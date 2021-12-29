Что вы можете увидеть 🤩

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Рыцарский зал Эрмитажа - один из самых ярких и запоминающихся залов этого музея. Он не оставит равнодушным гостей любого возраста.
Посетив рыцарский зал вы узнаете какие виды оружия существовали в Западной Европе в XV-XVII вв. Узнаете кто, в каких странах и городах делал это оружие. Почему оно попало в Эрмитаж и кто его собирал. Узнаете как проходили рыцарские турниры и что требовалось рыцарю чтобы достичь успеха. Поймете почему турнирные доспехи - это произведение искусства и почему они столько дорого ценились. И, наконец, поймете, какой самый дорогой доспех в коллекции Рыцарского зала и почему
Чтобы попасть в Рыцарский зал, нужно будет пройти через красивейшие парадные залы Эрмитажа, а также залы Итальянского искусства. Посетив Рыцарский зал, вы сможете продолжить свое путешествие по Эрмитажу и увидеть другие шедевры этого музея.
С 30.10.2021 посещение музея разрешено только при наличии:
либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, который подтверждает, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
либо документа, подтверждающего факт медицинских противопоказаний к вакцинации (предъявляется вместе с отрицательным ПЦР-тестом, выполненным за 72 часа до посещения)
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Главное здание Эрмитажа — Зимний Дворец (Маршрут №1)
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Описание марштура по Эрмитажу: как быстро дойти до Рыцарского зала и не заблудиться
Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, 2
Завершение: Эрмитаж
Когда и сколько длится
Когда: Время работы музея: с 11:00 до 19:00-20:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
Инструкция по установке аудиогида
1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Время работы музея: с 11:00 до 19:00-20:00, кроме понедельника
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них