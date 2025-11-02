Парадные залы и античность Вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа. Этот маршрут следует выбрать, если Вы хотите при посещении сделать упор на осмотр западноевропейского изобразительного искусства и картинной галереи Эрмитажа, а также – познакомиться с античными коллекциями музея. Что вы увидите? Маршрут начнется у Иорданской лестницы. Мы поднимемся на второй этаж, где осмотрим коллекцию западноевропейского искусства. Увидим живопись эпохи Возрождения: работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. Заглянем в знаменитый рыцарский зал, осмотрим доспехи разных эпох. Осмотрим голландскую живопись, увидим картины Рубенса и Рембранта. И, наконец, посетим египетский зал, где увидим коллекцию саркофагов и мумию, и залы античного искусства. Важно знать:

• Каждому участнику экскурсии при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Важная информация:

Билеты в Эрмитаж входят в стоимость экскурсии только если вы выбрали и оплатили соответствующий тип билета. Иначе вам необходимо приобрести заранее билеты на выбранное время себе и гиду.