Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Тот самый дом Бака, к которому устремляются ценители архитектуры, интересен не только снаружи.
Как насчёт заглянуть в одну аутентичную квартиру, услышать историю дома от местного жителя, выпить чай под уютное потрескивание поленьев в камине? Вам составит компанию чудесный пёс Изумруд — вы приятно проведёте время и почувствуете себя в гостях, а не на экскурсии!
Как насчёт заглянуть в одну аутентичную квартиру, услышать историю дома от местного жителя, выпить чай под уютное потрескивание поленьев в камине? Вам составит компанию чудесный пёс Изумруд — вы приятно проведёте время и почувствуете себя в гостях, а не на экскурсии!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В доходном доме Юлиана Бака, прославившемся благодаря своим воздушным галереям во дворе, находится очень эстетичная квартира, в которую реально попасть — это уникальная возможность!
На экскурсии вы:
- погрузитесь в историю дома и квартиры от местных жителей;
- растопите (да-да, можно будет сделать это самим) подлинный камин из мрамора;
- послушаете старинную пластинку начало 20-го века на граммофоне;
- выпьете вкусный чай с домашней шарлоткой;
- сделаете прекрасные фотографии с местным псом Изумрудом.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Если у вас есть аллергия на собак или шарлотку — просьба предупредить заранее
- Имейте в виду, что в квартире нет уборной комнаты
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 15000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Чернышевская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Влад, я провожу экскурсии по неформальному Петербургу. Буду рад показать вам любимый город таким, каким его вижу я: небанальным и очень насыщенным. Постараюсь раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
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