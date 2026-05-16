Через культовое кино я покажу вам город на границе двух эпох: советской и российской. Расскажу об особенностях съёмочного процесса режиссёрских приемах Алексея Балабанова и раскрою характеры главных героев.

Описание экскурсии

Вокзал, где начинаются приключения главного героя.

Злачный рынок, где Данила убивает свою первую цель. В этом месте, вы сможете поторговаться с восточными продавцами и почувствовать атмосферу 90-х.

Проходные дворы, по которым главный герой убегал от бандитов.

Потом мы вместе спасём немца Гофмана от рэкетира, а кондуктора в трамвае от «небратьев». В итоге все окажемся на кладбище, на котором узнаем печальную историю знаменитой беседки.

А также я расскажу:

Как в фильме Балабанов раскрывает темы национализма и антисемитизма

Почему режиссёр решил снять «Брата»

Через каких персонажей Балабанов показывает свой характер

Возможно ли сейчас снять подобный фильм

И в конце экскурсии поймёте, почему вам никогда не надоест пересматривать эту картину.

Организационные детали