Что вы можете увидеть 🤩

Рыцарский зал Эрмитажа - один из самых ярких и запоминающихся залов этого музея. Он не оставит равнодушным гостей любого возраста.

Посетив рыцарский зал вы узнаете какие виды оружия существовали в Западной Европе в XV-XVII вв. Узнаете кто, в каких странах и городах делал это оружие. Почему оно попало в Эрмитаж и кто его собирал. Узнаете как проходили рыцарские турниры и что требовалось рыцарю чтобы достичь успеха. Поймете почему турнирные доспехи - это произведение искусства и почему они столько дорого ценились. И, наконец, поймете, какой самый дорогой доспех в коллекции Рыцарского зала и почему

Чтобы попасть в Рыцарский зал, нужно будет пройти через красивейшие парадные залы Эрмитажа, а также залы Итальянского искусства. Посетив Рыцарский зал, вы сможете продолжить свое путешествие по Эрмитажу и увидеть другие шедевры этого музея.

С 30.10.2021 посещение музея разрешено только при наличии: