Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине

Посетить один из старейших дачных поселков под Петербургом и приоткрыть секреты изящных особняков

Татьяна
Татьяна – представитель из Санкт-Петербурга
Как земли Княжеской Долины стали самым популярным детским курортом Ленинградской области и центром дачной жизни? Мы осмотрим старинные летние домики и поговорим о выдающихся жителях поселка: графах, купцах, писателях.

А после вы посетите церковь ⛪, у стен которой похоронен преподобный Серафим Вырицкий.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине

Что вас ожидает

Княжеская Долина
Вы прогуляетесь 👣 вдоль изящных домов начала прошлого века, осматривая башенки и резные наличники, и услышите истории 📖 о местных жителях. Мы остановимся у дома, который связан с Серафимом Вырицким и фармакологом Граменицким и вспомним интересный факт из жизни А. С. Пушкина на улице Ракеевской, а также посетим экспозицию, посвященную знаменитому уроженцу Вырицы — писателю-фантасту Ивану Ефремову. Вы узнаете о фабрике гобеленов и торговой школе купца Ефремова, увидите одни из старейших пионерских лагерей — «Маяк» и «Ювента», а также Вырицкую ГЭС. Отдельное внимание мы уделим духовной жизни Вырицы: осмотрим убранство красивейшей Казанской церкви, у стен которой похоронен Серафим Вырицкий.

Пасторальные пейзажи
После рассказа о дачном буме в Вырице вы отправитесь на самостоятельную прогулку. Золотой пляж 🏖️ Шудибиль подарит живописную панораму на крутые берега Оредежа и дачный поселок Бор. Вас удивят обнаженные корни сосен и заворожит своим бегом река, вы узнаете о добыче девонского песка и отыщете на берегу обломки древних раковин, которые блестят, будто стразы. В тишине и прохладе вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь силами для обратной дороги.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на ж/д ст. «Вырица»
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Общая протяженность маршрута — около 5 километров
  • При желании вы можете взять напрокат аудиоустройста для комфортного прослушивания экскурсии 🧭 — 120 руб.
  • Посещение Вырицкой библиотеки для осмотра экспозиции, посвященной И. А. Ефремову возможно только для группы не более 10 человек
Начало и место завершения
🚩 у ж/д ст. «Вырица»
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине
Дачная Вырица: прогулка по Княжеской Долине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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