Мои заказы

Орешек и Ладога: северные твердыни Руси

От Рюрика до Великой Отечественной: путешествие из Петербурга по древним крепостям Северо-Запада
Погрузитесь в историю северных земель России — от старейшей столицы Руси до героической крепости 20 века! Вы прогуляетесь по улочкам Старой и Новой Ладоги, увидите древние монастыри и фрески 12 века. А затем на теплоходе отправитесь на остров, где расположена крепость Орешек. Вас ждут живописные виды Волхова и рассказы о героях, оставивших след в истории страны.
4
4 отзыва
Орешек и Ладога: северные твердыни Руси
Орешек и Ладога: северные твердыни Руси
Орешек и Ладога: северные твердыни Руси

Описание экскурсии

7:00–7:45 — отправление из Петербурга

Начало путешествия у Казанского собора, дополнительная посадка у станции метро «Улица Дыбенко».

9:45–11:00 — Новая Ладога

Прогулка по «миниатюрному Петербургу» на берегу Волхова: Николаевский проспект, Гостиный двор, рассказы о связи города с Суворовым и роли в блокадном снабжении Ленинграда.

11:00–13:00 — Старая Ладога

Древняя столица Руси: курган Вещего Олега с панорамой Волхова, памятник Рюрику и Олегу, древние монастыри и Ладожская крепость 12 века, где сохранились фрески времён Александра Невского.

13:15–14:00 — обед

Домашняя кухня в кафе Старой Ладоги.

15:30–17:00 — крепость Орешек

Теплоходная переправа на Ореховый остров и экскурсия по средневековой цитадели. Вы узнаете о 700-летней истории крепости — от княжеской твердыни до героической обороны в Великую Отечественную войну.

20:00–20:30 — возвращение в Петербург

Вы узнаете:

  • почему Старая Ладога считается первой столицей Руси и какие легенды связаны с курганом вещего Олега
  • как крепость Ладога и монастыри на её берегах защищали путь из варяг в греки
  • почему крепость Орешек стала символом стойкости во время блокады Ленинграда
  • кто из известных узников содержался в Орешке и какую роль крепость играла в истории Российской империи
  • почему Новую Ладогу называют «маленьким Петербургом» и какую стратегическую миссию город выполнял во времена Суворова

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе с мягкими креслами, климат-контролем, ремнями безопасности, аудио- и видеосистемой. Свободная рассадка, подача за 15–30 минут до выезда
  • Оплата остатка стоимости возможна онлайн по ссылке из SMS, в офисе, банковским переводом или по счёту
  • Обед и ужин — по желанию за доплату
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1507 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальшеуменьшить

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
А
Ездили с сыном в Орешек, однодневный автобусный тур, с заездом в Ладогу. Очень понравилось и мне и сыну, хорошая организация, комфортабельный автобус, отличный автобусный гид. В самом Орешеке тоже повезло с гидом. Компанию рекомендую, желаю успехов и процветания!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не заехали. Экскурсии в крепости старой ладоги не было, гуляли сами.
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не+2
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не
Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не
Вам был полезен этот отзыв?
Е
отлично всё организованно
Вам был полезен этот отзыв?
Е
ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!
- программа не соответствует билету, отправленному гидом после бронирования: в программе указан завтрак, его не предоставляют - гиды от неизвестных агентств, а не гиды команды «Трипстера», как заявлено в бронировании,
читать дальшеуменьшить

о «трипстере» отзываются, как о «левом» сервисе бронирования, к которому и посылают с претензиями в случае разногласий - гид Татьяна на данной экскурсии 30 августа - НЕПРОФЕССИОНАЛ просто максимального уровня: хамство, отсутствие контакта с туристами, невыполнение обязанностей сопровождающего гида, в завершении - отказ от решения ситуации (опишу ниже), туристы были брошены в прямом смысле - водитель на маршруте первый раз, регулярно с маршрута сбивался (ехал под руководством гида), разговаривал по телефону за рулем, регулярно подвергал туристов опасности, при возникновении аварийной ситуации также проявил непрофессионализм в решении вопроса, в автобусе отсутствовали инструменты для ремонта, длительное время не мог решить вопрос с ремонтом и вызовом соответствующих служб - экскурсия не была проведена: по пути у автобуса лопнуло колесо, водитель не сразу заметил, но при обнаружении посторонних звуков заехал на заправку, где мы и провели 4 часа в полном неведении в отношении дальнейших действий в отношении возвращения в Санкт-Петербург (находились примерно в 100 км от города). Туристы были брошены всеми: гид не предоставляла информации, грубила туристам, потом вообще ушла от автобуса, никакого нового автобуса нам никто не предоставил, водитель не мог внятно объяснить дальнейших своих действий, все турфирмы и сервисы, через которых покупались путевки, ничем не помогли (в т ч и Трипстер), не было информации о возвращении в Санкт-Петербург, фирма-организатор никак не реагировала. В результате этих действий мы провели на заправке около 4 часов, самостоятельно покупали еду и воду, испытали массу стресса и естественно - вместо оплаченной экскурсии просто потерянное время. После замены колеса через 4 часа нас привезли в город позже предполагаемого времени возвращения, в результате чего у людей были сорваны планы. Автобус по факту вышел на маршрут с нарушениями всех требований безопасности. И да - кофе нельзя в салон, это единственное, что волновало водителя.
- об экскурсии ничего не могу сказать: ее практически не было - вопросы с возвратом денежных средств за экскурсию теперь тоже предлагают решать самостоятельно. Я уже не говорю про все дополнительные расходы и моральный ущерб.
По итогу, оформляя экскурсию на данном сайте, Вы получаете: неизвестную программу (то что написано в билете будет проигнорировано), неизвестно какого гида и из какой турфирмы, неисправный автобус, непрофессионального водителя, подвергающего вашу жизнь угрозе, и дополнительные финансовые затраты.

ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!
ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!
ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!
ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Орешек и Ладога: северные твердыни Руси»

Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
На машине
8 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Погрузитесь в историю Руси, посетив Старую Ладогу. Узнайте о князе Рюрике и древних монастырях, осмотрите крепость и курганы
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
На метеоре - в крепость Орешек
На метеоре
5.5 часов
58 отзывов
Групповая
На метеоре - в крепость Орешек
Скоростной трансфер в обе стороны, входные билеты и экскурсия по крепости
Начало: На причале «Зимняя канавка»
Сегодня в 13:40
Завтра в 10:40
4900 ₽ за человека
Крепости и усадьбы Северо-Запада
На автобусе
12 часов
638 отзывов
Групповая
Крепости и усадьбы Северо-Запада
Завтра в 08:30
10 июн в 08:00
3800 ₽ за человека
Крепости Северо-Запада: путешествие в Ивангород и Копорье
На автобусе
10 часов
36 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Крепости Северо-Запада: путешествие в Ивангород и Копорье
Познакомиться с древнерусской фортификацией - из Санкт-Петербурга
Начало: У метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:30
10 июн в 08:30
17 июн в 08:30
3800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
3750 ₽ за человека