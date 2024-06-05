Неформальные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 61 экскурсия в категории «Неформальные» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080 за человека
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
174 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1885 отзывов
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
20 отзывов
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
41 отзыв
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000 за всё до 6 чел.
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670 за человека
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
14 июня в 18:00
15 июня в 20:00
9 800 за всё до 4 чел.
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Сердце Петербурга: мототур по центру города
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
30 отзывов
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 000 за человека
Развратный Петербург
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
17 отзывов
Развратный Петербург
Пройтись по социальному дну Северной столицы 18-20 веков
Начало: На Сенной площади
18 июня в 19:00
22 июня в 20:30
1 100 за человека
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Тайны царского Петербурга: история и развлечения
Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории
12 июня в 18:00
13 июня в 10:30
8 500 за всё до 6 чел.
А можно неклассическую?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычная прогулка по Петербургу: от антикафе до «маленькой Италии»
Приглашаем на уникальную прогулку по Петербургу, где вы увидите город, как его не знают даже местные. С нами Петербург откроется с неожиданной стороны
Начало: Возле станции метро «Адмиралтейская»
17 июня в 12:00
18 июня в 12:00
5 500 за всё до 4 чел.
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Неформальный Петербург
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
376 отзывов
Неформальный Петербург
Начало: Лиговский проспект, д. 47
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 17:00
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
1 500 за человека
Нестандартный Эрмитаж
Индивидуальная
1.5 часа
83 отзыва
Нестандартный Эрмитаж
Веселая и познавательная экскурсия по музею в компании профессионального искусствоведа
Начало: В районе м. Адмиралтейская
9 июня в 15:00
21 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2 отзыва
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390 за билет
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
71 отзыв
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750 за человека
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
23 отзыва
Экскурсия по дворам и доходным домам Петербурга: тайны, истории и архитектура
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по местам Хармса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по местам Хармса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
Пройти по местам ленинградского андеграунда и угадать культовые рок-мелодии
Начало: В районе станции метро Владимирская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Погрузиться в атмосферу советского андеграунда 60-х и пройти по «местам силы» русского рока
Начало: У метро Владимирская
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
1 600 за человека
Квест по местам петербургского общепита
🚶 Пешая
Квест
4 часа
3 отзыва
Квест по местам петербургского общепита
Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Начало: На площади Восстания
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
3 000 за всё до 7 чел.
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
10 отзывов
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000 за человека
Неформальная прогулка по барам Петербурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
5 часов
326 отзывов
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: в районе площади Восстания
Завтра в 19:30
9 июня в 19:00
30002 550 за человека
Петербург полусумасшедших: групповая экскурсия по Коломне
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
67 отзывов
Петербург полусумасшедших: групповая экскурсия по Коломне
Исследовать неоднозначный район и узнать город через ароматы в парфюмерной лаборатории
Начало: В районе метро «Спасская»
Расписание: в понедельник и среду в 15:00, в пятницу в 18:30, в субботу в 11:00
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
950 за человека
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Начало: В районе метро Петроградская
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
от 3 900 за всё до 2 чел.
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
Атмосферное путешествие на Мини Купере с выходами на набережных и посещением двух заведений
Начало: На Лиговском проспекте
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
8 000 за всё до 3 чел.
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000 за человека
Таро, гадалки и пророки 1917 года
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Таро, гадалки и пророки 1917 года
Начало: Невский проспект, 45/2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
13 отзывов
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 500 за человека
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300 за всё до 10 чел.
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
Начало: На Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 599 за человека
Экскурсия-сюрприз по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Экскурсия-сюрприз по Петербургу
От рока до барокко: сообщить о своих интересах гиду и отправиться на прогулку, не зная маршрута
Завтра в 09:30
9 июня в 00:30
3 500 за всё до 4 чел.
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
О повседневной жизни великого сказочника - на экскурсии для детей 7-10 лет
Начало: На ул. Пестеля
11 июня в 11:00
12 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
Фокус на Питер
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Фокус на Питер
Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Начало: На Малой Морской
Завтра в 09:00
23 июня в 09:30
5 500 за всё до 7 чел.
Мистика неформального Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
185 отзывов
Популярное предложение
Мистика неформального Петербурга
Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве
Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат...
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
4 420 за всё до 6 чел.
Бунтарский Петербург: город против системы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
144 отзыва
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
Начало: В районе площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
4 авг в 15:00
800 за человека
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
Погрузиться в роскошный мир прошлого и насладиться дегустацией
Начало: В районе Дворцовой площади
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
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    заявку и получила предложение со скидкой от организатора, чему очень порадовалась. Прогулка замечательная, действительно «с ветерком», отличные виды, красивый и величественный собор в Кронштадте Сергей пошел мне на встречу и я смогла пройтись по окрестностям города. Спасибо большое за эту поездку.

    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
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    Мне посоветовали обратиться к нему. Сергей любезно согласился и сопроводил меня в бомбической поездке в Кронштадт. Доехать из точки А в точку В вы можете по навигатору. Но навигатор не подскажет вам всех тонкостей мини-мото-путешествия. Для этого и существуют такие люди, которые собраны в этом дружном коллективе. Спасибо огромное за поездку! Однозначно всем рекомендую!

    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатораЯ не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Все супер! Рекомендую! Интересно безумно!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Сходили вчера на экскурсию парадные+дворики+крыши Петербурга. Из того, что не очень понравилось- затянувшийся старт, организаторам стоит продумать момент с опозданием
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    одного посетителя и когда его ждут 10+ человек. А дальше всё было прекрасно- гид Наталья провела насыщенную экскурсию, показала интересные парадные, дворики, и все это сопровождалось рассказом, наполненным юмором, историческими данными, взаимодействием с нами, посетителями. Завершили посещением крыши, она открыта для всех, там находятся кафе и тп, но наше посещение Наталья сопроводила интересным рассказом о всех достопримечательностях, которые были видны, я узнала несколько фактов и историй, которые не слышала на экскурсиях раньше. Бонусом у меня осталось несколько классных фото из двориков, тк наша гид советовала и показывала, как сделать самые удачные кадры, и наши с мужем фото с крыши- после окончания экскурсии она фотографировала всех желающих из нашей группы. В целом я даже не ожидала, что получу столько полезной информации и классных позитивных эмоций. Спасибо организаторам за идею, и гиду за проведение, вы молодцы 💝

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    «Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
    4 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по знакомым улочкам, мы узнали
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    столько всего нового, а ещё посетили места, где не были раньше даже коренные жители! Соревновательный момент тоже вовлекал всё больше и больше, и мне кажется, если до данной экскурсии не являлся поклонником рока, то гарантированно им станешь! Виталий, спасибо за прекрасную экскурсию! Рекомендую всем, однозначно не пожалеете!

    4 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Город, которого нет: как развлекался царский Петербург
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный рассказ и грамотную подачу материала❤️
    Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный
  • З
    Зоя
    4 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Экскурсия очень понравилась. Огромная благодарность нашему гиду Александру за его артистическую и очень живую подачу материала. А в материал он погружен глубоко. Просто браво!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Неформальные»

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  1. Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
  2. Californication по-питерски
  3. Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
  4. Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
  5. Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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