Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по приготовлению домашней Гранолы (Мюсли)-идеального завтрака и не только.

Мой мастер-класс для тех, кто заботится о своем здоровье.

Гранола — это традиционная для США еда для завтрака или снэк, содержащий плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают для того, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, похожей на сухие завтраки. Иногда в смесь добавляют сухофрукты, такие как изюм или финики.

С удовольствием научу готовить Вас домашнюю Гранолу из экологических овсяных хлопьев.

Очень похоже на мюсли, но Гранола вкуснее в разы, всё из-за способа приготовления. Её запекают до хрустящего состояния, используют мёд, который карамелизируется, добавляя корочку.

Это, безусловно, её большие плюсы и отличительные черты.

Очень здорово, когда можно экспериментировать в рамках какого-то продукта. Стоит ли говорить о том, что это очень полезный продукт — мы не используем химию, орехи и ягоды также не подвергаются излишней обработке.

А в закрытой банке Гранола легко простоит пару недель и даже дольше, совершенно не теряя свои свойства и вкус.

Сначала мы перемелем органические овсяные хлопья на зернодавилке, затем каждый на свой вкус создаст свой вид мюсли, путем добавления разных ингредиентов: орехов, семечек, изюма, сушенных фруктов 🍎 удовольствием поделюсь секретами запекания и приготовления Гранолы — домашних мюслей.

Готовую Гранолу вы сможете забрать с собой.

Наш мастер-класс будет проходить в центре города в аутентичной коммунальной квартире.

Расскажу историю 📖 нашего доходного дома, построенного архитектором Долгиновым И. И. и историю возникновения коммунальных квартир в Санкт-Петербурге.