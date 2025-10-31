Мои заказы

Петербург мистический и криминальный

Прогуляйтесь по мистическим местам Петербурга, раскройте тайны и загадки прошлого. Узнайте о легендах и криминальных историях города
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мистическую атмосферу Санкт-Петербурга. Участники смогут посетить такие загадочные места, как Ротонда, двор-граффити и дом Толстого. В ходе прогулки раскроются тайны знаменитых личностей, таких как Распутин и Лёнька Пантелеев.

Путешествие по криминальному миру 20 века позволит увидеть город с новой стороны и загадать желание в круглом дворе
4.7
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Погружение в мистические легенды
  • 🏛 Посещение уникальных локаций
  • 🕵️‍♂️ Узнать тайны Распутина
  • 🏰 Исследовать криминальный мир 20 века
  • 🌟 Загадать желание в круглом дворе
Петербург мистический и криминальный
Петербург мистический и криминальный© Алина
Петербург мистический и криминальный© Алина
Ближайшие даты:
9
10 ноя
11 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
15 ноя
ноя
Время начала: 15:00, 17:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Ротонда
  • Двор-граффити
  • Дом Распутина
  • Дворы Елисеевых
  • Круглый двор
  • Дом Толстого
  • Дворы-колодцы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Ротонду — знаменитую таинственную парадную
  • секретный двор-граффити, где, по слухам, до сих пор проводят некие ритуалы
  • дворик, где когда-то жил сам Распутин
  • дворы Елисеевых с каретными полозьями, шикарным декором и квартирой «вампиров»
  • круглый двор — место, где исполняются желания
  • дом Толстого с его «нехорошей квартирой» и масонскими символами
  • устрашающие дворы-колодцы

Вы узнаете:

  • откуда взялись знаменитые мистические легенды
  • что на самом деле скрывает Ротонда (и правда ли, что в ней бесследно исчезали люди)
  • историю самой знаменитой купеческой семьи — Елисеевых
  • кем на самом деле был Распутин: дьяволом или божьим посланником
  • каким был мир Лёньки Пантелеева

Кому подойдёт экскурсия

Интересно будет путешественникам любого возраста. С вас — отсутствие скептицизма, с нас — погружение в мир тайн, загадок и необъяснимых исторических событий.

Организационные детали

  • Можно провести экскурсию в индивидуальном формате (2500 ₽ за человека), подробности обсуждайте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1150 ₽
Дети 8-12 лет950 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 660 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Санкт-Петербург. Мы создали уникальные авторские маршруты, которые получают множество восхищённых отзывов. С удовольствием проведём вас по самым интересным и секретным местам, чтобы разделить нашу любовь к городу и подарить вам яркие эмоции.
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
2
3
2
2
1
2

Фотографии от путешественников

Ю
Юлия
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Отличный гид- интереснейших, творческих, ких человек, информацию доносит замечательно. Время пролетело очень быстро, информации много, интересная. Благодарю за прекрасно проведенное время. 👍
Г
Галина
13 окт 2025
Мы заказывали индивидуальную экскурсию. Нам безумно все понравилось! Атмосфера, интересные легенды, это новый взгляд на Петербург. Очень понравилось! Дарья очень классный экскурсовод. Шутила, интересно рассказывала, иногда аж мурашки пробивали.
М
Марина
8 окт 2025
Понравилась вечерняя экскурсия, для мистики самое подходящее время:). Гид рассказывала с таким интересом истории, где быль переплеталась с вымыслом. Посетили закрытые дворы, парадные и те, что открыты, но без гида не узнала бы интересные моменты, например куда встать наверху ротонды, чтобы звук говорящего слышался сзади.
Юлия
Юлия
2 окт 2025
Вклад-потрясающий!)
Во-первых меня впечатлили его собственные стихи, с которых он начал экскурсию.
И дальше было всё не менее интересно и приятно для слуха.
Моей подруге немного не хватило мистики, мне, в принципе, хватило, но если бы её было ещё больше, было бы ещё круче, я не против).
Спасибо за классную экскурсию и прекрасно и интересно проведённое время
Алена
Алена
13 сен 2025
Рекомендую!
Ирина
Ирина
9 сен 2025
Отличная экскурсия в сопровождении харизматичного экскурсовода Дениса. Было очень интересно узнать про миры славянской мифологии, историю самого мистического произведения Достоевского "Двойник" и его встречу с призраком погибшего императора.
Также впечатлили парадные-ротонды, особенно та, что с порталом в ад.
Очень рекомендую экскурсию!
Владлена
Владлена
25 авг 2025
Замечательная экскурсия!!!
Спасибо большое экскурсоводу Никите. Очень понравилось его повествование: поведал нам о многих интересных легендах, мифах,раскрыл особенности некоторых значимых для Питера личностей +много интересных фактов и незабываемые эмоции, питерский юмор🤣👍🏻Я посетила новые для себя места, наслаждаясь очень содержательным повествованием)
Спасибо также организаторам, все очень быстро и четко)
Рекомендую эту экскурсию ❤️🫠
Марина
Марина
11 авг 2025
Крутейшая необычная экскурсия. Родители и сын 16 лет были в восторге! Экскурсий много, а Ваша уникальная, интересная, запоминающаяся. Мистика 100%
Э
Эльвира
8 авг 2025
Не понравилась экскурсия от слова совсем! Из пальца высосана информация, придуманная на ходу. Видно экскурсовод совершенно случайный человек в этой сфере. Жаль, пришлось покинуть раньше времени окончания. А ведь было мнение, что в Питере лучшие экскурсоводы
Алина
Алина
Ответ организатора:
Эльвира, нам очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление.

Гид сообщил, что вы ушли в первой половине экскурсии потому что
замерзли. Возможно, этот факт повлиял на ваше общее впечатление. По словам гида, у вас был хороший коннект, вы смеялись с шуток гида и задавали вопросы, на которые гид отвечал. На пути следования претензий к гиду у вас не было.

У нас только лицензированные гиды с соответствующим образованием и опытом, по закону случайный человек не может проводить экскурсии.

Тематика «мистический и криминальный Петербург» довольно специфическая. О криминале мы рассказываем только исторические факты. Что касается мистики, мы передаем известные истории в области мистики и легенд из книг, публикаций, а также истории сторожил города, которые передаются из поколения в поколение. С ними вы также можете ознакомиться в сети интернет, мы их не выдумываем сами.

У нас в описании подробно расписаны темы, которым посвящена экскурсия.

Очень часто люди ожидаю от экскурсии каких-то нереальных историй в стиле фильмом ужасов, следов приведений и прочее вещи. Мы специально подробно расписали темы экскурсии в описании, чтобы путешественник заранее смог ознакомиться с кратким описанием и его ожидания совпали с реальностью.

Любая легенда или мистическая история - продукт человеческой живой истории, который передавался поколениями и дошел до наших времен в оригинальном исполнении или с добавлением новых деталей.

Нам очень жаль, что экскурсия не совпала с вашими ожиданиями. Но можем гарантировать, что гид - провессионал своего дело, получает много восторженных отзывов и прекрасно ладит с гостями.

Дарья
Дарья
21 июл 2025
Экскурсия понравилась! Прекрасный вариант, если вы хотите легкой экскурсии по центру, без перегруза сухими историческими фактами. Очень порадовала возможность заходить в закрытые дворы. Чудесный способ увидеть город с ещё одной стороны:)
Olga
Olga
21 июл 2025
Приветствую! В минувшую пятницу посетили данную экскурсию. Наша компания состояла из 4х человек. Экскурсия понравилась всем четверым. Совершенно очаровательный гид Дарья-вела экскурсию, как выпуск "интересных новостей"))) Старалась, чтоб всем было
слышно и понятно, следила за безопасностью при переходах на пешеходных дорожках и узких тротуарах. Кто решится идти на эту экскурсию. имейте ввиду, что людей в группе будет много. Но нам это не мешало получать эстетическое удовольствие от прогулки по любимому городу, да и гид решала все спорные вопросы на месте и сразу. На самой экскурсии выдается удобная аппаратура и удобные маленькие наушники(к слову, на другой экскурсии, у других организаторов, выдавали только по одному наушнику да и тот не влезал в ухо, а приёмник работал плохо). Тема экскурсии моя любимая- мистика и криминал, раскрыта полностью. Но главное, это интерес самого гида. Дарья очень интересно рассказывала детали, повествование шло и при движении, и в местах остановок. Время пролетело незаметно. Огромная благодарность организаторам и Дарье)

Александра
Александра
18 июл 2025
Экскурсия позволяет увидеть места, в которые сложно попасть с улицы. Честно, для меня все локации были новыми, хотя живу в Петербурге более 10 лет😌 Почувствовала атмосферу настоящего, неформального Питера!
О
Олег
11 июл 2025
Чисто технически: пропадал звук в наушниках.
Криминального Петербурга как бы и не было
А
Александр
9 июл 2025
Организация экскурсии не соответствует заявленному, вместо 10 человек было 34, всем раздали радиогиды, однако в наушники было плохо слышно рассказ гида, из того, что услышал - гид рассказывает интересно, показал интересные локации
Алина
Алина
Ответ организатора:
Александр, возможно, вы перепутали наше объявление с другим. У нас никогда не было указано 10 человек, в описании количество до
25 человек. 15 июня было на 15:00 20 человек, на 17:00 - 22, на 19:30 - 23. В этом моменте вы преувеличили, у нас никогда нет в группе более 25 человек. При наборе более 25 человек группа делится на две. У нас несколько гидов.

Также есть индивидуальный формат от 2000 р/чел. Стоимость немного выше, но экскурсия проводится только для вашей компании.

Наше оборудование исправно проверяется каждый день перед началом экскурсии. Громкость можно регулировать, гид об этом рассказывает до начала экскурсии. Также у гида всегда есть запасные радиогиды на случай неисправности. У гида уточнили, вы к нему не обращались с вопросом, что плохо слышно. Пожалуйста, на следующих экскурсиях не стесняйтесь задавать вопросы гиду, в любой компании гид всегда постарается помочь решить ваш вопрос.

Радиогид преимущество нужен в первые 20 минут экскурсии, далее экскурсия проходит через безлюдные тихие дворы и в парадной ротонде, где прекрасная акустика, радиогид уже не требуется (но может использоваться по желанию)

Спасибо, что не смотря на комментарии, вы высоко оценили работу гида. Нам приятно, что вам понравился материал экскурсии.

Сергей
Сергей
7 июл 2025
Экскурсия ваще топ, мне зашла. Было много информации, которую было интересно слушать. Также поделал много фоток, ибо красивых мест было достаточно много 😎

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

