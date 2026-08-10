Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Приглашаем в путешествие по самым важным местам Петербурга, которое даст вам цельное представление о его характере.
Вы узнаете, почему город называют культурной столицей России и как его формировали разные эпохи и поколения. А ещё прогуляетесь по Петропавловской крепости — тому самому месту, где началась его история.
Вы узнаете, почему город называют культурной столицей России и как его формировали разные эпохи и поколения. А ещё прогуляетесь по Петропавловской крепости — тому самому месту, где началась его история.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсия начнётся в самом сердце города — на Невском проспекте. Здесь вы увидите Аничков мост с его знаменитой скульптурной группой, Казанский собор, Дом книги и другие символы.
На Дворцовой набережной окинете взглядом панораму Петропавловской крепости и величественные фасады Эрмитажа.
Мы проедем по улице Миллионной, заглянем на Конюшенную площадь и остановимся у Исаакиевского собора, чтобы поговорить об имперском величии Петербурга.
Затем маршрут приведёт нас к Марсову полю, Суворовской площади и Троицкому мосту — здесь открываются живописные виды на Неву и Петроградскую сторону.
Кульминация экскурсии — посещение Петропавловской крепости, где находится первый собор города, усыпальница императорской семьи и домик Петра I.
Мы также увидим стрелку Васильевского острова с её Ростральными колоннами и историческими зданиями.
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе Golden Dragon, Yutong, Volvo или подобного класса.
- Все объекты мы осмотрим снаружи, входные билеты не потребуются.
- Пешая часть маршрута займёт около 40 минут. Мы прогуляемся у Казанского и Исаакиевского соборов (если площадь не будет перекрыта), а также пройдём по территории Петропавловской крепости.
- Будет техническая остановка (с посещением сувенирного магазина по желанию).
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:30, 11:30, 13:30 и 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Студенты
|765 ₽
|Пенсионеры
|765 ₽
|Дети до 7 лет
|585 ₽
|Дети до 16 лет
|720 ₽
|Стандартный
|855 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 11:30, 13:30 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5024 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарная организация! Все на высшем уровне, автобус, водитель, тема экскурсии, а экскурсовод вне всяких похвал! Отличные знания истории города и правильная речь!
+1
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Были на экскурсии 11.06. Нам нужно было занять время до заселения, наткнулись случайно на данную экскурсию (реклама высветилась) и решили забронировать.
Нам все понравилось. Удачное время в 10:30, до заселения успели
Нам все понравилось. Удачное время в 10:30, до заселения успели
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Очень грамотная,вежливая,улыбчивая экскурсовод Анна! Огромное спасибо всем! Было очень интересно!!!!
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Е
К экскурсии присоединились за час до отъезда. Все хорошо организованно: быстро отвечают на смс, комфортабельный автобус, замечательный гид Елена, классный водитель. Нам все понравилось!!!
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Ю
отлично!!! гид Лариса на высоте
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С
Нам очень понравилось! Были не первый раз по данному маршруту, но гид Максим сумел нас заинтересовать новыми историями и фактами. Огромная благодарность гиду Максиму и водителю Антону, всё было на отлично!
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Огромное спасибо за такой душевный отзыв! Очень приятно читать, что даже знакомый маршрут заиграл для вас новыми красками благодаря рассказам
Огромное спасибо за такой душевный отзыв! Очень приятно читать, что даже знакомый маршрут заиграл для вас новыми красками благодаря рассказам
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