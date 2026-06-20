Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Как земли Княжеской Долины стали самым популярным детским курортом Ленинградской области и центром дачной жизни? Мы осмотрим старинные летние домики и поговорим о выдающихся жителях поселка: графах, купцах, писателях. А после вы посетите церковь, у стен которой похоронен преподобный Серафим Вырицкий.

Описание экскурсии

Княжеская Долина

Вы прогуляетесь вдоль изящных домов начала прошлого века, осматривая башенки и резные наличники, и услышите истории о местных жителях. Мы остановимся у дома, который связан с Серафимом Вырицким и фармакологом Граменицким и вспомним интересный факт из жизни Пушкина на улице Ракеевской, а также посетим экспозицию, посвященную знаменитому уроженцу Вырицы — писателю-фантасту Ивану Ефремову. Вы узнаете о фабрике гобеленов и торговой школе купца Ефремова, увидите одни из старейших пионерских лагерей — «Маяк» и «Ювента», а также Вырицкую ГЭС. Отдельное внимание мы уделим духовной жизни Вырицы: осмотрим убранство красивейшей Казанской церкви, у стен которой похоронен Серафим Вырицкий.

Пасторальные пейзажи

После рассказа о дачном буме в Вырице вы отправитесь на самостоятельную прогулку. Золотой пляж Шудибиль подарит живописный вид на крутые берега Оредежа и дачный поселок Бор. Вас удивят обнаженные корни сосен и заворожит своим бегом река, вы узнаете о добыче девонского песка и отыщете на берегу обломки древних раковин, которые блестят, будто стразы. В тишине и прохладе вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь силами для обратной дороги.

Организационные детали