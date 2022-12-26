Индивидуальный тур по 3 старинным квартирам Петербурга

Индивидуальный тур по 3 старинным квартирам Петербурга
Индивидуальный тур по 3 старинным квартирам Петербурга
Индивидуальный тур по 3 старинным квартирам Петербурга
Индивидуальный тур по 3 старинным квартирам Петербурга
Индивидуальный тур по 3 старинным квартирам Петербурга
Индивидуальный тур по 3 старинным квартирам Петербурга
Индивидуальный тур по 3 старинным квартирам Петербурга
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Что вас ожидает 🤩

  • Парадные и укромные дворики
  • Классические апартаменты старинного доходного дома
  • 3 коммунальные квартиры, в том числе коммуналку, где жил писатель Сергей Довлатов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Неспеша прогуляемся по укромным дворикам и удивительно красивым парадным доходных домов, пройдем по лабиринтам проходных дворов и посетим три коммунальные квартиры. Возможно вас ждет не только восторг и удивление, но и некоторый шок, вы не останетесь равнодушными!

Прогулка по дворам-колодцам

Такое распространенное в Петербурге архитектурное явление, как дворы-колодцы не перестает удивлять гостей города. На этой прогулке вы почувствуете их необъяснимое очарование.
Парадная - вход во дворец?
Когда-то входы в дом делили на парадный выход на улицу и черные лестницы для прислуги и бытовых нужд. Роскошная парадная и как контраст огромная коммунальная квартира с дореволюционными газетами под слоями обоев, латунными ручками и вековым сундуком на коммунальной кухне. В квартиру войдем через парадную с мраморными ступенями, а выйдем по черной лестнице на задний двор.

Дух прошлого

Пройдемся по квартире с необычной планировкой: длинные коридоры, просторные комнаты непривычной формы - старинная «уплотненная» барская квартира, где когда-то жили семьи хозяина дома и архитектора с сохранившейся дореволюционной планировкой и интерьером

Квартира С. Довлатова

Дом, где жил Довлатов, как и все петербургские дома начала двадцатого века, имеет двойное дно: богатые квартиры для привилегированного класса и каморки для бедных с окнами, выходящими на стены другого дома. Коммунальная квартира, в которой жил Довлатов, относится ко второму типу. Квартира – это и сегодня обычная питерская коммуналка, куда попадаешь по широкой парадной лестнице, а оказываешься в темной и тесной клетушке. В квартире устроен своеобразный музей советского быта. Всё можно трогать и фотографировать!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наш гид свяжется с Вами перед экскурсией посредством смс.
  • Место встречи: ст. метро Звенигородская, угол улицы Звенигородской и Загородного проспекта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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