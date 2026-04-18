68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вместо стандартных достопримечательностей на моей экскурсии вы увидите Петербург ярких дворов-колодцев и арт-мест, нетипичных баров с историей и художественных мастерских.
А вместо классических фактов о Северной столице я поделюсь с вами множеством интересных и забавных сюжетов из петербургской жизни разных эпох. Откройте «вторую культуру» Петербурга!
А вместо классических фактов о Северной столице я поделюсь с вами множеством интересных и забавных сюжетов из петербургской жизни разных эпох. Откройте «вторую культуру» Петербурга!
Описание экскурсии
Арт-микс и «вторая культура»
- Дворы-колодцы и андеграундные закоулки, где чувствуется творческая энергия города
- Арт-центр «Пушкинская 10», музей Русского рока и музей Битлз с мини-лекциями
- Старейший бар города — узнаете, почему он притягивает битломанов со всей страны
- Галерея «Борей» — поймёте, почему это место так популярно среди петербургских литераторов разных поколений
Старое-доброе и аутентичное
- Прогулка по тихим улочкам и дворам, в которых чудом сохранились советские кафе
- Легендарные пышечные и рюмочные: почему в Питере пышки, а не пончики, и почему именно Ленинград стал столицей рюмочных СССР
- Двор Довлатова — узнаете, как писатель ходил в школу пешком по крышам
Я проведу вас по Петербургу альтернативными путями и помогу узнать о нём всё самое живое и интересное.
в четверг, пятницу и субботу в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2352 туристов
Я руководитель модного петербургского экскурсионного проекта и уже много лет сам вожу пешеходные экскурсии. Большую часть времени занимаюсь краеведческой деятельностью, результатом которой стали различные неформальные путеводители по Петербургу. Во всех моих экскурсиях много юмора и уникальной интересной информации о жизни творческого Петербурга.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 248 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия — просто восторг! Гид увлекательно рассказывал, маршрут продуман отлично. Всё очень понравилось! Сергей, браво!!! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
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Спасибо огромное Сергею за прекрасную экскурсию! Благодаря ему узнали для себя много новых мест в Питере.
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О
Мне было 12 лет, когда в 1988ом я услышала альбом "Кино""45". Эта музыка в ту же минуту стала частью моей жизни, как и чуть позднее музыка "Аквариума" и "Зоопарка". Да,
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О
У меня получилась практически индивидуальная экскурсия: нас было двое. Идеально! Сергей в течение трёх часов рассказывал и показывал Петербург,который я,хотя и была много раз,не знала. Музей Битлз -просто подарок! Три часа, насыщенные знаниями,эмоциями и памятью. Спасибо!!!
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Всё понравилось👍,Сергей очень подробно и очень быстро😁 всё рассказывает,без прикрас,описывает и свои былые воспоминания ничего не скрывая. Советую,буду помнить эту экскурсию это точно!
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С
Всё просто восхитительно, очень много интересной информации о музыкальной истории города, прекрасная подача материала, жалко что только времени мало на экскурсию, очень понравилось
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