Санкт-Петербург — это не только дворцы и музеи. Списки достопримечательностей Северной столицы возглавляют театры: одни известны всем, о других не знают даже местные. В группе до 10 человек вы погрузитесь в культурную атмосферу города. Осмотрите фасады театров, изучите репертуар. А я поделюсь закулисными байками из прошлых столетий и собственного опыта.

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Описание

Что вас ожидает

Живые истории и эмоции

Я работаю реквизитором, несколько лет изучала мир театра. И не перестаю удивляться, какие изменения он пережил — и продолжает претерпевать. На примере драматических театров Санкт-Петербурга я докажу, что этот вид искусства гораздо шире, чем драматические, балетные и оперные постановки. Поясню, как в нём находит отражение наше общество, его традиции, проблемы и искания. Готовьтесь задавать любые вопросы — и удивляться неожиданным ответам.

Из прошлого до наших дней

Разговор о театре мы начнём с античности. Поговорим, как зародилось искусство драмы и чем древние постановки отличаются от современных. Следуя по улицам Петербурга, побываем в нескольких исторических эпохах — при Романовых, на рубеже 19-го и 20-го веков и в годы блокады. Разберёмся, всегда ли театр был платный и для чего в него ходили зрители. Вместе развенчаем мифы о неизвестных сторонах закулисной жизни, театральных спекулянтах и распорядке дня будущих балерин.

На маршруте вы увидите:

Александринский театр,

Дом Полины Виардо,

Театр комедии им. Акимова,

Памятники Тургеневу, Гоголю и Пушкину,

«Блокадный» театр В. Ф. Комиссаржевской,

Театр музыкальной комедии,

Михайловский театр,

Театр эстрады Аркадия Райкина.

Организационные детали