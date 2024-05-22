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Групповая
1 час
Экскурсия по залам постоянной экспозиции Музея Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Расписание: Смотрите свободные даты
9 июня в 19:00
1 000₽ за человека
Билеты
1 час
Билет в Музей Фаберже - Встреча с искусством императорской России
Окунитесь в мир роскоши и изысканности с билетом в Музей Фаберже, где история оживает через ювелирные шедевры
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
500₽ за билет
Билеты
1 час
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Музей Фаберже
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 20:45
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 мая 2024Богатая экспозиция музея Фаберже не оставит равнодушным самого превередливого ценителя. Экскурсовод интересно описала экспонаты музея, было время самостоятель осмотреть экспозицию, сделать фото на память. От души рекомендую! Смотреть лучше с экскурсоводом
- ЕЕвгений14 мая 2024Отличный музей с замечательными экскурсоводами. Музей расположен в Шуваловском дворце, и ты видишь как прекраснейшуб подборку экспонатов, так и размах
- ИИрина9 января 2024Нам понравилось, доступная навигация в приложении, интересный рассказ. Билеты на вход так же в приложении. Спасибо!
- иирина29 июня 2023предметы старины,принадлежащие царской семье Очень понравилась экскурсовод Надежда! Профессионал и фанат своего дела! Увлекательно и интересно рассказала про экспонаты музея! Время пролетело на одном дыхании! Спасибо,Надежда!!!
- ЕЕлена16 июля 2022Карл Фаберже - несравненный гений, удививший мирВеликолепное и занимательное изложение материала продемонстрировала Светлана. Рекомендую всем знатокам и любителям ювелирного искусства вообще и Карла Фаберже в частности. Сами произведения искусства и рассказ Светланы произвели неизгладимое впечатление. Всем рекомендую))))
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Шуваловский дворец»
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