2 часа
Индивидуальная
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
Начать утро в уютном кафе и проникнуть в тайны петербургской Коломны с архитектором
Начало: На набережной Грибоедова
«Архитектурный завтрак состоит из двух частей»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 10 000₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях
Завтрак от шефа и лекция от эксперта спешелти-индустрии в мини-группе
Начало: В кофейне в центрне города
«Шеф кофейни приготовит завтрак на выбор: сырники с вареньем/скрэмбл с беконом и хлебом/панкейки с беконом/чизкейк дня»
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 14:00
5 окт в 12:00
27 окт в 14:00
27502 200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Завтрак для гедониста + светская беседа о знаменитых авангардистах Петрогра
Начало: М. Петроградская
«За типично петербургским завтраком поговорить о художниках, облюбовавших Петроградскую сторону Кто и как вывел русскую культуру авангардизма на мировую вершину»
Расписание: понедельник-воскресенье в 12.00 и в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина17 июля 2024Первый раз побывала на кофейном бранче у Евгении. Осталась очень довольна! Приятная атмосфера, интересная и познавательная беседа! Узнала и открыла для себя много нового! С удовольствием приду вновь ❤️ Спасибо за организацию и тепло, которое вы дарите 😇
- ННаталья16 июля 2024Экскурсию по Коломне нам провел Артем. Он прекрасный знаток истории, интеллигентный, с хорошим чувством юмора. Он влюбил нас в этот
- ААртём5 июля 2024Было очень интересно и весело, нам понравилось смотреть на домики, слушать интересные истории и заходить в парадные и питерские дворики. Город открылся для нас с новой стороны. Хотим пойти ещё на подобные.
- ИИрина2 июля 2024Пятерка лично Виктории😊
- ССофья26 июня 2024Рекомендую экскурсию с очень интересным форматом, который заставил меня взглянуть на уже знакомые вещи по-новому. Даже если вы считаете себя
- ЛЛюдмила18 июня 2024Кофейный бранч - это просто находка для тех, кто любит вкусный кофе и хочет узнать что-то новое. Атмосфера встречи была такая
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «С завтраком»
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