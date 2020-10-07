4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Уникальный курорт

Почему Сестрорецк заслужил такой титул? Об этом поговорим, гуляя вдоль берега Финского залива и любуясь соснами. Вы поймете, как город 🏙️ оружейников превратился в лучший курорт Петербурга. Узнаете, как здесь лечились до революции, как купались в начале прошлого века и как отдыхают сейчас; откроете пользу фитонцидов и терренкуров. А по пути увидите исторический лечебный корпус Сестрорецка и воссозданный Лесной корпус.

Старинные петербургские дачи — погружение в атмосферу

За 4 часа прогулки от района Канонерка до Курорта вы увидите множество дач отдыхающих — деревянных шедевров в стиле модерн. Услышите, как эта местность начала активно застраиваться в конце 19 — начале 20 веков, какие известные люди жили в Сестрорецке и какие традиции здесь сложились. Оцените удивительную смесь современных частных домов и реконструированных старых, поражающих размерами. В нашем маршруте дачи архитектора Косякова, фабриканта Кана, учительницы Кривдиной, инженера Правдзика, купца Лихачева и многих других, а также беседка Шаляпина и Дом-сказка.

При желании группы мы заходим выпить 🍹 по чашечке кофе в отель 🏨 «Скандинавия» — на его территории расположены три роскошные отреставрированные дачи.

Организационные детали