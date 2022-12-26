Неспеша прогуляемся по укромным дворикам и удивительно красивым парадным доходных домов, пройдем по лабиринтам проходных дворов и посетим три коммунальные квартиры. Возможно вас ждет не только восторг и удивление, но и некоторый шок, вы не останетесь равнодушными!

Прогулка по дворам-колодцам

Такое распространенное в Петербурге архитектурное явление, как дворы-колодцы не перестает удивлять гостей города. На этой прогулке вы почувствуете их необъяснимое очарование.

Парадная - вход во дворец?

Когда-то входы в дом делили на парадный выход на улицу и черные лестницы для прислуги и бытовых нужд. Роскошная парадная и как контраст огромная коммунальная квартира с дореволюционными газетами под слоями обоев, латунными ручками и вековым сундуком на коммунальной кухне. В квартиру войдем через парадную с мраморными ступенями, а выйдем по черной лестнице на задний двор.

Дух прошлого

Пройдемся по квартире с необычной планировкой: длинные коридоры, просторные комнаты непривычной формы - старинная «уплотненная» барская квартира, где когда-то жили семьи хозяина дома и архитектора с сохранившейся дореволюционной планировкой и интерьером

Квартира С. Довлатова

Дом, где жил Довлатов, как и все петербургские дома начала двадцатого века, имеет двойное дно: богатые квартиры для привилегированного класса и каморки для бедных с окнами, выходящими на стены другого дома. Коммунальная квартира, в которой жил Довлатов, относится ко второму типу. Квартира – это и сегодня обычная питерская коммуналка, куда попадаешь по широкой парадной лестнице, а оказываешься в темной и тесной клетушке. В квартире устроен своеобразный музей советского быта. Всё можно трогать и фотографировать!