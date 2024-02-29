Познакомиться с коктейльной культурой Северной столицы в формате «speak easy» в мини-группе
В нашей программе — только тайные бары, которые считаются лучшими в Северной столице. Мы посетим 5-6 заведений для «своих», скрытых от глаз гостей города. Нет яркой рекламы, нет вывесок, нет указателей. Вы побываете в заброшенном особняке и отыщете вход сквозь зеркало.
Попробуете авторские коктейли и узнаете, где обитают ведьмы и почему в Петербурге так любят bar-hopping.
Попробуете авторские коктейли и узнаете, где обитают ведьмы и почему в Петербурге так любят bar-hopping.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Каждый из баров на нашем маршруте — особенный. В одном из них вход сквозь зеркало, в другом вам дадут чёрную мантию, если ваш дресс-код — не «total black», а третий вообще «спрятан» в заброшенном особняке. Также мы побываем в заведении, которое уже год входит в список лучших в мире. Встретим бартендеров, медийных персон, новую интеллигенцию и новую буржуазию. Заглянем в бар, где за стойкой — только девушки, и послушаем джаз в живом исполнении в формате jam session.
Вы узнаете:
- Где появился первый в России коктейльный бар
- Что такое формат «speak easy»
- Сколько всего баров в Петербурге
- Где обитают ведьмы
- Что такое bar-hopping и почему его так любят петербуржцы и гости города
- Где можно одновременно встретить и высокопоставленных людей, и хипстеров
Кому подойдёт программа
Эта экскурсия — для гурманов, ценителей сложносочинённых коктейлей, любителей необычных маршрутов, вечерней и ночной жизни, эксклюзивного обслуживания и закрытых заведений.
Организационные детали
- Между локациями передвигаемся на моём автомобиле Mini Cooper Countryman. Большая просьба хорошо перекусить перед началом программы.
- Мы с вами посетим 5-6 секретных баров
- Напитки оплачиваются отдельно в каждом заведении. Стоимость — от 550 руб.
- Эту экскурсию можно заказать индивидуально. Стоимость — 7500 руб., подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Владимирская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1565 туристов
Мы можем показать Петербург с разных сторон, а не только с глянцево-парадной. Хотите культурную дневную must-have программу с посещением музеев-памятников — пожалуйста. Хотите культурную вечерне-ночную программу с тайнами, легендами, водными прогулками — милости просим. Хотите увидеть нестандартные ракурсы города, прогуляться по крышам, дворам-колодцам, закрытым особнякам — пишите. Работаем с 2011 года.
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