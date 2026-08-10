Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Экскурсия начнётся в самом сердце города — на Невском проспекте. Здесь вы увидите Аничков мост с его знаменитой скульптурной группой, Казанский собор, Дом книги и другие символы.

На Дворцовой набережной окинете взглядом панораму Петропавловской крепости и величественные фасады Эрмитажа.

Мы проедем по улице Миллионной, заглянем на Конюшенную площадь и остановимся у Исаакиевского собора, чтобы поговорить об имперском величии Петербурга.

Затем маршрут приведёт нас к Марсову полю, Суворовской площади и Троицкому мосту — здесь открываются живописные виды на Неву и Петроградскую сторону.

Кульминация экскурсии — посещение Петропавловской крепости, где находится первый собор города, усыпальница императорской семьи и домик Петра I.

Мы также увидим стрелку Васильевского острова с её Ростральными колоннами и историческими зданиями.

И многое другое!

Организационные детали