🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 10% скидка Групповая 7 часов 45 отзывов Популярное предложение Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления Начало: В районе м. Площадь Восстания «Вы посетите Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, находящийся под прямым управлением патриарха» Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00 2500 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 6 часов 54 отзыва Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах Начало: От Казанского собора «В Морском соборе вы рассмотрите культурно-религиозные ценности и экспозицию военно-морского флота России» 1990 1 095 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 32 отзыва Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров Начало: В Михайловском сквере 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 70 отзывов Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии» Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста «Кроме того, мы зайдем в Петропавловский собор — здесь похоронены императоры и великие князья, один из которых стал первым политическим заключенным крепости» 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 35 отзывов Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей Начало: На Площади Искусств «Подсчитаете якоря на Якорной площади и узнаете, как на фасаде величественного Морского собора оказались цапли, зайцы и павлины» Расписание: ежедневно в 10:00 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 468 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... «Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами» 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника Начало: В районе станции метро Московская «Кроме того, в программе шедевр архитектора фон Гогена — собор Николая Чудотворца, в строительстве которого принимал участие Иоанн Кронштадтский» 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 52 отзыва Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района Начало: В районе метро Приморская «Вас пригласят подняться на звонницу храма, где вы сможете ударить в один из колоколов» Расписание: ежедневно в 11:30 1 990 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5.5 часов 29 отзывов Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы Начало: На пл. Островского «В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С» Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями Начало: В районе Большой Морской улице «Наконец, приедем к одному из самых красивых соборов города — Смольному» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 582 отзыва По Петербургу с петербуржцем Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме «Исаакиевский собор, который входит в четверку крупнейших в мире и скрывает не одну тайну» от 5 600 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Кронштадт: секреты морской крепости Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта «После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе» от 5800 5 220 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 143 отзыва Креативный Петербург на Мини Купере Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото Начало: В районе метро Пл. Восстания «Катакомбы лютеранского собора — здесь часто проходят концептуальные выставки и необычные театральные постановки» 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 84 отзыва Популярное предложение Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником Начало: На Исаакиевской площади «Мы поднимемся на крышу в сердце Петербурга, откуда вам откроется потрясающий вид на Исаакиевский собор и центр города» от 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Популярное предложение Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон Начало: В районе метро Площадь Восстание «Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера» 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2 часа 214 отзывов Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов «Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление» 9542 6 680 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов История и секреты петербуржских садов Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города Начало: В Екатерининском саду «А немного погуляв, выйдем к храму Спаса на Крови, где вспомним о легендарном ранении Александра II» от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии Начало: В районе м. Московская «Посетите знаменитый Никольский морской собор и оцените старинный деревянный маяк» 17 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге Начало: У входа в музей Фаберже «По пути к храму я расскажу вам о тайном петербургском дворике, знаменитых архитекторах города, о площади Искусств и о непоседе Александре Пушкине» 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах Начало: Выход ст. метро Чернышевская «Далее пойдем к Смольному собору» от 2 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 199 отзывов Популярное предложение Петергоф и Кронштадт за один день Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы 13 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры «Доминанта Кронштадта — Морской собор, который сияет за много километров при подъезде к городу» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 153 отзыва Понять величие Кронштадта История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России «Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов В главной роли - Петербург Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле «Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада» 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города Начало: У кладбища, ул. Камская, 22 «Кроме того, вы полюбуетесь резным убором Воскресенского храма, увидите храм Смоленской иконы Божьей Матери и выясните, какая церковь стояла на этом месте раньше» 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов «Петропавловка» - начало всех начал Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга Начало: на Иоанновском мосту «Вы подробно ознакомитесь с самым ярким символом молодого Петербурга — Петропавловским собором» от 4 005 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 44 отзыва Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Познавательная прогулка для детей Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории Начало: На Исаакиевской площади «А с другой стороны от собора, на Сенатской площади, я расскажу ребятам, какая «ошибка» закралась в текст «Медного всадника», как пушкинский Евгений спасался от наводнения и почему у Петра I зрачки в форме сердечек» 5 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 879 отзывов Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док Начало: Невский просп., 35 «Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского Собора» Расписание: Ежедневно в 12:15 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 16 часов 429 отзывов Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры Начало: Невский проспект, 35 «Здесь мы увидим Псковский кремль — один из 10 символов России и Троицкий собор» Расписание: Согласно расписанию в календаре от 2 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 6 часов 586 отзывов Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов» Начало: Площадь Восстания д. 1 «Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха» Расписание: Ежедневно в 11:30 от 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3.5 часа 23 отзыва Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора) Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии Начало: В районе метро Гостиный двор «📍Перемещение в район Владимирского собора» Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30 1 690 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚀 На метеоре 🚌 На автобусе Групповая 6.5 часов 331 отзыв Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус) Начало: Дворцовая площадь «Большим бриллиантом в ансамбле Якорной площади является Морской собор, убранство которое поистине великолепно» Расписание: Ежедневно в 10:00 4 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет «Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью Начало: У Иоанновского моста «🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза» 4 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с экспертом-краеведом Познакомьтесь с Петербургом лично: уникальный маршрут от краеведа, насыщенный историями и легендами Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала «Здесь я познакомлю вас с Исаакиевским собором, Адмиралтейством и Медным всадником» Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время от 8 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле Начало: По договорённости «Внутри цитадели с XII века стоит белокаменный храм святого Георгия» от 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 27 отзывов Большая обзорная индивидуальная экскурсия по Петербургу на автомобиле Начало: По согласованию с гидом «Затем познакомимся с четвёртым по величине купольным сооружением в мире - Исаакиевским собором и его окружением» Расписание: По договоренности от 18 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 123 отзыва Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры «Вы услышите о строительстве Петровского дока, а после восхититесь убранством величественного Морского собора» 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 110 отзывов По православным храмам Петербурга «Часовня Ксении Петербургской • Николо-Богоявленский морской собор • Спасо-Преображенский собор Часовня Ксении Петербургской» от 1 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 165 отзывов Весь Санкт-Петербург за один день Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам 8 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 160 отзывов Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры «Узнаете самое интересное из прошлого и настоящего Петропавловской крепости, Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови, крейсера «Аврора» и других значимых достопримечательностей» 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 70 отзывов Популярное предложение Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр» Начало: Площадь Искусств, дом 1 «Сперва вы полюбуетесь историческим центром из окон автобуса и во время прогулки, а затем всех желающих ждёт подъём к колоннаде Исаакиевского собора по 200 ступеням» Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 30 отзывов Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге О буддизме и его символике предметов на прогулке по дацану Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву... «В доступной форме вы узнаете о буддизме, об истории строительства храма, о людях, имеющих огромное значение для петербургского Дацана, о символике и назначении предметов храма» 4 420 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 26 отзывов Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4 Расписание: ВТ, 11.30 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 75 отзывов Парадный Петербург Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города Начало: У метро «Невский проспект» «На прогулке я не дам вам потеряться в красоте главных улиц, площадей, дворцов и соборов парадного центра» от 6 400 ₽ за всё до 6 чел.