Великолепные изделия блистательного Карла Фаберже, удивившего мир на стыке времён, продолжает восхищать следующие поколения, несмотря на моду и предпочтения, потому, что истинная красота – вечна! Как бессмертны идеи и их воплощения настоящих художников своего дела.

В чём секрет успеха Фаберже? Что заставляет нас снова и снова приходить в музей 🖼 и любоваться произведениями этого прославленного ювелира и его мастеров? Быть может то, что он является настоящим художником. Каждым своим изделием Карл Фаберже доказывает: он не торговец, он – ювелир-художник! Больше того, он гений в ювелирном деле! Любимыми вещами мастера были цветы, фигурки животных, птиц, людей. Его новаторство в том, что он первым стал сочетать драгоценные и полудрагоценные камни, благородные и неблагородные металлы, а технику эмали вывел на другой уровень красоты и качества. Вы узнаете, на чём основывался феномен Дома Фаберже.

Я расскажу о других ювелирных домах и о том, как ценили мастеров – ювелиров из России на международной арене, их имена. Будете приятно поражены заказами монарших дворов различных стран, всемирно известных семейств и брендов: Тиффани, Нобелей, Ротшильдов, Мальборо, Томаса Эллисона и других влиятельных лиц. А так же познакомитесь с тайниками Дворца Нарышкиных-Шуваловых и некоторыми тайнами, окружавшими знаменитые Императорские Пасхальные яйца семейства Романовых.