Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Петербург во всем великолепии

От «царевой першпективы» Невского проспекта до Дворцовой площади — на автобусной экскурсии 🧭 вы охватите визитные карточки парадного Петербурга. Мы проедем по набережными Невы, оценим великолепный вид на город 🏙️ со Стрелки Васильевского острова, навестим центральные площади — Дворцовую, раскинувшуюся перед Зимним дворцом, Сенатскую с легендарным Медным всадником и масштабную Исаакиевскую. Вы увидите Петропавловскую крепость, роскошный Летний сад и Марсово поле, а по пути познакомитесь с историей Северной столицы ⭐️ со времен её основания.

Исаакиевский собор: история 📖 шедевра

Во второй части экскурсии 🧭 мы посетим один из символов Петербурге — монументальный Исаакиевский собор, сокровище мировой архитектуры, которое входит в четверку крупнейших церковных сооружений в мире. Вы узнаете, почему собор строили четыре раза и как он связан с именем императора Петра I. Восхититесь богатым внутренним убранством, поражающим воображение: сочетанием позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита. Рассмотрите картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Отыщете на колоннах шрамы от немецких снарядов, а с колоннады собора сможете полюбоваться чудесной панорамой города.

Организационные детали