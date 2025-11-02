10:30 (ориентировочно) — прибытие и экскурсия по крепости. В 13 веке немецкие рыцари построили здесь деревянный замок. В 1280 году сын Александра Невского Дмитрий начал строительство каменной крепости. До наших дней дошла церковь Спаса Преображения (конец 15 – начало 16 века) и часть крепостных стен.
Ивангород
13:00 (ориентировочно) — прибытие и экскурсия по крепости Крепость заложена при Иване III, сейчас она в хорошем состоянии. Реконструированы Широкая, Замковая и Набатная башни, сохранились и отреставрированы Никольская и Успенская церкви (16 век).
Вторая часть экскурсии временно проходит в Малом пороховом амбаре. На время ремонта в музее И. Билибина сюда перенесли картины и экспозицию. В коллекции находятся работы объединения «Мир искусства», живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства И. Билибина и А. Щекатихиной-Потоцкой. После реконструкции экскурсия вновь будет проходить в Музее Ивана Билибина.
Также вы увидите Нарвский замок, ратушу и Собор, которые расположены на противоположном берегу.
Обед и свободное время
16:00 — горячий обед в кафе Ивангорода Свободное время — 40–45 минут
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, либо на автобусе King Long или Yutong (зависит от количества путешественников). В автобусах действует свободная рассадка
Все билеты включены в стоимость экскурсии, а обед оплачивается по желанию — 550 рублей с человека
В дороге экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды, на территории крепости экскурсионное обслуживание осуществляют сотрудники музея
Экскурсия доступна только для граждан РФ
Обязательно возьмите с собой паспорт для проверки в пограничной зоне Ивангорода (для детей — свидетельство о рождении)
После бронирования отправьте гиду ФИО, дату рождения и паспортные данные (серия и номер; для детей — номер свидетельства о рождении) и города по прописке для каждого выезжающего
Не забудьте документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13575 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
5
3
2
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
О
Ольга
3 ноя 2025
Все было отлично
Ольга
23 окт 2025
Замечательная экскурсия, очень понравилась. Это относиться и к путевой части экскурсии с нашим сопровождающим экскурсоводом Романом, и к экскурсоводам в крепости Копорье (к сожалению не помню имени) и в Ивангороде, читать дальше
экскурсовод Ирина. Информация очень интересна, насыщена, чувствуется любовь к своему краю, люди горят желанием передать любовь и интерес к нашей истории, чтобы мы помнили свои истоки, свои корни. Большое спасибо, обязательно рекомендую своим друзьям и знакомым.
С
Сергей
23 окт 2025
История всегда интересна. Интересно и поездка в эту нашу историю. Спасибо!
Е
Елена
16 окт 2025
Очень понравился гид Роман. Глубокие знания материала, отличная речь, заинтересованность. Отличная организация поездки. Вкусный обед. Очень понравилось.
Денис
15 окт 2025
Сам маршрут нормальный. Но гид попался очень плохой. Если вы хотите послушать вместо истории пересказ программ из телевизора - вам сюда. При этом все это мало относится к теме экскурсии.
Г
Галина
13 окт 2025
Отличная экскурсия, интересные места, хотелось бы больше времени свободного на крепость в Ивангороде
Екатерина
13 окт 2025
Очень понравилась экскурсия!
Оксана
25 сен 2025
Интересное и неутомительное путешествие в новые места, ещё одна страничка истории. Наверное, не всем был интересен рассказ гида о фортификации. Автобус, к сожалению, был не очень удобный, очень тесно для читать дальше
пассажиров высокого роста. Нам повезло, что группа была не большая и можно было одному занять оба сидения, тогда хоть ноги входили. Крепости очень интересны, гиды в крепостях рассказывали увлекательно. Если бы не пронизывающий ветер, было бы просто замечательно
Е
Елена
25 сен 2025
Замечательная поездка. Интересное историческое направление. Хорошая организация, гид от турфирмы держал в крепких руках как организационные вопросы, так оказался грамотным и интересным рассказчиком. Также на местах экскурсоводы от замков были очень профессиональны.
Елена
16 сен 2025
Конечно изначально экскурсия была под отменой, тк не набиралось желающих, но всё же она состоялась. Спасибо Александру Леонидовичу за четкую, понятную, доступную информацию по Ивангороду и Копорью. Саму экскурсию очень рекомендую, тк ты оказываешься,как в Средневековой Европе, вот 50 метров через реку Нарва ив Эстонии)) Конечно,кто органичен в ходьбе, то будет сложновато, камни булыжники, п мы всё лазим и карабкаемся.
С
Светлана
27 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Особенно крепость в Ивангороде произвела сильнейшее впечатление, а виды со смотровой площадки захватывающие. Экскурсоводы грамотные и интересно рассказывали. Все на высоте.
Ш
Шапаева
21 авг 2025
Все понравилось, хорошо организовано, замечательные экскурсоводы на местах, знающий гид. Все было вовремя и без спешки. Не хватило примерно часа свободного времени в Ивангороде: не успели посмотреть музей и хотя бы немного побродить сами по крепости.
Галина
19 авг 2025
Экскурсия по крепости в Иван городе оказалась очень даже. Действующая церковь на территории, небольшой музей. Поднимались на стены крепости через башню, гуляли по ним. Отличная экскурсия, отличный экскурсовод.
Анастасия
8 авг 2025
Сами локации потрясающие, то, что стоит увидеть в России. Экскурсоводы в крепостях интересно рассказывают, насыщенные фактами и логически выстроенные повествования. Работа гида, который обозначил себя проводником (имя мужчины я, к сожалению, не запомнила), нам не очень понравилась. Перескакивание с темы на тему, отсутствие логики повествования, монотонность, быстрая речь.
Елена
7 авг 2025
Лучшее, куда может отправится турист, который уже "везде был"