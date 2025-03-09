На экскурсии по киностудии Ленфильм можно узнать о создании известных фильмов, таких как "Шерлок Холмс" и "Человек-амфибия". Участники увидят исторические павильоны, декорации и костюмы, которые использовались в съемках.
Это уникальная возможность заглянуть за кулисы киноиндустрии и узнать, как работают современные кинематографисты. Посещение Ленфильма станет незабываемым опытом для всех любителей кино
Это уникальная возможность заглянуть за кулисы киноиндустрии и узнать, как работают современные кинематографисты. Посещение Ленфильма станет незабываемым опытом для всех любителей кино
5 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Уникальная возможность увидеть киностудию изнутри
- 🎬 Узнать историю создания культовых фильмов
- 👗 Посмотреть на оригинальные костюмы и декорации
- 🏛️ Посетить исторические павильоны
- 🎞️ Погрузиться в атмосферу кинопроизводства
Что можно увидеть
- Четвёртый павильон
- Комната Шерлока Холмса
- Гараж для ретротехники
- Съёмочный павильон
Описание экскурсии
«Ленфильм» — один из главных брендов Петербурга. Место, в котором хранится атмосфера «Звезды пленительного счастья», «Соломенной шляпки», «Синей птицы» и «Женитьбы». На экскурсии вы посетите основные выставочные залы студии и познакомитесь с историей советского и российского кино.
Вы увидите:
- Четвёртый павильон, в котором состоялся первый в России киносеанс
- Костюмы из легендарных кинолент, а также оружие, аксессуары и элементы декора
- Гараж для ретротехники, которая используется в киносъёмках
- Съёмочный павильон, если в этот момент в нём не будет съёмки
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте гид пришлёт ссылку для онлайн оплаты оставшейся суммы. Внести её нужно за день до экскурсии. При бронировании день в день — не позднее, чем за 2 часа до начала. В подтверждение бронирования гид пришлёт ваучер.
- Некоторые залы могут быть закрыты решением администрации Ленфильма без предупреждения
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1120 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Школьники
|872 ₽
|Студенты
|1040 ₽
|Льготный
|1040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменностровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 36833 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Артем
9 мар 2025
Это не экскурсия от организатора, а продажа билетов на экскурсию от ленфильма с наценкой
Сама экскурсия на 2 из 10. Походить по коридорам, не более того
Сама экскурсия на 2 из 10. Походить по коридорам, не более того
Ольга
25 фев 2025
Я бронировала экскурсию только ради обещанного кабинета Шерлока Холмса. О ней даже не упомянули.
Да, сама по себе идея экскурсии не плохая, экскурсовод отличный.
Но все галопом по Европам и все таки
Да, сама по себе идея экскурсии не плохая, экскурсовод отличный.
Но все галопом по Европам и все таки
Анна
Ответ организатора:
Мы рады, что вам понравилась общая концепция экскурсии и работа экскурсовода.
Что касается темпа экскурсии - мы стараемся учитывать интересы всех
Что касается темпа экскурсии - мы стараемся учитывать интересы всех
Е
Елена
17 фев 2025
Были на экскурсии 16.02.2025, гид Татьяна. Очень грамотное, логичное повествование, без лишних слов. Видно, что человек прекрасно владеет материалом, любит свою работу. Получили самые положительные эмоции. Спасибо!!!
Н
Надежда
16 фев 2025
Очень понравилась экскурсия! Гиду Елене отдельное спасибо 😘
Наталья
27 янв 2025
Были на экскурсии по Ленфильму. Что ожидали: интересный рассказ про то как здесь создают кино, какие то курьёзы и байки из жизни кинематографа.
Что по факту: неструктурированный абсолютно рассказ, гид постоянно
Что по факту: неструктурированный абсолютно рассказ, гид постоянно
Анна
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий
Мы обязательно учтем все ваши замечания. Проведем работу с гидом, чтобы улучшить
Мы обязательно учтем все ваши замечания. Проведем работу с гидом, чтобы улучшить
Татьяна
20 янв 2025
Хуже экскурсии не видела,экскурсовод рассказывала интересно,но все очень быстро и бегом,с мосфильмом не сравнить,ни каких экспонатов,костюмов,павильонов,сфотографировать нечего,зря потраченное время,вообще ноль и ни о чем,не рекомендую
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь и отметку работы экскурсовода.
Нам очень жаль, что экспозиция Ленфильма не соответствует вашим ожиданиям. Хочу отметить, что
Нам очень жаль, что экспозиция Ленфильма не соответствует вашим ожиданиям. Хочу отметить, что
Наталья
18 янв 2025
Для кругозора какой то плюс однозначно!
А
Александр
16 янв 2025
Супер!
Алина
16 янв 2025
Очень скучно и неинформативно
Б
Борис
11 янв 2025
У нас был экскурсовод Игорь. Похоже, он хорошо разбирается в теме. Но простым и ясным языком увлечь не смог. Ну и больше было ожиданий от самого Ленфильма. Представлялось, что это живой организм с кипучей деятельностью. А оказалось, унылый музей.
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями о нашей экскурсии. мы рады, что вы отметили профессиональные
Л
Любовь
11 янв 2025
Спасибо большое организаторам и экскурсоводу. Было очень интересно.
Ю
Юлия
10 янв 2025
Экскурсия просто великолепная! Анна (экскурсовод) столько много интересного рассказала
К
Клоков
7 янв 2025
Комнату Шерлока Холмса нам не показали, к сожалению.
В
Вадим
4 янв 2025
Экскурсовод был косноязычен. Видно что разбирается в теме, но рассказать не может. Много фотографий. Пустой съёмочный павильон. Старое оборудование, про работу которого просто рассказали. Ну хотелось бы чтобы хоть что то включили. Из интересного - четыре ретро автомобиля и декорации к фильму Золушка.
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь. Нам очень жаль, что экскурсовод не смог донести информацию в понятной и увлекательной форме. Обязательно передадим
А
Анастасия
3 янв 2025
Экскурсия хорошая, не очень много помещений чтобы посмотреть, но думаю что детям будет интересно особенно
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