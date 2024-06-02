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Мини-группа
2 часа
Театральный Петербург: погружение в искусство
Открывайте тайны театрального Петербурга, познавая его культурное богатство и исторические анекдоты
Начало: В районе станции метро «Гостиный Двор»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
1000900₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Начало: Недалеко от Конюшенной площади
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Что менялось за кулисами в разные эпохи? Интерактивная экскурсия на радость любителям театра
Начало: площадь Островского
17 июня в 11:00
19 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Закулисье Мариинского театра
Узнать мифы и легенды храма искусств и забраться под его купол
Начало: на Театральной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина2 июня 2024Если Вы любите театр и Петербург, то эта экскурсия и её создатель Евгения - для Вас! Она мастерски совместила историю
- ААнастасия31 мая 2024Евгения прекрасно разбирается в истории культурной жизни Петербурга и ее очень интересно слушать. Столько любопытных подробностей о том, что, оказывается,
- ВВера29 мая 2024Потрясающая экскурсия! Евгении большая благодарность за очень понятную и простую подачу материала. Узнала для себя много нового о том, как
- ААлексей14 мая 2024Экскурсия для тех, кто захочет в лёгкой и непринуждённой форме познакомиться с театральной жизнью города. История, современность, интересные факты без занудства и скуки. Юлия провела экскурсию в дружелюбной атмосфере с динамичной сменой локаций.
- ВВадим8 мая 2024Были сегодня на экскурсии у Юлии. Очень интересная экскурсия. Мы, конечно, далеки от мира театра, но Юлия нас филигранно погрузила
- ЖЖеня4 мая 2024Спасибо Юлии за приятную и содержательную прогулку! Открыла для себя интересные детали о жизни театра и кино. Отдельное спасибо за подарочек (теперь он у меня над рабочим столом) и рекомендации спектаклей:)
- ККсения27 июня 2022Большое спасибо Ирине за увлекательное путешествие в мир театра! В первую очередь экскурсия, конечно, предназначена для детей. Но и взрослым
- DDemidova7 мая 2022Отличная экскурсия по Музею театрального и музыкального искусства! Мне и дочке (6,5 лет) очень понравилось! Рекомендую!
- ИИрина19 марта 2022Экскурсия у нас получилась индивидуальная (я с дочерью и экскурсовод). То ли на сайте плохо написан анонс, то ли я
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Театры»
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