«Ленфильм»: искусство кино

Посетите легендарную киностудию «Ленфильм» в Санкт-Петербурге и узнайте, как создавались культовые фильмы. Откройте для себя мир кино изнутри
На экскурсии по киностудии Ленфильм можно узнать о создании известных фильмов, таких как "Шерлок Холмс" и "Человек-амфибия". Участники увидят исторические павильоны, декорации и костюмы, которые использовались в съемках.

Это уникальная возможность заглянуть за кулисы киноиндустрии и узнать, как работают современные кинематографисты. Посещение Ленфильма станет незабываемым опытом для всех любителей кино
3.93
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎥 Уникальная возможность увидеть киностудию изнутри
  • 🎬 Узнать историю создания культовых фильмов
  • 👗 Посмотреть на оригинальные костюмы и декорации
  • 🏛️ Посетить исторические павильоны
  • 🎞️ Погрузиться в атмосферу кинопроизводства
«Ленфильм»: искусство кино
«Ленфильм»: искусство кино
«Ленфильм»: искусство кино
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:30, 14:00, 16:00, 17:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Четвёртый павильон
  • Комната Шерлока Холмса
  • Гараж для ретротехники
  • Съёмочный павильон

Описание экскурсии

«Ленфильм» — один из главных брендов Петербурга. Место, в котором хранится атмосфера «Звезды пленительного счастья», «Соломенной шляпки», «Синей птицы» и «Женитьбы». На экскурсии вы посетите основные выставочные залы студии и познакомитесь с историей советского и российского кино.

Вы увидите:

  • Четвёртый павильон, в котором состоялся первый в России киносеанс
  • Костюмы из легендарных кинолент, а также оружие, аксессуары и элементы декора
  • Гараж для ретротехники, которая используется в киносъёмках
  • Съёмочный павильон, если в этот момент в нём не будет съёмки

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте гид пришлёт ссылку для онлайн оплаты оставшейся суммы. Внести её нужно за день до экскурсии. При бронировании день в день — не позднее, чем за 2 часа до начала. В подтверждение бронирования гид пришлёт ваучер.
  • Некоторые залы могут быть закрыты решением администрации Ленфильма без предупреждения
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1120 ₽
Пенсионеры1000 ₽
Школьники872 ₽
Студенты1040 ₽
Льготный1040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Каменностровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

«Ленфильм»: искусство кино (Наталья)«Ленфильм»: искусство кино (Наталья)«Ленфильм»: искусство кино (Евгения)«Ленфильм»: искусство кино (Евгения)«Ленфильм»: искусство кино (Евгения)«Ленфильм»: искусство кино (Евгения)«Ленфильм»: искусство кино (Евгения)«Ленфильм»: искусство кино (Евгения)«Ленфильм»: искусство кино (Евгения)«Ленфильм»: искусство кино (Евгения)«Ленфильм»: искусство кино (Евгения)«Ленфильм»: искусство кино (Айгуль)
А
9 мар 2025
Это не экскурсия от организатора, а продажа билетов на экскурсию от ленфильма с наценкой

Сама экскурсия на 2 из 10. Походить по коридорам, не более того
Ольга
25 фев 2025
Я бронировала экскурсию только ради обещанного кабинета Шерлока Холмса. О ней даже не упомянули.
Да, сама по себе идея экскурсии не плохая, экскурсовод отличный.
Но все галопом по Европам и все таки
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за такое цена дорогая. В самой студии билеты дешевле в 2 раза, и люди ходили в нашей же группе, купив билеты в кассе.
А что, так можно было?
Так тогда и предлагать надо варианты.
Рекомендовать не буду, кому интересно все могут сделать самостоятельно.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Мы рады, что вам понравилась общая концепция экскурсии и работа экскурсовода.

Что касается темпа экскурсии - мы стараемся учитывать интересы всех
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участников группы. Обычно темп экскурсии средний, в рамках программы и заявленного тайминга. Вероятнее экскурсовод хотел поделиться большим количеством информации с гостями, что может быть рассмотрено, как плюс. Мы понимаем, что восприятие темпа экскурсии очень индивидуально, и то, что комфортно одному участнику, может показаться быстрым или медленным другому.

Посещение Ленфильма подразумевает определенную гибкость, так как это действующая киностудия, где периодически происходят изменения в экспозиции. К сожалению, иногда это приводит к тому, что доступ к некоторым залам, включая кабинет Шерлока Холмса, может быть ограничен. Покупка билетов - это личное дело каждого. Мы, со своей стороны, предлагаем услугу организованной экскурсии с гарантией прохода на территорию (входной билет), с профессиональным гидом и, насколько это возможно, полным соответствием заявленной программе.

Е
17 фев 2025
Были на экскурсии 16.02.2025, гид Татьяна. Очень грамотное, логичное повествование, без лишних слов. Видно, что человек прекрасно владеет материалом, любит свою работу. Получили самые положительные эмоции. Спасибо!!!
Н
16 фев 2025
Очень понравилась экскурсия! Гиду Елене отдельное спасибо 😘
Наталья
27 янв 2025
Были на экскурсии по Ленфильму. Что ожидали: интересный рассказ про то как здесь создают кино, какие то курьёзы и байки из жизни кинематографа.
Что по факту: неструктурированный абсолютно рассказ, гид постоянно
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перескакивал, держать мысль и идею было крайне сложно. Про историю студии мы тоже ничего не узнали.

Гид высокий тёмный парень, даже имя не запомнили, настолько было не интересно.

Сами локации ок, но им явно не хватило рассказа.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий

Мы обязательно учтем все ваши замечания. Проведем работу с гидом, чтобы улучшить
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качество его подготовки и структурировать его повествование. Рады, что вам понравились сами локации.

Спасибо еще раз за ваш отзыв. Мы надеемся, что в будущем наши экскурсии по Ленфильму будут соответствовать вашим ожиданиям.

Татьяна
20 янв 2025
Хуже экскурсии не видела,экскурсовод рассказывала интересно,но все очень быстро и бегом,с мосфильмом не сравнить,ни каких экспонатов,костюмов,павильонов,сфотографировать нечего,зря потраченное время,вообще ноль и ни о чем,не рекомендую
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь и отметку работы экскурсовода.
Нам очень жаль, что экспозиция Ленфильма не соответствует вашим ожиданиям. Хочу отметить, что
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"Ленфильм" – это киностудия с уникальной историей и атмосферой, которая, возможно, отличается от Мосфильма по своей структуре и организации. Со своей стороны мы стараемся показать все что возможно (в рамках экскурсии по киностудии)

Наталья
18 янв 2025
Для кругозора какой то плюс однозначно!
Для кругозора какой то плюс однозначно!Для кругозора какой то плюс однозначно!
А
16 янв 2025
Супер!
Алина
16 янв 2025
Очень скучно и неинформативно
Б
11 янв 2025
У нас был экскурсовод Игорь. Похоже, он хорошо разбирается в теме. Но простым и ясным языком увлечь не смог. Ну и больше было ожиданий от самого Ленфильма. Представлялось, что это живой организм с кипучей деятельностью. А оказалось, унылый музей.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями о нашей экскурсии. мы рады, что вы отметили профессиональные
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знания экскурсовода. Мы понимаем, что у каждого гостя могут быть свои представления об экскурсии."Ленфильм" – это, прежде всего, действующая киностудия с огромной историей, и не всегда возможно увидеть ее во всей динамике. Мы стремимся показать нашим гостям все самое интересное, что доступно в данный момент. Ленфильм - это не только место, где создаются фильмы, но и целый мир, наполненный историей, культурой и творческой атмосферой. Мы надеемся, что каждый гость, посещая киностудию, сможет найти для себя что-то интересное и ценное, даже если это не полностью соответствует его первоначальным ожиданиям.
Мы ценим ваше мнение и работаем над тем, чтобы сделать наши экскурсии еще более интересными и информативными. Благодарим вас за обратную связь!

Л
11 янв 2025
Спасибо большое организаторам и экскурсоводу. Было очень интересно.
Ю
10 янв 2025
Экскурсия просто великолепная! Анна (экскурсовод) столько много интересного рассказала
К
7 янв 2025
Комнату Шерлока Холмса нам не показали, к сожалению.
В
4 янв 2025
Экскурсовод был косноязычен. Видно что разбирается в теме, но рассказать не может. Много фотографий. Пустой съёмочный павильон. Старое оборудование, про работу которого просто рассказали. Ну хотелось бы чтобы хоть что то включили. Из интересного - четыре ретро автомобиля и декорации к фильму Золушка.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь. Нам очень жаль, что экскурсовод не смог донести информацию в понятной и увлекательной форме. Обязательно передадим
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ваш отзыв. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши экскурсии были более насыщенными и разнообразными, и ваш отзыв поможет нам определить, какие аспекты нужно улучшить.
Спасибо, что поделились своими впечатлениями.

А
3 янв 2025
Экскурсия хорошая, не очень много помещений чтобы посмотреть, но думаю что детям будет интересно особенно

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