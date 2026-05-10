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о «трипстере» отзываются, как о «левом» сервисе бронирования, к которому и посылают с претензиями в случае разногласий - гид Татьяна на данной экскурсии 30 августа - НЕПРОФЕССИОНАЛ просто максимального уровня: хамство, отсутствие контакта с туристами, невыполнение обязанностей сопровождающего гида, в завершении - отказ от решения ситуации (опишу ниже), туристы были брошены в прямом смысле - водитель на маршруте первый раз, регулярно с маршрута сбивался (ехал под руководством гида), разговаривал по телефону за рулем, регулярно подвергал туристов опасности, при возникновении аварийной ситуации также проявил непрофессионализм в решении вопроса, в автобусе отсутствовали инструменты для ремонта, длительное время не мог решить вопрос с ремонтом и вызовом соответствующих служб - экскурсия не была проведена: по пути у автобуса лопнуло колесо, водитель не сразу заметил, но при обнаружении посторонних звуков заехал на заправку, где мы и провели 4 часа в полном неведении в отношении дальнейших действий в отношении возвращения в Санкт-Петербург (находились примерно в 100 км от города). Туристы были брошены всеми: гид не предоставляла информации, грубила туристам, потом вообще ушла от автобуса, никакого нового автобуса нам никто не предоставил, водитель не мог внятно объяснить дальнейших своих действий, все турфирмы и сервисы, через которых покупались путевки, ничем не помогли (в т ч и Трипстер), не было информации о возвращении в Санкт-Петербург, фирма-организатор никак не реагировала. В результате этих действий мы провели на заправке около 4 часов, самостоятельно покупали еду и воду, испытали массу стресса и естественно - вместо оплаченной экскурсии просто потерянное время. После замены колеса через 4 часа нас привезли в город позже предполагаемого времени возвращения, в результате чего у людей были сорваны планы. Автобус по факту вышел на маршрут с нарушениями всех требований безопасности. И да - кофе нельзя в салон, это единственное, что волновало водителя.

- об экскурсии ничего не могу сказать: ее практически не было - вопросы с возвратом денежных средств за экскурсию теперь тоже предлагают решать самостоятельно. Я уже не говорю про все дополнительные расходы и моральный ущерб.

По итогу, оформляя экскурсию на данном сайте, Вы получаете: неизвестную программу (то что написано в билете будет проигнорировано), неизвестно какого гида и из какой турфирмы, неисправный автобус, непрофессионального водителя, подвергающего вашу жизнь угрозе, и дополнительные финансовые затраты.