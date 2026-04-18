68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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человек вырастает, работа, семья… Матрица сжимает человека будто тисками, но есть что-то, чего не отнять. Сделай шаг в сторону, садись в машину, поезд, самолёт, приезжай в Питер. Не думай, что в твои 50 гораздо уместнее посетить Эрмитаж… Или что город уже не тот, он всегда тот… Экскурсия понравилась, музей Битлз Коли Васина и музей Реалии русского рока особенно. Никак не ожидала, что получится побеседовать с самим Владимиром Рекшаном и взять у него автограф. Я бы и еще часок-другой провела в этом музее, что ж, в следующий раз… Жаль, что проливной дождь с грозой помешал экскурсии, но это же Петербург, чего еще можно было ожидать) В общем, если вы в теме, рекомендую к посещению. Сергею спасибо за интересный рассказ и гибкость в разрешении проблемной ситуации, связанной с погодой. Надеемся, что в следующий приезд продолжим экскурсию!