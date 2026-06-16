Открывайте тайны театрального Петербурга, познавая его культурное богатство и исторические анекдоты
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по театральному Санкт-Петербургу, где каждый фасад и уголок хранит свои уникальные истории.
Вас ждет экскурсия в мини-группе, что обеспечит индивидуальный подход и комфортное общение с экскурсоводом, читать дальшеуменьшить
имеющим богатый опыт в театральной сфере.
Вы не только узнаете о знаменитых театрах, но и откроете для себя менее известные, но не менее значимые места, которые сыграли важную роль в культурной жизни города.
Изучите репертуар, послушайте закулисные байки и погрузитесь в атмосферу Петербурга времен Романовых, периода рубежа веков и блокады. Эта экскурсия - настоящее погружение в мир театра, его историю и современность
Я работаю реквизитором, несколько лет изучала мир театра. И не перестаю удивляться, какие изменения он пережил — и продолжает претерпевать. На примере театров Санкт-Петербурга я докажу, что этот вид искусства гораздо шире, чем драматические, балетные и оперные постановки. Поясню, как в нём находит отражение наше общество, его традиции, проблемы и искания. Готовьтесь задавать любые вопросы — и удивляться неожиданным ответам.
Из прошлого до наших дней
Разговор о театре мы начнём с античности. Поговорим, как зародилось искусство драмы и чем древние постановки отличаются от современных. Следуя по улицам Петербурга, побываем в нескольких исторических эпохах — при Романовых, на рубеже 19-го и 20-го веков и в годы блокады. Разберёмся, всегда ли театр был платный и для чего в него ходили зрители. Вместе развенчаем мифы о неизвестных сторонах закулисной жизни, театральных спекулянтах и распорядке дня будущих балерин.
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Стандартный маршрут предполагает внешний осмотр зданий театров. По возможности попробуем зайти в фойе, но если по объективным причинам это будет невозможно, я покажу иллюстрации интерьеров.
ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1800 ₽
Дети до 16 лет
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 286 туристов
Люблю гулять по городу как самостоятельно, так и в качестве экскурсанта. Особенно интересуюсь театром и архитектурой города — и готова делиться своими знаниями с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
Пешкова
Юлия дополнила наши познания о мире театра и кино новыми" вкусными" историями. Было легко и приятно с Юлей общаться.
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Наталья
Прекрасная экскурсия, большое спасибо Юлии! Маршрут красивый и удобный, темы и локации перетекают одна в другую. Мы с мужем как истинные местные жители некоторых вещей не замечали годами, но взгляд искусствоведа помогает это исправить. Очень приятно пообщались, круто провели время, теперь пойдём в театры по рекомендациям🩷
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Анна
Были на экскурсии в марте. Очень понравилась тема, прониклись театральной жизнью города. Юлия рассказала много интересных фактов про театры, дала советы, куда сходить, подсказала другие интересные локации и экскурсии. К Юлии мы попали уже второй раз и очень этому рады. Рекомендую данную экскурсию, город открывается немного с другой стороны)
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Алина
очень интересная и познавательная экскурсия. я в восторге! время пролетело незаметно) Помимо театральной жизни, Юлия рассказала еще и про закулисье киноиндустрии, я открыла много интересного и нового для себя. а в театр я влюбилась еще больше😍 спасибо за экскурсию и рекомендации!))
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О
Ольга
Очень хорошо. Желаю Юлии немного отструктурировать материал, добавить уверенности и всё будет замечательно.
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З
Зоя
Санкт-Петербург сам по себе город-театр, любая прогулка по его улицам всегда немного игра, эмоции в архитектурных декорациях, диалог с другим временем, автором и критиком. Поговорить об этом на экскурсии - читать дальшеуменьшить
интересно. Театр начинается с вешалки, а образ спектакля с мелочи на сцене, поэтому погулять по городу с человеком, который создавал реквизиты для спектакля весьма необычно. Юлия заботливый гид, работает в диалоге, может порекомендовать театральную постановку с учетом интересов участников прогулки. Маршрут проходит по театральным улицам, есть заходы в переулки, проходы, арки, которые так или иначе связаны с театральными историями. Нам повезло с погодой: солнце и нежарко, но даже если будет чуть дождливо, туманно или что-то зимнее, то это тот городской маршрут, который дает возможность почувствовать Санкт-Петербург. Эта экскурсия больше подойдет взрослым людям, тем, кто интересуется историей классического петербургского театра - маршрут по центру Санкт-Петербурга, здесь по-другому сложно.
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