Театры – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Театры» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Театральный Петербург в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Театральный Петербург: погружение в искусство
Открывайте тайны театрального Петербурга, познавая его культурное богатство и исторические анекдоты
Начало: В районе станции метро «Гостиный Двор»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
1000900 за человека
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Начало: Недалеко от Конюшенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
1 200 за человека
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Что менялось за кулисами в разные эпохи? Интерактивная экскурсия на радость любителям театра
Начало: площадь Островского
17 июня в 11:00
19 июня в 15:00
4 000 за всё до 7 чел.
Закулисье Мариинского театра
Индивидуальная
1 час
Закулисье Мариинского театра
Узнать мифы и легенды храма искусств и забраться под его купол
Начало: на Театральной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
14 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Если Вы любите театр и Петербург, то эта экскурсия и её создатель Евгения - для Вас! Она мастерски совместила историю
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    города и России, театра и деятелей искусств Российской империи в своей экскурсии. Ход экскурсии логически выверен, расстояние от объекта к объекту было небольшим и не напряжным, а каждый переход был обоснованным и логически выверенным. Информация прочувствована и интересна самому гиду, поэтому привлекает внимание эмоциональность и бережное отношение к истории. И к самим экскурсантам, конечно! Благодарю Евгению. И благодарных ей экскурсантов!

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Евгения прекрасно разбирается в истории культурной жизни Петербурга и ее очень интересно слушать. Столько любопытных подробностей о том, что, оказывается,
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    правила театрального этикета, какими мы их знаем сегодня, появились относительно недавно, что происходило на маскарадах, и как проходили концерты-монстры в царской России. Получилась приятная прогулка по центру города с приятным гидом. Спасибо, Евгения!

  • В
    Вера
    29 мая 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Потрясающая экскурсия! Евгении большая благодарность за очень понятную и простую подачу материала. Узнала для себя много нового о том, как
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    развлекались в Петербурге. Услышала, как знакомые фамилии, так и незнакомые - Евгения очень терпеливо ответила на все возникшие вопросы. Вообще гида очень приятно было слушать и не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Однозначно рекомендую к посещению! И ещё раз спасибо!

  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Театральный Петербург в мини-группе
    Экскурсия для тех, кто захочет в лёгкой и непринуждённой форме познакомиться с театральной жизнью города. История, современность, интересные факты без занудства и скуки. Юлия провела экскурсию в дружелюбной атмосфере с динамичной сменой локаций.
  • В
    Вадим
    8 мая 2024
    Театральный Петербург в мини-группе
    Были сегодня на экскурсии у Юлии. Очень интересная экскурсия. Мы, конечно, далеки от мира театра, но Юлия нас филигранно погрузила
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    в тему и рассказала массу интересного очень доступно и понятно. На все вопросы Юлия ответила. Маршрут построен очень продуманно. Погода сегодня была как качели: то солнце, то снег, и по пути следования мы заходили в интересные, соответствующие миру театра и искусства места, где наряду с информацией, можно было и погреться. Отдельно отметим, что наш состав был - и взрослые, и подростки, и понравилось всем!!! Юлия, огромное спасибо!!! И особенно за внимание к экскурсантам - открытка "Театральный Петербург", которую Юлия подарила каждому из нас - это отдельный штрих к экскурсии! Обязательно рекомендуем экскурсию к посещению!

  • Ж
    Женя
    4 мая 2024
    Театральный Петербург в мини-группе
    Спасибо Юлии за приятную и содержательную прогулку! Открыла для себя интересные детали о жизни театра и кино. Отдельное спасибо за подарочек (теперь он у меня над рабочим столом) и рекомендации спектаклей:)
  • К
    Ксения
    27 июня 2022
    Волшебный мир театра - для маленьких и больших
    Большое спасибо Ирине за увлекательное путешествие в мир театра! В первую очередь экскурсия, конечно, предназначена для детей. Но и взрослым
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    будет интересно. Есть информация и об истории театрального Петербурга и об истории театра в ретроспективе. А уж закулисье с возможностью примерить элементы костюмов и опробовать шумовые машины точно понравится детям. Мы были с дочерью 6 лет и она осталась в восторге!

  • D
    Demidova
    7 мая 2022
    Волшебный мир театра - для маленьких и больших
    Отличная экскурсия по Музею театрального и музыкального искусства! Мне и дочке (6,5 лет) очень понравилось! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    19 марта 2022
    Волшебный мир театра - для маленьких и больших
    Экскурсия у нас получилась индивидуальная (я с дочерью и экскурсовод). То ли на сайте плохо написан анонс, то ли я
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    неправильно прочитала, но я ожидала экскурсию по закулисью театра, а экскурсия проводится по театральному музею (где можно купить аудиогид за меньшую сумму, чем стоимость экскурсии) и вход в музей оплачивается отдельно (тоже нигде не увидела в описании экскурсии). На мой взгляд, экскурсоводу не хватает опыта - периодически она сбивалась, не могла вспомнить даты или цитаты, ну и вместо целостного рассказа про театр от эпохи к эпохе, мы фактически просто шли от экспоната к экспонату и нам рассказывали больше про то, что в экспозиции, - почему я и упомянула про аудиогида. На мой взгляд, хорошая экскурсия - это связанный целостный рассказ, подкрепляемый тем, что мы видим. Здесь, к сожалению, этого не было.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Театры»

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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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