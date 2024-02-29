В нашей программе — только тайные бары, которые считаются лучшими в Северной столице. Мы посетим 5-6 заведений для «своих», скрытых от глаз гостей города. Нет яркой рекламы, нет вывесок, нет указателей. Вы побываете в заброшенном особняке и отыщете вход сквозь зеркало. Попробуете авторские коктейли и узнаете, где обитают ведьмы и почему в Петербурге так любят bar-hopping.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Каждый из баров на нашем маршруте — особенный. В одном из них вход сквозь зеркало, в другом вам дадут чёрную мантию, если ваш дресс-код — не «total black», а третий вообще «спрятан» в заброшенном особняке. Также мы побываем в заведении, которое уже год входит в список лучших в мире. Встретим бартендеров, медийных персон, новую интеллигенцию и новую буржуазию. Заглянем в бар, где за стойкой — только девушки, и послушаем джаз в живом исполнении в формате jam session.

Вы узнаете:

Где появился первый в России коктейльный бар

Что такое формат «speak easy»

Сколько всего баров в Петербурге

Где обитают ведьмы

Что такое bar-hopping и почему его так любят петербуржцы и гости города

Где можно одновременно встретить и высокопоставленных людей, и хипстеров

Кому подойдёт программа

Эта экскурсия — для гурманов, ценителей сложносочинённых коктейлей, любителей необычных маршрутов, вечерней и ночной жизни, эксклюзивного обслуживания и закрытых заведений.

Организационные детали