В ходе экскурсии 🧭 мы познакомим ребят с древнерусскими фортификационными сооружениями, покажем крепости в Копорье, Ивангороде и Ямбурге (Кингисеппе).
Что Вас ожидает?
Экскурсия по крепости в Копорье. Первое упоминание Копорья в летописи относится к 1240 году. Немецкие рыцари построили в захваченных землях деревянный замок 🏰. В 1241 году Александр Невский освободил Копорье, а его сын Дмитрий в 1280 году начал строительство каменной крепости. В 1763 по указу Екатерины II Копорье было исключено из состава крепостей. Степень сохранности крепостных стен разная. Из построек сохранилась церковь ⛪ Спаса Преображения (конец XV – начало XVI века).
Экскурсия по крепости в Ямбурге (Кингисепп). Здесь в XIV веке новгородцами была построена крепость. Она утратила свое значение как западный форпост России после Северной войны.
Посетим также Ивангородскую крепость XV-XVI веков. Ивангородская крепость находится в 135 км от Санкт-Петербурга на берегу Наровы. Заложена при царе Иване III. В то время по Нарове проходила граница между Русским государством и Ливонским орденом. Крепость хорошо сохранилась. Внутри крепости сохранились до наших дней Успенский собор и Никольская церковь XVI века. Также покажем Нарвский замок, ратушу и Собор, которые расположены на противоположном берегу Наровы.
Важно знать
Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно!
Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Что входит
транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
входные билеты в музеи по программе
оформление документов в ГИБДД
Что не входит
личные расходы
обед (350 руб. - по желанию)
Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 1300 руб. (школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.