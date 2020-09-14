1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Шкатулка с секретами

Ольгино — это исторический район Санкт-Петербурга, соседствующий с Лахтой. Прогуливаясь уютными улочками по прежним владениям графов Стенбок-Фермор, вы увидите их «Белый замок» и узнаете о «глушилках», а также восхититесь местной архитектурой. Я покажу «Дом-гриб», «Дом-терем», «Китайский дом» и расскажу о владельцах причудливых дач в неорусском стиле. Вы увидите лучшие примеры северного деревянного модерна, а еще узнаете, где находилась буддийская молельня и как здесь оказался ученик Далай Ламы XIII.

Живописные пейзажи

Во многих домах блестящей эпохи и ныне живут потомки выдающихся личностей. Слушая истории 📖 о жителях и гостях Лахты — архитекторах и инженерах, композиторах и писателях, — вы незаметно подойдете к Финскому заливу. Мы постоим у большой воды и поговорим об истории, флоре и фауне Карельского перешейка. Вы услышите о том, как Петр I спасал моряков, где был найден «Гром-камень», ставший пьедесталом «Медного всадника», и какие традиции поддерживались петербургскими дачниками XIX — XX веков.

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