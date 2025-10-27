Описание экскурсии
Финансовые тайны и прототип Остапа Бендера
Вы узнаете о первой финансовой пирамиде в России и истории предпринимателя Генриха Блокка — одного из возможных прообразов великого комбинатора.
Рождение российского кино
Откроете для себя новаторство Абрама Дранкова — человека, подарившего России первый игровой фильм, запечатлевшего Льва Толстого и создавшего культовую «Соньку Золотую Ручку».
Колыбель русского рока
Заглянем в «Эльфийский садик» — легендарное место встреч Виктора Цоя, Константина Кинчева и других культовых фигур андеграундной сцены.
Страсти по богеме
Подойдём к отелю «Пале Рояль» — здесь останавливались Маяковский, Чехов и Бунин, а за стенами гостиницы разгорались любовные интриги, драмы и даже происходили убийства.
Дух андеграунда
На территории центра «Пушкинская, 10» вы увидите улицу Джона Леннона и познакомитесь с одним из главных арт-пространств Петербурга.
Театр «Комедианты»
Рядом с ним поговорим о феномене Лиговки, её криминальной истории и влиянии на культурную среду. Также разберём, как театр «Комедианты» изменил театральное искусство.
Кинолокации Петербурга
По пути вспомним фильмы, действие которых разворачивалось на улицах и в зданиях, по которым пройдёт наша экскурсия.
Завершение на высоте
В финале поднимемся на смотровую площадку культурного кластера «Этажи» и насладимся панорамным видом на Северную столицу.
Организационные детали
- Просим вас прибыть на место встречи заранее, за 5 минут до начала. К сожалению, мы не сможем долго ждать опаздывающих
- К прогулке не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения
- Экскурсии проводятся даже в пасмурную погоду и дождь — подарим дождевик
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Возможно провести экскурсию индивидуально: если вас 1-2 чел. — 3000 ₽ за чел., если вас 3 и более чел. — 2500 ₽ за чел.
ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Потрясающая экскурсовод Дарьюшка погрузила в историю неформального Петербурга)) очень классная подача, время полетело незаметно, было интересно, познавательно и весело🤭
Рекомедосьончик!