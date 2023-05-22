Подробно изучить историю и устройство театров с гидом из артистической среды
Списки достопримечательностей Северной столицы возглавляют театры: одни известны всем, о других не знают даже местные. В группе до 10 человек вы погрузитесь в культурную атмосферу города. Осмотрите фасады театров, изучите репертуар. А я поделюсь закулисными байками из прошлых столетий и собственного опыта.
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Описание
Что вас ожидает
Живые истории и эмоции
Я работаю реквизитором, несколько лет изучала мир театра. И не перестаю удивляться, какие изменения он пережил — и продолжает претерпевать. На примере драматических театров Санкт-Петербурга я докажу, что этот вид искусства гораздо шире, чем драматические, балетные и оперные постановки. Поясню, как в нём находит отражение наше общество, его традиции, проблемы и искания. Готовьтесь задавать любые вопросы — и удивляться неожиданным ответам.
Из прошлого до наших дней
Разговор о театре мы начнём с античности. Поговорим, как зародилось искусство драмы и чем древние постановки отличаются от современных. Следуя по улицам Петербурга, побываем в нескольких исторических эпохах — при Романовых, на рубеже 19-го и 20-го веков и в годы блокады. Разберёмся, всегда ли театр был платный и для чего в него ходили зрители. Вместе развенчаем мифы о неизвестных сторонах закулисной жизни, театральных спекулянтах и распорядке дня будущих балерин.
На маршруте вы увидите:
- Александринский театр,
- Дом Полины Виардо,
- Театр комедии им. Акимова,
- Памятники Тургеневу, Гоголю и Пушкину,
- «Блокадный» театр В. Ф. Комиссаржевской,
- Театр музыкальной комедии,
- Михайловский театр,
- Театр эстрады Аркадия Райкина.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Стандартный маршрут предполагает внешний осмотр зданий театров. По возможности попробуем зайти внутрь, но если по объективным причинам это будет невозможно, я покажу иллюстрации интерьеров.
в понедельник, среду и пятницу в 11:00, в субботу в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Гостиный Двор»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, в субботу в 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.