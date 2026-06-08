4 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Сестрорецка - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время можно увидеть цветущие сады и ощутить свежесть залива. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, хотя погода может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к снегу и морозу, что добавит особую атмосферу прогулке.

Песчаные дюны и сосны на берегу Финского залива привлекали петербургскую богему еще в начале 20 века.Сестрорецкий курорт, где лечит сама природа, предлагает увидеть изящные деревянные дачи в стиле модерн. Узнайте

об истории этого уголка под Петербургом, услышите о его жителях и насладитесь прогулкой. Пройдите от района Канонерка до Курорта, оцените смесь современных и старинных домов, загляните в отель «Скандинавия» с его роскошными дачами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Уникальный курорт

Почему Сестрорецк заслужил такой титул? Об этом поговорим, гуляя вдоль берега Финского залива и любуясь соснами. Вы поймете, как город оружейников превратился в лучший курорт Петербурга. Узнаете, как здесь лечились до революции, как купались в начале прошлого века и как отдыхают сейчас; откроете пользу фитонцидов и терренкуров. А по пути увидите исторический лечебный корпус Сестрорецка и воссозданный Лесной корпус.

Старинные петербургские дачи — погружение в атмосферу

За 4 часа прогулки от района Канонерка до Курорта вы увидите множество дач отдыхающих — деревянных шедевров в стиле модерн. Услышите, как эта местность начала активно застраиваться в конце 19 — начале 20 веков, какие известные люди жили в Сестрорецке и какие традиции здесь сложились. Оцените удивительную смесь современных частных домов и реконструированных старых, поражающих размерами. В нашем маршруте дачи архитектора Косякова, фабриканта Кана, учительницы Кривдиной, инженера Правдзика, купца Лихачева и многих других, а также беседка Шаляпина и Дом-сказка.

При желании группы мы заходим выпить по чашечке кофе в отеле «Скандинавия» — на его территории расположены три роскошные отреставрированные дачи.

Организационные детали

Важно: с января 2023 года территория санатория “Сестрорецкий курорт” находится на реконструкции. Доступ на территорию курорта, в парк и на залив может быть ограничен.