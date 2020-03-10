38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Криминальное прошлое Лиговского проспекта

Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров

Александр
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Александр – ваш гид
Современная жизнь Лиговского проспекта и окрестностей не похожа на ту, которая кипела здесь в XIX и XX веках.

Узнав лихие истории из преступного прошлого, вы погрузитесь в воровскую культуру Петербурга, а сюжеты об изобретательных выдумках искусных воров точно смогут вас удивить.

Посмотрите на Северную столицу с нового ракурса, прогулявшись по подворотням, дворам и улочкам Лиговки.
От
2500 ₽
2000 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Встреча В районе метро «Площадь Восстания»
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У этой экскурсии38 отзывов
4.95
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Криминальное прошлое Лиговского проспекта

Что вас ожидает

Особенный район Петербурга
Целый век, с 1840-х до 1940-х годов, Лиговка была известна как самое криминогенное место в городе. Я расскажу, почему именно здесь с открытием «Государственного общества призора» (ГОП) появилась и развивалась субкультура «гопников» и покажу, где располагался самый известный в городе на Неве рынок краденых товаров. Мы погуляем по старейшему воровскому микрорайону Петербурга — Холмушам — и поговорим о том, какую роль жители криминальной рабочей окраины сыграли в трех русских революциях XX века. Вы узнаете и о том, как закончилась бандитская история Лиговки, и сравните современную жизнь района с его мрачной славой.

Воровская культура Лиговки
На экскурсии вы узнаете, что криминальный район Санкт-Петербурга славится не только кражами, но и особой культурой. Жители Лиговки прошлого века представляли собой отдельное сословие, жившее по своим законам и обычаям. Расскажу истории оригинальных и искусных воров: Соньки Золотой Ручки, Ольги Штерн, Леньки Пантелеева. Узнав об изобретательности воров, вы погрузитесь в необычную жизнь рабочей окраины: воры, беглые каторжники, жулики всех мастей, сутенеры, проститутки, вечно мрачные ямщики… Вы узнаете Лиговку через биографии ее лихих героев. А еще поговорим о воровском искусстве и предыстории знаменитых песен «Гоп со смыком» и «Мурка».

Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Криминальное прошлое Лиговского проспекта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В районе метро «Площадь Восстания».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Мне 40 лет. Как знаток-любитель более 10 лет занимаюсь экскурсионной деятельностью. Неформальный Ленинград 1970-1990 годов, кулинария и зафасадная история города на Неве — основные темы моих экскурсий. Все экскурсии являются пешими, проходят по нетипичным маршрутам в формате дружеской прогулки.
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия пролетела молнейностно, но готовьтесь 4 часа по холоду или выбирайте летнее время:) экскурсовод вовлечён в рассказ, таким Питер мы не видели. О самой экскурсии, именно о материале, у меня остался неприятный осадок и дело в описываемых событиях, нужно быть готовым, что речь пойдет о бандах, кровавой мести, изнасилованиях в подробностях, жестоких убийствах, алкоголизме, мошенничестве. Окунешься глубоко, на сутки эмоций хватает
7 марта 2020
Александр- очень пунктуальный, организованный и клиентоориентированный гид. С ним просто и приятно. Замечательная речь, без мусорных слов,и, очевидно, рассказов у Александра не счесть. Все было интересно. Но, видимо, с темой экскурсии мы промахнулись, в чем абсолютно нет вины Александра. Просто. приезжая из маленького города, привыкли восторгаться величием, неповторимой красотой и уникальностью северной столицы. Здесь же вместе с криминальным прошлым открывается не самая красивая. а порой и уродливая часть города, что оставляет какое то слегка неприятное послевкусие.... Еще раз повторюсь, это не к Александру претензии, а инфо для людей, которые будут выбирать экскурсии. Александру большое спасибо!
24 февраля 2020
Влюбились в Александра окончательно на 20-й минуте. Никогда не видела, чтобы муж 5,5 часов улыбался, тем более на экскурсии)). Стоимость за полдня 1000 руб. От чаевых наш рассказчик отказался. В чем подвох? Такое ощущение, что он не ради денег проводит пешеходные прогулки, а ради собственного удовольствия. Странный, не правда ли?))))))
2 февраля 2020
От души рекомендую этого гида! Легкий, контактный человек, любящий и знающий свой город.. С первых минут располагает к себе. Необыкновенно быстро пролетело ПЯТЬ часов нашей прогулки-экскурсии. Мы с сыном были на таком подъёме, что попрощавшись с Александром, ещё и ещё бродили по городу , делясь впечатлениями от увиденного и услышанного. Александр прекрасно владеет не только материалом по выбранной нами теме экскурсии. Сколько интересного мы узнали, например, о кулинарных нововведениях, которые появились именно в Питере! Попросите обязательно рассказать про Петра и кровяные колбаски) Мы поговорили и о блокаде, и об известных людях, и о штурме Зимнего. и о Викторе Цое... Всё эти факты и личности были очень гармонично "вплетены" в тему нашей экскурсии. Лучший гид! Рекомендую!
7 января 2020
Мы благодарим Александра за очень интересную и познавательную экскурсию про Лиговский проспект. Обязательно пойдём на другие его экскурсии. Александр отличный рассказчик.
5 января 2020
Отличная экскурсия!
Как всегда у Александра интересная тема, отличная подача материала и интересные локации.
Жаль что всего 4 часа. Время пролетает совершенно незаметно. Хочется ходить и слушать бесконечно.
Огромное спасибо!
5 января 2020
Великолепная экскурсия. Ярко и захватывающе раскрыта тема. Рекомендую, будет интересно, как коренным жителям, так и гостям нашего города.
3 января 2020
Отличная экскурсия, узнала много нового и интересного. Прониклась историями про лиговских бандитов. Очень советую!!!
9 декабря 2019
Экскурсия произвела самые положительные впечатления! Очень интересная и познавательная прогулка! 4 часа пролетели незаметно! Спасибо гиду за потрясающую атмосферу и рассказ!
8 декабря 2019
Экскурсия удивительная, красиво представлена информация, Александра хотелось слушать, в каждом новом дворе Лиговки открывалась своя история. Спасибо, обязательно посоветуем эту экскурсию друзьям.
Ещё 28 отзывов

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