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Импровизация на тему "Завтрак"

Irina M.
Irina M. – Гид из Санкт-Петербурга
С удовольствием научу готовить вас вкусную Гранолу из экологически овсяных хлопьев.

Встречаемся, готовим, едим и наслаждаемся!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Импровизация на тему "Завтрак"
Импровизация на тему "Завтрак"

Что вы увидите

  • Аутентичную коммунальную квартиру на Петроградской стороне в доме архитектора Долгинова И. И. конца 19 века в стиле модерн.
  • Парадную лестницу и черный вход со двора.
Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по приготовлению домашней Гранолы (Мюсли)-идеального завтрака и не только.
Мой мастер-класс для тех, кто заботится о своем здоровье.
Гранола — это традиционная для США еда для завтрака или снэк, содержащий плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают для того, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, похожей на сухие завтраки. Иногда в смесь добавляют сухофрукты, такие как изюм или финики.
С удовольствием научу готовить Вас домашнюю Гранолу из экологических овсяных хлопьев.
Очень похоже на мюсли, но Гранола вкуснее в разы, всё из-за способа приготовления. Её запекают до хрустящего состояния, используют мёд, который карамелизируется, добавляя корочку.
Это, безусловно, её большие плюсы и отличительные черты.
Очень здорово, когда можно экспериментировать в рамках какого-то продукта. Стоит ли говорить о том, что это очень полезный продукт — мы не используем химию, орехи и ягоды также не подвергаются излишней обработке.
А в закрытой банке Гранола легко простоит пару недель и даже дольше, совершенно не теряя свои свойства и вкус.
Сначала мы перемелем органические овсяные хлопья на зернодавилке, затем каждый на свой вкус создаст свой вид мюсли, путем добавления разных ингредиентов: орехов, семечек, изюма, сушенных фруктов 🍎 удовольствием поделюсь секретами запекания и приготовления Гранолы — домашних мюслей.
Готовую Гранолу вы сможете забрать с собой.
Наш мастер-класс будет проходить в центре города в аутентичной коммунальной квартире.
Расскажу историю 📖 нашего доходного дома, построенного архитектором Долгиновым И. И. и историю возникновения коммунальных квартир в Санкт-Петербурге.
Что входит
  • Все ингредиенты включены в стоимость.
Начало
🚩 метро Петроградская, улица Подковырова, 4
Место завершения
🏁 улица Подковырова,4
Импровизация на тему "Завтрак"
Импровизация на тему "Завтрак"
Импровизация на тему "Завтрак"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irina M.
Irina M.
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