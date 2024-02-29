На Мини Купере - по секретным барам Петербурга
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Познакомиться с коктейльной культурой Северной столицы в формате «speak easy» в мини-группе

В нашей программе — только тайные бары, которые считаются лучшими в Северной столице. Мы посетим 5-6 заведений для «своих», скрытых от глаз гостей города. Нет яркой рекламы, нет вывесок, нет указателей. Вы побываете в заброшенном особняке и отыщете вход сквозь зеркало.

Попробуете авторские коктейли и узнаете, где обитают ведьмы и почему в Петербурге так любят bar-hopping.
На Мини Купере - по секретным барам Петербурга
На Мини Купере - по секретным барам Петербурга
На Мини Купере - по секретным барам Петербурга
Ближайшие даты:
29
фев
1
мар
2
мар
3
мар
9
мар
10
мар
14
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Каждый из баров на нашем маршруте — особенный. В одном из них вход сквозь зеркало, в другом вам дадут чёрную мантию, если ваш дресс-код — не «total black», а третий вообще «спрятан» в заброшенном особняке. Также мы побываем в заведении, которое уже год входит в список лучших в мире. Встретим бартендеров, медийных персон, новую интеллигенцию и новую буржуазию. Заглянем в бар, где за стойкой — только девушки, и послушаем джаз в живом исполнении в формате jam session.

Вы узнаете:

  • Где появился первый в России коктейльный бар
  • Что такое формат «speak easy»
  • Сколько всего баров в Петербурге
  • Где обитают ведьмы
  • Что такое bar-hopping и почему его так любят петербуржцы и гости города
  • Где можно одновременно встретить и высокопоставленных людей, и хипстеров

Кому подойдёт программа

Эта экскурсия — для гурманов, ценителей сложносочинённых коктейлей, любителей необычных маршрутов, вечерней и ночной жизни, эксклюзивного обслуживания и закрытых заведений.

Организационные детали

  • Между локациями передвигаемся на моём автомобиле Mini Cooper Countryman. Большая просьба хорошо перекусить перед началом программы.
  • Мы с вами посетим 5-6 секретных баров
  • Напитки оплачиваются отдельно в каждом заведении. Стоимость — от 550 руб.
  • Эту экскурсию можно заказать индивидуально. Стоимость — 7500 руб., подробности уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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