Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора

Познакомиться с достопримечательностями Северной столицы и посетить храм-символ города

Ксения
Ксения – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
В этом обзорном маршруте мы собрали главные памятники парадного Петербурга! Вы проедете по Невскому проспекту и широким набережным, рассмотрите блистательную Дворцовую площадь и панораму Стрелки Васильевского острова.

А затем посетите величественный Исаакиевский собор, чтобы открыть его непростую историю 📖 и оценить драгоценное убранство.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора

Что вас ожидает

Петербург во всем великолепии
От «царевой першпективы» Невского проспекта до Дворцовой площади — на автобусной экскурсии 🧭 вы охватите визитные карточки парадного Петербурга. Мы проедем по набережными Невы, оценим великолепный вид на город 🏙️ со Стрелки Васильевского острова, навестим центральные площади — Дворцовую, раскинувшуюся перед Зимним дворцом, Сенатскую с легендарным Медным всадником и масштабную Исаакиевскую. Вы увидите Петропавловскую крепость, роскошный Летний сад и Марсово поле, а по пути познакомитесь с историей Северной столицы ⭐️ со времен её основания.

Исаакиевский собор: история 📖 шедевра
Во второй части экскурсии 🧭 мы посетим один из символов Петербурге — монументальный Исаакиевский собор, сокровище мировой архитектуры, которое входит в четверку крупнейших церковных сооружений в мире. Вы узнаете, почему собор строили четыре раза и как он связан с именем императора Петра I. Восхититесь богатым внутренним убранством, поражающим воображение: сочетанием позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита. Рассмотрите картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Отыщете на колоннах шрамы от немецких снарядов, а с колоннады собора сможете полюбоваться чудесной панорамой города.

Организационные детали

  • Во время автобусной обзорной экскурсии 🧭 предусмотрено несколько остановок и фотопауз: на Стрелке Васильевского острова, Исаакиевской или Сенатской, Конюшенной или Дворцовой площадях (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Билеты 🎫 в Исаакиевский собор включены в стоимость экскурсии 🧭. Билеты 🎫 на колоннаду приобретаются дополнительно (по желанию) в кассах собора.
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Октябрьская»
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Исаакиевского собора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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