Храмы и соборы Санкт-Петербурга с гидом

Найдено 160 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Санкт-Петербурге, цены от 550 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
«В Морском соборе вы рассмотрите культурно-религиозные ценности и экспозицию военно-морского флота России»
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
32 отзыва
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390 за билет
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
«Кроме того, мы зайдем в Петропавловский собор — здесь похоронены императоры и великие князья, один из которых стал первым политическим заключенным крепости»
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340 за всё до 20 чел.
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
35 отзывов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
«Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900 за человека
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
«Кроме того, в программе шедевр архитектора фон Гогена — собор Николая Чудотворца, в строительстве которого принимал участие Иоанн Кронштадтский»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
«Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
«В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
«Наконец, приедем к одному из самых красивых соборов города — Смольному»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 6 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Исаакиевский собор, который входит в четверку крупнейших в мире и скрывает не одну тайну»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе»
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
«Катакомбы лютеранского собора — здесь часто проходят концептуальные выставки и необычные театральные постановки»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
«Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города»
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
214 отзывов
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
«Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление»
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680 за всё до 3 чел.
История и секреты петербуржских садов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«А немного погуляв, выйдем к храму Спаса на Крови, где вспомним о легендарном ранении Александра II»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400 за всё до 8 чел.
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
«Посетите знаменитый Никольский морской собор и оцените старинный деревянный маяк»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге
Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Начало: У входа в музей Фаберже
«По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 2 чел.
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах
Начало: Выход ст. метро Чернышевская
«Далее пойдем к Смольному собору»
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 2 000 за всё до 20 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
199 отзывов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
В Кронштадт на авто бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса
Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры
«Доминанта Кронштадта — Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
«Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
В главной роли - Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
В главной роли - Петербург
Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле
«Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада»
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
10 900 за всё до 4 чел.
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
«Кроме того, вы полюбуетесь резным убором Воскресенского храма, увидите храм Смоленской иконы Божьей Матери и выясните, какая церковь стояла на этом месте раньше»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
«Петропавловка» - начало всех начал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
«Петропавловка» - начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
Начало: на Иоанновском мосту
«Вы подробно ознакомитесь с самым ярким символом молодого Петербурга — Петропавловским собором»
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 4 005 за всё до 6 чел.
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
«А с другой стороны от собора, на Сенатской площади, я расскажу ребятам, какая «ошибка» закралась в текст «Медного всадника», как пушкинский Евгений спасался от наводнения и почему у Петра I зрачки в форме сердечек»
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 6 чел.
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
879 отзывов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
«Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского Собора»
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
429 отзывов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
«Здесь мы увидим Псковский кремль — один из 10 символов России и Троицкий собор»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
«Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
«📍Перемещение в район Владимирского собора»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
331 отзыв
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
«Большим бриллиантом в ансамбле Якорной площади является Морской собор, убранство которое поистине великолепно»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
«🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом
Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
«Здесь я познакомлю вас с Исаакиевским собором, Адмиралтейством и Медным всадником»
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 940 за всё до 4 чел.
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
«Внутри цитадели с XII века стоит белокаменный храм святого Георгия»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670 за всё до 4 чел.
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Начало: По согласованию с гидом
«Затем познакомимся с четвёртым по величине купольным сооружением в мире - Исаакиевским собором и его окружением»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 200 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Вы услышите о строительстве Петровского дока, а после восхититесь убранством величественного Морского собора»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
По православным храмам Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
110 отзывов
По православным храмам Петербурга
«Часовня Ксении Петербургской • Николо-Богоявленский морской собор • Спасо-Преображенский собор Часовня Ксении Петербургской»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:45
от 1 300 за человека
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990 за всё до 6 чел.
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Узнаете самое интересное из прошлого и настоящего Петропавловской крепости, Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови, крейсера «Аврора» и других значимых достопримечательностей»
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
70 отзывов
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
«Сперва вы полюбуетесь историческим центром из окон автобуса и во время прогулки, а затем всех желающих ждёт подъём к колоннаде Исаакиевского собора по 200 ступеням»
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
О буддизме и его символике предметов на прогулке по дацану
Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву...
«В доступной форме вы узнаете о буддизме, об истории строительства храма, о людях, имеющих огромное значение для петербургского Дацана, о символике и назначении предметов храма»
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
4 420 за всё до 4 чел.
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
26 отзывов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000 за человека
Парадный Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
75 отзывов
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
«На прогулке я не дам вам потеряться в красоте главных улиц, площадей, дворцов и соборов парадного центра»
9 июня в 17:00
10 июня в 15:00
от 6 400 за всё до 6 чел.
Непарадный Петербург. Обзорная + Николо-Богоявленский морской собор
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
40 отзывов
Непарадный Петербург. Обзорная + Николо-Богоявленский морской собор
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 11:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Khatuna
    6 июня 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Древний Новгород, Великий Новгород
    Интересная экскурсия, особенно для тех, кто интересуется историей возникновения русского государства. Объекты, предусмотренные для посещения необходимо увидеть каждому.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
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    заявку и получила предложение со скидкой от организатора, чему очень порадовалась. Прогулка замечательная, действительно «с ветерком», отличные виды, красивый и величественный собор в Кронштадте Сергей пошел мне на встречу и я смогла пройтись по окрестностям города. Спасибо большое за эту поездку.

    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
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    истории этих мест. Интересные факты разных эпох, великолепная подача, очень грамотная певучая Русская речь. Татьяна настоящий профессионал. Обязательно отправимся в другие места в ее сопровождении всей семьей! Очень рекомендую! По поводу организации-никаких вопросов! Все четко, во время. С Огромной благодарностью и приятными впечатлениями к Вашей компании!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
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    Мне посоветовали обратиться к нему. Сергей любезно согласился и сопроводил меня в бомбической поездке в Кронштадт. Доехать из точки А в точку В вы можете по навигатору. Но навигатор не подскажет вам всех тонкостей мини-мото-путешествия. Для этого и существуют такие люди, которые собраны в этом дружном коллективе. Спасибо огромное за поездку! Однозначно всем рекомендую!

    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатораЯ не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
    Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
    Экскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересно, Спасибо большое.
    Экскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересноЭкскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересноЭкскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересноЭкскурсовод Светлана - прекрасно нам преподнесла материал. Все неспешно, педагогично и очень интересно
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
  • А
    Альбина
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Не утомительная, несмотря на двухчасовой переезд. Прогулялись по Староладожской крепости под увлекательный рассказ профессионального гида. Виды на реку
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    Волхов действительно захватывающие, как и запахи на берегу. Помимо крепости посетили мужской и женский монастыри и древние могильные курганы, под которыми по одной из версий находится могила Вещего Олега. Отдельное спасибо водителю - Игорь с комфортом домчал нас от Московского вокзала до Старой Ладоги за два с небольшим часа несмотря на начинающиеся пробки на выезде из Санкт-Петербурга, а на обратном пути доставил прямо к нашим апартаментам. Это было чрезвычайно удобно! По дороге купили вкуснейшую наисвежайшую копченую рыбу. Спасибо большое за комфортную и интересную поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Соборы и храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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