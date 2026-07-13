1 отзыв оставили туристы

Уникальная экскурсия по Лахте и Ольгино предлагает путешествие в мир северного модерна и неорусского стиля. Посетители увидят исторические дачи, такие как "Белый замок", "Дом-гриб" и "Китайский дом". Узнают о жизни

знаменитых владельцев и интересных событиях прошлого. Маршрут проходит по живописным местам, включая Финский залив, и рассказывает о традициях петербургских дачников. Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу блестящей эпохи и узнать больше о культурном наследии Санкт-Петербурга

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии «Дачный модерн - петербургские традиции Лахты» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по живописным улочкам и побережью Финского залива. Весной и ранней осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно прогуляться, хотя возможны дожди и прохлада. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать низкие температуры и короткий световой день.

Сейчас август — это идеальное время.