1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
«Чтобы открыть судьбы культовых фигур балетной сцены, мы прогуляемся по театральным кварталам Петербурга — от площади Островского до площади Искусств»
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
«Киновселенная Петербурга и модернизированный театр»
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
«Наша экскурсия — это театрализованный аудиоспектакль»
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Театрализованное приключение с ожившими персонажами и призраками Петербурга
Начало: У метро Василеостровская
«Экскурсия представляет собой театрализованный аудиоспектакль с элементами квеста»
Завтра в 19:00
14 июня в 16:00
1 350₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Театральный Петербург: погружение в искусство
Открывайте тайны театрального Петербурга, познавая его культурное богатство и исторические анекдоты
Начало: В районе станции метро «Гостиный Двор»
«Я работаю реквизитором, несколько лет изучала мир театра»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
1000900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по Театральному музею
Рассмотреть коллекцию музея и познакомиться наглядно с историей российского театра
Начало: На площади Островского
«Музей театрального и музыкального искусства был открыт сто лет назад и с тех пор является важным звеном, связывающим настоящее с прошлым»
Расписание: в среду и пятницу в 16:30
12 июня в 16:30
14 июня в 16:30
1 300₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Начало: Недалеко от Конюшенной площади
«Полюбуетесь Михайловским театром и зданием Дворянского собрания»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Волшебный мир театра - для маленьких и больших
Что менялось за кулисами в разные эпохи? Интерактивная экскурсия на радость любителям театра
Начало: площадь Островского
«Чем отличается театр современный от древнегреческого»
17 июня в 11:00
19 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Перенестись в прошлое и открыть нечто новое в страницах истории родной страны и в самом себе
Начало: около Александринского театра
«В ходе театрального путешествия вы станете свидетелями событий, которые тогда происходили в Ленинграде»
Завтра в 12:00
17 июня в 16:00
1 799₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия в прошлое «Культурный бомонд Петербурга»
Душевная прогулка вокруг Мариинского театра в мини-группе
Начало: Около Мариинского театра
«Театральная площадь и Мариинский театр»
Расписание: во вторник в 08:00, в среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
999₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Закулисье Мариинского театра
Узнать мифы и легенды храма искусств и забраться под его купол
Начало: на Театральной площади
«Прогуливаясь по театру, вы узнаете, чьи портреты находятся по периметру потолка зрительного зала и почему их там разместил художник Дузи»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства
Начало: На площади Островского
«Прогулка у Александринского театра»
1 сен в 13:30
8 сен в 13:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Театральные истории Петербурга
Посетить в группе Музей театра и балета и побывать на уроке Цискаридзе
Начало: На площади Островского
«Услышите захватывающие истории о блестящих карьерах и личных перипетиях служителей театра 19-20 веков, в числе которых — Константин Станиславский, Вера Комиссаржевская, Анна Павлова»
Расписание: в среду и пятницу в 16:30
12 июня в 16:30
14 июня в 16:30
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
В музей театрального и музыкального искусства вместе с гидом
Побывать там, где оживает прекрасное прошлое русского театра (в группе)
Начало: На ул. Зодчего Росси
«Посетите интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу, старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-класса от Николая Цискаридзе»
Расписание: в среду и пятницу в 16:30
12 июня в 16:30
14 июня в 16:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Тактичный, жизнерадостный и просто замечательный гид! Тематическая экскурсия интересная, материал воспринимается на одном дыхании.
- ЕЕлена3 июня 2024Прекрасное погружение в мир балета! Великолепный рассказчик и эрудированный специалист Ирина! Время пролетело незаметно! Спасибо от всех участников мероприятия.
- ММарина2 июня 2024Если Вы любите театр и Петербург, то эта экскурсия и её создатель Евгения - для Вас! Она мастерски совместила историю
- ААнастасия31 мая 2024Евгения прекрасно разбирается в истории культурной жизни Петербурга и ее очень интересно слушать. Столько любопытных подробностей о том, что, оказывается,
- ВВера29 мая 2024Потрясающая экскурсия! Евгении большая благодарность за очень понятную и простую подачу материала. Узнала для себя много нового о том, как
- ИИрина28 мая 2024Совершили чудесную прогулку с Владиславом по вечернему Питеру. Хороший рассказчик и приятный спутник, он показал нам окрестности Мариинского театра, много
- ММарина26 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод Анна! Я живу в Санкт- Петербурге, периодически посещаю пешеходные экскурсии. Эта экскурсия отличается от большинства других в
- ТТатьяна17 мая 2024Было интересно, гид очень образована, хорошая грамотная речь! Спасибо!
- ААлексей14 мая 2024Экскурсия для тех, кто захочет в лёгкой и непринуждённой форме познакомиться с театральной жизнью города. История, современность, интересные факты без занудства и скуки. Юлия провела экскурсию в дружелюбной атмосфере с динамичной сменой локаций.
- ГГалина12 мая 2024Огромное спасибо за такую экскурсию. Для родителей с детьми просто прекрасно. И по времени хорошо, не тяжело для детей и
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Театральные»
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