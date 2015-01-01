Вас привлекают тайны? Хотите знать о темной жизни Северной столицы? Расскажем и об этом. Речь пойдет о знаменитом криминальном квартале XIX века, «Чреве Петербурга» - Сенной площади. Слава «нехорошего» места сохранялась за ней долгое время. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете, что такое «Вяземская лавра», и чем славился Таиров переулок. Мы вам поведаем о первых кабаках, местных борделях, ночлежках, жизни петербургских «мазуриков», «воровских малинах» и наиболее известных бандах Петрограда, а также о знаменитых сыщиках следственного отдела.

Истории Лешки Казака, Соньки Золотой ручки и многих других авторитетов криминального мира откроются перед вами на экскурсии Криминальный Петербург.