38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Криминальное прошлое Лиговского проспекта

Прикоснуться к истории самого опасного района через биографии бандитов и воров
Современная жизнь Лиговского проспекта и окрестностей не похожа на ту, которая кипела здесь в 19 и 20 веках. В подворотнях и дворах Лиговки блистательная Северная столица открывается с нового ракурса.

Через лихие истории из преступного прошлого вы погрузитесь в воровскую культуру Петербурга, а сюжеты об изобретательных выдумках непременно вас удивят.
5
222 отзыва
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Криминальное прошлое Лиговского проспекта

Описание экскурсии

Особенный район Петербурга

Целый век, с 1840-х до 1940-х годов, Лиговка была известна как самое криминогенное место в городе. Я расскажу, почему именно здесь с открытием «Государственного общества призора» (ГОП) появилась и развивалась субкультура «гопников» и покажу, где располагался самый известный в городе на Неве рынок краденых товаров. Мы погуляем по старейшему воровскому микрорайону Петербурга — Холмушам — и поговорим о том, какую роль жители криминальной рабочей окраины сыграли в трёх русских революциях 20-го века. Вы раскроете, как закончилась бандитская история Лиговки, и сравните современную жизнь района с его мрачной славой.

Воровская культура Лиговки

На экскурсии вы узнаете, что криминальный район Санкт-Петербурга славится не только кражами, но и особой культурой. Жители Лиговки прошлого века представляли собой отдельное сословие, жившее по своим законам и обычаям. Сонька Золотая Ручка, Ольга Штерн, Лёнька Пантелеев — их биографии погрузят вас в необычную жизнь рабочей окраины. Вы узнаете Лиговку через судьбы её лихих героев, среди которых были беглые каторжники, жулики всех мастей, сутенёры и проститутки… А ещё поговорим о воровском искусстве и предыстории знаменитых песен «Гоп со смыком» и «Мурка».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или (в редких случаях) другой гид.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2406 туристов
Провожу кулинарно-просветительские, рок-н-ролльно-исторические, мистические и романтические экскурсии в формате дружеской прогулки по Санкт-Петербургу — Петрограду — Ленинграду.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 222 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
218
4
4
3
2
1
Лада
Спасибо Александру! Очень хотелось бы попасть на все его экскурсии. Было очень интересно.
Спасибо Александру! Очень хотелось бы попасть на все его экскурсии. Было очень интересно.
Спасибо Александру! Очень хотелось бы попасть на все его экскурсии. Было очень интересно.
Спасибо Александру! Очень хотелось бы попасть на все его экскурсии. Было очень интересно.
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Ю
Хочется выразить огромную благодарность Александру за экскурсию по Лиговскому. Мы не первый раз в Питере, но узнали очень много интересного, посетили такие места, о которых сами никогда бы не узнали. 4 часа пролетели на одном дыхании и особенно хочется отметить, что информация не была перегружена, а наоборот, очень интересна и легка к восприятию, у Александра отличное чувство юмора! Спасибо!
Хочется выразить огромную благодарность Александру за экскурсию по Лиговскому. Мы не первый раз в Питере, но
Хочется выразить огромную благодарность Александру за экскурсию по Лиговскому. Мы не первый раз в Питере, но
Хочется выразить огромную благодарность Александру за экскурсию по Лиговскому. Мы не первый раз в Питере, но
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Б
превосходная экскурсия, интересная, много интересной информации
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А
«Это была самая лучшая прогулка по Питеру» — так мы сказали хором после экскурсии с Александром. Ходили семьей и сказать, что мы в восторге, буквально ничего не сказать. Очень интересно,
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не тривиально, узнали много нового, интересных историй и фактов. На все 100% чувствуется совершенный профессионализм гида! Александр точно знает о чем говорит, как заинтересовать и вести безупречно мысль от и до. Экскурсия шла 4 часа, может показаться, что долго, НО! слишком интересно и время пролетает незаметно. Александр давал нам немного времени передохнуть, посидеть, чтобы было попроще, за что отдельное спасибо, это было очень нужно.
Ну и благодаря экскурсии совсем по-другому взглянули на Лиговку, да и на город в целом.
Рекомендуем экскурсию на 100 из 100! Если вы хотите чего-то не стандартного, без монотонных пересказов учебников, то Александр вам точно даст этого сполна!
Единственное почему планирую вернуться в город, это попасть на экскурсии к Александру. Спасибо огромное!!!

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Е
Александр — великолепный рассказчик, который знает об изнанке Лиговки всё и даже больше. Было интересно слушать истории о знаменитой Соньке Золотой Ручке, великой комбинаторше Лиговки Ольги фон Штейн и леденящих душу событиях в Чубаровском переулке. Подача материала динамичная, с юмором, без занудства и сухих дат. Маршрут по питерским подворотням составлен идеально. Спасибо Александру за прекрасную экскурсию!
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Оксана
Александр,кладезь ценной информации и интересный рассказчик.
На минуточку на морозе 4 часа пролетели очень быстро.
Заходили в интересные места.
Одна из самых ярких и запоминающихся экскурсий.
Спасибо Вам!
Удачи и благодарных гостей)
Александр,кладезь ценной информации и интересный рассказчик.
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