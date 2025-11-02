Веками Северо-Западная Русь жила под угрозой вражеских вторжений и её приоритетом была защита рубежей. Мощные стены и башни не только укрепляли государственные границы, но и стали выдающимися архитектурными сооружениями своего времени. Вы узнаете о судьбе крепостей в Копорье и Ивангороде и сможете оценить инженерную мысль средневековых зодчих.

Описание экскурсии

Копорье

10:30 (ориентировочно) — прибытие и экскурсия по крепости.

В 13 веке немецкие рыцари построили здесь деревянный замок. В 1280 году сын Александра Невского Дмитрий начал строительство каменной крепости. До наших дней дошла церковь Спаса Преображения (конец 15 – начало 16 века) и часть крепостных стен.

Ивангород

13:00 (ориентировочно) — прибытие и экскурсия по крепости

Крепость заложена при Иване III, сейчас она в хорошем состоянии. Реконструированы Широкая, Замковая и Набатная башни, сохранились и отреставрированы Никольская и Успенская церкви (16 век).

Вторая часть экскурсии временно проходит в Малом пороховом амбаре. На время ремонта в музее И. Билибина сюда перенесли картины и экспозицию. В коллекции находятся работы объединения «Мир искусства», живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства И. Билибина и А. Щекатихиной-Потоцкой.

После реконструкции экскурсия вновь будет проходить в Музее Ивана Билибина.

Также вы увидите Нарвский замок, ратушу и Собор, которые расположены на противоположном берегу.

Обед и свободное время

16:00 — горячий обед в кафе Ивангорода

Свободное время — 40–45 минут

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, либо на автобусе King Long или Yutong (зависит от количества путешественников). В автобусах действует свободная рассадка

Все билеты включены в стоимость экскурсии, а обед оплачивается по желанию — 550 рублей с человека

В дороге экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды, на территории крепости экскурсионное обслуживание осуществляют сотрудники музея

Экскурсия доступна только для граждан РФ