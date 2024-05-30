Парадные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 11 экскурсий в категории «Парадные» в Санкт-Петербурге, цены от 885 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретные места Васильевского Острова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2249 отзывов
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 990 за человека
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
805 отзывов
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295 за человека
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1095 отзывов
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1106885 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
4051 отзыв
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885 за человека
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: В любое время
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 25
9 июня в 15:00
12 июня в 14:00
1 000 за человека
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
265 отзывов
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
Начало: Литейный проспект, 17-19
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
890 за человека
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: По расписанию в календаре
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
1 390 за человека
Петербург: полное погружение Индивидуальная экскурсия-прогулка по центру
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Петербург: полное погружение Индивидуальная экскурсия-прогулка по центру
Начало: Метро «Адмиралтейская»
Расписание: Ежедневно по запросу
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000 за человека
Чаепитие в старинной квартире в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Чаепитие в старинной квартире в доме Бака
Начало: Кирочная улица, 24
Расписание: По субботам
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
2 400 за человека
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
3 отзыва
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
17001 190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парадные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Секретные места Васильевского Острова
  2. Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
  3. Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
  4. Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
  5. Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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