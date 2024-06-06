1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
45%
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
«В Морском соборе вы рассмотрите культурно-религиозные ценности и экспозицию военно-морского флота России»
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095₽ за человека
Билеты
2.5 часа
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
«Кроме того, мы зайдем в Петропавловский собор — здесь похоронены императоры и великие князья, один из которых стал первым политическим заключенным крепости»
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340₽ за всё до 20 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
«Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
«Кроме того, в программе шедевр архитектора фон Гогена — собор Николая Чудотворца, в строительстве которого принимал участие Иоанн Кронштадтский»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
«Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
«В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
«Наконец, приедем к одному из самых красивых соборов города — Смольному»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Исаакиевский собор, который входит в четверку крупнейших в мире и скрывает не одну тайну»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 40 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе»
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
«Катакомбы лютеранского собора — здесь часто проходят концептуальные выставки и необычные театральные постановки»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
«Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города»
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
«Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление»
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«А немного погуляв, выйдем к храму Спаса на Крови, где вспомним о легендарном ранении Александра II»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
«Посетите знаменитый Никольский морской собор и оцените старинный деревянный маяк»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в музей Фаберже
«По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах
Начало: Выход ст. метро Чернышевская
«Далее пойдем к Смольному собору»
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 2 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса
Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры
«Доминанта Кронштадта — Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
«Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
В главной роли - Петербург
Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле
«Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада»
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
«Кроме того, вы полюбуетесь резным убором Воскресенского храма, увидите храм Смоленской иконы Божьей Матери и выясните, какая церковь стояла на этом месте раньше»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Петропавловка» - начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
Начало: на Иоанновском мосту
«Вы подробно ознакомитесь с самым ярким символом молодого Петербурга — Петропавловским собором»
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 4 005₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
«А с другой стороны от собора, на Сенатской площади, я расскажу ребятам, какая «ошибка» закралась в текст «Медного всадника», как пушкинский Евгений спасался от наводнения и почему у Петра I зрачки в форме сердечек»
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
«Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского Собора»
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
16 часов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
«Здесь мы увидим Псковский кремль — один из 10 символов России и Троицкий собор»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
«Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
«📍Перемещение в район Владимирского собора»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
«Большим бриллиантом в ансамбле Якорной площади является Морской собор, убранство которое поистине великолепно»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
«🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом
Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
«Здесь я познакомлю вас с Исаакиевским собором, Адмиралтейством и Медным всадником»
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
«Внутри цитадели с XII века стоит белокаменный храм святого Георгия»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Начало: По согласованию с гидом
«Затем познакомимся с четвёртым по величине купольным сооружением в мире - Исаакиевским собором и его окружением»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Вы услышите о строительстве Петровского дока, а после восхититесь убранством величественного Морского собора»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
По православным храмам Петербурга
«Часовня Ксении Петербургской • Николо-Богоявленский морской собор • Спасо-Преображенский собор Часовня Ксении Петербургской»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:45
от 1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Узнаете самое интересное из прошлого и настоящего Петропавловской крепости, Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови, крейсера «Аврора» и других значимых достопримечательностей»
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
«Сперва вы полюбуетесь историческим центром из окон автобуса и во время прогулки, а затем всех желающих ждёт подъём к колоннаде Исаакиевского собора по 200 ступеням»
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
О буддизме и его символике предметов на прогулке по дацану
Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву...
«В доступной форме вы узнаете о буддизме, об истории строительства храма, о людях, имеющих огромное значение для петербургского Дацана, о символике и назначении предметов храма»
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
4 420₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
«На прогулке я не дам вам потеряться в красоте главных улиц, площадей, дворцов и соборов парадного центра»
9 июня в 17:00
10 июня в 15:00
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Непарадный Петербург. Обзорная + Николо-Богоявленский морской собор
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 11:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKhatuna6 июня 2024Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
- ИИгорь6 июня 2024Интересная экскурсия, особенно для тех, кто интересуется историей возникновения русского государства. Объекты, предусмотренные для посещения необходимо увидеть каждому.
- ТТатьяна5 июня 2024Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
- ВВалентина5 июня 2024Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
- ИИрина5 июня 2024Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
- ААлена5 июня 2024Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересно, Спасибо большое.
- ААнастасия4 июня 2024Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
- ААльбина4 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
- ААндрей4 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Не утомительная, несмотря на двухчасовой переезд. Прогулялись по Староладожской крепости под увлекательный рассказ профессионального гида. Виды на реку
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 160 экскурсий и билетов от 550 до 18 670 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 7285 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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