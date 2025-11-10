Я открою для вас пленительный мир театра: таинственный полумрак кулис, шелест шёлковых платьев и грохот аплодисментов. Вы узнаете, какие спектакли шли на сценах императорских театров, кто покорял публику талантами, какие драмы разворачивались не только на сцене, но и в жизни артистов. Узнаем, какие постановки пользуются успехом у современной публики.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Во второй половине 19 века Петербург стал одним из центров театральной жизни Европы: итальянская опера, французская драма, немецкая труппа — столичная сцена привлекала лучших артистов.

Прогулка по театральному Петербургу

Познакомимся с историей той части города, где в 1832 году открылся Александринский театр. Поговорим о Карло Росси и его архитектурных творениях. Увидим улицу «Золотого сечения» с идеальными пропорциями, таких улиц в мире всего три, одна из них в Петербурге.

Невский проспект

Площадь Островского

Аничков дворец

Российская национальная библиотека.

Шереметевский дворец

Площадь Искусств

Кому подойдёт экскурсия

Интересно будет как публике, знакомой с историей театра, так и тем, кто в теме новичок.

Организационные детали

Рекомендую эту экскурсию для взрослых и старшеклассников