68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вместо стандартных достопримечательностей на моей экскурсии вы увидите Петербург ярких дворов-колодцев и арт-мест, нетипичных баров с историей и художественных мастерских. А вместо классических фактов о Северной столице я поделюсь с вами множеством интересных и забавных сюжетов из петербургской жизни разных эпох. Откройте «вторую культуру» Петербурга!

Что вас ожидает

Арт-микс и «вторая культура» Петербурга

Неформальные места, которые я покажу, — это не только андеграундные закоулки, но и обратная сторона известных фасадов, взгляд на Питер с другого ракурса: буквально и образно. В городе дворцов и больших проспектов стоит только свернуть в ближайшую арку, как декорации меняются: я познакомлю вас со «второй культурой» Петербурга и его творческой атмосферой. Заглянув в арт-центр «Пушкинская 10», вы узнаете, где расположен старейший бар города и почему именно сюда так тянет всех битломанов страны. А в галерее Борей поймёте, почему это место так популярно среди петербургских литераторов разных поколений.

Старое-доброе и аутентичное

Маршрут экскурсии пройдёт по маленьким улочкам, через дворы-колодцы, с заходом в чудом сохранившиеся советские кафе. Я познакомлю вас с заведениями ленинградского общепита, которые продолжают работать сегодня, объясню, почему в Питере пышки, а не пончики, и почему именно Ленинград стал столицей рюмочных СССР. Вы посетите почти все места ленинградского рок-н-ролла, а во дворе Довлатова узнаете, как писатель ходил в школу пешком по крышам.

Я проведу вас по Петербургу альтернативными путями и помогу узнать о нём всё самое живое и интересное.