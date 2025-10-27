Мои заказы

Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель

Путешествие в мир афер, андеграунда и (не) признанных гениев
Что объединяет Остапа Бендера и банкира Блокка? А Абрама Дранкова и первый российский сериал? Что скрывают «Эльфийский садик» и «Пушкинская, 10»? И как Лиговка стала криминальным феноменом и колыбелью авангардного театра? В поисках ответов мы посетим известные (и не очень) андеграундные пространства. А в финале поднимемся на смотровую лофт-проекта «Этажи».
5
20 отзывов
Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель© Виктор
Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель© Виктор
Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель© Виктор
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Описание экскурсии

Финансовые тайны и прототип Остапа Бендера

Вы узнаете о первой финансовой пирамиде в России и истории предпринимателя Генриха Блокка — одного из возможных прообразов великого комбинатора.

Рождение российского кино

Откроете для себя новаторство Абрама Дранкова — человека, подарившего России первый игровой фильм, запечатлевшего Льва Толстого и создавшего культовую «Соньку Золотую Ручку».

Колыбель русского рока

Заглянем в «Эльфийский садик» — легендарное место встреч Виктора Цоя, Константина Кинчева и других культовых фигур андеграундной сцены.

Страсти по богеме

Подойдём к отелю «Пале Рояль» — здесь останавливались Маяковский, Чехов и Бунин, а за стенами гостиницы разгорались любовные интриги, драмы и даже происходили убийства.

Дух андеграунда

На территории центра «Пушкинская, 10» вы увидите улицу Джона Леннона и познакомитесь с одним из главных арт-пространств Петербурга.

Театр «Комедианты»

Рядом с ним поговорим о феномене Лиговки, её криминальной истории и влиянии на культурную среду. Также разберём, как театр «Комедианты» изменил театральное искусство.

Кинолокации Петербурга

По пути вспомним фильмы, действие которых разворачивалось на улицах и в зданиях, по которым пройдёт наша экскурсия.

Завершение на высоте

В финале поднимемся на смотровую площадку культурного кластера «Этажи» и насладимся панорамным видом на Северную столицу.

Организационные детали

  • Просим вас прибыть на место встречи заранее, за 5 минут до начала. К сожалению, мы не сможем долго ждать опаздывающих
  • К прогулке не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения
  • Экскурсии проводятся даже в пасмурную погоду и дождь — подарим дождевик
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Возможно провести экскурсию индивидуально: если вас 1-2 чел. — 3000 ₽ за чел., если вас 3 и более чел. — 2500 ₽ за чел.

ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1151 туриста
Приветствую! С 2021 года я посвящаю себя проведению экскурсий по Петербургу. Работаю с талантливыми гидами, с которыми мы дарим путешественникам уникальные впечатления. Наша миссия — раскрыть все тайны и очарование города, чтобы каждая поездка оставила след в вашей памяти.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Светлана)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Светлана)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Светлана)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Светлана)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Ольга)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Ольга)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Ольга)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Ольга)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Дарья)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Елена)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Елена)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Елена)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Елена)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Елена)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Юлия)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Юлия)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Юлия)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Юлия)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Юлия)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Марина)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Марина)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Марина)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Марина)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Марина)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Марина)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Марина)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Марина)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Татьяна)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Татьяна)Скрытые истории Петербурга: альтернативный путеводитель (Татьяна)
С
Светлана
27 окт 2025
Экскурсовод Даша провела очень интересную экскурсию. Своим артистизмом завараживала нас на протяжении всего путешествия, что делала его не забываемым. Спасибо)))
Экскурсовод Даша провела очень интересную экскурсию. Своим артистизмом завараживала нас на протяжении всего путешествия, что делалаЭкскурсовод Даша провела очень интересную экскурсию. Своим артистизмом завараживала нас на протяжении всего путешествия, что делалаЭкскурсовод Даша провела очень интересную экскурсию. Своим артистизмом завараживала нас на протяжении всего путешествия, что делалаЭкскурсовод Даша провела очень интересную экскурсию. Своим артистизмом завараживала нас на протяжении всего путешествия, что делала
Ольга
Ольга
10 окт 2025
Нам повезло, бронировали экскурсию в мини группу, а по факту состоялась индивидуальная экскурсия на двух человек. Дарья - замечательный рассказчик, яркая, открытая, эмоциональная. Свою тему раскрывает, со временем поролнит свои знания и станет профи. Успехов, Дарья! В целом нам понравилось. Чудесная дружеская прогулка получилась. Рекомендую
Нам повезло, бронировали экскурсию в мини группу, а по факту состоялась индивидуальная экскурсия на двух человек.Нам повезло, бронировали экскурсию в мини группу, а по факту состоялась индивидуальная экскурсия на двух человек.Нам повезло, бронировали экскурсию в мини группу, а по факту состоялась индивидуальная экскурсия на двух человек.Нам повезло, бронировали экскурсию в мини группу, а по факту состоялась индивидуальная экскурсия на двух человек.
А
Андрей
28 сен 2025
Интересное содержание. Истории о жителях города, которые Вы не услышите на "классических" маршрутах.
Н
Наталья
27 сен 2025
Прекрасная экскурсия, немного не обычного формата. Но там же и написано. Что альтернативная. Очень интересная гид,от Даши просто в восторге. Время пролетело не заметно. Хотя эта экскурсия была уже вечерняя и вторая по счёту, думали не хватит сил. Но было абсолютно не скучно, интересно, хотелось еще продолжения, но увы время вышло. Пожалуй это единственный недостаток.
М
Маргарита
23 сен 2025
Потрясающая экскурсия по центру с окончанием на панорамной крыше на лиговском! Экскурсовод Дарья рассказывает очень интересно, познавательно и с юмором, познакомила нас с величайшим мошенником начала 20 века - Генрихом Блоком, Ханжонковым - родоначальником конематографа и некоторыми другими знаменитыми личностями! Кроме того, посмотрели несколько парадных, прошлись лабиринтами дворов между центральными улицами, а так же побывали в арт-пространстве на пушкинской 10.
В
Владимир
23 сен 2025
все понравилось очень особенно Дарьюшка гид))
Дарья
Дарья
6 сен 2025
Виктор - супергид. Экскурсия по самым интересным андеграундным точкам, очень понравилась. ❤️
Виктор - супергид. Экскурсия по самым интересным андеграундным точкам, очень понравилась. ❤️
К
Кирилл
5 сен 2025
Отличная экскурсия по интересным местам. отличное сочетание истории, культуры и архитектуры того времени. спасибо большое!
Н
Наталия
2 сен 2025
Экскурсия с Дарьюшкой понравилась, узнали много интересных фактов, подача материала с юмором. Всем советуем.
Т
Татьяна
30 авг 2025
Если вы хотите отлично провести время, послушать любопытные истории, пройти небанальным маршрутом, то с Дарьюшкой вам по пути! Спасибо за впечатления!
Алёна
Алёна
28 авг 2025
Потрясающие ребята в команде, отлично провела время, от просто новых знаний и волшебного маршрута, до обычной межличностной беседы - гиды замечательные.
Е
Елена
23 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, нетривиальная, интересная, познавательная, мы такие любим) гид Дарьюшка просто супер👍все очень интересно, с юмором, необычные локации и экскурс в прошлое, спасибо за интересные 2,5 часа👏
Экскурсия очень понравилась, нетривиальная, интересная, познавательная, мы такие любим) гид Дарьюшка просто супер👍все очень интересно, сЭкскурсия очень понравилась, нетривиальная, интересная, познавательная, мы такие любим) гид Дарьюшка просто супер👍все очень интересно, сЭкскурсия очень понравилась, нетривиальная, интересная, познавательная, мы такие любим) гид Дарьюшка просто супер👍все очень интересно, сЭкскурсия очень понравилась, нетривиальная, интересная, познавательная, мы такие любим) гид Дарьюшка просто супер👍все очень интересно, сЭкскурсия очень понравилась, нетривиальная, интересная, познавательная, мы такие любим) гид Дарьюшка просто супер👍все очень интересно, с
Юлия
Юлия
21 авг 2025
Замечательная экскурсия!
Потрясающая экскурсовод Дарьюшка погрузила в историю неформального Петербурга)) очень классная подача, время полетело незаметно, было интересно, познавательно и весело🤭
Рекомедосьончик!
Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!
Марина
Марина
21 авг 2025
Спасибо организаторам, все прошло отлично) экскурсовод Дарья очень приятная и вовлеченная) экскурсия интересная, содержательная
Спасибо организаторам, все прошло отлично) экскурсовод Дарья очень приятная и вовлеченная) экскурсия интересная, содержательнаяСпасибо организаторам, все прошло отлично) экскурсовод Дарья очень приятная и вовлеченная) экскурсия интересная, содержательнаяСпасибо организаторам, все прошло отлично) экскурсовод Дарья очень приятная и вовлеченная) экскурсия интересная, содержательнаяСпасибо организаторам, все прошло отлично) экскурсовод Дарья очень приятная и вовлеченная) экскурсия интересная, содержательнаяСпасибо организаторам, все прошло отлично) экскурсовод Дарья очень приятная и вовлеченная) экскурсия интересная, содержательнаяСпасибо организаторам, все прошло отлично) экскурсовод Дарья очень приятная и вовлеченная) экскурсия интересная, содержательнаяСпасибо организаторам, все прошло отлично) экскурсовод Дарья очень приятная и вовлеченная) экскурсия интересная, содержательнаяСпасибо организаторам, все прошло отлично) экскурсовод Дарья очень приятная и вовлеченная) экскурсия интересная, содержательная
Татьяна
Татьяна
20 авг 2025
Экскурсовод обаятельная Дарьюшка(именно так) увлекательно провела экскурсию, поделилась интересными фактами из жизни неординарных петербуржцев, провела необычными маршрутами. Получили удовольствие от такой прогулки по любимому Питеру. Подойдет всем, начиная с подросткового возраста. Прогулка длинная, будьте готовы.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Пешая
2 часа
231 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга
Прогулка по скрытым уголкам Петербурга, где яркие граффити и паблик-арт оживляют городские дворы и улицы, создавая уникальную атмосферу
Начало: Невский проспект
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
от 3950 ₽ за всё до 10 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Приключения в Петербурге: романтика крыш и скрытых дворов и парадных
Пешая
2 часа
9 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Приключения в Петербурге: романтика крыш и скрытых дворов и парадных
Начало: Загородный проспект, 2
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
1450 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге