Через культовое кино я покажу вам город на границе двух эпох: советской и российской.
Расскажу об особенностях съёмочного процесса режиссёрских приемах Алексея Балабанова и раскрою характеры главных героев.
Описание экскурсии
Вокзал, где начинаются приключения главного героя.
Злачный рынок, где Данила убивает свою первую цель. В этом месте, вы сможете поторговаться с восточными продавцами и почувствовать атмосферу 90-х.
Проходные дворы, по которым главный герой убегал от бандитов.
Потом мы вместе спасём немца Гофмана от рэкетира, а кондуктора в трамвае от «небратьев». В итоге все окажемся на кладбище, на котором узнаем печальную историю знаменитой беседки.
А также я расскажу:
- Как в фильме Балабанов раскрывает темы национализма и антисемитизма
- Почему режиссёр решил снять «Брата»
- Через каких персонажей Балабанов показывает свой характер
- Возможно ли сейчас снять подобный фильм
И в конце экскурсии поймёте, почему вам никогда не надоест пересматривать эту картину.
Организационные детали
- Экскурсия не адаптирована для детей, но вы можете взять их с собой
- Звуковое оборудование включено в стоимость
- Возможно провести экскурсию только для вашей компании. Подробности уточняйте
- Для маломобильных путешественников экскурсия проводится в индивидуальном формате — детали в переписке
- Лица в состоянии опьянения на экскурсию не допускаются
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1497 ₽
|Дети до 12 лет
|1199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1465 туристов
Меня зовут Данила, я профессиональный гид. Родился в Ленинграде, всю жизнь прожил в центре города. По образованию культуролог, закончил университет культуры и искусств. Жду вас на своих авторских экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Даниилу большое за интересную и насыщенную экскурсию, всю жизнь живу в СПб и не даже не догадывался, про уникальные вещи которые есть в фильме брат.
Очень понравилось как показана атмосфера
