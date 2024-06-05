Театральные экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 14 экскурсий в категории «Театральные» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды русского балета в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
«Чтобы открыть судьбы культовых фигур балетной сцены, мы прогуляемся по театральным кварталам Петербурга — от площади Островского до площади Искусств»
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558 за всё до 6 чел.
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
«Киновселенная Петербурга и модернизированный театр»
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800 за человека
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
«Наша экскурсия — это театрализованный аудиоспектакль»
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Групповая
1 час
219 отзывов
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Театрализованное приключение с ожившими персонажами и призраками Петербурга
Начало: У метро Василеостровская
«Экскурсия представляет собой театрализованный аудиоспектакль с элементами квеста»
Завтра в 19:00
14 июня в 16:00
1 350 за человека
Театральный Петербург в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Театральный Петербург: погружение в искусство
Открывайте тайны театрального Петербурга, познавая его культурное богатство и исторические анекдоты
Начало: В районе станции метро «Гостиный Двор»
«Я работаю реквизитором, несколько лет изучала мир театра»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
1000900 за человека
Экскурсия по Театральному музею
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по Театральному музею
Рассмотреть коллекцию музея и познакомиться наглядно с историей российского театра
Начало: На площади Островского
«Музей театрального и музыкального искусства был открыт сто лет назад и с тех пор является важным звеном, связывающим настоящее с прошлым»
Расписание: в среду и пятницу в 16:30
12 июня в 16:30
14 июня в 16:30
1 300 за человека
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Начало: Недалеко от Конюшенной площади
«Полюбуетесь Михайловским театром и зданием Дворянского собрания»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
1 200 за человека
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Что менялось за кулисами в разные эпохи? Интерактивная экскурсия на радость любителям театра
Начало: площадь Островского
«Чем отличается театр современный от древнегреческого»
17 июня в 11:00
19 июня в 15:00
4 000 за всё до 7 чел.
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Перенестись в прошлое и открыть нечто новое в страницах истории родной страны и в самом себе
Начало: около Александринского театра
«В ходе театрального путешествия вы станете свидетелями событий, которые тогда происходили в Ленинграде»
Завтра в 12:00
17 июня в 16:00
1 799 за человека
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе
Начало: Около Мариинского театра
«Театральная площадь и Мариинский театр»
Расписание: во вторник в 08:00, в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
999 за человека
Закулисье Мариинского театра
Индивидуальная
1 час
Закулисье Мариинского театра
Узнать мифы и легенды храма искусств и забраться под его купол
Начало: на Театральной площади
«Прогуливаясь по театру, вы узнаете, чьи портреты находятся по периметру потолка зрительного зала и почему их там разместил художник Дузи»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
14 000 за всё до 10 чел.
Театральный мир Петербурга Карло Росси
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства
Начало: На площади Островского
«Прогулка у Александринского театра»
1 сен в 13:30
8 сен в 13:30
3 500 за всё до 5 чел.
Театральные истории Петербурга
Групповая
1.5 часа
Театральные истории Петербурга
Посетить в группе Музей театра и балета и побывать на уроке Цискаридзе
Начало: На площади Островского
«Услышите захватывающие истории о блестящих карьерах и личных перипетиях служителей театра 19-20 веков, в числе которых — Константин Станиславский, Вера Комиссаржевская, Анна Павлова»
Расписание: в среду и пятницу в 16:30
12 июня в 16:30
14 июня в 16:30
1 300 за человека
В музей театрального и музыкального искусства вместе с гидом
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
В музей театрального и музыкального искусства вместе с гидом
Побывать там, где оживает прекрасное прошлое русского театра (в группе)
Начало: На ул. Зодчего Росси
«Посетите интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу, старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-класса от Николая Цискаридзе»
Расписание: в среду и пятницу в 16:30
12 июня в 16:30
14 июня в 16:30
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Легенды русского балета в Петербурге
    Тактичный, жизнерадостный и просто замечательный гид! Тематическая экскурсия интересная, материал воспринимается на одном дыхании.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Легенды русского балета в Петербурге
    Прекрасное погружение в мир балета! Великолепный рассказчик и эрудированный специалист Ирина! Время пролетело незаметно! Спасибо от всех участников мероприятия.
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Если Вы любите театр и Петербург, то эта экскурсия и её создатель Евгения - для Вас! Она мастерски совместила историю
    читать дальше

    города и России, театра и деятелей искусств Российской империи в своей экскурсии. Ход экскурсии логически выверен, расстояние от объекта к объекту было небольшим и не напряжным, а каждый переход был обоснованным и логически выверенным. Информация прочувствована и интересна самому гиду, поэтому привлекает внимание эмоциональность и бережное отношение к истории. И к самим экскурсантам, конечно! Благодарю Евгению. И благодарных ей экскурсантов!

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Евгения прекрасно разбирается в истории культурной жизни Петербурга и ее очень интересно слушать. Столько любопытных подробностей о том, что, оказывается,
    читать дальше

    правила театрального этикета, какими мы их знаем сегодня, появились относительно недавно, что происходило на маскарадах, и как проходили концерты-монстры в царской России. Получилась приятная прогулка по центру города с приятным гидом. Спасибо, Евгения!

  • В
    Вера
    29 мая 2024
    Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
    Потрясающая экскурсия! Евгении большая благодарность за очень понятную и простую подачу материала. Узнала для себя много нового о том, как
    читать дальше

    развлекались в Петербурге. Услышала, как знакомые фамилии, так и незнакомые - Евгения очень терпеливо ответила на все возникшие вопросы. Вообще гида очень приятно было слушать и не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Однозначно рекомендую к посещению! И ещё раз спасибо!

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
    Совершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал нам окрестности Мариинского театра, много
    читать дальше

    рассказал об истории места, о русских композиторах, о жизни питерской интеллигенции. Отдельная благодарность за бонус - расширенную экскурсию, а также за то, что нашел нас по пути к месту встречи - мы ошиблись со временем и практически потеряли шанс попасть на экскурсию, но Владислав нас просто спас. Очень довольны, с удовольствием рекомендуем гостям города, особенно дамам - гид исключительно галантен 😊 Ирина, Виктория (Москва)

    Совершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал намСовершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал нам
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
    Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод Анна! Я живу в Санкт- Петербурге, периодически посещаю пешеходные экскурсии. Эта экскурсия отличается от большинства других в
    читать дальше

    лучшую сторону. Интересно, насыщенно, с позитивным настроением и любовью к истории. Экскурсия продлилась даже немного больше заявленного времени, мне показалось что Анна постаралась вместить максимальное количество информации в отведенное время. Много нового узнала о знакомом месте. Я уже посоветовала друзьям и сыну с гостями эту экскурсию. Большое спасибо Анна!

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
    Было интересно, гид очень образована, хорошая грамотная речь! Спасибо!
  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Театральный Петербург в мини-группе
    Экскурсия для тех, кто захочет в лёгкой и непринуждённой форме познакомиться с театральной жизнью города. История, современность, интересные факты без занудства и скуки. Юлия провела экскурсию в дружелюбной атмосфере с динамичной сменой локаций.
  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
    Огромное спасибо за такую экскурсию. Для родителей с детьми просто прекрасно. И по времени хорошо, не тяжело для детей и
    читать дальше

    очень кратко даны интересные факты, просто укладывается все в голове, а самое главное, что экскурсия проходит ярко и эмоционально. Формат просто замечательный. С детьми очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Театральные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Легенды русского балета в Петербурге
  2. Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
  3. Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
  4. Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
  5. Театральный Петербург в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Театральные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 800 до 14 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Театральные», 339 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам