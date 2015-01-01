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Криминальный Петербург

5
3 отзыва
Екатерина
Екатерина – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург — культурная столица ⭐️.

Многие именно так представляют северную столицу.

Величественные дворцы, великолепная архитектура, истории 📖 об императорах.

Я же вам покажу Петербург с другого ракурса.

Мы прогуляемся по Сенной площади и ее окрестностям — я расскажу, как этот район стал «нехорошим» местом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-11 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Криминальный Петербург
Криминальный Петербург

Что вы увидите

  • Переулок Бринько
  • Сенная площадь
Вас привлекают тайны? Хотите знать о темной жизни Северной столицы? Расскажем и об этом. Речь пойдет о знаменитом криминальном квартале XIX века, «Чреве Петербурга» - Сенной площади. Слава «нехорошего» места сохранялась за ней долгое время. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете, что такое «Вяземская лавра», и чем славился Таиров переулок. Мы вам поведаем о первых кабаках, местных борделях, ночлежках, жизни петербургских «мазуриков», «воровских малинах» и наиболее известных бандах Петрограда, а также о знаменитых сыщиках следственного отдела.
Истории Лешки Казака, Соньки Золотой ручки и многих других авторитетов криминального мира откроются перед вами на экскурсии Криминальный Петербург.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ст. м. Сенная площадь
Криминальный Петербург
Криминальный Петербург
Криминальный Петербург
Криминальный Петербург

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина
Екатерина
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3 отзыва оставили туристы

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