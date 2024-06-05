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одного посетителя и когда его ждут 10+ человек. А дальше всё было прекрасно- гид Наталья провела насыщенную экскурсию, показала интересные парадные, дворики, и все это сопровождалось рассказом, наполненным юмором, историческими данными, взаимодействием с нами, посетителями. Завершили посещением крыши, она открыта для всех, там находятся кафе и тп, но наше посещение Наталья сопроводила интересным рассказом о всех достопримечательностях, которые были видны, я узнала несколько фактов и историй, которые не слышала на экскурсиях раньше. Бонусом у меня осталось несколько классных фото из двориков, тк наша гид советовала и показывала, как сделать самые удачные кадры, и наши с мужем фото с крыши- после окончания экскурсии она фотографировала всех желающих из нашей группы. В целом я даже не ожидала, что получу столько полезной информации и классных позитивных эмоций. Спасибо организаторам за идею, и гиду за проведение, вы молодцы 💝