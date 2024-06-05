1 чел.
По популярности
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340₽ за человека
скидка
25%
Групповая
3 часа
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
4.5 часа
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
14 июня в 18:00
15 июня в 20:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Развратный Петербург
Пройтись по социальному дну Северной столицы 18-20 веков
Начало: На Сенной площади
18 июня в 19:00
22 июня в 20:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны царского Петербурга: история и развлечения
Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории
12 июня в 18:00
13 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычная прогулка по Петербургу: от антикафе до «маленькой Италии»
Приглашаем на уникальную прогулку по Петербургу, где вы увидите город, как его не знают даже местные. С нами Петербург откроется с неожиданной стороны
Начало: Возле станции метро «Адмиралтейская»
17 июня в 12:00
18 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Неформальный Петербург
Начало: Лиговский проспект, д. 47
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 17:00
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нестандартный Эрмитаж
Веселая и познавательная экскурсия по музею в компании профессионального искусствоведа
Начало: В районе м. Адмиралтейская
9 июня в 15:00
21 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390₽ за билет
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по дворам и доходным домам Петербурга: тайны, истории и архитектура
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по местам Хармса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
Пройти по местам ленинградского андеграунда и угадать культовые рок-мелодии
Начало: В районе станции метро Владимирская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Погрузиться в атмосферу советского андеграунда 60-х и пройти по «местам силы» русского рока
Начало: У метро Владимирская
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Квест
4 часа
Квест по местам петербургского общепита
Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Начало: На площади Восстания
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000₽ за человека
скидка
15%
Групповая
5 часов
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: в районе площади Восстания
Завтра в 19:30
9 июня в 19:00
30002 550₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Петербург полусумасшедших: групповая экскурсия по Коломне
Исследовать неоднозначный район и узнать город через ароматы в парфюмерной лаборатории
Начало: В районе метро «Спасская»
Расписание: в понедельник и среду в 15:00, в пятницу в 18:30, в субботу в 11:00
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
950₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Начало: В районе метро Петроградская
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
Атмосферное путешествие на Мини Купере с выходами на набережных и посещением двух заведений
Начало: На Лиговском проспекте
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Таро, гадалки и пророки 1917 года
Начало: Невский проспект, 45/2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 500₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
Начало: На Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 599₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-сюрприз по Петербургу
От рока до барокко: сообщить о своих интересах гиду и отправиться на прогулку, не зная маршрута
Завтра в 09:30
9 июня в 00:30
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
О повседневной жизни великого сказочника - на экскурсии для детей 7-10 лет
Начало: На ул. Пестеля
11 июня в 11:00
12 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фокус на Питер
Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Начало: На Малой Морской
Завтра в 09:00
23 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Мистика неформального Петербурга
Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве
Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат...
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
4 420₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
Начало: В районе площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
4 авг в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
Погрузиться в роскошный мир прошлого и насладиться дегустацией
Начало: В районе Дворцовой площади
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!
- ТТатьяна5 июня 2024Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
- ММария5 июня 2024Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем
- ИИрина5 июня 2024Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
- ЕЕлена5 июня 2024Все супер! Рекомендую! Интересно безумно!
- ННаталья5 июня 2024Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!
- ССветлана5 июня 2024Сходили вчера на экскурсию парадные+дворики+крыши Петербурга. Из того, что не очень понравилось- затянувшийся старт, организаторам стоит продумать момент с опозданием
- ЕЕлена4 июня 20244 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по знакомым улочкам, мы узнали
- ААлександра4 июня 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия, узнали много новых и необычных фактов! Спасибо большое Дарье за прекрасный рассказ и грамотную подачу материала❤️
- ЗЗоя4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Огромная благодарность нашему гиду Александру за его артистическую и очень живую подачу материала. А в материал он погружен глубоко. Просто браво!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Неформальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Неформальные" можно забронировать 61 экскурсию от 800 до 12 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4810 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 61 экскурсии в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Неформальные», 4810 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август