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Крепости Северо-Запада (для школьных групп)

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Крепости Северо-Запада (для школьных групп)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 2 050 ₽ за экскурсию

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Крепости Северо-Запада (для школьных групп)
Крепости Северо-Запада (для школьных групп)

Что вы увидите

  • Крепость в Копорье
  • Крепость в Ямбурге (Кингисепп)
  • Ивангородская крепость XV-XVI веков
  • Нарвский замок
  • Ратуша
  • Успенский собор
  • Никольская церковь
В ходе экскурсии 🧭 мы познакомим ребят с древнерусскими фортификационными сооружениями, покажем крепости в Копорье, Ивангороде и Ямбурге (Кингисеппе).
Что Вас ожидает?
  • Экскурсия по крепости в Копорье. Первое упоминание Копорья в летописи относится к 1240 году. Немецкие рыцари построили в захваченных землях деревянный замок 🏰. В 1241 году Александр Невский освободил Копорье, а его сын Дмитрий в 1280 году начал строительство каменной крепости. В 1763 по указу Екатерины II Копорье было исключено из состава крепостей. Степень сохранности крепостных стен разная. Из построек сохранилась церковь ⛪ Спаса Преображения (конец XV – начало XVI века).
  • Экскурсия по крепости в Ямбурге (Кингисепп). Здесь в XIV веке новгородцами была построена крепость. Она утратила свое значение как западный форпост России после Северной войны.
  • Посетим также Ивангородскую крепость XV-XVI веков. Ивангородская крепость находится в 135 км от Санкт-Петербурга на берегу Наровы. Заложена при царе Иване III. В то время по Нарове проходила граница между Русским государством и Ливонским орденом. Крепость хорошо сохранилась. Внутри крепости сохранились до наших дней Успенский собор и Никольская церковь XVI века. Также покажем Нарвский замок, ратушу и Собор, которые расположены на противоположном берегу Наровы.
Важно знать
  • Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
  • С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
  • Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно!
  • Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Что входит
  • транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
  • обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
  • входные билеты в музеи по программе
  • оформление документов в ГИБДД
Что не входит
  • личные расходы
  • обед (350 руб. - по желанию)
  • Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 1300 руб. (школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Крепости Северо-Запада (для школьных групп)
Крепости Северо-Запада (для школьных групп)
Крепости Северо-Запада (для школьных групп)
Крепости Северо-Запада (для школьных групп)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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