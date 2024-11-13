Лилия — ваш гид в Санкт-Петербурге

читать дальше с русскими, так и с иностранными группами разного количества и возрастов, участвовала в организации и «техническом сопровождении» экскурсионных программ. Помимо уже заявленных тем экскурсий я с радостью могу продумать и провести для вас авторскую экскурсию на интересующую вас тему. Всегда рада обсудить все ваши пожелания и предложения.

Я уже более 11 лет в индустрии туризма, гостеприимства и организации мероприятий. За это время я получила все необходимые документы для осуществления своей деятельности, написала несколько авторских экскурсий, работала как