38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Современная жизнь Лиговского проспекта и окрестностей не похожа на ту, которая кипела здесь в 19 и 20 веках. В подворотнях и дворах Лиговки блистательная Северная столица открывается с нового ракурса. Через лихие истории из преступного прошлого вы погрузитесь в воровскую культуру Петербурга, а сюжеты об изобретательных выдумках непременно вас удивят.

Описание экскурсии

Особенный район Петербурга

Целый век, с 1840-х до 1940-х годов, Лиговка была известна как самое криминогенное место в городе. Я расскажу, почему именно здесь с открытием «Государственного общества призора» (ГОП) появилась и развивалась субкультура «гопников» и покажу, где располагался самый известный в городе на Неве рынок краденых товаров. Мы погуляем по старейшему воровскому микрорайону Петербурга — Холмушам — и поговорим о том, какую роль жители криминальной рабочей окраины сыграли в трёх русских революциях 20-го века. Вы раскроете, как закончилась бандитская история Лиговки, и сравните современную жизнь района с его мрачной славой.

Воровская культура Лиговки

На экскурсии вы узнаете, что криминальный район Санкт-Петербурга славится не только кражами, но и особой культурой. Жители Лиговки прошлого века представляли собой отдельное сословие, жившее по своим законам и обычаям. Сонька Золотая Ручка, Ольга Штерн, Лёнька Пантелеев — их биографии погрузят вас в необычную жизнь рабочей окраины. Вы узнаете Лиговку через судьбы её лихих героев, среди которых были беглые каторжники, жулики всех мастей, сутенёры и проститутки… А ещё поговорим о воровском искусстве и предыстории знаменитых песен «Гоп со смыком» и «Мурка».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или (в редких случаях) другой гид.