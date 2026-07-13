1 отзыв оставили туристы

Прогулка по Лахте и Ольгино раскроет тайны северного модерна и жизни выдающихся личностей начала XX века
Уникальная экскурсия по Лахте и Ольгино предлагает путешествие в мир северного модерна и неорусского стиля. Посетители увидят исторические дачи, такие как "Белый замок", "Дом-гриб" и "Китайский дом". Узнают о жизни читать дальшеуменьшить
знаменитых владельцев и интересных событиях прошлого.
Маршрут проходит по живописным местам, включая Финский залив, и рассказывает о традициях петербургских дачников.
Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу блестящей эпохи и узнать больше о культурном наследии Санкт-Петербурга
Лучшее время для экскурсии «Дачный модерн - петербургские традиции Лахты» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по живописным улочкам и побережью Финского залива. Весной и ранней осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно прогуляться, хотя возможны дожди и прохлада. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать низкие температуры и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Белый замок
Дом-гриб
Дом-терем
Китайский дом
Описание экскурсии
Шкатулка с секретами
Ольгино — это исторический район Санкт-Петербурга, соседствующий с Лахтой. Прогуливаясь уютными улочками по прежним владениям графов Стенбок-Фермор, вы увидите их «Белый замок» и узнаете о «глушилках», а также восхититесь местной архитектурой. Я покажу «Дом-гриб», «Дом-терем», «Китайский дом» и расскажу о владельцах причудливых дач в неорусском стиле. Вы увидите лучшие примеры северного деревянного модерна, а еще узнаете, где находилась буддийская молельня и как здесь оказался ученик Далай Ламы XIII.
Живописные пейзажи
Во многих домах блестящей эпохи и ныне живут потомки выдающихся личностей. Слушая истории о жителях и гостях Лахты — архитекторах и инженерах, композиторах и писателях, — вы незаметно подойдете к Финскому заливу. Мы постоим у большой воды и поговорим об истории, флоре и фауне Карельского перешейка. Вы услышите о том, как Петр I спасал моряков, где был найден «Гром-камень», ставший пьедесталом «Медного всадника», и какие традиции поддерживались петербургскими дачниками XIX — XX веков.
Организационные детали
Мы встретим вас на ж/д станции Ольгино, до которой можно добраться на электричке, маршрутном такси или же автобусе
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Ориентировочное время окончания прогулки: 14:30 – 15:00, она завершится у ж/д станции Лахта
Радиооборудование (при необходимости) — 180 руб. /человека
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции Ольгино
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5507 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
Совершенно новый для меня район Петербурга, прекрасные старинные дачи, умиротворяющая атмосфера. Гид Глеб очень интересно рассказал об истории дачного поселка и о его жителях. Экскурсия, мне кажется, для тех, кто много раз бывал в Петербурге и хочет увидеть что-то необычное. Рекомендую!
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О
Ольга
Прекрасная экскурсия по чудесным дачным предместьям Санкт-Петербурга. Рассказ Татьяны мягко погрузил в времена конца 19 -начала 20 века. Отдельное спасибо Татьяне за то, что невзирая на дождь, холод и незначительное число экскурсантов (один) экскурсия состоялась!
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О
Олеся
Очень познавательная экскурсия о дачной жизни начала 20 века, про историю посёлка, людей, которые там жили, историю домов. Прогулка по тихим зелёным улицам в сопровождении знающего гида- лучшее сочетание для приятного и познавательного отдыха. Рекомендую.
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Надежда
Спасибо нашему гиду Глебу. Очень хорошо и душевно провел экскурсию. Места очень красивые. Прогулялись по Ольгино, узнали много исторических фактов, вышли к Финскому заливу.
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Е
Елена
Для меня модерн - самое интересное явление в искусстве, поэтому стараюсь не упускать возможность узнать что - то еще. В связи с дачным модерном у историков когда- то встречала такое читать дальшеуменьшить
определение, как "улыбающийся" и сколько вижу - убеждаюсь, что так и есть. Сказочный, чуть ироничный и определенно улыбающийся через столетие. Улыбающийся на прощание, ведь этих зданий, к сожалению, становится все меньше, поэтому и ценны такие экскурсии, как возможность увидеть, пока еще можно. Спасибо огромное гиду Елене! Всегда приятно общать с человеком, знающим и любящим свое дело.
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К
Ксения
Так сложилось, что на экскурсии 24 декабря я была одна. Спасибо организаторам, что не отменили. Шикарно прогулялись с экскурсоводом Глебом, очень душевный эрудированный молодой человек, слушать одно удовольствие. Очень довольна поездкой!!
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