Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Кронштадту, где каждый камень хранит отголоски морских баталий и героического прошлого.
Вашему вниманию предстанут старинные форты, величественные дамбы и военные корабли, которые несут на себе
Вашему вниманию предстанут старинные форты, величественные дамбы и военные корабли, которые несут на себе
6 причин купить эту экскурсию
- ⚓ Погружение в историю морского Кронштадта
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🚢 Военные корабли и морская атмосфера
- 🗺️ Интересные факты без перегрузки датами
- ⛪ Величественный Морской собор
- 🌊 Защитные сооружения от наводнений
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Кронштадта - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия тоже возможна, но лучше одеться теплее и учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Петровский док
- Адмиралтейство
- Точка отсчета высот и глубин
- Военные корабли
- Якорная площадь
- Памятник адмиралу Макарову
- Морской собор
Описание экскурсии
Нескучные хроники города-форта
От кромки Андреевского сквера мы отправимся вглубь исторического центра острова. У карты Кронштадта поговорим о появлении города, его славном прошлом и настоящем: при этом я не буду перегружать вас именами и датами, а постараюсь ухватить лишь самое интересное. За 3 часа мы увидим:
- Петровский док — гидротехническое сооружение 18 века, которое потрясло весь мир
- Адмиралтейство, сохранившееся, несмотря на сложное военное время
- Точку отсчета всех высот и глубин для всей территории России
- Военные корабли на стоянке в гавани
- Якорную площадь и памятник адмиралу Макарову
Морской собор
После прогулки по центру мы направимся к главной доминанте Кронштадта — собору всех российских моряков, построенному по образу Айя-Софии в Константинополе. Мы рассмотрим детали архитектуры, где причудливо сочетаются христианские и морские символы, и оценим убранство храма. Расскажу вам, на что именно обратить внимание в интерьере, если вы захотите увидеть собор изнутри.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Кронштадте. Из Петербурга вы можете приехать на машине, а добираться без автомобиля удобнее всего от ст. м. Беговая: автобус № 101, автобус № 101 Э (от конечной остановки до места встречи — около 200 м).
- После экскурсии рекомендую посетить Морской собор — вход свободный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора Кронштадта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1296 туристов
Я гид по Петербургу и пригородам. Окончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но потом всё изменилось! И сейчас всё, что я хочу —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если вы с детьми - смело идите! Если без детей - тем более! Столь позитивного, доброжелательного и терпеливого экскурсовода я давно не встречала! Мои дети (7 и 13 лет) -
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Если можно описать впечатления от данной экскурсии одним словом, то это будет "Волшебно!"
Ездили небольшой компанией в 5 человек на три дня в феврале 23 года и один из них решили
Ездили небольшой компанией в 5 человек на три дня в феврале 23 года и один из них решили
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасно провели время в Кронштадте в компании с Лерой! Очень образованный и начитанный экскурсовод. Легко и понятно подает информацию в стиле беседы, что, конечно, увлекает, и не замечаешь, как пролетает
Вам был полезен этот отзыв?
Это любовь! Любовь с первого взгляда с городом и с невероятной Лерой! У всех есть сложившийся образ «экскурсовода» (и слово то какое дурацкое) и уже многие понимают, насколько устарел и
Вам был полезен этот отзыв?
Пишу отзыв с огромной благодарностью! Экскурсия была легкая, интересная!
Валерия встретила нас с чудесным настроением, заинтересовала детей (с нами была дочка 8 лет и сын почти 4).
Внимательная, подготовленная, интересная девушка! Остались
Валерия встретила нас с чудесным настроением, заинтересовала детей (с нами была дочка 8 лет и сын почти 4).
Внимательная, подготовленная, интересная девушка! Остались
Вам был полезен этот отзыв?
Безумно интересная экскурсия и харизматичный гид😁 Время пролетело незаметно, узнали много нового и необычного, небанальные факты и подача, индивидуальный подход, дети слушали с удовольствием! Однозначно рекомендуем))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Кронштадт - хранитель морского флота»
-
10%
Групповая
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
Расписание: Ежедневно в 12:15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1750 ₽
1950 ₽ за человека
Групповая
В Кронштадт на метеоре: «Остров фортов» и Морской собор
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
4490 ₽ за человека
Групповая
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
3100 ₽ за человека
Групповая
Морской Кронштадт: форт «Риф», Никольский собор и посещение музеев
Музей ВМС, «Остров фортов» и не только - на однодневной автобусной экскурсии из Санкт-Петербурга
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
4100 ₽ за человека
-10%
до 13 сентября
от 8370 ₽ за экскурсию