В музей театрального и музыкального искусства вместе с гидом
Побывать там, где оживает прекрасное прошлое русского театра (в группе)
Начало: На ул. Зодчего Росси
«Посетите интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу, старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-класса от Николая Цискаридзе»
Расписание: в среду и пятницу в 16:30
12 июня в 16:30
14 июня в 16:30
1 300 за человека
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
Встретить закат на теплоходе с живой музыкой и бокалом игристого (по желанию)
Начало: на набережной реки Фонтанки
«Ваше путешествие на комфортабельном теплоходе будет сопровождаться приятной живой музыкой и рассказами гида в записи по радио на судне»
2 800 за человека
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600 за человека
Большое петербургское кольцо: водная прогулка с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа 9 минут
Большое петербургское кольцо: водная прогулка с живой музыкой
Начало: Санкт Петербург, Английская наб., 28
«20:30 (вечерний) — художественная подсветка центра Петербурга, залитый огнями Морской фасад и небоскрёб Лахта-центр, живая музыка и танцы»
Расписание: Ежедневно в 14.30, 17.30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо 🩷
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    «Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
    4 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по знакомым улочкам, мы узнали
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    столько всего нового, а ещё посетили места, где не были раньше даже коренные жители! Соревновательный момент тоже вовлекал всё больше и больше, и мне кажется, если до данной экскурсии не являлся поклонником рока, то гарантированно им станешь! Виталий, спасибо за прекрасную экскурсию! Рекомендую всем, однозначно не пожалеете!

    4 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
    Отличный маршрут. Вежливый, весёлый персонал. Замечательный музыкант и администратор. Всё очень понравилось. Однозначно будем рекомендовать прогулку друзьям.
  • В
    Вера
    4 июня 2024
    Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
    Прогулка после дневных "забегов" путешественников, после вашего насыщенного дня станет прекрасным завершением вечера. Под саксофон каменные грозные виды Питера становятся
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    ооочень романтичными, шум города растворяется - только вы, музыка и виды Санкт-Петербурга с Невы. Если хотите, то ещё и бокал вина. Администратор теплохода Валерия: всё четко и по делу в организации, огонь в общении с гостями теплохода. Бонусом неожиданный сюрприз от Валерии в конце вечера! Рекомендую однозначно.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Музыкальный Санкт-Петербург - в мини-группе
    Спасибо большое Ксении за экскурсию!! Рекомендую! Много нового и для гостей города, и для всех, кому интересна музыка. Очень интересно
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    теперь не просто ходить по Невскому проспекту, но и знать что тут творилась история. Экскурсовод Ксения увлекательно рассказывала - профессионал своего дела, сама экскурсия тоже познавательна. Ещё и небольшой подарочек подарили в конце)

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
    Доступная цена 2.5 часа ездили, экскурсия по Питеру на воде, что может быть лучше! В конце увидела до слез раздирающие мосты 😽 Капитан короля красавчик, очень хорошо водит кораблик. А так же можно взять кофе, а внизу под крышей играет саксофонист
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Если Вы любите театр и Петербург, то эта экскурсия и её создатель Евгения - для Вас! Она мастерски совместила историю
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    города и России, театра и деятелей искусств Российской империи в своей экскурсии. Ход экскурсии логически выверен, расстояние от объекта к объекту было небольшим и не напряжным, а каждый переход был обоснованным и логически выверенным. Информация прочувствована и интересна самому гиду, поэтому привлекает внимание эмоциональность и бережное отношение к истории. И к самим экскурсантам, конечно! Благодарю Евгению. И благодарных ей экскурсантов!

  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
    Повезло с погодой! Увидели прекрасный закат
    Повезло с погодой! Увидели прекрасный закат
  • L
    Liudmila
    2 июня 2024
    Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
    большой достаточно кораблик. экскурсия в записи. оборвалась на полуслове. саксофон практически не слышали, видимо он играл только внизу в застекл части. Мест всем на открытой палубе хватило. имейте в виду, чьо пледы продают за деньги. в принципе цена/ качество соответствует.
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Евгения прекрасно разбирается в истории культурной жизни Петербурга и ее очень интересно слушать. Столько любопытных подробностей о том, что, оказывается,
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    правила театрального этикета, какими мы их знаем сегодня, появились относительно недавно, что происходило на маскарадах, и как проходили концерты-монстры в царской России. Получилась приятная прогулка по центру города с приятным гидом. Спасибо, Евгения!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музыкальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Джаз над ночной Невой под разводными мостами
  2. Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
  3. Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
  4. Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
  5. Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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