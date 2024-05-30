Н Наталья Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу 26.05 побывала на этой замечательной экскурсии, спасибо нашу гиду Роману, как и должно в этой экскурсии подача материала было с шутками и юмором и очень прикольная еще группа попалась. 😁😁😍😍😍

А Алена Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома Экскурсию проводил гид Денис. Потрясающая эрудиция, речь и харизма. Много интересных фактов. Доступ ко многим закрытым парадным. Советую всем и каждому

Д Дмитрий Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира Великолепная экскурсия, атмосферная, для тех кто любит дух Петербурга. Экскурсовод Иван обладает обширными познаниями, ответит на любые вопросы. Следующий раз только с ним.

А Анна Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке Экскурсия очень понравилась, у нас был гид Виктор, очень приятный молодой человек, все рассказал, показал, видно, что он горит этим. Нам было очень интересно посмотреть другую сторону Питера и узнать что же скрывается за красивыми фасадами.

М Марина Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Великолепно! Восторг! Прекрасный эксурсовод Сергей. Всем рекомендую.

Э Элина Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Увлекательнейший рассказ и подача гида Ивана, было интересно и приятно слушать. Наши ожидания были оправданы, удалось насладиться дворами и закоулками Санкт-Петербурга

Н Наталья Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома Добрый день, всё очень понравилось, экскурсовод Иван был "на высоте"!!!)) Легко, с юмором прошли 2 часа. Незабываемые впечатления и много интересной информации!!!

А Александр Секретные места Васильевского Острова Гид Арсений провёл прекрасную экскурсию, очень понравилось. Обязательно рекомендую посетить, даже если уже исходили всё и вдоль, и поперёк: точно узнаете много нового

Н Надежда Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Дарье.