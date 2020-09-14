1 отзыв оставили туристы

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Дачный модерн — петербургские традиции Лахты

Полюбоваться деревянным зодчеством дореволюционного поселка и отдохнуть у Финского залива

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – представитель из Санкт-Петербурга
Мы с интересом прогуляемся по дачному поселку Лахта—Ольгино, где сохранилось множество уникальных архитектурных шедевров.

Я расскажу о знаменитых владельцах особняков, познакомлю с особенностями неорусского стиля и северного модерна, а также покажу, где в начале XX столетия жил буддистский лама.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты

Что вас ожидает

Шкатулка с секретами
Ольгино — это исторический район Санкт-Петербурга, соседствующий с Лахтой. Прогуливаясь уютными улочками по прежним владениям графов Стенбок-Фермор, вы увидите их «Белый замок» и узнаете о «глушилках», а также восхититесь местной архитектурой. Я покажу «Дом-гриб», «Дом-терем», «Китайский дом» и расскажу о владельцах причудливых дач в неорусском стиле. Вы увидите лучшие примеры северного деревянного модерна, а еще узнаете, где находилась буддийская молельня и как здесь оказался ученик Далай Ламы XIII.

Живописные пейзажи
Во многих домах блестящей эпохи и ныне живут потомки выдающихся личностей. Слушая истории 📖 о жителях и гостях Лахты — архитекторах и инженерах, композиторах и писателях, — вы незаметно подойдете к Финскому заливу. Мы постоим у большой воды и поговорим об истории, флоре и фауне Карельского перешейка. Вы услышите о том, как Петр I спасал моряков, где был найден «Гром-камень», ставший пьедесталом «Медного всадника», и какие традиции поддерживались петербургскими дачниками XIX — XX веков.

Организационные детали

  • Мы встретим вас на ж/д станции «Ольгино», до которой можно добраться на электричке, маршрутном такси 🚕 или же автобусе
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Ориентировочное время окончания прогулки: 14:30 – 15:00, она завершится у ж/д станции «Лахта»
Начало и место завершения
🚩 у ж/д станции «Ольгино»
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 11:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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1 отзыв оставили туристы

14 сентября 2020
Шикарная экскурсия. Очень необычное и очень уютное место на берегу финского залива. Экскурсия по времени почти 2 часа, время пролетело быстро. Рассказ гида слушать познавательно и не скучно)

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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