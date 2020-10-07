4 отзыва оставили туристы

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Уютный дачный Сестрорецк

Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом

5
4 отзыва
Татьяна
Татьяна – представитель из Санкт-Петербурга
Песчаные дюны и сосны на берегу Финского залива влекли петербургскую богему еще в начале 20 века.

Хотя господа отдыхающие и не подозревали, что Сестрорецкий курорт — место, где лечит сама природа! Сегодня здесь вы увидите их изящные дачи — деревянные, в стиле модерн.

Узнаете об особенностях этого уголка под Петербургом, услышите о его жителях и душевно погуляете.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк

Что вас ожидает

Уникальный курорт
Почему Сестрорецк заслужил такой титул? Об этом поговорим, гуляя вдоль берега Финского залива и любуясь соснами. Вы поймете, как город 🏙️ оружейников превратился в лучший курорт Петербурга. Узнаете, как здесь лечились до революции, как купались в начале прошлого века и как отдыхают сейчас; откроете пользу фитонцидов и терренкуров. А по пути увидите исторический лечебный корпус Сестрорецка и воссозданный Лесной корпус.

Старинные петербургские дачи — погружение в атмосферу
За 4 часа прогулки от района Канонерка до Курорта вы увидите множество дач отдыхающих — деревянных шедевров в стиле модерн. Услышите, как эта местность начала активно застраиваться в конце 19 — начале 20 веков, какие известные люди жили в Сестрорецке и какие традиции здесь сложились. Оцените удивительную смесь современных частных домов и реконструированных старых, поражающих размерами. В нашем маршруте дачи архитектора Косякова, фабриканта Кана, учительницы Кривдиной, инженера Правдзика, купца Лихачева и многих других, а также беседка Шаляпина и Дом-сказка.

При желании группы мы заходим выпить 🍹 по чашечке кофе в отель 🏨 «Скандинавия» — на его территории расположены три роскошные отреставрированные дачи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обязательных дополнительных расходов нет. По желанию оплачивается прокат аудиоустройста для комфортного прослушивания — 120 руб.
Начало и место завершения
🚩 в городе Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк

Экскурсия проводится во вторник и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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4 отзыва оставили туристы

7 октября 2020
С удовольствием погуляли по городу Сестрорецк и по его курорту. Татьяна великолепный гид- легкий, образованный, очень знающий и любящий Сестрорецк, его историю! Удивительно, но при том, что мы были в Сестрорецке много раз- все, что было на экскурсии мы видели и слышали впервые. Потрясающие старинные дачи, красивейшие исторические здания, факты. Прогулка по курорту впечатлила своей особой атмосферой. Теперь хотим к Татьяне на все остальные экскурсии.
5 октября 2020
С нетерпением жду продолжения. Спасибо.
1 октября 2020
Прекрасная экскурсия, нам повезло с погодой, интересный маршрут. Увлекательно и познавательно в компании с очаровательным экскурсоводом Татьяной! Благодарим!
30 сентября 2020
Замечательная прогулка и экскурсия по курортной зоне Сестрорецка. Живописный маршрут, на котором можно посмотреть на красивые фасады дач, построенных в дореволюционное время. Каждый дом со своей историей, о чем очень интересно рассказала нам экскурсовод Татьяна. Часть маршрута пролегает в Сестрорецком курорте с уникальным микроклиматом. Завершилась наша экскурсия на территории великолепного отеля «Скандинавия», где мы полюбовались отреставрированными историческими дачами и попробовали десерты отельного ресторана.

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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