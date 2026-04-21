читать дальше уменьшить Бака на эту экскурсию. Интересный экскурсовод и радушная хозяйка будут рассказывать необычные истории, вы увидите уникальные старинные вещи и сама квартиру! Пирог и идея с чаепитием просто топ! Спасибо! Больше спойлерить не буду, приходите сами и впечатлитесь!

Если в Питере вы не в первый раз, если вам хочется узнать ту историю, про которую не расскажут гиды в известных музеях Питера, то вам непременно надо сходить в дом