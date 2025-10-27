Что объединяет Остапа Бендера и банкира Блокка? А Абрама Дранкова и первый российский сериал? Что скрывают «Эльфийский садик» и «Пушкинская, 10»? И как Лиговка стала криминальным феноменом и колыбелью авангардного театра? В поисках ответов мы посетим известные (и не очень) андеграундные пространства. А в финале поднимемся на смотровую лофт-проекта «Этажи».

Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Описание экскурсии

Финансовые тайны и прототип Остапа Бендера

Вы узнаете о первой финансовой пирамиде в России и истории предпринимателя Генриха Блокка — одного из возможных прообразов великого комбинатора.

Рождение российского кино

Откроете для себя новаторство Абрама Дранкова — человека, подарившего России первый игровой фильм, запечатлевшего Льва Толстого и создавшего культовую «Соньку Золотую Ручку».

Колыбель русского рока

Заглянем в «Эльфийский садик» — легендарное место встреч Виктора Цоя, Константина Кинчева и других культовых фигур андеграундной сцены.

Страсти по богеме

Подойдём к отелю «Пале Рояль» — здесь останавливались Маяковский, Чехов и Бунин, а за стенами гостиницы разгорались любовные интриги, драмы и даже происходили убийства.

Дух андеграунда

На территории центра «Пушкинская, 10» вы увидите улицу Джона Леннона и познакомитесь с одним из главных арт-пространств Петербурга.

Театр «Комедианты»

Рядом с ним поговорим о феномене Лиговки, её криминальной истории и влиянии на культурную среду. Также разберём, как театр «Комедианты» изменил театральное искусство.

Кинолокации Петербурга

По пути вспомним фильмы, действие которых разворачивалось на улицах и в зданиях, по которым пройдёт наша экскурсия.

Завершение на высоте

В финале поднимемся на смотровую площадку культурного кластера «Этажи» и насладимся панорамным видом на Северную столицу.

Организационные детали