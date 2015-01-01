2 отзыва оставили туристы

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Киноэкскурсия по фильму Питер FM

5
2 отзыва
Екатерина
Екатерина – Гид из Санкт-Петербурга
Киноэкскурсия по фильму Питер FM
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Киноэкскурсия по фильму Питер FM
Киноэкскурсия по фильму Питер FM
«…Ну и давайте знакомиться, я - Маша Емельянова и вы слушаете радио «Питер FМ».
Позывные выдуманной станции из фильма Оксаны Бычковой сотен (если не тысяч) людей позвали в настоящий Петербург. Это кино 🎥 стало своеобразным путеводителем по городу на Неве. А знатоки до сих пор ломают голову и ищут любимые сцены на карте. Вспомним несколько интересных фактов и адресов из того самого «Питера».
Старый добрый фильм сохранил старые добрые интерьеры и виды прекрасного города, мы увидим интересные дворики и дома из фильма Питер FM. Приятной прогулки!
Время экскурсии 🧭 можно обговорить
Начало
🚩 метро Чернышевская, у выхода
Место завершения
🏁 метро Адмиралтейская у входа
Киноэкскурсия по фильму Питер FM
Киноэкскурсия по фильму Питер FM
Киноэкскурсия по фильму Питер FM
Киноэкскурсия по фильму Питер FM

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина
Екатерина
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