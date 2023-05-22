Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира

Подробно изучить историю и устройство театров с гидом из артистической среды

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Ответы на вопросы
Санкт-Петербург — это не только дворцы и музеи.

Списки достопримечательностей Северной столицы возглавляют театры: одни известны всем, о других не знают даже местные. В группе до 10 человек вы погрузитесь в культурную атмосферу города. Осмотрите фасады театров, изучите репертуар. А я поделюсь закулисными байками из прошлых столетий и собственного опыта.
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
Театральный Петербург в мини-группе: от внешнего облика до внутреннего мира
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живые истории и эмоции

Я работаю реквизитором, несколько лет изучала мир театра. И не перестаю удивляться, какие изменения он пережил — и продолжает претерпевать. На примере драматических театров Санкт-Петербурга я докажу, что этот вид искусства гораздо шире, чем драматические, балетные и оперные постановки. Поясню, как в нём находит отражение наше общество, его традиции, проблемы и искания. Готовьтесь задавать любые вопросы — и удивляться неожиданным ответам.

Из прошлого до наших дней

Разговор о театре мы начнём с античности. Поговорим, как зародилось искусство драмы и чем древние постановки отличаются от современных. Следуя по улицам Петербурга, побываем в нескольких исторических эпохах — при Романовых, на рубеже 19-го и 20-го веков и в годы блокады. Разберёмся, всегда ли театр был платный и для чего в него ходили зрители. Вместе развенчаем мифы о неизвестных сторонах закулисной жизни, театральных спекулянтах и распорядке дня будущих балерин.

На маршруте вы увидите:

  • Александринский театр,
  • Дом Полины Виардо,
  • Театр комедии им. Акимова,
  • Памятники Тургеневу, Гоголю и Пушкину,
  • «Блокадный» театр В. Ф. Комиссаржевской,
  • Театр музыкальной комедии,
  • Михайловский театр,
  • Театр эстрады Аркадия Райкина.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Стандартный маршрут предполагает внешний осмотр зданий театров. По возможности попробуем зайти внутрь, но если по объективным причинам это будет невозможно, я покажу иллюстрации интерьеров.

в понедельник, среду и пятницу в 11:00, в субботу в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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