38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Особенный район Петербурга

Целый век, с 1840-х до 1940-х годов, Лиговка была известна как самое криминогенное место в городе. Я расскажу, почему именно здесь с открытием «Государственного общества призора» (ГОП) появилась и развивалась субкультура «гопников» и покажу, где располагался самый известный в городе на Неве рынок краденых товаров. Мы погуляем по старейшему воровскому микрорайону Петербурга — Холмушам — и поговорим о том, какую роль жители криминальной рабочей окраины сыграли в трех русских революциях XX века. Вы узнаете и о том, как закончилась бандитская история Лиговки, и сравните современную жизнь района с его мрачной славой.

Воровская культура Лиговки

На экскурсии вы узнаете, что криминальный район Санкт-Петербурга славится не только кражами, но и особой культурой. Жители Лиговки прошлого века представляли собой отдельное сословие, жившее по своим законам и обычаям. Расскажу истории оригинальных и искусных воров: Соньки Золотой Ручки, Ольги Штерн, Леньки Пантелеева. Узнав об изобретательности воров, вы погрузитесь в необычную жизнь рабочей окраины: воры, беглые каторжники, жулики всех мастей, сутенеры, проститутки, вечно мрачные ямщики… Вы узнаете Лиговку через биографии ее лихих героев. А еще поговорим о воровском искусстве и предыстории знаменитых песен «Гоп со смыком» и «Мурка».