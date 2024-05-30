1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 990₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1106885₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: В любое время
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 25
9 июня в 15:00
12 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
Начало: Литейный проспект, 17-19
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
890₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: По расписанию в календаре
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
1 390₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Петербург: полное погружение Индивидуальная экскурсия-прогулка по центру
Начало: Метро «Адмиралтейская»
Расписание: Ежедневно по запросу
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Групповая
1 час
Чаепитие в старинной квартире в доме Бака
Начало: Кирочная улица, 24
Расписание: По субботам
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
2 400₽ за человека
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
17001 190₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 мая 202426.05 побывала на этой замечательной экскурсии, спасибо нашу гиду Роману, как и должно в этой экскурсии подача материала было с шутками и юмором и очень прикольная еще группа попалась. 😁😁😍😍😍
- ААлена29 мая 2024Экскурсию проводил гид Денис. Потрясающая эрудиция, речь и харизма. Много интересных фактов. Доступ ко многим закрытым парадным. Советую всем и каждому
- ДДмитрий29 мая 2024Великолепная экскурсия, атмосферная, для тех кто любит дух Петербурга. Экскурсовод Иван обладает обширными познаниями, ответит на любые вопросы. Следующий раз только с ним.
- ААнна29 мая 2024Экскурсия очень понравилась, у нас был гид Виктор, очень приятный молодой человек, все рассказал, показал, видно, что он горит этим. Нам было очень интересно посмотреть другую сторону Питера и узнать что же скрывается за красивыми фасадами.
- ММарина28 мая 2024Великолепно! Восторг! Прекрасный эксурсовод Сергей. Всем рекомендую.
- ЭЭлина28 мая 2024Увлекательнейший рассказ и подача гида Ивана, было интересно и приятно слушать. Наши ожидания были оправданы, удалось насладиться дворами и закоулками Санкт-Петербурга
- ННаталья27 мая 2024Добрый день, всё очень понравилось, экскурсовод Иван был "на высоте"!!!)) Легко, с юмором прошли 2 часа. Незабываемые впечатления и много интересной информации!!!
- ААлександр27 мая 2024Гид Арсений провёл прекрасную экскурсию, очень понравилось. Обязательно рекомендую посетить, даже если уже исходили всё и вдоль, и поперёк: точно узнаете много нового
- ННадежда23 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Дарье.
- DDansarun21 мая 2024Очень интересно было, гид Денис все подробно рассказал и показал,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парадные»
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