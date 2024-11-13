Мы погуляем по уединённому острову сокровищ, расположенному недалеко от центра города.
Чего здесь только нет! Пышная императорская резиденция соседствует с декорациями фильмов о Шерлоке Холмсе. А «пробный» шедевр скульптора с уникальным деревянным театром.
Вы рассмотрите дачи бывших и нынешних господ и узнаете, почему над этим местом витает правительственный дух.
Чего здесь только нет! Пышная императорская резиденция соседствует с декорациями фильмов о Шерлоке Холмсе. А «пробный» шедевр скульптора с уникальным деревянным театром.
Вы рассмотрите дачи бывших и нынешних господ и узнаете, почему над этим местом витает правительственный дух.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся на материковой части у дачи княгини Салтыковой и пройдёт по самым живописным местам Каменного острова.
Вы увидите:
- готическую церковь Рождества Иоанна Предтечи и часовню иконы Божией Матери «Всецарица»
- набережную Малой Невки со статуями сфинксов и дачу Ольденбургского
- частные владения Бехтерева и правительственную дачу К-2 для приёма делегаций
- дома княгини, золотых дел мастера, инженера, архитектора и многие другие!
Вы услышите:
- о том, как вместе с владельцами менялось назначение острова, но сохранился правительственный характер, закреплённый за островом ещё Петром I
- знаменитых дачниках: канцлерах и императорах, мальтийских рыцарях и великих князьях, ювелирах и новых хозяевах
- архитектурных шедеврах Каменного острова, созданных незаурядными зодчими для просвещённых владельцев
- особенностях современной застройки и методах восстановления исторических дач
- соседях Каменного острова — Елагином и Крестовском островах
Организационные детали
- Экскурсию возможно провести для группы до 5 человек: стоимость для 3–5 участников — 4500 ₽
- Место окончания экскурсии удалено от маршрутов общественного транспорта: до ближайшего метро 25–30 мин. пешком (можно вызвать такси)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро «Чёрная речка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я уже более 11 лет в индустрии туризма, гостеприимства и организации мероприятий. За это время я получила все необходимые документы для осуществления своей деятельности, написала несколько авторских экскурсий, работала какЗадать вопрос
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