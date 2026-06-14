38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Целый век, с 1840-х до 1940-х годов, Лиговка была известна как самое криминогенное место в городе. Я расскажу, почему именно здесь с открытием «Государственного общества призора» (ГОП) появилась и развивалась субкультура «гопников» и покажу, где располагался самый известный в городе на Неве рынок краденых товаров. Мы погуляем по старейшему воровскому микрорайону Петербурга — Холмушам — и поговорим о том, какую роль жители криминальной рабочей окраины сыграли в трёх русских революциях 20-го века. Вы раскроете, как закончилась бандитская история Лиговки, и сравните современную жизнь района с его мрачной славой.
Воровская культура Лиговки
На экскурсии вы узнаете, что криминальный район Санкт-Петербурга славится не только кражами, но и особой культурой. Жители Лиговки прошлого века представляли собой отдельное сословие, жившее по своим законам и обычаям. Сонька Золотая Ручка, Ольга Штерн, Лёнька Пантелеев — их биографии погрузят вас в необычную жизнь рабочей окраины. Вы узнаете Лиговку через судьбы её лихих героев, среди которых были беглые каторжники, жулики всех мастей, сутенёры и проститутки… А ещё поговорим о воровском искусстве и предыстории знаменитых песен «Гоп со смыком» и «Мурка».
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или (в редких случаях) другой гид.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2406 туристов
Провожу кулинарно-просветительские, рок-н-ролльно-исторические, мистические и романтические экскурсии в формате дружеской прогулки по Санкт-Петербургу — Петрограду — Ленинграду.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 222 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
218
4
4
3
–
2
–
1
–
Лада
Спасибо Александру! Очень хотелось бы попасть на все его экскурсии. Было очень интересно.
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Ю
Юлия
Хочется выразить огромную благодарность Александру за экскурсию по Лиговскому. Мы не первый раз в Питере, но узнали очень много интересного, посетили такие места, о которых сами никогда бы не узнали. 4 часа пролетели на одном дыхании и особенно хочется отметить, что информация не была перегружена, а наоборот, очень интересна и легка к восприятию, у Александра отличное чувство юмора! Спасибо!
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Б
Бубенова
превосходная экскурсия, интересная, много интересной информации
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А
Арина
«Это была самая лучшая прогулка по Питеру» — так мы сказали хором после экскурсии с Александром. Ходили семьей и сказать, что мы в восторге, буквально ничего не сказать. Очень интересно, читать дальшеуменьшить
не тривиально, узнали много нового, интересных историй и фактов. На все 100% чувствуется совершенный профессионализм гида! Александр точно знает о чем говорит, как заинтересовать и вести безупречно мысль от и до. Экскурсия шла 4 часа, может показаться, что долго, НО! слишком интересно и время пролетает незаметно. Александр давал нам немного времени передохнуть, посидеть, чтобы было попроще, за что отдельное спасибо, это было очень нужно. Ну и благодаря экскурсии совсем по-другому взглянули на Лиговку, да и на город в целом. Рекомендуем экскурсию на 100 из 100! Если вы хотите чего-то не стандартного, без монотонных пересказов учебников, то Александр вам точно даст этого сполна! Единственное почему планирую вернуться в город, это попасть на экскурсии к Александру. Спасибо огромное!!!
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Е
Елена
Александр — великолепный рассказчик, который знает об изнанке Лиговки всё и даже больше. Было интересно слушать истории о знаменитой Соньке Золотой Ручке, великой комбинаторше Лиговки Ольги фон Штейн и леденящих душу событиях в Чубаровском переулке. Подача материала динамичная, с юмором, без занудства и сухих дат. Маршрут по питерским подворотням составлен идеально. Спасибо Александру за прекрасную экскурсию!
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Оксана
Александр,кладезь ценной информации и интересный рассказчик. На минуточку на морозе 4 часа пролетели очень быстро. Заходили в интересные места. Одна из самых ярких и запоминающихся экскурсий. Спасибо Вам! Удачи и благодарных гостей)
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