Приглашаем вас на прогулку по Саблино! Помимо того, что Саблино — это страна пещер и водопадов, это еще и очень популярное в начале 20 века дачное место. Об этом и поговорим на экскурсии.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
Что вас ожидает:
- Дачный поселок Саблино
- Вокзал станции «Саблино»
- Дом Баранцевича
- Дом Ульяновых-Елизаровых
- Фабрика Ф. А. Рихтера
- Аптека Ф. А. Рихтера
- Дом почтмейстера Виноградова
- Дом Хреновой
- Пруд «Зимняя карусель»
- Церковь во имя св. Николая Чудотворца
- Дом Матвеева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Прогулка по дачному поселку — Саблино.
- Вспомним историю этих мест, пройдемся по старинным дачным улочкам, отыщем «домик Ленина», разглядим на фасадах резной декор в стиле модерн, увидим готические руины и вспомним знаменитых саблинских дачников.
Вы увидите:
- Дачный поселок Саблино.
- Вокзал станции «Саблино».
- Дом Баранцевича.
- Дом Ульяновых-Елизаровых.
- Фабрика Ф. А. Рихтера.
- Аптека Ф. А. Рихтера.
- Дом почтмейстера Виноградова.
- Дом Хреновой.
- Пруд «Зимняя карусель».
- Церковь во имя св. Николая Чудотворца.
- Дом Матвеева.
по субботам в 12:20
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная экскурсия в сопровождении автора
- Что не входит
- Радиооборудование заказывается и оплачивается заранее, вместе с экскурсией — 180 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать!)
- Спасает от посторонних шумов на улицах
- Не надо ждать, пока все соберутся
- Не надо долго стоять на одном месте, а значит вы не замерзнете!
- Не пропустите важные организационные моменты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Железнодорожная станция «Саблино»Завершение: Дом Матвеева (ул. Владимирская, д. 21)
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 12:20Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- 12:15-12:20 встреча с гидом на железнодорожной станции «Саблино» (у железнодорожной платформы №1 (от Петербурга) в районе последнего вагона, ближе к железнодорожному мосту)
- Желающие могут приехать на электричке № 6909 (отправление с Московского вокзала в 11:30 — прибытие в Саблино в 12:15)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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