Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мистическую атмосферу Санкт-Петербурга. Участники смогут посетить такие загадочные места, как Ротонда, двор-граффити и дом Толстого. В ходе прогулки раскроются тайны знаменитых личностей, таких как Распутин и Лёнька Пантелеев.
Путешествие по криминальному миру 20 века позволит увидеть город с новой стороны и загадать желание в круглом дворе
Путешествие по криминальному миру 20 века позволит увидеть город с новой стороны и загадать желание в круглом дворе
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Погружение в мистические легенды
- 🏛 Посещение уникальных локаций
- 🕵️♂️ Узнать тайны Распутина
- 🏰 Исследовать криминальный мир 20 века
- 🌟 Загадать желание в круглом дворе
Что можно увидеть
- Ротонда
- Двор-граффити
- Дом Распутина
- Дворы Елисеевых
- Круглый двор
- Дом Толстого
- Дворы-колодцы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ротонду — знаменитую таинственную парадную
- секретный двор-граффити, где, по слухам, до сих пор проводят некие ритуалы
- дворик, где когда-то жил сам Распутин
- дворы Елисеевых с каретными полозьями, шикарным декором и квартирой «вампиров»
- круглый двор — место, где исполняются желания
- дом Толстого с его «нехорошей квартирой» и масонскими символами
- устрашающие дворы-колодцы
Вы узнаете:
- откуда взялись знаменитые мистические легенды
- что на самом деле скрывает Ротонда (и правда ли, что в ней бесследно исчезали люди)
- историю самой знаменитой купеческой семьи — Елисеевых
- кем на самом деле был Распутин: дьяволом или божьим посланником
- каким был мир Лёньки Пантелеева
Кому подойдёт экскурсия
Интересно будет путешественникам любого возраста. С вас — отсутствие скептицизма, с нас — погружение в мир тайн, загадок и необъяснимых исторических событий.
Организационные детали
- Можно провести экскурсию в индивидуальном формате (2500 ₽ за человека), подробности обсуждайте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1150 ₽
|Дети 8-12 лет
|950 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 660 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Санкт-Петербург. Мы создали уникальные авторские маршруты, которые получают множество восхищённых отзывов. С удовольствием проведём вас по самым интересным и секретным местам, чтобы разделить нашу любовь к городу и подарить вам яркие эмоции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Отличный гид- интереснейших, творческих, ких человек, информацию доносит замечательно. Время пролетело очень быстро, информации много, интересная. Благодарю за прекрасно проведенное время. 👍
Г
Галина
13 окт 2025
Мы заказывали индивидуальную экскурсию. Нам безумно все понравилось! Атмосфера, интересные легенды, это новый взгляд на Петербург. Очень понравилось! Дарья очень классный экскурсовод. Шутила, интересно рассказывала, иногда аж мурашки пробивали.
М
Марина
8 окт 2025
Понравилась вечерняя экскурсия, для мистики самое подходящее время:). Гид рассказывала с таким интересом истории, где быль переплеталась с вымыслом. Посетили закрытые дворы, парадные и те, что открыты, но без гида не узнала бы интересные моменты, например куда встать наверху ротонды, чтобы звук говорящего слышался сзади.
Юлия
2 окт 2025
Вклад-потрясающий!)
Во-первых меня впечатлили его собственные стихи, с которых он начал экскурсию.
И дальше было всё не менее интересно и приятно для слуха.
Моей подруге немного не хватило мистики, мне, в принципе, хватило, но если бы её было ещё больше, было бы ещё круче, я не против).
Спасибо за классную экскурсию и прекрасно и интересно проведённое время
Во-первых меня впечатлили его собственные стихи, с которых он начал экскурсию.
И дальше было всё не менее интересно и приятно для слуха.
Моей подруге немного не хватило мистики, мне, в принципе, хватило, но если бы её было ещё больше, было бы ещё круче, я не против).
Спасибо за классную экскурсию и прекрасно и интересно проведённое время
Алена
13 сен 2025
Рекомендую!
Ирина
9 сен 2025
Отличная экскурсия в сопровождении харизматичного экскурсовода Дениса. Было очень интересно узнать про миры славянской мифологии, историю самого мистического произведения Достоевского "Двойник" и его встречу с призраком погибшего императора.
Также впечатлили парадные-ротонды, особенно та, что с порталом в ад.
Очень рекомендую экскурсию!
Также впечатлили парадные-ротонды, особенно та, что с порталом в ад.
Очень рекомендую экскурсию!
Владлена
25 авг 2025
Замечательная экскурсия!!!
Спасибо большое экскурсоводу Никите. Очень понравилось его повествование: поведал нам о многих интересных легендах, мифах,раскрыл особенности некоторых значимых для Питера личностей +много интересных фактов и незабываемые эмоции, питерский юмор🤣👍🏻Я посетила новые для себя места, наслаждаясь очень содержательным повествованием)
Спасибо также организаторам, все очень быстро и четко)
Рекомендую эту экскурсию ❤️🫠
Спасибо большое экскурсоводу Никите. Очень понравилось его повествование: поведал нам о многих интересных легендах, мифах,раскрыл особенности некоторых значимых для Питера личностей +много интересных фактов и незабываемые эмоции, питерский юмор🤣👍🏻Я посетила новые для себя места, наслаждаясь очень содержательным повествованием)
Спасибо также организаторам, все очень быстро и четко)
Рекомендую эту экскурсию ❤️🫠
Марина
11 авг 2025
Крутейшая необычная экскурсия. Родители и сын 16 лет были в восторге! Экскурсий много, а Ваша уникальная, интересная, запоминающаяся. Мистика 100%
Э
Эльвира
8 авг 2025
Не понравилась экскурсия от слова совсем! Из пальца высосана информация, придуманная на ходу. Видно экскурсовод совершенно случайный человек в этой сфере. Жаль, пришлось покинуть раньше времени окончания. А ведь было мнение, что в Питере лучшие экскурсоводы
Алина
Ответ организатора:
Эльвира, нам очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление.
Гид сообщил, что вы ушли в первой половине экскурсии потому что
Гид сообщил, что вы ушли в первой половине экскурсии потому что
Дарья
21 июл 2025
Экскурсия понравилась! Прекрасный вариант, если вы хотите легкой экскурсии по центру, без перегруза сухими историческими фактами. Очень порадовала возможность заходить в закрытые дворы. Чудесный способ увидеть город с ещё одной стороны:)
Olga
21 июл 2025
Приветствую! В минувшую пятницу посетили данную экскурсию. Наша компания состояла из 4х человек. Экскурсия понравилась всем четверым. Совершенно очаровательный гид Дарья-вела экскурсию, как выпуск "интересных новостей"))) Старалась, чтоб всем было
Александра
18 июл 2025
Экскурсия позволяет увидеть места, в которые сложно попасть с улицы. Честно, для меня все локации были новыми, хотя живу в Петербурге более 10 лет😌 Почувствовала атмосферу настоящего, неформального Питера!
О
Олег
11 июл 2025
Чисто технически: пропадал звук в наушниках.
Криминального Петербурга как бы и не было
Криминального Петербурга как бы и не было
А
Александр
9 июл 2025
Организация экскурсии не соответствует заявленному, вместо 10 человек было 34, всем раздали радиогиды, однако в наушники было плохо слышно рассказ гида, из того, что услышал - гид рассказывает интересно, показал интересные локации
Алина
Ответ организатора:
Александр, возможно, вы перепутали наше объявление с другим. У нас никогда не было указано 10 человек, в описании количество до
Сергей
7 июл 2025
Экскурсия ваще топ, мне зашла. Было много информации, которую было интересно слушать. Также поделал много фоток, ибо красивых мест было достаточно много 😎
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города
Начало: На пл. Искусств
Сегодня в 18:00
12 ноя в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Групповая
до 20 чел.
Легенды Мистического Петербурга
Начало: Невский проспект Д. 72
Сегодня в 19:30
Завтра в 15:00
1200 ₽
1500 ₽ за человека
-
35%
Групповая
до 15 чел.
Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Начало: Невский проспект 72
Сегодня в 19:30
Завтра в 15:00
975 ₽
1500 ₽ за человека