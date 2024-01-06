Смешенная: автобусная и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Остров Котлин
- Кронштадт
- Морской собор
- Якорная площадь
Описание
Кронштадт - это по истине уникальный населённый пункт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. С первых дней своего существования Кронштадт был важнейшим объектом государства Российского. И сегодня его статус сохраняется: Кронштадт признан городом воинской славы, а его удивительной красоты исторический центр был включён в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии Вы узнаете о связанных с Кронштадтом ключевых исторических событиях, побываете в грандиозном Морском соборе, прогуляетесь по набережным и Петровском парку, посетите Якорную площадь с памятником С. О. Макарову и Среднюю гавань с учебными кораблями Балтийском флота.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
- Что не входит
- Обед Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00, 14:10Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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