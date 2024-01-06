Кронштадт с посещением Морского собора

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Смешенная: автобусная и пешеходная.
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора

Что вас ожидает:

  • Остров Котлин
  • Кронштадт
  • Морской собор
  • Якорная площадь

Описание

Кронштадт - это по истине уникальный населённый пункт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. С первых дней своего существования Кронштадт был важнейшим объектом государства Российского. И сегодня его статус сохраняется: Кронштадт признан городом воинской славы, а его удивительной красоты исторический центр был включён в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время экскурсии Вы узнаете о связанных с Кронштадтом ключевых исторических событиях, побываете в грандиозном Морском соборе, прогуляетесь по набережным и Петровском парку, посетите Якорную площадь с памятником С. О. Макарову и Среднюю гавань с учебными кораблями Балтийском флота.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 12:00, 14:10
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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