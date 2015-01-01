2 отзыва оставили туристы

«…Ну и давайте знакомиться, я - Маша Емельянова и вы слушаете радио «Питер FМ».

Позывные выдуманной станции из фильма Оксаны Бычковой сотен (если не тысяч) людей позвали в настоящий Петербург. Это кино 🎥 стало своеобразным путеводителем по городу на Неве. А знатоки до сих пор ломают голову и ищут любимые сцены на карте. Вспомним несколько интересных фактов и адресов из того самого «Питера».

Старый добрый фильм сохранил старые добрые интерьеры и виды прекрасного города, мы увидим интересные дворики и дома из фильма Питер FM. Приятной прогулки!

Время экскурсии 🧭 можно обговорить