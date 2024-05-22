Шуваловский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Шуваловский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
🚶 Пешая
Групповая
1 час
35 отзывов
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Расписание: Смотрите свободные даты
9 июня в 19:00
1 000 за человека
Билеты в Музей Фаберже
Билеты
1 час
357 отзывов
Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России
Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
500 за билет
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
🚶 Пешая
Билеты
1 час
59 отзывов
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 20:45
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
    Богатая экспозиция музея Фаберже не оставит равнодушным самого превередливого ценителя. Экскурсовод интересно описала экспонаты музея, было время самостоятель осмотреть экспозицию, сделать фото на память. От души рекомендую! Смотреть лучше с экскурсоводом
  • Е
    Евгений
    14 мая 2024
    Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
    Отличный музей с замечательными экскурсоводами. Музей расположен в Шуваловском дворце, и ты видишь как прекраснейшуб подборку экспонатов, так и размах
    читать дальше

    роскоши дворца. Большой плюс, что во время экскурсии выдают наушники. Не надо быть постоянно рядом с экскурсоводом и прислушиваться к нему. Еще большой плюс, музей работает каждый день. С небольших минусов, билеты в музей вместе с экскурсией надо покупать заранее.

  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
    Нам понравилось, доступная навигация в приложении, интересный рассказ. Билеты на вход так же в приложении. Спасибо!
  • и
    ирина
    29 июня 2023
    Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
    предметы старины,принадлежащие царской семье Очень понравилась экскурсовод Надежда! Профессионал и фанат своего дела! Увлекательно и интересно рассказала про экспонаты музея! Время пролетело на одном дыхании! Спасибо,Надежда!!!
  • Е
    Елена
    16 июля 2022
    Карл Фаберже - несравненный гений, удививший мир
    Великолепное и занимательное изложение материала продемонстрировала Светлана. Рекомендую всем знатокам и любителям ювелирного искусства вообще и Карла Фаберже в частности. Сами произведения искусства и рассказ Светланы произвели неизгладимое впечатление. Всем рекомендую))))

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шуваловский дворец»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
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  4. Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Шуваловский дворец" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 457 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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