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Карл Фаберже - несравненный гений, удививший мир

Светлана Ф.
Светлана Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
Карл Фаберже - несравненный гений, удививший мир
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🧐Авторская экскурсия

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Карл Фаберже - несравненный гений, удививший мир
Карл Фаберже - несравненный гений, удививший мир

Что вы увидите

  • Дворец Нарышкиных-Шуваловых. Все 11 гостиных-залов. 4000 предметов искусства из которых 1000 фирмы Фаберже.
Великолепные изделия блистательного Карла Фаберже, удивившего мир на стыке времён, продолжает восхищать следующие поколения, несмотря на моду и предпочтения, потому, что истинная красота – вечна! Как бессмертны идеи и их воплощения настоящих художников своего дела.
В чём секрет успеха Фаберже? Что заставляет нас снова и снова приходить в музей 🖼 и любоваться произведениями этого прославленного ювелира и его мастеров? Быть может то, что он является настоящим художником. Каждым своим изделием Карл Фаберже доказывает: он не торговец, он – ювелир-художник! Больше того, он гений в ювелирном деле! Любимыми вещами мастера были цветы, фигурки животных, птиц, людей. Его новаторство в том, что он первым стал сочетать драгоценные и полудрагоценные камни, благородные и неблагородные металлы, а технику эмали вывел на другой уровень красоты и качества. Вы узнаете, на чём основывался феномен Дома Фаберже.
Я расскажу о других ювелирных домах и о том, как ценили мастеров – ювелиров из России на международной арене, их имена. Будете приятно поражены заказами монарших дворов различных стран, всемирно известных семейств и брендов: Тиффани, Нобелей, Ротшильдов, Мальборо, Томаса Эллисона и других влиятельных лиц. А так же познакомитесь с тайниками Дворца Нарышкиных-Шуваловых и некоторыми тайнами, окружавшими знаменитые Императорские Пасхальные яйца семейства Романовых.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной единый билет до 5 человек – 5000 рублей, это входная такса музея Фаберже, дающая право официально проводить экскурсию лицензированным гидам. Вне зависимости сколько будет человек 2 или 5.
Начало и место завершения
🚩 Набережная реки Фонтанки, 21 Шуваловский дворец
Карл Фаберже - несравненный гений, удививший мир
Карл Фаберже - несравненный гений, удививший мир

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Ф.
Светлана Ф.
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