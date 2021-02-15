Лабиринты Петроградки

Пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Лабиринты Петроградки
Лабиринты Петроградки
Лабиринты Петроградки
Лабиринты Петроградки

Что вас ожидает 🤩

  • Петроградская сторона
  • Самые мрачные дворы-колодцы
  • Старинные доходные дома
  • Двор дома эмира Бухарского
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Кто не знаком с Петербургом парадным – роскошными дворцами, каналами и мостами! Но за блистательными фасадами от посторонних глаз скрываются настоящие сокровища.

Приглашаем вас совершить увлекательную прогулку по Петроградской стороне. Вы увидите старинные доходные дома с интересной историей и закрытые дворы-колодцы, о которых ходят легенды.

Программа

Мы окажемся в самом сердце знаменитой Петроградки, пройдем по ее живописным площадям. Гид увлечет вас рассказом о том, как район развивался исторически, и расскажет о жизни его обитателей в царские времена. Скрытые дворы и узкие переулки откроют нам обратную сторону быта Северной столицы, где ключевая роль принадлежала не аристократам, но обычным людям - извозчикам, дворникам, мусорщикам и другим.

Шаг за шагом мы погрузимся в атмосферу характерного петербургского «нуара» с дворами-колодцами и потайными ходами и проникнемся очарованием старинных обшарпанных кварталов. Выясним, откуда в Петербурге появилось так много дворов-колодцев, с какой целью возводили стены без окон (брандмауэры) и почему строили совмещенные лестницы, похожие на лабиринт Эшера.

Короткий, но яркий путь петербургского модерна можно исследовать по знаковым доходным домам. Мы побываем во дворе известного дома эмира Бухарского с двумя парадными. Одна из них — со старинными росписями и лепниной - ведет в коммунальную 12-комнатную квартиру, а другая, согласно слухам, — в квартиру миллионера. Что ни говорите, а Петроградка – это район контрастов!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00, 14:30, 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00, 14:30, 17:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 фев 2021
Большое спасибо гиду Александру! Интересно было побывать в парадных старинных домов, зайти во внутренние дворы, узнать историю и легенды. Раньше не была на экскурсиях такого формата и считаю, что первый опыт был удачным.
Д
1 янв 2021
Потрясающая экскурсия была с гидом Сергеем. Невероятно умный и подкованный в вопросах архитектуры СПб. Очень интересные факты, рекомендации, что ещё посмотреть. Прекрасный маршрут. Однозначно рекомендую!
К
6 дек 2020
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо гиду Никите! Целых 2 часа мы провели, слушая интересные факты и осматривая те места, в которые сам не попадёшь. Нам понравилось даже несмотря на то, что сами мы прожили в коммуналке в одном из доходных домов на Петрограде более 10 лет. И все равно гид нашёл, чем нас заинтересовать и порадовать. Огромное спасибо!

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