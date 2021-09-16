Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Экскурсия превзошла все наши ожидания! Чувствуется профессионализм гида Леры. Мы много посещали экскурсий ранее, в разных городах и странах, но ещё ни разу не пользовались гаджетами, которые, в своих экскурсиях использует Лера. Каждому участнику выдаётся специальный электронный бейдж к которому подключается наушник. У Леры, к аналогичному гаджету подключен микрофон. Это очень удобный способ подачи информации - не нужно бежать за гидом и вслушиваться в каждое слово, все отчётливо слышно в наушник даже на приличном расстоянии, можно свободно осматривать достопримечательности. Ещё удивило, что при сильном ветре (а мы попали на экскурсию именно в ветренно-пасмурную погоду) все равно все очень хорошо слышно. Ещё очень понравилось, что гид подходит к подаче материала нетривиально - она подаёт материал не только голосом, но и имеет комплект ламинированных карточек формата А4 с очень интересными картинками, фото, графикой - относящейся к теме и делающей экскурсию ещё ярче. Помимо этого Лера, глубоко владея тематикой истории Петра I, Кронштадта, Санкт-Петербурга и России, задаёт много вопросов, получается своего рода викторина, которая увлекает как взрослых, так и детей. Мы были семьёй: двое взрослых, сын студент 19-ти лет и дочь школьница 8-ми лет. У всех разный темперамент и интересы, но после экскурсии мы обменялись мнениями и констатировали факт - нам всем экскурсия очень-очень понравилась. Помимо экскурсии Лера дружелюбно рассказала нам как добраться до города и до нашего отеля. Перечитывая отзыв, вспоминаются слова одного из героев фильма "Москва слезам не верит", Гоши: "Уж очень я у вас какой-то идеальный получился. ". Но факт остаётся фактом - мы в восторге от экскурсии Леры по Кронштадту, она настоящий профессионал своего дела! Спасибо, и удачи Вам, Лера, в вашем, крайне полезном для общества, деле!