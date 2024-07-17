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дружественная и приятная, а люди - такие интересные, что с ними можно было говорить без перерыва! Возможно, даже я бы сделала встречу больше, чем на 2 часа. Большое спасибо Элише за ее подробную лекцию и ответы на все вопросы, после её лекции я все больше влюбилась в кофе. Отдельная благодарность за подарочек ❤️