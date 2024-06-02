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неправильно прочитала, но я ожидала экскурсию по закулисью театра, а экскурсия проводится по театральному музею (где можно купить аудиогид за меньшую сумму, чем стоимость экскурсии) и вход в музей оплачивается отдельно (тоже нигде не увидела в описании экскурсии). На мой взгляд, экскурсоводу не хватает опыта - периодически она сбивалась, не могла вспомнить даты или цитаты, ну и вместо целостного рассказа про театр от эпохи к эпохе, мы фактически просто шли от экспоната к экспонату и нам рассказывали больше про то, что в экспозиции, - почему я и упомянула про аудиогида. На мой взгляд, хорошая экскурсия - это связанный целостный рассказ, подкрепляемый тем, что мы видим. Здесь, к сожалению, этого не было.