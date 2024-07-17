Экскурсии с завтраком в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «С завтраком» в Санкт-Петербурге, цены от 2 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
Начать утро в уютном кафе и проникнуть в тайны петербургской Коломны с архитектором
Начало: На набережной Грибоедова
«Архитектурный завтрак состоит из двух частей»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 10 000 за человека
Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях
скидка
20%
4 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях
Завтрак от шефа и лекция от эксперта спешелти-индустрии в мини-группе
Начало: В кофейне в центрне города
«Шеф кофейни приготовит завтрак на выбор: сырники с вареньем/скрэмбл с беконом и хлебом/панкейки с беконом/чизкейк дня»
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 14:00
5 окт в 12:00
27 окт в 14:00
27502 200 за человека
Завтрак для гедониста + светская беседа о знаменитых авангардистах Петрогра
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Завтрак для гедониста + светская беседа о знаменитых авангардистах Петрогра
Начало: М. Петроградская
«За типично петербургским завтраком поговорить о художниках, облюбовавших Петроградскую сторону Кто и как вывел русскую культуру авангардизма на мировую вершину»
Расписание: понедельник-воскресенье в 12.00 и в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
4 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    17 июля 2024
    Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях
    Первый раз побывала на кофейном бранче у Евгении. Осталась очень довольна! Приятная атмосфера, интересная и познавательная беседа! Узнала и открыла для себя много нового! С удовольствием приду вновь ❤️ Спасибо за организацию и тепло, которое вы дарите 😇
    Первый раз побывала на кофейном бранче у Евгении
  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
    Экскурсию по Коломне нам провел Артем. Он прекрасный знаток истории, интеллигентный, с хорошим чувством юмора. Он влюбил нас в этот
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    тихий и очаровательный район. Мы обязательно вернемся в него в наш следующий приезд. Единственное пожелание к организаторам - найти более атмосферное кафе для завтраков, возможно какое-то историческое заведение:))))

  • А
    Артём
    5 июля 2024
    Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
    Было очень интересно и весело, нам понравилось смотреть на домики, слушать интересные истории и заходить в парадные и питерские дворики. Город открылся для нас с новой стороны. Хотим пойти ещё на подобные.
  • И
    Ирина
    2 июля 2024
    Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
    Пятерка лично Виктории😊
  • С
    Софья
    26 июня 2024
    Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях
    Рекомендую экскурсию с очень интересным форматом, который заставил меня взглянуть на уже знакомые вещи по-новому. Даже если вы считаете себя
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    знатоком кофе, вы обязательно откроете для себя что-то новое. Огромное спасибо Элише и Евгении за их экспертность и увлеченность, это чувствовалось. Было приятно пообщаться на тему эфиопского и азиатского кофе. Отдельное спасибо за вкусный завтрак и спешл-кофе в воронке. Организаторы учли все пожелания участников. Рекомендую всем на 100%.

    Рекомендую экскурсию с очень интересным форматом, который заставил меня взглянуть на уже знакомые вещи по-новому. ДажеРекомендую экскурсию с очень интересным форматом, который заставил меня взглянуть на уже знакомые вещи по-новому. Даже
  • Л
    Людмила
    18 июня 2024
    Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях
    Кофейный бранч - это просто находка для тех, кто любит вкусный кофе и хочет узнать что-то новое. Атмосфера встречи была такая
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    дружественная и приятная, а люди - такие интересные, что с ними можно было говорить без перерыва! Возможно, даже я бы сделала встречу больше, чем на 2 часа. Большое спасибо Элише за ее подробную лекцию и ответы на все вопросы, после её лекции я все больше влюбилась в кофе. Отдельная благодарность за подарочек ❤️

    Кофейный бранч - это просто находка для тех, кто любит вкусный кофе и хочет узнать что-то новое

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «С завтраком»

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  3. Завтрак для гедониста + светская беседа о знаменитых авангардистах Петрогра
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Финский Залив
  9. Петергоф
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "С завтраком" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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