Мы окажемся в самом сердце знаменитой Петроградки, пройдем по ее живописным площадям. Гид увлечет вас рассказом о том, как район развивался исторически, и расскажет о жизни его обитателей в царские времена. Скрытые дворы и узкие переулки откроют нам обратную сторону быта Северной столицы, где ключевая роль принадлежала не аристократам, но обычным людям - извозчикам, дворникам, мусорщикам и другим.

Шаг за шагом мы погрузимся в атмосферу характерного петербургского «нуара» с дворами-колодцами и потайными ходами и проникнемся очарованием старинных обшарпанных кварталов. Выясним, откуда в Петербурге появилось так много дворов-колодцев, с какой целью возводили стены без окон (брандмауэры) и почему строили совмещенные лестницы, похожие на лабиринт Эшера.

Короткий, но яркий путь петербургского модерна можно исследовать по знаковым доходным домам. Мы побываем во дворе известного дома эмира Бухарского с двумя парадными. Одна из них — со старинными росписями и лепниной - ведет в коммунальную 12-комнатную квартиру, а другая, согласно слухам, — в квартиру миллионера. Что ни говорите, а Петроградка – это район контрастов!