68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Арт-микс и «вторая культура» Петербурга Неформальные места, которые я покажу, — это не только андеграундные закоулки, но и обратная сторона известных фасадов, взгляд на Питер с другого ракурса: буквально и образно. В городе дворцов и больших проспектов стоит только свернуть в ближайшую арку, как декорации меняются: я познакомлю вас со «второй культурой» Петербурга и его творческой атмосферой. Заглянув в арт-центр «Пушкинская 10», вы узнаете, где расположен старейший бар города и почему именно сюда так тянет всех битломанов страны. А в галерее Борей поймёте, почему это место так популярно среди петербургских литераторов разных поколений.
Старое-доброе и аутентичное Маршрут экскурсии пройдёт по маленьким улочкам, через дворы-колодцы, с заходом в чудом сохранившиеся советские кафе. Я познакомлю вас с заведениями ленинградского общепита, которые продолжают работать сегодня, объясню, почему в Питере пышки, а не пончики, и почему именно Ленинград стал столицей рюмочных СССР. Вы посетите почти все места ленинградского рок-н-ролла, а во дворе Довлатова узнаете, как писатель ходил в школу пешком по крышам.
Я проведу вас по Петербургу альтернативными путями и помогу узнать о нём всё самое живое и интересное.
Экскурсия проводится в среду, пятницу и субботу в 17:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Местов встречи для начала тура на Лиговском проспекте.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я руководитель модного петербургского экскурсионного проекта, и уже семь лет как сам тоже вожу пешеходные экскурсии. Но большую часть времени я занимаюсь краеведческой деятельностью, итоги которой вы можете увидеть во всех крупных книжных магазинах России. Это неформальные путеводители по Петербургу.
Во всех моих экскурсиях очень много юмора и уникальной интересной информации о жизни творческого Петербурга.
Интересно, динамично, атмосферно. Открыли для себя Питер с другой стороны. В следующий приезд продолжим...
Андрей
25 февраля 2020
Экскурсия огонь! Такого Питера я ещё не видел (но подозревал))). Сергей знает своё дело и ,не маловажно, он в теме. Ко всей и без того насыщенной информацией и местами экскурсии, мы бонусом ещё и афтерпати зацепили с 2мя концертами и посещением легендарных баров! Спасибо, вернёмся!!!
Наталья
17 февраля 2020
Гид отработал на все 100%! Посетить столько неформальных мест за одну прогулку и получить столько впечатлений мы вряд ли смогли бы без Сергея. Спасибо!
Егор
30 января 2020
Взял отпуск на свой день рождения и уехал в Питер. Эта экскурсия стала замечательным началом знакомства с городом. Всем рекомендую! Сергей - отличный рассказчик и показывает места, про которые вы вряд ли слышали.
Екатерина
26 января 2020
Сергей - очень интересный человек, потрясающе разбирающийся в материале. Экскурсия была не только очень познавательной, но и наполненной многими веселыми и смешными моментами. Открыла для себя много новых и крутых мест Петербурга! Спасибо!
наталья
19 января 2020
Задумка интересная, а вот реализована так себе... Гиду было как то тяжело )))
Владислава
13 января 2020
Необычная экскурсия. Мы не просто гуляли по городу все 3 часа, но и заходили в интересные места со своей историей (так что зимой вы точно не успеете замерзнуть).
Наш гид Сергей отлично владел информацией, с удовольствием отвечал на вопросы, быстро вовлекал в тему и был очень приветлив.
В целом, сложилось очень хорошее впечатление, поэтому рекомендуем. Будет интересно не только гостям СПБ, но и местным.
Вика
2 января 2020
Замечательная экскурсия! Атмосферная, весёлая и интересная. Спасибо большое Сергею за этот необычный маршрут.
Марина
28 декабря 2019
Эта экскурсия была "изюминкой" во время моего посещения Петербурга. Очень довольна своим выбором.
Людмила
27 декабря 2019
Потрясающая экскурсия. Гид отлично донёс инфоримацию. Мы увидели множество уникальных мест и познакомились с иртересными, творческими и креативными людьми. Вы получите незабываемые впечатления. Очень рекомендую эту экскурсию и гида Сергея.
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