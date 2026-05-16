Авторская экскурсия по местам съемок фильма «Брат». (1,5 часа)

Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Через культовое кино я покажу вам город на границе двух эпох: советской и российской.

Расскажу об особенностях съёмочного процесса режиссёрских приемах Алексея Балабанова и раскрою характеры главных героев.
Описание экскурсии

Вокзал, где начинаются приключения главного героя.
Злачный рынок, где Данила убивает свою первую цель. В этом месте, вы сможете поторговаться с восточными продавцами и почувствовать атмосферу 90-х.
Проходные дворы, по которым главный герой убегал от бандитов.

Потом мы вместе спасём немца Гофмана от рэкетира, а кондуктора в трамвае от «небратьев». В итоге все окажемся на кладбище, на котором узнаем печальную историю знаменитой беседки.

А также я расскажу:

  • Как в фильме Балабанов раскрывает темы национализма и антисемитизма
  • Почему режиссёр решил снять «Брата»
  • Через каких персонажей Балабанов показывает свой характер
  • Возможно ли сейчас снять подобный фильм

И в конце экскурсии поймёте, почему вам никогда не надоест пересматривать эту картину.

Организационные детали

  • Экскурсия не адаптирована для детей, но вы можете взять их с собой
  • Звуковое оборудование включено в стоимость
  • Возможно провести экскурсию только для вашей компании. Подробности уточняйте
  • Для маломобильных путешественников экскурсия проводится в индивидуальном формате — детали в переписке
  • Лица в состоянии опьянения на экскурсию не допускаются

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1497 ₽
Дети до 12 лет1199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила
Данила — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1465 туристов
Меня зовут Данила, я профессиональный гид. Родился в Ленинграде, всю жизнь прожил в центре города. По образованию культуролог, закончил университет культуры и искусств. Жду вас на своих авторских экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

Борис
Спасибо Даниилу большое за интересную и насыщенную экскурсию, всю жизнь живу в СПб и не даже не догадывался, про уникальные вещи которые есть в фильме брат.

Очень понравилось как показана атмосфера
того времени с помощью посещение сенного рынка, Васильевского острова, Витебского вокзала. Также отлично помогают вспомнить детали фильма - фото карточки, которые были во время экскурсии.

По времени- мне показалось очень оптимальный формат, не сильно перегружена, все прошло быстро и интересно.
10 из 10, однозначно буду советовать свои друзьям посетить экскурсию.

