Погрузитесь в историю северных земель России — от старейшей столицы Руси до героической крепости 20 века! Вы прогуляетесь по улочкам Старой и Новой Ладоги, увидите древние монастыри и фрески 12 века. А затем на теплоходе отправитесь на остров, где расположена крепость Орешек. Вас ждут живописные виды Волхова и рассказы о героях, оставивших след в истории страны.
Описание экскурсии
7:00–7:45 — отправление из Петербурга
Начало путешествия у Казанского собора, дополнительная посадка у станции метро «Улица Дыбенко».
9:45–11:00 — Новая Ладога
Прогулка по «миниатюрному Петербургу» на берегу Волхова: Николаевский проспект, Гостиный двор, рассказы о связи города с Суворовым и роли в блокадном снабжении Ленинграда.
11:00–13:00 — Старая Ладога
Древняя столица Руси: курган Вещего Олега с панорамой Волхова, памятник Рюрику и Олегу, древние монастыри и Ладожская крепость 12 века, где сохранились фрески времён Александра Невского.
13:15–14:00 — обед
Домашняя кухня в кафе Старой Ладоги.
15:30–17:00 — крепость Орешек
Теплоходная переправа на Ореховый остров и экскурсия по средневековой цитадели. Вы узнаете о 700-летней истории крепости — от княжеской твердыни до героической обороны в Великую Отечественную войну.
20:00–20:30 — возвращение в Петербург
Вы узнаете:
- почему Старая Ладога считается первой столицей Руси и какие легенды связаны с курганом вещего Олега
- как крепость Ладога и монастыри на её берегах защищали путь из варяг в греки
- почему крепость Орешек стала символом стойкости во время блокады Ленинграда
- кто из известных узников содержался в Орешке и какую роль крепость играла в истории Российской империи
- почему Новую Ладогу называют «маленьким Петербургом» и какую стратегическую миссию город выполнял во времена Суворова
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе с мягкими креслами, климат-контролем, ремнями безопасности, аудио- и видеосистемой. Свободная рассадка, подача за 15–30 минут до выезда
- Оплата остатка стоимости возможна онлайн по ссылке из SMS, в офисе, банковским переводом или по счёту
- Обед и ужин — по желанию за доплату
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1507 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ездили с сыном в Орешек, однодневный автобусный тур, с заездом в Ладогу. Очень понравилось и мне и сыну, хорошая организация, комфортабельный автобус, отличный автобусный гид. В самом Орешеке тоже повезло с гидом. Компанию рекомендую, желаю успехов и процветания!
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Несмотря на то, что автобус большой все прошло чётко. Посетили мужской монастырь, в женский даже не заехали. Экскурсии в крепости старой ладоги не было, гуляли сами.
+2
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Е
отлично всё организованно
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Е
ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!
- программа не соответствует билету, отправленному гидом после бронирования: в программе указан завтрак, его не предоставляют - гиды от неизвестных агентств, а не гиды команды «Трипстера», как заявлено в бронировании,
- программа не соответствует билету, отправленному гидом после бронирования: в программе указан завтрак, его не предоставляют - гиды от неизвестных агентств, а не гиды команды «Трипстера», как заявлено в бронировании,
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