читать дальше

замерзли. Возможно, этот факт повлиял на ваше общее впечатление. По словам гида, у вас был хороший коннект, вы смеялись с шуток гида и задавали вопросы, на которые гид отвечал. На пути следования претензий к гиду у вас не было.



У нас только лицензированные гиды с соответствующим образованием и опытом, по закону случайный человек не может проводить экскурсии.



Тематика «мистический и криминальный Петербург» довольно специфическая. О криминале мы рассказываем только исторические факты. Что касается мистики, мы передаем известные истории в области мистики и легенд из книг, публикаций, а также истории сторожил города, которые передаются из поколения в поколение. С ними вы также можете ознакомиться в сети интернет, мы их не выдумываем сами.



У нас в описании подробно расписаны темы, которым посвящена экскурсия.



Очень часто люди ожидаю от экскурсии каких-то нереальных историй в стиле фильмом ужасов, следов приведений и прочее вещи. Мы специально подробно расписали темы экскурсии в описании, чтобы путешественник заранее смог ознакомиться с кратким описанием и его ожидания совпали с реальностью.



Любая легенда или мистическая история - продукт человеческой живой истории, который передавался поколениями и дошел до наших времен в оригинальном исполнении или с добавлением новых деталей.



Нам очень жаль, что экскурсия не совпала с вашими ожиданиями. Но можем гарантировать, что гид - провессионал своего дело, получает много восторженных отзывов и прекрасно ладит с гостями.