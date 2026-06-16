Приглашаем вас в увлекательное путешествие по театральному Санкт-Петербургу, где каждый фасад и уголок хранит свои уникальные истории.Вас ждет экскурсия в мини-группе, что обеспечит индивидуальный подход и комфортное общение с экскурсоводом,

имеющим богатый опыт в театральной сфере. Вы не только узнаете о знаменитых театрах, но и откроете для себя менее известные, но не менее значимые места, которые сыграли важную роль в культурной жизни города. Изучите репертуар, послушайте закулисные байки и погрузитесь в атмосферу Петербурга времен Романовых, периода рубежа веков и блокады. Эта экскурсия - настоящее погружение в мир театра, его историю и современность

Описание экскурсии

Живые истории и эмоции

Я работаю реквизитором, несколько лет изучала мир театра. И не перестаю удивляться, какие изменения он пережил — и продолжает претерпевать. На примере театров Санкт-Петербурга я докажу, что этот вид искусства гораздо шире, чем драматические, балетные и оперные постановки. Поясню, как в нём находит отражение наше общество, его традиции, проблемы и искания. Готовьтесь задавать любые вопросы — и удивляться неожиданным ответам.

Из прошлого до наших дней

Разговор о театре мы начнём с античности. Поговорим, как зародилось искусство драмы и чем древние постановки отличаются от современных. Следуя по улицам Петербурга, побываем в нескольких исторических эпохах — при Романовых, на рубеже 19-го и 20-го веков и в годы блокады. Разберёмся, всегда ли театр был платный и для чего в него ходили зрители. Вместе развенчаем мифы о неизвестных сторонах закулисной жизни, театральных спекулянтах и распорядке дня будущих балерин.

На маршруте вы увидите:

Александринский театр,

Дом, где останавливалась Полина Виардо,

Литературно-артистическое кабаре «Подвал бродячей собаки»,

Памятники Тургеневу, Гоголю и Пушкину,

«Блокадный» театр В. Ф. Комиссаржевской,

Театр музыкальной комедии,

Михайловский театр,

Театр эстрады имени Аркадия Райкина.

Организационные детали