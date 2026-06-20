Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине

Посетить один из старейших дачных поселков под Петербургом и приоткрыть секреты изящных особняков
Как земли Княжеской Долины стали самым популярным детским курортом Ленинградской области и центром дачной жизни? Мы осмотрим старинные летние домики и поговорим о выдающихся жителях поселка: графах, купцах, писателях. А после вы посетите церковь, у стен которой похоронен преподобный Серафим Вырицкий.
4.8
14 отзывов
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине

Описание экскурсии

Княжеская Долина

Вы прогуляетесь вдоль изящных домов начала прошлого века, осматривая башенки и резные наличники, и услышите истории о местных жителях. Мы остановимся у дома, который связан с Серафимом Вырицким и фармакологом Граменицким и вспомним интересный факт из жизни Пушкина на улице Ракеевской, а также посетим экспозицию, посвященную знаменитому уроженцу Вырицы — писателю-фантасту Ивану Ефремову. Вы узнаете о фабрике гобеленов и торговой школе купца Ефремова, увидите одни из старейших пионерских лагерей — «Маяк» и «Ювента», а также Вырицкую ГЭС. Отдельное внимание мы уделим духовной жизни Вырицы: осмотрим убранство красивейшей Казанской церкви, у стен которой похоронен Серафим Вырицкий.

Пасторальные пейзажи

После рассказа о дачном буме в Вырице вы отправитесь на самостоятельную прогулку. Золотой пляж Шудибиль подарит живописный вид на крутые берега Оредежа и дачный поселок Бор. Вас удивят обнаженные корни сосен и заворожит своим бегом река, вы узнаете о добыче девонского песка и отыщете на берегу обломки древних раковин, которые блестят, будто стразы. В тишине и прохладе вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь силами для обратной дороги.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на ж/д ст. «Вырица»
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Общая протяженность маршрута — около 5 километров
  • При желании вы можете взять напрокат аудиоустройста для комфортного прослушивания экскурсии — 180 руб.
  • При желании вы можете посетить Вырицкую библиотеку для осмотра экспозиции (оплачивается дополнительно), посвященной И. А. Ефремову (возможно только для группы не более 10 человек) — 100 руб. /чел.

в четверг в 11:15

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д ст. «Вырица»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 11:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5588 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Дата посещения: 18 июн 2026
Прекрасный экскурсовод Глеб Широков. Хорошее изложение материала, широкая эрудированность, способность ответить на любой вопрос. Мы очень приятно провели более трех часов с таким дружелюбным и профессиональным гидом.
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А
хорошая экскурсия в форме беседы. красивая природа. все понравилось
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Ирина
Удивительная экскурсия! Всего лишь посёлок, а какая интересная история. Узнала о новом для себя писателе, который здесь родился - Иван Ефремов, не довелось читать его книг в детстве. Экскурсовод Глеб
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- знал, что записалась на экскурсию я одна, и денег получится мало за неё, но рассказывал так, будто нас целая группа собралась. Благодарность за труд и профессионализм. А ещё благодарю за деликатность и уважение к вопросам веры по ходу рассказа. Рекомендую, не зря потраченные деньги

Удивительная экскурсия! Всего лишь посёлок, а какая интересная история. Узнала о новом для себя писателе, который
Удивительная экскурсия! Всего лишь посёлок, а какая интересная история. Узнала о новом для себя писателе, который
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А
Если иметь хорошее воображение, то можно заглянуть в прошлое Вырицы с помощью гида, сохранившихся зданий, Оредежа и выставки о писателе Ефремове.
Если иметь хорошее воображение, то можно заглянуть в прошлое Вырицы с помощью гида, сохранившихся зданий, Оредежа и выставки о писателе Ефремове.
Если иметь хорошее воображение, то можно заглянуть в прошлое Вырицы с помощью гида, сохранившихся зданий, Оредежа и выставки о писателе Ефремове.
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И
Всё сложилось: и погода, и гид, и настроение
Всё сложилось: и погода, и гид, и настроение
Всё сложилось: и погода, и гид, и настроение
Всё сложилось: и погода, и гид, и настроение
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Татьяна
Экскурсовод Елена сказала, что у «писателя Ефимова не было семьи, так как его отец не женился на его матери и поэтому она бросила детей».
Ровно через 10 минут от этой информации,
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в библиотеке имени Ефимова сотрудник аргументированно опроверг это, сказал, что отец писателя был женат на его матери и брак это был венчан.
На основании этого, вся дальнейшая информация от экскурсовода вызывала большие сомнения в точности и объективности его знаний.
Мало того, часто, Елена высказывала свои личностные суждения, которые неуместны.
Особенно относительно людей, которые спонсировали строительство храма, а именно о происхождении денег у спонсора и его дружбе с власть имущими. Это было некрасиво.

Что касается сосен на пляже, то тут опять информация была неточной. Так как такие сосны есть и в других местах в Ленобласти. Но нам было сказано, что такое чудо, есть только на реке Оредеж.

Хотелось получить информацию исторического характера, подробности о тех жителях поселка, которые жили ранее и которые владели дачами, а не осуждающие реплики в адрес нынешней власти поселка и проживающих нынче, обеспеченных ее жителей.
А тем более, никакой исторической ценности не было в рассказе эксурсовода о её «подруге с мужем моряком высокого ранга в отставке и их квартире в пять комнат в Петербурге».

Понравилась в библиотеке экскурсия, там было интересно и познавательно.

А все остальное-обычная прогулка по поселку.

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