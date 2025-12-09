Погрузитесь в квест по одной из главных барных столиц Европы — Петербургу, где каждый поворот или дверь ведут к новой истории.
Следуя подсказкам квеста, вы посетите легендарные, секретные и удивительные бары, выбирая свой темп и маршруты: без гида и без ограничений. Вас ждут рок-бары, рюмочные, коктейльные комнаты и даже бар в парадной.
Описание квестаНе типичная экскурсия Квест по барам «Не спит(ь)ся в Питере» это увлекательное приключение, в котором вы познакомитесь с барной (и не только) культурой Питера, одной из главный барных столиц Европы. Получив необходимый инвентарь вы пойдете искать бары пользуясь подсказками из квеста, можете выпивать там рекомендуемые в квесте напитки, или пропускать те бары которые вам не интересны. Важно! Квест проходит без гида. Длительность квеста определяете вы сами. За два года проведения квеста длительность его варьировалась от 3,5 до 8,5 часов. Количество баров от 10 до 13 за один вечер. Все бары находятся в пешей доступности друг от друга (максимальный переход — 7 минут неспешным шагом). Важная информация: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Квест можно пройти в любой день недели, стартуя с 16 до 19 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старейший из ныне действующих баров Питера
- Рок бары
- Бар в парадной
- Несколько секретных баров
- Рюмочная советских времен
- Коктейльные бары и бар Шнура
Что включено
- Инвентарь на время экскурсии
- Встреча гидом для объяснения нюансов прохождения квеста
- Бесплатный выход в бары (в том числе секретные)
- Подарок в последнем заведении (если вы до него дойдете)
Что не входит в цену
- Напитки и еда в барах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкинская улица, 1/77
Завершение: Улица Жуковского, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Квест можно пройти в любой день недели, стартуя с 16 до 19 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
