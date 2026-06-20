Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Описание экскурсии
Княжеская Долина
Вы прогуляетесь вдоль изящных домов начала прошлого века, осматривая башенки и резные наличники, и услышите истории о местных жителях. Мы остановимся у дома, который связан с Серафимом Вырицким и фармакологом Граменицким и вспомним интересный факт из жизни Пушкина на улице Ракеевской, а также посетим экспозицию, посвященную знаменитому уроженцу Вырицы — писателю-фантасту Ивану Ефремову. Вы узнаете о фабрике гобеленов и торговой школе купца Ефремова, увидите одни из старейших пионерских лагерей — «Маяк» и «Ювента», а также Вырицкую ГЭС. Отдельное внимание мы уделим духовной жизни Вырицы: осмотрим убранство красивейшей Казанской церкви, у стен которой похоронен Серафим Вырицкий.
Пасторальные пейзажи
После рассказа о дачном буме в Вырице вы отправитесь на самостоятельную прогулку. Золотой пляж Шудибиль подарит живописный вид на крутые берега Оредежа и дачный поселок Бор. Вас удивят обнаженные корни сосен и заворожит своим бегом река, вы узнаете о добыче девонского песка и отыщете на берегу обломки древних раковин, которые блестят, будто стразы. В тишине и прохладе вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь силами для обратной дороги.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на ж/д ст. «Вырица»
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Общая протяженность маршрута — около 5 километров
- При желании вы можете взять напрокат аудиоустройста для комфортного прослушивания экскурсии — 180 руб.
- При желании вы можете посетить Вырицкую библиотеку для осмотра экспозиции (оплачивается дополнительно), посвященной И. А. Ефремову (возможно только для группы не более 10 человек) — 100 руб. /чел.
в четверг в 11:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1290 ₽
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