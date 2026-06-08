4 отзыва оставили туристы

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Уютный дачный Сестрорецк

Прогулка по Сестрорецку: от исторических дач до живописных берегов Финского залива. Узнайте, как курорт стал любимым местом отдыха петербуржцев
Песчаные дюны и сосны на берегу Финского залива привлекали петербургскую богему еще в начале 20 века.

Сестрорецкий курорт, где лечит сама природа, предлагает увидеть изящные деревянные дачи в стиле модерн. Узнайте
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об истории этого уголка под Петербургом, услышите о его жителях и насладитесь прогулкой.

Пройдите от района Канонерка до Курорта, оцените смесь современных и старинных домов, загляните в отель «Скандинавия» с его роскошными дачами

4.9
92 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка вдоль Финского залива
  • 🏡 Уникальные дачи в стиле модерн
  • 🌿 Лечебные свойства природы
  • 🕰️ История и архитектура Сестрорецка
  • ☕ Возможность отдохнуть в отеле «Скандинавия»

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Сестрорецка - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время можно увидеть цветущие сады и ощутить свежесть залива. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, хотя погода может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к снегу и морозу, что добавит особую атмосферу прогулке.
Сейчас август — это идеальное время.
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк
Уютный дачный Сестрорецк

Что можно увидеть

  • Исторический лечебный корпус
  • Лесной корпус
  • Дачи архитектора Косякова
  • Беседка Шаляпина
  • Дом-сказка

Описание экскурсии

Уникальный курорт

Почему Сестрорецк заслужил такой титул? Об этом поговорим, гуляя вдоль берега Финского залива и любуясь соснами. Вы поймете, как город оружейников превратился в лучший курорт Петербурга. Узнаете, как здесь лечились до революции, как купались в начале прошлого века и как отдыхают сейчас; откроете пользу фитонцидов и терренкуров. А по пути увидите исторический лечебный корпус Сестрорецка и воссозданный Лесной корпус.

Старинные петербургские дачи — погружение в атмосферу

За 4 часа прогулки от района Канонерка до Курорта вы увидите множество дач отдыхающих — деревянных шедевров в стиле модерн. Услышите, как эта местность начала активно застраиваться в конце 19 — начале 20 веков, какие известные люди жили в Сестрорецке и какие традиции здесь сложились. Оцените удивительную смесь современных частных домов и реконструированных старых, поражающих размерами. В нашем маршруте дачи архитектора Косякова, фабриканта Кана, учительницы Кривдиной, инженера Правдзика, купца Лихачева и многих других, а также беседка Шаляпина и Дом-сказка.

При желании группы мы заходим выпить по чашечке кофе в отеле «Скандинавия» — на его территории расположены три роскошные отреставрированные дачи.

Организационные детали

Важно: с января 2023 года территория санатория “Сестрорецкий курорт” находится на реконструкции. Доступ на территорию курорта, в парк и на залив может быть ограничен.

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обязательных дополнительных расходов нет. По желанию оплачивается прокат аудиоустройста для комфортного прослушивания — 180 руб.

ежедневно в 12:00

Гид предоставил документы об аттестации
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Сестрорецк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5484 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
2
3
5
2
1
1
Olga
Очень приятная историческая прогулка по городу.
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Т
Спасибо большое за прогулку и экскурсию!
Очень информативно и интересно!
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Игорь
Нас было всего двое туристов и гид Ольга. Поэтому получилась совершенно неформальная, дружеская прогулка по дачному посёлку, в тишине, вдали от суеты города. Ещё и с погодой повезло. Жаль только
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что многие дачи находятся на реставрации, а некоторые разрушаются. Курорт также в стадии реконструкции. Когда закончат, будет просто восторг. Было так хорошо, что мы остались на берегу залива до заката, не хотелось расставаться с Сестрорецком. Если вы устали от шума и суеты мегаполиса, вам обязательно понравится

Нас было всего двое туристов и гид Ольга. Поэтому получилась совершенно неформальная, дружеская прогулка по дачному
Нас было всего двое туристов и гид Ольга. Поэтому получилась совершенно неформальная, дружеская прогулка по дачному
Нас было всего двое туристов и гид Ольга. Поэтому получилась совершенно неформальная, дружеская прогулка по дачному
Нас было всего двое туристов и гид Ольга. Поэтому получилась совершенно неформальная, дружеская прогулка по дачному
Нас было всего двое туристов и гид Ольга. Поэтому получилась совершенно неформальная, дружеская прогулка по дачному
Нас было всего двое туристов и гид Ольга. Поэтому получилась совершенно неформальная, дружеская прогулка по дачному
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Ирина
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода Надежды, незаметно пролетели 3 часа. Не смотря на то, что погода в этот день не побаловала солнышком, впечатление от короткого путешествия осталось теплым ☀️!
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода+2
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода
В непринуждённой прогулке по парковой зоне, дачным улочкам, курортной территории уютного Сестрорецка, сопровождающейся интересным рассказом экскурсовода
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Елена
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с остатками, какие-то уникально восстановленные, но природа непередаваемая, воздух, финский залив и, конечно, экскурс в прошлое-это просто огромный след нашей истории. Спасибо!
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с+2
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с
Прекраснейшая экскурсия с Ольгой. Нам открылась ещё одна сторона Санкт-Петербурга, дачи, какие-то совсем уже ушедшие с
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Виолетта
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю, смогли полюбоваться Финским заливом! Благодарим организаторов и самого гида за увлекательную экскурсию!
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,+2
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,
Несмотря на погодные условия, экскурсия удалась! Впечатлены информацией, увиденным, целебным воздухом, атмосферой и выходом к морю,
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