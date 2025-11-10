Я открою для вас пленительный мир театра: таинственный полумрак кулис, шелест шёлковых платьев и грохот аплодисментов.
Вы узнаете, какие спектакли шли на сценах императорских театров, кто покорял публику талантами, какие драмы разворачивались не только на сцене, но и в жизни артистов. Узнаем, какие постановки пользуются успехом у современной публики.
Вы узнаете, какие спектакли шли на сценах императорских театров, кто покорял публику талантами, какие драмы разворачивались не только на сцене, но и в жизни артистов. Узнаем, какие постановки пользуются успехом у современной публики.
Время начала: 11:00, 13:00, 13:15, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Во второй половине 19 века Петербург стал одним из центров театральной жизни Европы: итальянская опера, французская драма, немецкая труппа — столичная сцена привлекала лучших артистов.
Прогулка по театральному Петербургу
Познакомимся с историей той части города, где в 1832 году открылся Александринский театр. Поговорим о Карло Росси и его архитектурных творениях. Увидим улицу «Золотого сечения» с идеальными пропорциями, таких улиц в мире всего три, одна из них в Петербурге.
- Невский проспект
- Площадь Островского
- Аничков дворец
- Российская национальная библиотека.
- Шереметевский дворец
- Площадь Искусств
Кому подойдёт экскурсия
Интересно будет как публике, знакомой с историей театра, так и тем, кто в теме новичок.
Организационные детали
Рекомендую эту экскурсию для взрослых и старшеклассников
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, я Ольга, аккредитованный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Окончила исторический факультет педагогического университета им. М. Горького в Нижнем Новгороде. С 2010 года живу в Петербурге — влюбилась вЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Театральный Петербург: погружение в искусство
Открывайте тайны театрального Петербурга, познавая его культурное богатство и исторические анекдоты
Начало: В районе станции метро «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:30
Завтра в 12:00
11 ноя в 15:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Неформальный Петербург
Убедиться в том, что Северная столица - это не только роскошные фасады
Начало: На площади Восстания
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 17:00
14 ноя в 17:00
15 ноя в 17:00
1500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Начало: Конюшенная площадь, 1А (Тройной мост)
Завтра в 16:30
11 ноя в 16:00
4680 ₽
5200 ₽ за всё до 6 чел.