Историческая прогулка по дачному Саблино

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Приглашаем вас на прогулку по Саблино! Помимо того, что Саблино — это страна пещер и водопадов, это еще и очень популярное в начале 20 века дачное место. Об этом и поговорим на экскурсии.
Историческая прогулка по дачному Саблино
Историческая прогулка по дачному Саблино
Историческая прогулка по дачному Саблино
Историческая прогулка по дачному Саблино
Историческая прогулка по дачному Саблино
Историческая прогулка по дачному Саблино
Ближайшие даты:
27
мая

Что вас ожидает:

  • Дачный поселок Саблино
  • Вокзал станции «Саблино»
  • Дом Баранцевича
  • Дом Ульяновых-Елизаровых
  • Фабрика Ф. А. Рихтера
  • Аптека Ф. А. Рихтера
  • Дом почтмейстера Виноградова
  • Дом Хреновой
  • Пруд «Зимняя карусель»
  • Церковь во имя св. Николая Чудотворца
  • Дом Матвеева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Прогулка по дачному поселку — Саблино.
  • Вспомним историю этих мест, пройдемся по старинным дачным улочкам, отыщем «домик Ленина», разглядим на фасадах резной декор в стиле модерн, увидим готические руины и вспомним знаменитых саблинских дачников.

Вы увидите:

  • Дачный поселок Саблино.
  • Вокзал станции «Саблино».
  • Дом Баранцевича.
  • Дом Ульяновых-Елизаровых.
  • Фабрика Ф. А. Рихтера.
  • Аптека Ф. А. Рихтера.
  • Дом почтмейстера Виноградова.
  • Дом Хреновой.
  • Пруд «Зимняя карусель».
  • Церковь во имя св. Николая Чудотворца.
  • Дом Матвеева.

по субботам в 12:20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
  • Радиооборудование заказывается и оплачивается заранее, вместе с экскурсией — 180 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать!)
  • Спасает от посторонних шумов на улицах
  • Не надо ждать, пока все соберутся
  • Не надо долго стоять на одном месте, а значит вы не замерзнете!
  • Не пропустите важные организационные моменты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железнодорожная станция «Саблино»
Завершение: Дом Матвеева (ул. Владимирская, д. 21)
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 12:20
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • 12:15-12:20 встреча с гидом на железнодорожной станции «Саблино» (у железнодорожной платформы №1 (от Петербурга) в районе последнего вагона, ближе к железнодорожному мосту)
  • Желающие могут приехать на электричке № 6909 (отправление с Московского вокзала в 11:30 — прибытие в Саблино в 12:15)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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