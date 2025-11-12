Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Кронштадт - хранитель морского флота

Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Кронштадту, где каждый камень хранит отголоски морских баталий и героического прошлого.

Вашему вниманию предстанут старинные форты, величественные дамбы и военные корабли, которые несут на себе
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гордость и славу российского флота. Прогуливаясь по узким улочкам города-острова, вы узнаете о его истоках, героях и боевой славе.

Мы подробно рассмотрим архитектурные особенности Морского собора, который является символом морской души России, и, по желанию, поднимемся под его купол, чтобы одним взглядом охватить весь Кронштадт.

Экскурсия обещает быть насыщенной: от Петровского дока до Якорной площади, от Адмиралтейства до точки отсчета всех высот и глубин России.

Это путешествие во времени, которое позволит вам коснуться величия русского мореплавания и его несокрушимой крепости

5
81 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • ⚓ Погружение в историю морского Кронштадта
  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 🚢 Военные корабли и морская атмосфера
  • 🗺️ Интересные факты без перегрузки датами
  • ⛪ Величественный Морской собор
  • 🌊 Защитные сооружения от наводнений

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кронштадта - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия тоже возможна, но лучше одеться теплее и учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Кронштадт - хранитель морского флота
Кронштадт - хранитель морского флота
Кронштадт - хранитель морского флота

Что можно увидеть

  • Петровский док
  • Адмиралтейство
  • Точка отсчета высот и глубин
  • Военные корабли
  • Якорная площадь
  • Памятник адмиралу Макарову
  • Морской собор

Описание экскурсии

Нескучные хроники города-форта

От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:

  • Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир
  • Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время
  • Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России
  • Военные корабли на стоянке в гавани
  • Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову

Морской собор

После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим убранство храма. Расскажу вам, на что именно обратить внимание в интерьере, если вы захотите увидеть собор изнутри.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Кронштадте. Из Петербурга вы можете приехать на машине, а добираться без автомобиля удобнее всего от ст. м. Беговая: автобус № 101, автобус № 101 Э (от конечной остановки до места встречи — около 200 м).
  • После экскурсии рекомендую посетить Морской собор — вход свободный

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора Кронштадта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1296 туристов
Я гид по Петербургу и пригородам. Окончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но потом всё изменилось! И сейчас всё, что я хочу —
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это день за днём показывать свой город, рассказывать о великих людях Северной столицы и дарить вам незабываемые эмоции и впечатления. А главная моя цель — влюбить вас в Петербург раз и навсегда. Следуйте за мной — будет интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
3
2
1
Екатерина
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного и терпеливого экскурсовода я давно не встречала! Мои дети (7 и 13 лет) -
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очень шебутные товарищи. Лере удалось их увлечь и заинтересовать, включить в процесс и сделать полноценными (если не главными) участниками прогулки. Даже детские капризы и усталость ей удаётся переводить в оптимистичное русло. При этом образовательная составляющая тоже не пропала в таком большом потоке информации. Младший все же выучил, кто основал Петербург)))
Начнём с того, что Лера готова была выделить нам день для прогулки, хотя изначально в её расписании это не было предусмотрено. И мы прямо с поезда отправились на встречу с ней. Многое пошло не по плану (с нашим багажом, проездной картой, документами и прочее), но Лера была на связи и подбадривала меня. Это было ценно! Я чувствовала, что встреча состоится. В итоге все прошло на "ура"! Мы узнали про местное Адмиралтейство и Обводный канал, про шведский котёл и его форму, про герб Кронштадта и первый его форт, про мечты Петра и его большое разочарование, про мареограф и футшток, про Меншикова и Трезини в судьбе Кронштадта, про дамбы и волны, про доставку грузов без моста, сухой док и устройство докового моста и заслонки, а ещё про то, что привезти из Кронштадта, что там еще посмотреть и посетить. Самым ярким стал рассказ про техническое устройство Никольского морского собора и его судьбу. Старший ребенок настоял на посещении собора после окончания экскурсии. Еще мы вспомнили мультяшных героев в тельняшках, заработали кучу конфет от Леры и именные открытки с видами Кронштадта 🔥 Лера - идеальный рассказчик и человек с разносторонними интересами, было приятно на длинных переходах просто обсудить общие интересы, особенно в разрезе связи с Петербургом и Кронштадтом. По счастливой случайности, мы смогли продлить наше общение и на следующий день. Дети уже спрашивают, когда мы ещё поедем в Петербург, а я намерена следить за новыми предложениями по экскурсиям у Леры.

Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного+2
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного
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Екатерина
Если можно описать впечатления от данной экскурсии одним словом, то это будет "Волшебно!"
Ездили небольшой компанией в 5 человек на три дня в феврале 23 года и один из них решили
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посветить Крондшадту. При этом большая часть знаний команды сводилась к тому, что Крондшадт просто где-то существует. Благодаря Валерии мы этот пробел закрыли, за что ей огромное спасибо от нас всех!
Несмотря на погоду (а было очень холодно, ветрено) впечатления остались самые лучшие - лично для меня, это, пожалуй, была одной из самых интересных, сбалансированных экскурсий за последнее время.
Несомненные плюсы:
- содержание экскурсии - прошлись по всем основным вехам развития города - от основания до современности. Не скучно, а с подробностями, шутками)
- Интерактив! конфертки за привольные вопросы о гида - класс! Желание ответить правильно первым значительно увеличивается - Маршрут - прошли все основные места. При этом была предусмотрена остановка на погреться/кофе/туалет/сувениры - мы оценили))
- На все вопросы Валерия старалась отвечать максимально подробно - причем как в рамках экскурсии, так и при обсуждении орг. моментов - Советы по поводу дальнейшего исследования - обязательно послушайте Валерию и сходите в музей макетов фортов Крондштадта - несмотря на небольшое помещение, делано настолько качественно, что за час вы узнаете все о них. При этом сами макеты очень красивые, аудио и видео сопровождение - прекрасны.

Подводя итоги, жалеем только об одном - с Валерией была только одна экскурсия) Если вернемся, обязательно хотели бы еще посотрудничать.
Ну и совет путешественникам - в феврале одевайтесь максимально тепло, иначе превратитесь в сосульку))

Если можно описать впечатления от данной экскурсии одним словом, то это будет "Волшебно!"
Если можно описать впечатления от данной экскурсии одним словом, то это будет "Волшебно!"
Если можно описать впечатления от данной экскурсии одним словом, то это будет "Волшебно!"
Если можно описать впечатления от данной экскурсии одним словом, то это будет "Волшебно!"
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Екатерина
Прекрасно провели время в Кронштадте в компании с Лерой! Очень образованный и начитанный экскурсовод. Легко и понятно подает информацию в стиле беседы, что, конечно, увлекает, и не замечаешь, как пролетает
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время экскурсии) Очень впечатлил Морской Никольский Собор, особенно, когда мы с Лерой поднялись под самый купол, откуда можно рассмотреть всё внутреннее убранство Собора, а также панораму города. Спасибо за совет съездить на Остров Фортов. Это прекрасный современный военно-исторический парк на берегу моря, который открылся совсем недавно в 2020 году. В общем, нам очень-очень понравилось!)

Прекрасно провели время в Кронштадте в компании с Лерой! Очень образованный и начитанный экскурсовод. Легко и
Прекрасно провели время в Кронштадте в компании с Лерой! Очень образованный и начитанный экскурсовод. Легко и
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Екатерина
Это любовь! Любовь с первого взгляда с городом и с невероятной Лерой! У всех есть сложившийся образ «экскурсовода» (и слово то какое дурацкое) и уже многие понимают, насколько устарел и
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неактуален этот формат знакомства с новыми местами.
Так вот Лера-это это не про то, от слова совсем! Прогулка с Лерой-это как прогулка с другом по улочкам любимого города!
Очень крутая подача информации, простыми словами о самом главном! Лера с первой минуты нашла общий язык с ребенком и всю прогулку дочка участвовала в диалогах и была заинтересована!
2,5 часа пролетели как 10 минут и нам совершенно не хотелось расставаться!
Спасибо Лера, за то что Вы так любите свое дело и передаете свою энергетику нам!
Послушав Вас появилось острое желание открыть книги и восполнить все пробелы в своих знаниях!
Теперь мы вернемся только с Вами гулять по городу-ведь столько всего еще неизведанного!
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ выбирать Леру! Будете вспоминать и всем рекомендовать!
❤️

Это любовь! Любовь с первого взгляда с городом и с невероятной Лерой! У всех есть сложившийся
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Анна
Пишу отзыв с огромной благодарностью! Экскурсия была легкая, интересная!
Валерия встретила нас с чудесным настроением, заинтересовала детей (с нами была дочка 8 лет и сын почти 4).

Внимательная, подготовленная, интересная девушка! Остались
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чудесные впечатления, отличные новые знания, безумно рады что удалось получить столько классных впечатлений! Спасибо, спасибо, спасибо!

Валерия ещё дала рекомендации что поделать после экскурсии, за это отдельная благодарность, ресторан в который мы отправились обедать после понравился всей семье!

Пишу отзыв с огромной благодарностью! Экскурсия была легкая, интересная!
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Александра
Безумно интересная экскурсия и харизматичный гид😁 Время пролетело незаметно, узнали много нового и необычного, небанальные факты и подача, индивидуальный подход, дети слушали с удовольствием! Однозначно рекомендуем))
Безумно интересная экскурсия и харизматичный гид😁 Время пролетело незаметно, узнали много нового и необычного, небанальные факты
Безумно интересная экскурсия и харизматичный гид😁 Время пролетело незаметно, узнали много нового и необычного, небанальные факты
Безумно интересная экскурсия и харизматичный гид😁 Время пролетело незаметно, узнали много нового и необычного, небанальные факты
Безумно интересная экскурсия и харизматичный гид😁 Время пролетело незаметно, узнали много нового и необычного, небанальные факты
Безумно интересная экскурсия и харизматичный гид😁 Время пролетело незаметно, узнали много нового и необычного, небанальные факты
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