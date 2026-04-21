Тот самый дом Бака, к которому устремляются ценители архитектуры, интересен не только снаружи.
Как насчёт заглянуть в одну аутентичную квартиру, услышать историю дома от местного жителя, выпить чай под уютное потрескивание поленьев в камине? Вы приятно проведёте время и почувствуете себя в гостях, а не на экскурсии!
Как насчёт заглянуть в одну аутентичную квартиру, услышать историю дома от местного жителя, выпить чай под уютное потрескивание поленьев в камине? Вы приятно проведёте время и почувствуете себя в гостях, а не на экскурсии!
Описание экскурсии
В доходном доме Юлиана Бака, прославившемся благодаря своим воздушным галереям во дворе, находится очень эстетичная квартира, в которую реально попасть — это уникальная возможность!
На экскурсии вы:
- познакомитесь с историей дома и квартиры
- рассмотрите сохранившиеся реликвии и узнаете о их предыдущих владельцах
- растопите (да-да, можно будет сделать это самим) подлинный камин из каррарского мрамора
- послушаете старинную пластинку начала 20-го века (вальс «Осенний сон» 1910 года выпуска)
- сделаете оригинальные фотографии (балкон с видом на воздушные галлереи; зеркало в обрамление лепнины; лестница с картинами, ведущая на антресоль)
- в формате уютного фуршета выпьете вкусный чай с домашней шарлоткой, приготовленной хозяйкой квартиры по семейному рецепту.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Если у вас есть аллергия на шарлотку — просьба предупредить заранее
- Имейте в виду, что в квартире нет уборной комнаты
- Экскурсию можно посетить с детьми (возраст от 14 лет)
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 25 000 руб.
в субботу в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке у доме Бака
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3666 туристов
Я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия. Гид Иван был очень любезным, интересно и подробно все рассказывал. Хозяйка квартиры Мария очень гостеприимная девушка, а пирог шарлотка «пальчики оближешь». Для тех кто любит необычный формат экскурсий и интересуется историей, обязательно к посещению ☺️
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очень красивый дом,уникальный! прекрасная расказчица Марина,увлеченная темой,артистичная красавица! душевная,талантливая Маша,хозяйка квартиры! вкуснейший пирог! очень приятное впечатление,волшебный вечер получился!
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Э
Если в Питере вы не в первый раз, если вам хочется узнать ту историю, про которую не расскажут гиды в известных музеях Питера, то вам непременно надо сходить в дом
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Эту экскурсию непременно нужно посетить.
Квартира необыкновенная по энергетике, историческому духу, гостеприимству хозяев.
Экскурсовод Марина - очень эрудированная девушка, ее исключительно интересно слушать. И, что самое замечательное, запоминается то, что она рассказывает, настолько яркие факты, истории, сведения она приводит.
Огромная благодарность хозяйке квартиры и организаторам!
Желаем творческих проектов, новых исторических открытий!
До встречи вновь!
Квартира необыкновенная по энергетике, историческому духу, гостеприимству хозяев.
Экскурсовод Марина - очень эрудированная девушка, ее исключительно интересно слушать. И, что самое замечательное, запоминается то, что она рассказывает, настолько яркие факты, истории, сведения она приводит.
Огромная благодарность хозяйке квартиры и организаторам!
Желаем творческих проектов, новых исторических открытий!
До встречи вновь!
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Посетили экскурсию в Дом Бака. Доходный дом. Ну не буду рассказывать о самом доме) это вы узнаете побывав на самой экскурсии))) расскажу о Впечатлениях в общем от гостеприимства хозяйки Марии,
+2
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Наверное это было лучшее, что может быть в Питере!!!
Рекомендую всем! Вы не просто попадаете в парадную, вы попадаете в жилую квартиру. Гид Алексей и хозяйка Марина очень интересно расскажут об
Рекомендую всем! Вы не просто попадаете в парадную, вы попадаете в жилую квартиру. Гид Алексей и хозяйка Марина очень интересно расскажут об
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