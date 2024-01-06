Кронштадт - это по истине уникальный населённый пункт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. С первых дней своего существования Кронштадт был важнейшим объектом государства Российского. И сегодня его статус сохраняется: Кронштадт признан городом воинской славы, а его удивительной красоты исторический центр был включён в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии Вы узнаете о связанных с Кронштадтом ключевых исторических событиях, побываете в грандиозном Морском соборе, прогуляетесь по набережным и Петровском парку, посетите Якорную площадь с памятником С. О. Макарову и Среднюю гавань с учебными кораблями Балтийском флота.