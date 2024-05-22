читать дальше

роскоши дворца. Большой плюс, что во время экскурсии выдают наушники. Не надо быть постоянно рядом с экскурсоводом и прислушиваться к нему. Еще большой плюс, музей работает каждый день. С небольших минусов, билеты в музей вместе с экскурсией надо покупать заранее.