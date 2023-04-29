Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 15 человек

Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри

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Тот самый дом Бака, к которому устремляются ценители архитектуры, интересен не только снаружи.

Как насчёт заглянуть в одну аутентичную квартиру, услышать историю дома от местного жителя, выпить чай под уютное потрескивание поленьев в камине? Вам составит компанию чудесный пёс Изумруд — вы приятно проведёте время и почувствуете себя в гостях, а не на экскурсии!
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 15 человек
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 15 человек
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 15 человек
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 15 человек
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 15 человек
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 15 человек
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 15 человек
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 15 человек
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В доходном доме Юлиана Бака, прославившемся благодаря своим воздушным галереям во дворе, находится очень эстетичная квартира, в которую реально попасть — это уникальная возможность!

На экскурсии вы:

  • погрузитесь в историю дома и квартиры от местных жителей;
  • растопите (да-да, можно будет сделать это самим) подлинный камин из мрамора;
  • послушаете старинную пластинку начало 20-го века на граммофоне;
  • выпьете вкусный чай с домашней шарлоткой;
  • сделаете прекрасные фотографии с местным псом Изумрудом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если у вас есть аллергия на собак или шарлотку — просьба предупредить заранее
  • Имейте в виду, что в квартире нет уборной комнаты
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 15000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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