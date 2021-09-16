Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Кронштадт — хранитель морского флота!

Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора

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25 отзывов
Старинные форты, дамбы и военные корабли — приглашаю вас совершить погружение в историю морского Кронштадта.

Мы прогуляемся по улицам, скверам и гавани города-острова, поговорим о его истоках, героях и боевой славе.

Рассмотрим снаружи и изнутри знаменитый Морской собор и, если захотите, поднимемся под его купол и с высоты окинем взглядом весь Кронштадт.
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!
Кронштадт — хранитель морского флота!

Что вас ожидает

Нескучные хроники города-форта

От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:

  • Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир.
  • Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время.
  • Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России.
  • Комплекс защитных сооружений, которые ежегодно спасают Петербург от наводнений.
  • Военные корабли на стоянке в гавани.
  • Якорную площадь, где мы обсудим историю и эволюцию морской формы.

Морской собор — снаружи, изнутри и с высоты

После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим внутреннее убранство храма. А после вы сможете подняться под купол Морского собора — и полюбоваться потрясающим видом на дамбу и старые улочки Кронштадта.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Кронштадте. Из Петербурга вы можете приехать на машине, а добираться без автомобиля удобнее всего от ст. м. Беговая: автобус № 101, маршрутное такси № 405 (от конечной остановки до места встречи — около 200 м).
  • Если вы планируете подняться под купол Морского собора, дополнительно нужно будет купить билеты: взрослый — 400 руб., пенсионный или детский — 200 руб.
  • Группы от 4 человек гуляют со специальным оборудованием (наушники и приемник). Так вы сможете не делать неудобных остановок и следовать за плавным рассказом, не выпадая из него.
🚩 Начало и место завершения: в районе Гостиного двора Кронштадта
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лера
Лера
Меня зовут Лера, и я гид по Петербургу и пригородам. Мне 35, я закончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но 4 года назад всё изменилось! И сейчас всё, что я хочу — это день за днём показывать свой город, рассказывать о великих людях Северной столицы и дарить вам незабываемые эмоции и впечатления. А главная моя цель — влюбить вас в Петербург раз и навсегда. Следуйте за мной — будет интересно!
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25 реальных отзывов от туристов

Ю
16 сен 2021
Город Кронштадт - удивительный город! А знакомство с ним на экскурсии с Лерой вызывает только эмоции восторга.
Лера замечательный экскурсовод, она с таким упоением рассказывает про свой любимый город, с таким восторгом, что невольно начинаешь влюбляться абсолютно в каждый объект про который идет рассказ.
Спасибо огромное! Мы обязательно вернемся!
М
15 сен 2021
Очень понравилась экскурсия! Не уверена, что нам бы так понравился Кронштадт без экскурсии, но с экскурсией мы остались в восторге. Лера задавала вовлекающие вопросы и удерживала внимание всех участников. 3 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую!
Д
6 сен 2021
Гуляли с Валерией по Кронштадту, все очень понравилось. Начали с самого основания города и его значимости и постепенно дошли(в обоих смыслах:)) до современности, а закончили на смотровой площадке великолепного Морского собора. Хотя ни разу до этого не посещали Кронштадт, после экскурсии можем считать себя почти жителями)
Л
22 авг 2021
Большое спасибо Лере за высочайший профессионализм и душевность одновременно, за умение подмечать и указывать на детали, которые сделали экскурсию незабываемой, за любовь к своему делу и к людям!
Наталия
22 авг 2021
Валерия - прекрасный гид, и как мы рады, что выбрали именно её. Экскурсия прошла на одном дыхании, мы вообще не устали и не утомились. Валерия удерживала наше внимание до самого конца, и во многом благодаря ей нам понравился этот город. Очень-очень советуем этого гида и её экскурсии!
Т
5 авг 2021
Наша дружная компания благодарна Лере за то, что своим рассказом(а это именно рассказ, а не просто экскурсия) она влюбила нас в этот город -крепость. Профессионал с широким кругозором! Наши дети поставили ее на первое место(а экскурсоводов они повидали не мало….)!
Г
4 авг 2021
Сегодня посетили Кронштадт и Лера была для нас путеводной звездой в этом новом для нас месте. Экскурсия была интересной и увлекательной, Лера делилась с нами своими знаниями об этом городе и российской истории. Благодаря Лере наше кронштадское путешествие получилось запоминающимся! От всей нашей маленькой команды благодарим Леру за сегодняшний день!
М
31 июля 2021
Лера достойный экскурсовод и замечательный человек. Она очень любит Крондштадт и смогла передать это нам. Много интересной информации мы узнали об этом острове. Помимо рассказов и похода по местам города, Лера дополнила показом исторический фотографий, что можно было полностью погрузиться в разные эпохи того времени. Время пролетело очень быстро. Очень не хотелось расставаться! Приятно, что команда Tripstet подбирает высококлассных экскурсоводов, которые владеют обширными знаниями и дарят их людям.
Г
25 июля 2021
Спасибо Лере. Мы все три часа слушали с удовольствием, интересно было и нам и ребёнку 9 лет. Жалко, что пока у Леры только один маршрут экскурсий, мы бы взяли и другие маршруты))
Ю
22 июля 2021
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Чувствуется профессионализм гида Леры. Мы много посещали экскурсий ранее, в разных городах и странах, но ещё ни разу не пользовались гаджетами, которые, в своих экскурсиях использует Лера. Каждому участнику выдаётся специальный электронный бейдж к которому подключается наушник. У Леры, к аналогичному гаджету подключен микрофон. Это очень удобный способ подачи информации - не нужно бежать за гидом и вслушиваться в каждое слово, все отчётливо слышно в наушник даже на приличном расстоянии, можно свободно осматривать достопримечательности. Ещё удивило, что при сильном ветре (а мы попали на экскурсию именно в ветренно-пасмурную погоду) все равно все очень хорошо слышно. Ещё очень понравилось, что гид подходит к подаче материала нетривиально - она подаёт материал не только голосом, но и имеет комплект ламинированных карточек формата А4 с очень интересными картинками, фото, графикой - относящейся к теме и делающей экскурсию ещё ярче. Помимо этого Лера, глубоко владея тематикой истории Петра I, Кронштадта, Санкт-Петербурга и России, задаёт много вопросов, получается своего рода викторина, которая увлекает как взрослых, так и детей. Мы были семьёй: двое взрослых, сын студент 19-ти лет и дочь школьница 8-ми лет. У всех разный темперамент и интересы, но после экскурсии мы обменялись мнениями и констатировали факт - нам всем экскурсия очень-очень понравилась. Помимо экскурсии Лера дружелюбно рассказала нам как добраться до города и до нашего отеля. Перечитывая отзыв, вспоминаются слова одного из героев фильма "Москва слезам не верит", Гоши: "Уж очень я у вас какой-то идеальный получился. ". Но факт остаётся фактом - мы в восторге от экскурсии Леры по Кронштадту, она настоящий профессионал своего дела! Спасибо, и удачи Вам, Лера, в вашем, крайне полезном для общества, деле!
С
21 июля 2021
Спасибо большое Валерии за познавательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых исторических мест. Узнали много нового об истории и жизни города. Лера преподносит информацию очень легко и понятно. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере.
Г
21 июля 2021
Экскурсия по Крондштадту с Лерой нам очень понравилась. Всё было идеально, на хорошем профессиональном уровне- и владение материалом, и маршрут, и легкая непринужденная подача материала без перегрузки датами. Рассказ был интересен и взрослым, и детям. Всем рекомендую
И
19 июля 2021
У Леры очень хорошо структурирован рассказ про город, сочетаясь с прогулкой по нему. Познавательна история основания и развития, мы открыли много нового для себя. Отдельно отмечу техническое сопровождение - у каждого был наушник, так что Леру было хорошо слышно тем, кто засмотрелся и отстал) однозначно рекомендуем!
И
16 июля 2021
Спасибо вам огромное ЗА ТАКУЮ ЧУДНУЮ ЭКСКУРСИЮ.
Спасибо, что так ненапряжно и безмятежно познакомили нас с городом 🙏🏼
Нет слов, одни эмоции)
От смеха до мурашек. Мы с вами обязательно пойдём куда-нибудь ещё исследовать город и открывать его с другой стороны ♥️
Ю
10 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Нагулялись, гида рекомендуем.
Ещё 10 отзывов

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