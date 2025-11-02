Двухчасовая прогулка по Эрмитажу непременно понравится как гостям, так и жителям Северной Столицы.
Помимо эстетического удовольствия, Вы получите массу полезной информации об искусстве, архитектуре и истории Санкт-Петербурга и России. Наши гиды покажут самые интересные и знаменитые экспонаты и ответят на все Ваши вопросы.
Помимо эстетического удовольствия, Вы получите массу полезной информации об искусстве, архитектуре и истории Санкт-Петербурга и России. Наши гиды покажут самые интересные и знаменитые экспонаты и ответят на все Ваши вопросы.
Описание экскурсии
Парадные залы и античность Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа. Этот маршрут следует выбрать, если Вы хотите при посещении сделать упор на осмотр западноевропейского изобразительного искусства и картинной галереи Эрмитажа, а также – познакомиться с античными коллекциями музея. Что вы увидите? Маршрут начнется у Иорданской лестницы. Мы поднимемся на второй этаж, где осмотрим коллекцию западноевропейского искусства. Увидим живопись эпохи Возрождения: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. Заглянем в знаменитый рыцарский зал, осмотрим доспехи разных эпох. Осмотрим голландскую живопись, увидим картины Рубенса и Рембранта. И, наконец, посетим египетский зал, где увидим коллекцию саркофагов и мумию, и залы античного искусства. Важно знать:
• Каждому участнику экскурсии при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Важная информация:
Билеты в Эрмитаж входят в стоимость экскурсии только если вы выбрали и оплатили соответствующий тип билета. Иначе вам необходимо приобрести заранее билеты на выбранное время себе и гиду.
ежедневно, кроме понедельника
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальная экскурсия в Эрмитаж с гидом
- Билеты в Эрмитаж
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты в Эрмитаж входят в стоимость экскурсии только если вы выбрали и оплатили соответствующий тип билета. Иначе вам необходимо приобрести заранее билеты на выбранное время себе и гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 533 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Благодарю за организацию и чудесного экскурсовода Наталию! Нам понравилось, очень вдохновляюще, много открытий случилось, что приятно. У меня были пожелания по посещению нескольких залов, Наталия учла и сделала маршрут, основываясь на этой информации. Очень интеллигентно и без спешки. Спасибо за прекрасное настроение!
Т
Татьяна
4 авг 2025
Были с ребенком 9 лет на экскурсии. Очень понравилось, экскурсовод нашла общий язык с ребенком. Рассказывала все очень интересно. Реуомендуем
С
Сергей
15 июл 2025
A
Anna
7 июл 2025
Н
Наталья
23 окт 2024
Д
Дмитрий
7 окт 2024
Спасибо! Всё было просто отлично! Гид Екатерина молодец, всё хорошо рассказала и ответила на вопросы!
Г
Галина
21 авг 2024
И
Ирина
14 авг 2024
Большое спасибо за экскурсию!
Татьяна Леонидовна сумела заинтересовать 9-ти летку так, что 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно.
Очень понравилось, рекомендую)
Татьяна Леонидовна сумела заинтересовать 9-ти летку так, что 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно.
Очень понравилось, рекомендую)
Д
Дмитрий
10 авг 2024
А
Анита
7 авг 2024
Спасибо, прекрасный гид, очень тактична, много рассказывала про искусство, понравилось, как нас водили, выбор менее загруженных залов, истории. Очень приятно, с удовольствием сходим ещё!
А
Альбина
6 авг 2024
Очень интересная экскурсия. Огромное спасибо гиду Татьяне Леонидовне, очень интересно все рассказала, узнали много нового. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Щ
Щукина
6 авг 2024
А
Александр
6 авг 2024
Сделана качественная обзорная экскурсия.
Н
Наталья
6 авг 2024
Н
Наталья
5 авг 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Билеты
Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2475 ₽
2750 ₽ за билет
Билеты
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1290 ₽ за билет
Билеты
Эрмитаж для школьников: обзорная аудиоэкскурсия по главным экспонатам музея и входные билеты
Начало: Дворцовая пл., 1, Санкт-Петербург, 191186
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
990 ₽ за билет