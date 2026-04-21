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Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек

Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Тот самый дом Бака, к которому устремляются ценители архитектуры, интересен не только снаружи.

Как насчёт заглянуть в одну аутентичную квартиру, услышать историю дома от местного жителя, выпить чай под уютное потрескивание поленьев в камине? Вы приятно проведёте время и почувствуете себя в гостях, а не на экскурсии!
5
64 отзыва
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек

Описание экскурсии

В доходном доме Юлиана Бака, прославившемся благодаря своим воздушным галереям во дворе, находится очень эстетичная квартира, в которую реально попасть — это уникальная возможность!

На экскурсии вы:

  • познакомитесь с историей дома и квартиры
  • рассмотрите сохранившиеся реликвии и узнаете о их предыдущих владельцах
  • растопите (да-да, можно будет сделать это самим) подлинный камин из каррарского мрамора
  • послушаете старинную пластинку начала 20-го века (вальс «Осенний сон» 1910 года выпуска)
  • сделаете оригинальные фотографии (балкон с видом на воздушные галлереи; зеркало в обрамление лепнины; лестница с картинами, ведущая на антресоль)
  • в формате уютного фуршета выпьете вкусный чай с домашней шарлоткой, приготовленной хозяйкой квартиры по семейному рецепту.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если у вас есть аллергия на шарлотку — просьба предупредить заранее
  • Имейте в виду, что в квартире нет уборной комнаты
  • Экскурсию можно посетить с детьми (возраст от 14 лет)
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 25 000 руб.

в субботу в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке у доме Бака
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3666 туристов
Я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
3
3
2
2
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1
1
Яна
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень гостеприимная девушка, а пирог шарлотка «пальчики оближешь». Для тех кто любит необычный формат экскурсий и интересуется историей, обязательно к посещению ☺️
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень
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Екатерина
очень красивый дом,уникальный! прекрасная расказчица Марина,увлеченная темой,артистичная красавица! душевная,талантливая Маша,хозяйка квартиры! вкуснейший пирог! очень приятное впечатление,волшебный вечер получился!
очень красивый дом,уникальный! прекрасная расказчица Марина,увлеченная темой,артистичная красавица! душевная,талантливая Маша,хозяйка квартиры! вкуснейший пирог! очень приятное впечатление,волшебный
очень красивый дом,уникальный! прекрасная расказчица Марина,увлеченная темой,артистичная красавица! душевная,талантливая Маша,хозяйка квартиры! вкуснейший пирог! очень приятное впечатление,волшебный
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Э
Если в Питере вы не в первый раз, если вам хочется узнать ту историю, про которую не расскажут гиды в известных музеях Питера, то вам непременно надо сходить в дом
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Бака на эту экскурсию. Интересный экскурсовод и радушная хозяйка будут рассказывать необычные истории, вы увидите уникальные старинные вещи и сама квартиру! Пирог и идея с чаепитием просто топ! Спасибо! Больше спойлерить не буду, приходите сами и впечатлитесь!

Если в Питере вы не в первый раз, если вам хочется узнать ту историю, про которую
Если в Питере вы не в первый раз, если вам хочется узнать ту историю, про которую
Если в Питере вы не в первый раз, если вам хочется узнать ту историю, про которую
Если в Питере вы не в первый раз, если вам хочется узнать ту историю, про которую
Если в Питере вы не в первый раз, если вам хочется узнать ту историю, про которую
Если в Питере вы не в первый раз, если вам хочется узнать ту историю, про которую
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Наталья
Эту экскурсию непременно нужно посетить.

Квартира необыкновенная по энергетике, историческому духу, гостеприимству хозяев.

Экскурсовод Марина - очень эрудированная девушка, ее исключительно интересно слушать. И, что самое замечательное, запоминается то, что она рассказывает, настолько яркие факты, истории, сведения она приводит.

Огромная благодарность хозяйке квартиры и организаторам!

Желаем творческих проектов, новых исторических открытий!

До встречи вновь!
Эту экскурсию непременно нужно посетить.
Эту экскурсию непременно нужно посетить.
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Алена
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы узнаете побывав на самой экскурсии))) расскажу о Впечатлениях в общем от гостеприимства хозяйки Марии,
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просто восхитительно!!!! Эта атмосфера встречи своих гостей ☺️🙏 С Экскурсоводом Алексеем)))
Это полное погружение, 🤿 в эпоху XXвека😉 Ну чего уж там говорить….. все просто восхитительно!!!!
Шарлотка с яблоками от Марии по бабушкину рецепту) 😋 У камина при свечах 🕯️ под старинную виниловую музыкальную пластинку, было попробовать очень вкусно и красиво 😍

Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы+2
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы
Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы
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Ольга
Наверное это было лучшее, что может быть в Питере!!!
Рекомендую всем! Вы не просто попадаете в парадную, вы попадаете в жилую квартиру. Гид Алексей и хозяйка Марина очень интересно расскажут об
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истории и дома и именно этой квартиры. Вы узнаете историю семьи, которая, несмотря ни на что сохранила уникальный интерьер начала прошлого века. Очень тёплая, домашняя атмосфера, чай, вкусная шарлотка, огонь в камине, старинная музыка. Просто незабываемые моменты! Большое спасибо за такую возможность.

Наверное это было лучшее, что может быть в Питере!!!
Наверное это было лучшее, что может быть в Питере!!!
Наверное это было лучшее, что может быть в Питере!!!
Наверное это было лучшее, что может быть в Питере!!!
Наверное это было лучшее, что может быть в Питере!!!
Наверное это было лучшее, что может быть в Питере!!!
Наверное это было лучшее, что может быть в Питере!!!
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