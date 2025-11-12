Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

читать дальше уменьшить

очень шебутные товарищи. Лере удалось их увлечь и заинтересовать, включить в процесс и сделать полноценными (если не главными) участниками прогулки. Даже детские капризы и усталость ей удаётся переводить в оптимистичное русло. При этом образовательная составляющая тоже не пропала в таком большом потоке информации. Младший все же выучил, кто основал Петербург)))

Начнём с того, что Лера готова была выделить нам день для прогулки, хотя изначально в её расписании это не было предусмотрено. И мы прямо с поезда отправились на встречу с ней. Многое пошло не по плану (с нашим багажом, проездной картой, документами и прочее), но Лера была на связи и подбадривала меня. Это было ценно! Я чувствовала, что встреча состоится. В итоге все прошло на "ура"! Мы узнали про местное Адмиралтейство и Обводный канал, про шведский котёл и его форму, про герб Кронштадта и первый его форт, про мечты Петра и его большое разочарование, про мареограф и футшток, про Меншикова и Трезини в судьбе Кронштадта, про дамбы и волны, про доставку грузов без моста, сухой док и устройство докового моста и заслонки, а ещё про то, что привезти из Кронштадта, что там еще посмотреть и посетить. Самым ярким стал рассказ про техническое устройство Никольского морского собора и его судьбу. Старший ребенок настоял на посещении собора после окончания экскурсии. Еще мы вспомнили мультяшных героев в тельняшках, заработали кучу конфет от Леры и именные открытки с видами Кронштадта 🔥 Лера - идеальный рассказчик и человек с разносторонними интересами, было приятно на длинных переходах просто обсудить общие интересы, особенно в разрезе связи с Петербургом и Кронштадтом. По счастливой случайности, мы смогли продлить наше общение и на следующий день. Дети уже спрашивают, когда мы ещё поедем в Петербург, а я намерена следить за новыми предложениями по экскурсиям у Леры.